Министр здравоохранения Татарстана поднялся на семь строчек в рейтинге медиаэффективности

Фото: Максим Платонов

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков поднялся на семь строчек в рейтинге медиаэффективности татарстанских чиновников. Он занял второе место по итогам II квартала 2021 года, говорится в исследовании агентства «Промрейтинг».

Переход Садыкова с девятого на второе место рейтинга связывают с коронавирусом — вакцинацией, третьей волной пандемии и т.п. Кроме того сказалось освещение Минздравом состояния пострадавших при нападении в мае Ильназа Галявиева на казанскую гимназию № 175.

Кроме того на медиаэффективности Садыкова отразился такой инфоповод как лечение детей, пострадавших от нападений бродячих собак. Наиболее громкие случаи зафиксированы в Казани, поселке Осиново и Тукаевском районе РТ.

Фото: Максим Платонов (архив)

Лидером рейтинга оказался мэр Казани Ильсур Метшин. На третьем месте — прокурор Татарстана Ильдус Нафиков. В топ-5 рейтинга медиаэффективности попали также глава Управления Роспотребнадзора Марина Патяшина и начальник ГУ МЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин.

Напомним, по итогам I квартала 2021 года тройка лидеров рейтинга медиаэффективности татарстанских чиновников выглядела следующим образом: на первом месте — Марина Патяшина, на втором — Илдус Нафиков, на третьем — Ильсур Метшин. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина