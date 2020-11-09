«Гонорару» Москвы за антиковидную плазму в Казани противопоставили гражданскую сознательность

Где и как в Татарстане можно стать донором плазмы для спасения тяжело больных коронавирусом

Фото: Максим Платонов

Несмотря на разработку новых лекарств, пока единственным эффективным способом лечения COVID-19 для тяжелых больных врачи называют переливание им плазмы крови уже переболевших вирусом. Сейчас, в условиях резкого ухудшения эпидобстановки, это может спасти многие жизни. Медики призывают татарстанцев, одолевших болезнь, стать донорами. Как выяснило «Реальное время», желающие помочь в республике есть, но пунктов для отбора плазмы пока мало. До недавнего времени сдать кровь переболевшие ковидом могли только в Казани и только в одном месте — в Республиканском центре крови, сейчас ту же услугу начал оказывать филиал центра в Набережных Челнах. И тем не менее заготовленной с весны плазмы — порядка 246 доз — явно недостаточно, если учесть, как быстро идет прирост новых заражений.

Единственный метод воздействия на вирус

Программа по внедрению нового метода воздействия на COVID-19 с использованием плазмы была принята в Татарстане еще в середине апреля. Показаниями к экспериментальному лечению служат три фактора: тяжесть течения, особенности иммунитета, длительное размножение вируса в организме человека.

— Рандомизированных, очень длинных исследований пока нет, поскольку инфекция распространяется в России еще только с марта. И все методики лечения, существующие сегодня, утверждаются, что называется, «с колес», — рассуждает в беседе с «Реальным временем» депутат Госдумы РФ, экс-глава Минздрава РТ Айрат Фаррахов. — Накапливается опыт, но он, конечно, не тот, который требуется для того, чтобы говорить об обязательности того или иного лечения. Исследования длятся годами, а сегодня ситуация иная. Метод переливания крови от переболевших ковидом активно используется в других странах, например, в США, Англии. У нас начали его широко применять в Санкт-Петербурге и Москве. Считаю этот способ эффективным, если только его назначает лечащий врач в условиях стационара. Вышел с инициативой безвозмездного донорства плазмы, потому что, когда заболел коронавирусом, сам получил такое лечение и оценил этот метод в комплексе с другими.

— Сейчас это, можно сказать, единственный метод, который действует на сам вирус, потому что все остальные методы лечения — просто укрепление иммунной системы, снижение воспаления, снижение свертываемости крови для предотвращения тромбообразования. И только переливание плазмы является специфическим методом лечения. Этот метод уже с весны применяют в Татарстане, — заявил «Реальному времени» директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберт Ризванов.

Он отметил, что недавно на заседании Минздрава РТ специалисты РКБ, 7-й городской больницы, которые применяют такую плазму, высоко оценили эффективность этого метода и рекомендовали увеличить объемы заготавливаемой плазмы, а также объемы проводимых процедур.

— Этот метод считается безопасным и эффективным особенно для тяжелобольных, по сути своей, подходит для всех. К сожалению, сейчас не так много людей соглашаются стать донорами, в этом плане просто надо вести целенаправленную работу с населением, — считает ученый из Казанского федерального университета.

Где можно сдать антиковидную плазму



Донацию плазмы — плазмаферез — для переболевших коронавирусом в Татарстане проводят в двух городах — в Казани и с недавнего времени в Набережных Челнах. В столице республики плазму ковидников принимают лишь в одном месте: в Республиканском центре крови (адрес центра: проспект Победы, 85; приемные дни и часы для доноров: с понедельника по пятницу с 7.30 до 13.00; суббота, воскресенье — выходные)

На сегодняшний день по республике заготовлено 246 доз антиковидной плазмы. Первыми донорами стали хирурги и другие переболевшие врачи. Выздоровевших пациентов исследуют на наличие вируса, и если два теста подряд показывают отрицательный результат, то по истечении двух недель со второго тестирования кровь потенциального донора бесплатно исследуют на антитела.

Плазмаферез отличается от донации крови: вначале забирается кровь, из нее выделяется только плазма, а затем эритроциты и другие клетки крови возвращаются в организм, объясняют врачи. Таким образом, процедура переносится гораздо легче, чем донорство крови. При этом, если человек сдает плазму безвозмездно, то и анализ на антитела сделают бесплатно. Причем КФУ хранит заготовленную плазму, которую можно использовать для лечения людей.

Фото: kzn.ru

Кто может стать донором антиковидной плазмы?

(пояснения Республиканского центра крови)

Для этого вы должны:

находиться в возрастной категории от 18 до 55 лет;

переболеть новой коронавирусной инфекцией в легкой или средне-тяжелой форме и подтвердить это официальным медицинским заключением (выписка из стационара или справка из поликлиники, подтверждающие факт перенесенной коронавирусной инфекции);

иметь хорошее самочувствие, клинические и биохимические анализы в норме;

не иметь противопоказаний к донорству;

сдать плазму можно не ранее чем через 14 дней после выписки из стационара или получения выписки при лечении на дому.

«Принять окончательное решение о допуске потенциального донора может только врач-трансфузиолог. Сдача плазмы осуществляется в максимально комфортных условиях, в специальном донорском кресле. Процедура донации занимает не более 40 минут. В течение суток не рекомендуется заниматься физическими упражнениями, курить, необходимо хорошо и правильно питаться», — предупреждают медики центра.

Сдача плазмы осуществляется в максимально комфортных условиях, в специальном донорском кресле. Фото: Максим Платонов

«Правильная тема» и доплаты от предприятия

Из Республиканского центра крови в КФУ приходят образцы крови для определения титра антител. Только доноры, у которых титр антител не ниже 1 к 160, могут помочь своей плазмой тяжело больным, сообщил Альберт Ризванов. Кроме того, по его словам, возможность проведения плазмафереза выздоровевших появилась в филиале центра в Набережных Челнах, поскольку оттуда тоже начали поступать в КФУ эти образцы (адрес филиала: ул. Гидростроителей, 19, график работы: с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, взятие крови с 8.00 до 13.00; суббота, воскресенье — выходной).

Последнее особенно актуально, ведь стать донорами плазмы желают не только жители Казани. Еще весной в автограде на кондитерской фабрике «Акульчев», где произошла вспышка коронавируса в коллективе, руководство компании после излечения сотрудников попыталось инициировать коллективную сдачу плазмы на предприятии.

— Но на тот момент, когда мы обращались, медицина у нас не была готова принять плазму от переболевших ковидом. За полгода что-то все-таки продвинулось, — отметил в разговоре с «Реальным временем» владелец фабрики Сергей Акульчев.

На этой неделе бизнесмен намерен сам обратиться в Центр крови и планирует призвать своих сотрудников стать донорами, мотивируя их выплатами от предприятия в пределах 3 тыс. рублей.

— Это правильная тема, медики считают этот способ нужным, а мы, безусловно, готовы помочь нуждающимся в нем, — подчеркнул он.

Мотивация должна быть другой

В Москве за сдачу плазмы переболевшим коронавирусом выплачивают по 5 тыс. рублей. Постановление об этом весной подписал мэр столицы Сергей Собянин. Плазму принимают в четырех учреждениях: в Центре крови ФМБА России, городской клинической больнице №52, НИИ им. Склифософского, Центре крови им. Гаврилова. Причем, как выяснило «Реальное время», в двух последних организациях платят даже иногородним донорам, ограничений по месту жительства нет.



Однако, если вы не были донором раньше, нужно сдать анализ крови — трансфузиолог решит, насколько вы готовы к плазмаферезу. Кроме того, необходим анализ крови на антитела — эти данные могут быть у человека на руках, если он лежал в больнице. Если такого анализа нет, его можно сдать также бесплатно в московской поликлинике по месту жительства или в коммерческой лаборатории.



В Москве за сдачу плазмы переболевшим коронавирусом выплачивают по 5 тыс. рублей. Постановление об этом весной подписал мэр столицы Сергей Собянин. Фото: mos.ru

Для забора плазмы необходимо, чтобы показатели IgG и IgM были равны или выше соответственно 40 и 1,5. Если IgG — 80 и более, то в этом случае IgM может быть любым, объяснили в столичном центре крови. За 300 мл плазмы в Москве выплатят 2,5 тыс. рублей, а за 600 мл — 5 тыс. рублей.

