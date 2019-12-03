В Татарстане без прививок от кори и гриппа не пустят на елки

В преддверии эпидемии гриппа татарстанцев призывают прививаться

Фото: Дмитрий Резнов

Главное в преддверии новогодних каникул — сделать прививки от гриппа и кори. Такой вывод напрашивается из сегодняшнего выступления заместителя главного санитарного врача РТ Любови Авдониной и главного внештатного специалиста Минздрава РТ по иммунопрофилактике Дмитрия Лопушова. О том, кому без прививок Деда Мороза не видать, когда в Казань придет грипп и какой документ стал на сегодня самым актуальным после паспорта, — в материале «Реального времени».



Грипп придет на новогоднюю елку



— Впереди у нас с вами новогодние праздники с большим количеством праздничных мероприятий, в этот период у нас опять увеличатся туристические потоки в зарубежные государства и на территории Российской Федерации, — напомнила Любовь Авдонина. — В эти дни эпидемиологическая ситуация будет осложняться заболеваемостью острыми респираторными заболеваниями и гриппом.

Она уточнила, что пока, по данным ВОЗ, уровень заболеваемости гриппом в мире и в России невысок и эпидемии нет, доля гриппа среди циркулирующих вирусов — всего 3,6%, преобладают же РС-вирус, аденовирус и различные виды парагриппа. В Республике Татарстан случаев гриппа пока не зарегистрировано, уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидпорога на 7%. А подъем заболеваемости ожидается с третьей декады декабря — с пиком в январе.

Еще не поздно

Авдонина и Лопушов напомнили: начавшаяся в сентябре прививочная кампания продолжается и еще не поздно воспользоваться возможностью сделать прививку бесплатно — в поликлинике по месту прикрепления.

— Прививками [от гриппа] планируется охватить 54 процента населения республики, — сообщила Любовь Авдонина. — На сегодня привито 1797906 человек — 48 процентов, это уровень прошлого года. За последние 10 лет охват прививками вырос с 17 до 48 процентов, а уровень заболеваемости гриппом по сравнению со средними многолетними показаниями благодаря вакцинации снизился почти в 5 раз.

«На сегодня корь остается важной проблемой», — напомнила Любовь Авдонина. Фото tatar-inform.ru

Заместитель главного санитарного врача республики добавила, что к уже известным отечественным вакцинам от гриппа в этом году добавилась еще одна — четырехвалентная «Ультрикс Квадри», в которую, кроме двух обычных типов вирусов гриппа А, входят два штамма вирусов типа В. Она более эффективная.

А Дмитрий Лопушов напомнил, кому надо обязательно сделать прививку от гриппа:

— Будут определенные требования к комплектации республиканской делегации, которая направляется на общероссийскую елку в Москву, мы будем следить за тем, чтобы участники были вакцинированы против гриппа и других инфекций в рамках национального календаря прививок в целях предупреждения распространения инфекции. Будет печально и больно, если скажут, что из республики приехали больные дети.

По его словам, также продолжается вакцинация призывников и беременных женщин. 5 тысяч беременных уже сделали прививки от гриппа.

«Сувенир» для непривитого туриста

— На сегодня корь остается важной проблемой, — напомнила Любовь Авдонина. — По итогам 2018 года очаги кори наблюдались в 47 из 53 стран Европы, зарегистрировано более 82 тысяч случаев заболевания, из них 72 случая закончились летальным исходом. Крайне неблагополучной в 2018 году ситуация была на Украине, в Сербии, Грузии, Черногории. За 10 месяцев 2019 года, по последним данным ВОЗ, в мире зарегистрировано 440 тысяч случаев заболевания корью в 187 странах. Корь очень летучая, высококонтагиозная, и отсутствие прививок приводит к тому, что затрагивается большое количество населения.

В странах Европы за 10 месяцев 2019 года зарегистрировано более 98 тысяч случаев кори — почти на 20% больше, чем за весь прошлый год. По-прежнему крайне неблагополучная ситуация на Украине — там зарегистрировано 58200 случаев кори, это около 70% заболеваемости в европейском регионе. В России за 10 месяцев, по предварительным данным, зарегистрировано 4 тысячи случаев заболевания корью, причем более 60% из них приходится на Москву, Московскую область и Дагестан.

— Сейчас регистрируется рост заболеваемости в Таиланде — 4648 случаев, из них 14 летальных, и в Турции, где зарегистрировано более 8,5 тысячи случаев, — выделила Авдонина ситуацию в излюбленных местах отдыха татарстанцев и уточнила, что количество случаев завоза в Россию кори из-за рубежа не снижается.

