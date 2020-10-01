Главное о коронавирусе на 1 октября: дополнительные «ковид»-госпитали и ген уязвимости от неандертальцев

Фото: Илья Репин

Нарушители масочного режима рискуют не доехать до места назначения

За последние сутки в Татарстане подтвердились 26 новых случаев коронавируса, один завозной, остальные — контактные. Все получают лечение на дому. Большинство случаев — 12 — выявлены в Казани, в Буинском районе — четыре, в Зеленодольском — три.



На 1 октября в Татарстане зарегистрировано 7 256 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 6 113 человек, в том числе 21 за минувшие сутки. Умерли от коронавируса в республике 76 человек.

В сентябре в Казани выявили 2 964 нарушителей масочного режима в общественном транспорте: 110 пассажирам пришлось покинуть средство передвижения, остальные надели маску на месте.



Завтра в Республиканской клинической больнице Татарстана откроются дополнительные отделения для пациентов с COVID-19 и сопутствующими патологиями. Несмотря на это, РКБ продолжит работу в штатном режиме.



44% мужчин Татарстана отметили как недостаток своего летнего отдыха ограничения, введенные из-за коронавируса, — измерение температуры, масочный режим и закрытые музеи.



В Минздраве Татарстана отреагировали на иск медсестры, заразившейся COVID-19. По словам ведомства, специфика ее работы не позволяет получить ей дополнительные соцгарантии.



Глава республиканского онкодиспансера Ильгиз Хидиятов рассказал, что COVID-19 выявляли примерно у каждого десятого поступавшего на госпитализацию в медучреждение пациента. По его словам, среди онкобольных заболеваемость выше, чем у других категорий.



Фото Ильи Репина

Собак научат определять наличие коронавируса у человека

За последние сутки в России выявлено 8 945 новых случаев коронавируса, выздоровели 5 985 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 185 231 человека, а выздоровевших — до 964 242.



Зафиксировано 169 смертей. За весь период в России от коронавируса умер 20 891 человек.



В России на сегодняшний день проведено свыше 46,4 млн тестов на коронавирус, в том числе 384 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 221,5 тыс. человек.

В Роспотребнадзоре сообщили, что Россия может выйти на плато по количеству заражений коронавирусом в течение двух недель, максимальное количество заболевших в сутки не превысит 9 тыс. человек.

В Центре Гамалеи назвали главную ошибку заболевших COVID-19 — нежелание обращаться к врачам при появлении симптомов заболевания и самолечение.

Из-за резкого роста заболеваемости в столице Москонцерт приостановил продажи билетов на концерты и спектакли, назначенные на октябрь.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил патенты на вакцину от COVID-19. Препарат содержит фрагменты вируса — синтетические пептидные антигены.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

В самом северном городе России Певеке (Чукотка) в тестовом режиме начала работу ПЦР-лаборатория для проведения тестов на коронавирус. По словам губернатора округа Романа Копина, это поможет увеличить скорость диагностики и объем тестирования.

Власти Финляндии разрешат въезд россиянам, владеющим недвижимостью на территории страны, но только при неотложных личных обстоятельствах: необходимости проведения безотлагательных работ по поддержанию и ремонту объекта.

В Роспотребнадзоре РФ приступили к разработке способа неинвазивной экспресс-идентификации носителей вируса COVID-19 с помощью собак.



По словам российских психологов, самоизоляция, введенная из-за пандемии коронавируса, может привести к росту агрессии у детей.

В Чувашии врачи спасли 66-летнюю пациентку с коронавирусом, легкие которой были поражены на 100%. Кроме того, течение болезни было осложнено сахарным диабетом, морбидным ожирением и заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Фото Ильи Репина

Серебряная маска от коронавируса

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 33 976 447 человек, 1 014 266 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



Лидируют по числу заболевших США — 7 233 945 человек. Далее идут Индия (6 312 584), Бразилия (4 810 935), Россия (1 170 799) и Колумбия (829 679).



По количеству смертей первое место занимают США (206 959), на втором — Бразилия (143 952). Далее следуют Индия (98 678), Мексика (77 646) и Великобритания (42 233).



Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что государства должны предоставить вакцину от COVID-19 приоритетно медицинским и социальным работникам и пожилым людям.

Ученые пришли к выводу, что гены уязвимости к коронавирусу достались человечеству от неандертальцев. Больше всего их у жителей Южной Азии (30%).

жителей Южной Азии (30%). В Сербии изобрели маску для защиты от коронавируса с ионами серебра и цеолитом. Маски для детей и взрослых поступят в продажу в середине октября.

Полиция Индонезии пресекла более 4 млн общественных мероприятий с момента вспышки коронавируса в марте.

Американские ученые утверждают, что люди, переболевшие сезонной простудой, могут получить иммунитет ко многим коронавирусам, в том числе и к SARS-CoV-2.

Фото: wikimedia.org / World Economic Forum

Билл Гейтс подписал соглашение между 16 фармацевтическими компаниями и Благотворительным фондом Билла и Мелинды Гейтс, что позволит ускорить производство вакцин от коронавируса и обеспечить их широкое распространение во всем мире.

С сегодняшнего дня в Словакии из-за роста заболеваемости COVID-19 на 45 дней вводится режим чрезвычайной ситуации, что должно облегчить властям борьбу с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией.

Татьяна Демина