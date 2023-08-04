Чеканка монет и торговля в уезде Карасу на Крымском полуострове

Из истории крымских татар, династии Гераев и потомков Джучидов

Фото: использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Одним из крупнейших государств, наследников Золотой Орды, было Крымское ханство — часть большого этнокультурного пространства на обширном участке Евразии. Ханы из крымской династии Гераев являлись потомками Джучидов, поэтому их представители правили в Казанском и Астраханском ханствах. Институт истории им. Марджани выпустил новое издание пятитомника «История крымских татар». Третий том посвящен одному из ключевых исторических этапов развития этого народа — периоду Крымского ханства (XV—XVIII вв.). Полных и завершенных исследований по крымским татарам до сих пор не было, новая книга татарстанских авторов заполняет некоторые пробелы в истории этого тюркского народа.

Б. Экономическая жизнь.

Первым в Крыму начал чеканить деньги правитель Золотой Орды Кебек Хан. Это были серебряные монеты весом 6 дирхемов, 0,8 грамма и мелкие медные деньги под названием тенки. Во времена Золотой Орды деньги выпускали в Азове, во времена Крымского ханства — в Азове и Кефе. Затем стали выпускать и в других городах (Солхате, Кыркйер). Внешний вид монет отражает влияние генуэзских республик. На одной стороне монеты надпись по-турецки(?), на другой по-генуэзски и печать ханства.

Во времена Османской империи в Кефе был в хождении османский акче, в Крыму — кефийский акче. Их соотношение определяли как 1/3, 1/4, 1/10. Когда содержание серебра в одном османском акче падало до уровня содержания серебра в трех кефийских акче, возникали проблемы.

Крымские ханы, чтобы отразить разницу между номиналом и реальной стоимостью, проводили корректировку монет. Следует помнить, что османские акче были важным доходом крымских ханов, поэтому им было невыгодно обесценивание османского акче. Они всячески старались сохранить баланс.

Если народ перестал бы приносить в монетный двор крымских ханов ценные деньги, доход монетного двора сократился или сошел бы на нет.

В уезде Карасу в обращении был крымский акче и более ценный эсэд-и куруш. Эсед равнялся 100 акче. Также в исследуемый нами период в обращении были тугралийский египетский золотой, английский золотой, персидский акче, польский золотой.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

В процессе изучения документов мы пытались определить жизненные стандарты, характерные для общества в исследуемый период. По реестровым книгам Карасу удалось определить перечень продуктов, составлявших основной рацион жителей, основные потребительские товары, изучить цены на данные продукты и товары, а также выявить основные виды деятельности граждан.

Хлеб — один из самых важных продуктов. Финансовые трудности, неурожаи или войны прежде всего отражались на ценах на хлеб. Так, в период с 29 сентября 1683 г. по 31 октября 1684 г. (времена 2-й Венской осады) цены на хлеб упоминаются девять раз, т. е. за 10 месяцев цены на хлеб менялись девять раз. Также следует обратить внимание на вес буханки, который упал с 370 дирхемов до 135. Это явно отражает снижение покупательной способности населения. И не важно, покупали ли хлеб в пекарне или пекли дома сами, — это не давало экономии, потому что цены на пшеницу постоянно росли.

Пшеницы, выращиваемой в Стамбуле и окрестностях, не хватало городу, поэтому ее привозили из Кефе, Крыма, Варны, Аккермана, Бургаса. Кади городов на Черном море получили распоряжение продавать пшеницу и другие товары, идущие в Стамбул по установленным ценам. В 1716 г. пекари обратились в суд с требованием повысить цены на хлеб в связи с ростом цен на пшеницу. Суд постановил повысить цены на хлеб, однако в одном месте пожаловались, что хлеб стал недоступен беднякам.

При сравнении цен весны 1095 г. с ценами осени 1094 г. выявлено, что цены на 16 бакалейных товаров не изменились, на 18 — упали. Причины неизвестны, однако нельзя забывать, что в этот период шла война между Османской империей и Крымским ханством с одной стороны, и коалицией христианских держав — с другой. Вероятно, нестабильность отразилась и на ценах.

Изготовление соли в Крыму обычно было привилегией армян и евреев. Самым крупным местом добычи соли был Оркапы, только армянам и евреям позволялось его разрабатывать.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Исследование цен на недвижимое имущество основывается на документах о продаже и документах о наследстве, однако в последних проставлены только цены на объекты, а характеристики их не приводятся, поэтому трудно делать какие-либо выводы. В свидетельствах о продаже указаны характеристики дома, строений, лавок, где они находились, для чего использовались. Это позволяет сравнить цены на строения одного вида.

В Карасу много недвижимости и имущества сдавалось в аренду. Цены на аренду домов, магазинов, трактиров, караван-сараев и т. п. зависели от состояния, размеров и местоположения дома, магазина или склада. Проблемы возникали, когда наносили ущерб строению или окружающей его территории, не платили аренды в срок, не могли договориться о стоимости аренды или если хозяин вдруг требовал освободить помещение.