В Татарстане выплаты за донорство крови не повышали. Стоит ли увеличить более скромное республиканское вознаграждение (порядка 500 рублей) за сдачу антиковидной плазмы, поинтересовалась корреспондент «Реального времени» у Айрата Фаррахова. Депутат ответил, что отказался от выплаты, перечислив деньги в фонд борьбы с ковидом в РКИБ им. Агафонова, как и министр спорта республики Владимир Леонов, который в этот же день стал донором плазмы.

— В Москве такая сумма связана с тем, что там и прожиточный минимум, и минимальная зарплата, и пенсии выше, чем в других субъектах. На самом деле, в Татарстане сейчас нет возможности увеличивать эту сумму, не то время — непростая экономическая ситуация. Чтобы это сделать, надо где-то сократить расходы, бюджет же принят, — уверен Айрат Фаррахов.

По его мнению, мотивация у переболевших татарстанцев должна быть другой:

— Наверное, надо призвать всех, кто вылечился, если у них нет противопоказаний, сдать плазму. Нужно помочь людям, которые в данный момент борются с заболеванием. Думаю, что сегодняшнюю установленную стоимость не надо менять. Наоборот, люди могут пожертвовать ею, направить на благотворительность — но это решение каждого человека, конечно, здесь не должно быть никакого принуждения. В Татарстане всегда люди очень живо откликались, если нужно помочь тем, кто оказался в сложной ситуации. И мне кажется, с этим не возникнет никаких проблем: желающих сдать по выздоровлении свою плазму будет достаточное количество, — считает депутат Госдумы.

Если вы решили прийти на донацию, то накануне лучше позвонить на станцию переливания и узнать, есть ли необходимость в крови вашей группы в этот день, советует Ольга Гараева. Фото: Максим Платонов

Стали донорами, осознав, как сложно их найти

В Казани можно стать донором в Республиканском центре крови, «Росплазме», МКДЦ и ДРКБ. Если вы решили прийти на донацию, то накануне лучше позвонить на станцию переливания и узнать, есть ли необходимость в крови вашей группы в этот день, советует Почетный донор с 11-летним стажем, координатор группы в соцсетях «Доноры Казани» Ольга Гараева. Бывает, что в определенные дни переполнены отдельные хранилища крови, а уже через пару дней они могут освободиться, и на станции примут именно вашу кровь, пояснила «Реальному времени» Гараева.



По ее словам, сдавать плазму легче, чем кровь или тромбоциты, — не ощущается никакого дискомфорта, но прежде чем сдать плазму, новичку нужен подготовительный период. Сначала нужно прийти на станцию переливания с паспортом и сдать кровь, через 10—14 дней нужно позвонить, чтобы узнать результат. Врач-трансфузиолог должен решить, годен ли обратившийся человек к плазмаферезу. Только после этого можно записаться на донацию.

Ольга Гараева, работая учителем в школе, примерно раз в месяц сдает плазму. Быть донором крови она не может, ее редкая по определенным показателям кровь мало кому подойдет. Правда, за 11 лет школьный педагог привлекла к этой процедуре многих коллег и знакомых, некоторые стали кадровыми донорами крови и тромбоцитов, хотя именно после сдачи тромбоцитов доноры могут ощущать недомогание дольше, чем после переливания крови.

— Мотивация у всех разная: кто-то своим родственникам искал доноров и, осознав, как это сложно, сам стал кадровым донором. Медики часто донорами становятся. Мой дедушка был хирургом, все время сдавал кровь — понимал, как это важно, — пояснила свой выбор Гараева.

