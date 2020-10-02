ГБУ Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ
Общая информация
Институт истории Академии наук Республики Татарстан создан Указом Президента Республики Татарстан М.Ш. Шаймиева № VII-354 от 14 июня 1996 г.
В 2002 г. Институту истории АН РТ присвоено имя выдающегося татарского ученого-мыслителя, религиозного и общественного деятеля Шигабутдина Марджани.
И.о. директор — Салихов Радик Римович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул. Батурина, 7А
- Телефон: (843) 292-84-82
- Email: history@tataroved.ru
- Сайт: http://татаровед.рф/
Дата последнего обновления: 02.10.2020