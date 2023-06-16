Горбольнице №7 в Казани присвоили имя Марата Садыкова

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Кабмин Татарстана увековечил имя экс-министра здравоохранения Татарстана, заслуженного врача республики Марата Садыкова и присвоил городской клинической больнице №7 в Казани его имя. Постановление подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.

Решение о присвоении казанской горбольнице №7 приняли по предложению Министерства здравоохранения Татарстана. Марат Садыков возглавлял ее с 2008 по 2018 год.

Изменения в устав медучреждения внесут в течение 60 дней. Оно будет называться государственным автономном учреждением здравоохранения «Городская клиническая больница № 7» г. Казани имени М.Н.Садыкова».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Марат Садыков умер 29 января 2023 года. Ему было 53 года. Министерство здравоохранения Татарстана он возглавлял с 2018-го. Посмертно указом президента России Владимира Путин Марат Садыков награжден орденом Пирогова.

С предложением присвоить казанской горбольнице №7 имя Марата Садыкова выступала депутат Госдумы Татьяна Ларионова. Она выражала надежду, что ее предложение поддержат те, «для кого память о Марате Наилевиче будет долгой и доброй».



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Татьяна Демина