Безвозмездную донацию компенсируют выплатами на питание в размере 514,7 рубля за максимальный объем плазмы — 600 мл. Этот размер устанавливает ФЗ-125 «О донорстве крови и ее компонентов» и постановление Кабмина РТ №379 «О поддержке донорства крови в Республике Татарстан». Помимо этого, есть платные донации. Например, за 600 мл выплачивают около 1 тыс. рублей, но каждая станция переливания может регулировать эту сумму в сторону небольшого увеличения или снижения, сообщила школьный педагог. Донор может отказаться от платных донаций, а может чередовать: одна донация платная, три — безвозмездных. Для получения нагрудного значка «Почетный донор» в зачет идут только бесплатные сдачи: при переливании крови нужно накопить 40 донаций, а донорам плазмы — 60, поясняет Ольга Гараева, у которой за 11 лет 113 сдач. По итогам года Почетный донор получает единовременную выплату. Так, в марте этого года собеседница нашего издания получила 14 тыс. рублей. О выплатах за антиковидную плазму Ольге Гараевой пока ничего неизвестно, так как среди ее знакомых доноров нет переболевших коронавирусом.

Чтобы получить выходные — не злоупотреблять жирным, соленым, алкоголем

Сдавать кровь можно раз в 2 месяца, но не более 5 раз в год для мужчин и не более 4 раз в год для женщин. Плазму можно сдавать 1 раз в 7—14 дней в зависимости от объема компонента крови. Стать донором может любой здоровый человек от 18 лет с весом больше 50 кг и прописанный на территории Татарстана или временно зарегистрированный на период свыше 6 месяцев. Прописку РФ принимают только в «Росплазме», но там можно сдать лишь плазму, кровь и тромбоциты там не сдают. Донор проходит бесплатное медицинское обследование перед процедурой переливания. С собой на станцию переливания крови необходимо взять паспорт и СНИЛС, для военнослужащих — военный билет.

По ст. 186 Трудового кодекса РФ работодатель предоставляет гарантии донору.

В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицинского обследования работника освобождают от работы. При этом работодатель сохраняет за работником его средний заработок за дни сдачи и дни отдыха.

Если работник в день сдачи крови и ее компонентов вышел на работу (выход на работу с тяжелыми или вредными условиями труда запрещен), ему предоставляют по его желанию другой день отдыха.

После каждой сдачи крови и ее компонентов работнику предоставляют дополнительный день отдыха. Этот день по желанию работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску.

Почетные доноры в России имеют право на внеочередное лечение в государственных или муниципальных организациях здравоохранения в рамках программы оказания бесплатной медицинской помощи.

Сдавшие кровь более 40 раз, а плазму — более 60 раз имеют право на первоочередное приобретение льготных путевок в санатории.

Кроме того, Почетным донорам предоставляют ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время.

Ежегодная денежная выплата Почетным донорам за этот год составляет 14 570,36 рубля.

Сдавать кровь можно раз в 2 месяца, но не более 5 раз в год для мужчин и не более 4 раз в год для женщин. Фото: Максим Платонов

Нельзя cдавать кровь после работы в ночную смену. За три дня до донации нельзя принимать анальгетики и аспирин, которые ухудшают свертываемость крови. Накануне кроводачи в течение суток необходимо воздержаться от алкоголя, жирной, острой, соленой, копченой пищи, молочных продуктов. За час до донации нельзя курить. В день кроводачи нужно ограничиться легким завтраком. Перед сдачей крови донору предлагают выпить сладкий чай с печеньем, чтобы улучшить кровоток и состояние донора во время процедуры и после.



Донация крови занимает около 10 минут (плазмы — около 40 минут). Донор находится в полулежачем положении. Используются только одноразовые материалы, которые сразу же утилизируют. Разовую дозу назначает врач-трансфузиолог индивидуально, дополнительно кровь в количестве до 40 мл забирают в пробирку для анализов. По окончании донации стерильную повязку не следует снимать в течение четырех часов.

При головокружении после процедуры самый простой способ помочь себе — лечь и поднять ноги выше головы или сесть и опустить голову между колен. В этот день необходимо избегать физических нагрузок. Ограничений на вождение автомобиля нет, хотя медики рекомендуют воздержаться от этого из-за эмоционального возбуждения. В течение нескольких дней после сдачи крови нужно полноценно питаться и выпивать не менее двух литров жидкости в сутки.