«Сейчас регистрируется рост заболеваемости в Таиланде — 4648 случаев, из них 14 летальных, и в Турции, где зарегистрировано более 8,5 тысячи случаев», — выделила Авдонина ситуацию в излюбленных местах отдыха татарстанцев. Фото Максима Платонова

Участники пресс-конференции сообщили о текущей ситуации с заболеваемостью корью в Казани. Любовь Авдонина подчеркнула, что ее распространение оказалось возможным, поскольку в республике есть не привитые по различным причинам жители:

— Каждый год мы сталкиваемся с завозными случаями заболевания, в 2015 и 2016 годах было пять случаев завоза кори — из Казахстана, Сербии, Якутии и Индии. В 2017 году завоза кори не регистрировалось, а вот в 2018-м было два очага кори с общим количеством заболевших 12 человек — в Набережных Челнах и Казани, и очаги также были связаны с завозом инфекции — из Челябинска, из Азии.

Все заболевшие в прошлом году не были привиты от кори, в том числе пятеро детей были не привиты по причине отказов родителей, подчеркнула Авдонина опасную тенденцию.

В 2019 году в Татарстане зарегистрировано семь подтвержденных случаев кори — один в Набережных Челнах и шесть — в Казани, все завозные, с Украины, из Москвы и Таиланда.

— Последний случай — это как раз из Таиланда, — уточнила Авдонина. — Мать и ребенок — оба не привиты по причине отказа мамочки.

В минувшее же воскресенье под вопросом был зарегистрирован еще один случай кори — у мужчины, который неоднократно по служебной надобности выезжал в Москву. Сейчас он под подозрением — помещен в инфекционную больницу, а число контактирующих с ним очень велико.

Корь «догонит» и через 6 лет

Любовь Авдонина и Дмитрий Лопушов постарались убедить татарстанцев не отказываться от прививок — пояснили, что от кори нет лечения как такового — только от ее осложнений, которые могут быть очень опасными и отодвинутыми по времени на годы.

Любовь Авдонина и Дмитрий Лопушов постарались убедить татарстанцев не отказываться от прививок — пояснили, что от кори нет лечения как такового — только от ее осложнений. Фото sakhalinmedia.ru

— Лекарства против кори сегодня не существует, это вирусная инфекция, проводится лишь симптоматическое лечение. Но корь страшна осложнениями, которые могут проявиться даже спустя годы. Это различные пневмонии, энцефалиты, а наиболее страшное заболевание — это подострый склерозирующий панэнцефалит, который возникает через 5—6 лет после выздоровления. Этому особенно подвержены дети.

Поэтому, пояснили участники пресс-конференции, во избежание распространения заболевания широкая вакцинация контактных начинается еще до появления внешних симптомов — уже через 72 часа после контакта с больным.

— А если вас приглашают на плановую вакцинацию, то отказываться не стоит, — считает Любовь Авдонина. — Если есть сомнения в том, что прививка необходима по той причине, что была сделана ранее, а данные о ней не сохранились, то можно сделать серологическое исследование напряженности иммунитета кори, но эта услуга, в отличие от прививки, платная, а прививку в случае отсутствия иммунитета все равно придется делать.

Обязательно наличие прививки от кори у детей, которые поедут на общероссийскую елку, в гости к Деду Морозу, и у сопровождающих их лиц.

Важный документ

Заместитель главного санитарного врача РТ напомнила о том, что без прививки от кори сегодня никто не может попасть в татарстанские стационары. По ее словам, самое страшное при заносе кори в стационар — что на 21 день его придется закрыть, а пациентов спешно распределить по другим медучреждениям, что вряд ли для них полезно.

Дмитрий Лопушов подчеркнул важность сведений о прививках: прививочный сертификат, куда заносится информация обо всех прививках, не только от кори, но и от столбняка и других заболеваний, и станет пропуском в больницу, и в других случаях пригодится. Фото tatar-inform.ru

— Когда я учился в мединституте, мне не могли показать больного корью, — вспомнил юность Дмитрий Лопушов. — Все благодаря тому, что прививки от кори делались детям поголовно — в год и в шесть лет.

Он подчеркнул важность сведений о прививках: прививочный сертификат, куда заносится информация обо всех прививках, не только от кори, но и от столбняка и других заболеваний, и станет пропуском в больницу, и в других случаях пригодится:

— Этот документ должен лежать вместе с паспортом!

И заверил, что противопоказаний к прививкам от кори крайне мало и они стандартные.

— Нельзя вакцинировать при обострении хронических заболеваний, острых заболеваниях и аллергии, в частности на куриный белок (на основе которого делаются вакцины, — прим. ред.).