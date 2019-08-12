Главврача казанского санатория взяли за бизнес

В суде заслуженный медработник РТ признался в подпольном производстве медоборудования

В Казани оглашен приговор по делу бывшего главврача Республиканского детского психоневрологического санатория. Советским райсудом установлено — Мунир Хабибуллин совмещал руководство медучреждением с управлением коммерческой фирмой, которую сотрудники МВД поймали на производстве медтехники без лицензии для пациентов Удмуртии и Крыма. «Реальное время» выяснило детали дела заслуженного врача Татарстана.

Три установки для лечения грязями потянули на 2,5 года



Пост главврача Казанского, а затем Республиканского детского психоневрологического санатория Мунир Хабибуллин занимал на протяжении 29 лет. Покинул в марте 2019-го — после того как попался на проверочной закупке МВД.

Судил 60-летнего медчиновника Хабибуллина в Советском суде Казани его однофамилец — Эрик Хабибуллин. Обвиняемому в незаконном производстве медицинских изделий в крупном размере согласно Уголовному кодексу РФ грозило наказание до 8 лет колонии. Суд пришел к выводу о возможности исправления бывшего главврача без лишения свободы и назначил ему наказание ниже низшего предела — 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Смягчающими обстоятельствами в деле Хабибуллина стала активная помощь в раскрытии преступления на предварительном следствии, а также состояние здоровья и наличие малолетнего ребенка, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Советского райсуда.

Как выяснило «Реальное время», до суда заслуженного врача республики довела деятельность коммерческой фирмы ООО «МК «Политехсервис». Сотрудниками четвертого отдела Следкома РТ и судом установлено: последние четыре года фактическое руководство бизнесом осуществлял именно Хабибуллин, тогда как официально директором числилась его гражданская супруга Ляйсана Габдуллина. Отметим, что единственным учредителем ООО была и остается Хабибуллина Рузиля Фатыховна, вероятно, родственница главврача.

Советским райсудом установлено — Мунир Хабибуллин совмещал руководство медучреждением с управлением коммерческой фирмой, которую сотрудники МВД поймали на производстве медтехники без лицензии

Согласно приговору, «Политехсервис» незаконно изготовил три водяных нагревателя термокомпрессов — такое оборудование, в частности, используют при лечении грязями, а затем продал их за 708 тысяч рублей. Один комплект — напольный, со столом, — попал в Республиканскую детскую клиническую психоневрологическую больницу «Нейрон» Минздрава Удмуртии в 2017 году, другой — в крымский санаторий для детей «Лучезарный» в 2018-м, третий — к действовавшему по легенде оперативнику МВД Татарстана в марте 2019-го.

Постановлением правительства РФ данный нагреватель отнесен к медтехнике, для производства которой нужна лицензия. Которой у бизнес-проекта Хабибуллиных не было.

Факт продажи нагревателя именно главврачом детского санатория задокументирован железно — оперативник передавал ему 184 тысячи мечеными купюрами.

Поставщик МВД, ФСС и Минздрава

На счету «МК «Политехсервис» — 25 госконтрактов на общую сумму 4,2 млн рублей. Не так уж и мало, если учесть, что в компании официально работает лишь один человек. В числе заказчиков — подмосковный санаторий «Озеро Долгое» МВД РФ, областной центр медицинской реабилитации в Оренбурге, башкирский курорт «Янган-Тау», многопрофильный медцентр «Бонум» в Екатеринбурге, санаторий «Василек» в Амурской области и специализированный дом ребенка в Удмуртии.

Компания выступала поставщиком комплектов аппликаций иловой грязи, инструментов и тех самых нагревателей для термокомпрессов собственного производства. Последний из таковых по майскому контракту получил за 180 тысяч рублей саратовский центр реабилитации «Волга» Фонда соцстраха РФ.

Выемки по делу проводились в Крыму, Удмуртии и Татарстане. В ходе осмотра детского санатория в Казани на улице Чишмяле силовики обнаружили на втором этаже... мастерскую со станками и инструментами.

Последний из таковых по майскому контракту получил за 180 тысяч рублей саратовский центр реабилитации «Волга» Фонда соцстраха РФ. Фото fss.ru

Нагреватель приговорили к уничтожению

В рейтинге зарплат главврачей Татарстана по версии «Реального времени» Мунир Хабибуллин занимал предпоследнюю, 41-ю, строчку — в 2017 году его ежемесячная зарплата составляла в среднем 36,5 тысячи рублей. Однако в 2018-м доходы этого руководителя выросли аж на 65% — до 61,1 тысячи рублей в месяц.

В суде бывший главврач давать показания отказался, хотя вину признал.

При вынесении приговора 9 августа суд учел правительственные награды и звания обвиняемого. В 2010-м он получил республиканскую премию «Ак чечеклэр» в номинации «Руководитель года». Карьеру этот выпускник Казанского медуниверситета начинал терапевтом в сельской больнице Менделеевского района.

По решению суда изъятый после оперативной закупки нелицензионный меднагреватель должен быть уничтожен. Приговор пока не вступил в силу.