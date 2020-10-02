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ГБУ Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ

Образование и наука

Общая информация

Институт истории Академии наук Республики Татарстан создан Указом Президента Республики Татарстан М.Ш. Шаймиева № VII-354 от 14 июня 1996 г.

В 2002 г. Институту истории АН РТ присвоено имя выдающегося татарского ученого-мыслителя, религиозного и общественного деятеля Шигабутдина Марджани.

И.о. директор — Салихов Радик Римович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ﻿﻿420111, ул. Батурина, 7А
  • Телефон: (843) 292-84-82
  • Email: history@tataroved.ru
  • Сайт: http://татаровед.рф/

Дата последнего обновления: 02.10.2020

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