Среди объектов аренды были также животные, орудия труда и предметы быта (например, казан для окрашивания тканей).

В основе экономики Крымского ханства и Османской империи, а также и многих других стран лежал труд раба. Когда Османская империя сократила свои захватнические походы, уменьшился поток рабов. Тогда поставку рабов обеспечило Крымское ханство. Основным источником дохода в Крымском ханстве были военные трофеи от совершаемых набегов и грабежей, а самой дорогой добычей были пленники. Часть пленников использовали для своих нужд, часть — продавали. Спрос на труд рабов вызвал создание нескольких знаменитых рынков рабов. Города Крыма процветали за счет работорговли.

Рабы имели различные этнические корни.

Среди них были черкесы, казаки, русские, поляки, литовцы, немцы и т. д.

В документах о наследственном имуществе и в купчих можно найти сведения о ценах на рабов и невольниц. При продаже рабов учитывался их внешний вид, здоровье, возраст, пол и др. Если после покупки обнаруживались болезни и физические недостатки, о которых не предупредил продавец, это служило поводом для обращения в суд. Рабы-калеки продавались дешево, а те, от которых могли получить доход, — дорого.

Найти квалифицированного раба на долгий срок было сложно. Ведь раб мог получить свободу, если умирал его хозяин, а также по договору, уплатив выкуп или же отработав обговоренный срок. Полученный от выкупа доход можно было потратить на покупку нового раба.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Труд свободного человека стоил дороже. Рабочий день начинался с восходом солнца и продолжался до захода. Условия труда точно не известны. Известно только, что хозяин был обязан накормить работника. Обычно работали 6 дней в неделю, иногда 7. Поденная плата составляла 14 акче, но иногда падала и до 10. Иногда платили не деньгами, а товаром. Например, один имам получил в оплату за год своей службы 50 повозок дров. Оплата могла рассчитываться и производиться за день, за неделю или по окончании работ.

В Карасу было развито промышленное и кустарное производство и широко представлены различные ремесла. Купцы из Карасу продавали свои товары далеко за пределами города и даже в других странах.

В Карасу одним из основных занятий было скотоводство, поэтому тут расцветали отрасли, связанные со скотоводством. Карасу славился производством войлока и войлочных изделий. Войлок пользовался большим спросом. Иностранные купцы, распродав свои товары, закупали в Карасу войлок и везли в свои страны. Войлочные изделия в Карасу красили прочными естественными красителями, украшали вышивкой и аппликациями с традиционными национальными мотивами. Большая часть года была холодной, все были вынуждены носить теплые головные уборы. Производство шапок представляло особое искусство, существовали магазины, специализировавшиеся на продаже шапок. Кроме того, в Карасу производили ткани, ковры, одежду. Также в Карасу специализировались на производстве шатров из козьей шерсти, в которых нуждались пастухи и воины в походах.

Кожевенное дело — одно из самых распространенных занятий крымскотатарского населения. Кожа использовалась для изготовления одежды, упряжи лошадей, обуви. Процесс обработки кожи состоял из нескольких этапов и требовал участия дубильщиков, скорняков, сапожников и др.

Среди ремесел, связанных с обработкой металла, первое место занимало ювелирное дело. В Малой Азии этим искусством обычно занимались немусульмане. Но в Карасу среди ювелиров было много мусульман. Изделия из серебра изготавливали татары. Важным ремеслом было изготовление мечей и кинжалов, ножей, а также изготовление футляров и ножен. Поскольку главный доход приносили набеги, всегда была необходимость в производстве и ремонте оружия. Ружья были в основном иностранного производства, однако ремонтом занимались крымские мастера. С первой половины XVIII в. ружья начали производить сами. Следовательно, в Карасу шли в ногу с техническим прогрессом.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Предметы домашней утвари — тазы, подносы, кувшины, подсвечники, мангалы, джезве и т. д. — изготавливали из меди, украшали чеканкой, гравировкой. Поскольку медь пользовалась спросом, она часто становилась объектом судебных тяжб. Изготовители котлов Карасу обратились в суд на лудильщика Шабана Беше. Они заявили, что тот забрал себе медь, которая предназначалась им, и они не получили прибыль. Если он собирается делать котлы, то пусть, как и они, платит налог. Шабан Беше же сказал, что он всегда получал медь из Стамбула и никакого налога не платил. Если требуют платить налог, то он тоже станет торговать. Это несомненно свидетельствует о росте себестоимости меди в связи с потребностью, которая испытывалась в медных изделиях. Котлы использовали для приготовления пищи, разведения краски, стирки белья. Соответственно, было много и лудильщиков, которые паяли медные предметы обихода.

Все эти предметы — изделия из войлока, золотые и серебряные драгоценности, медные казаны, кинжалы и ружья, меховые изделия из волчьего, кошачьего, лисьего, заячьего и беличьего меха — упоминаются в перечнях наследственного имущества.

В документах о наследстве редко говорится о книге. Книг было очень мало, но в документах встречается упоминание о переплетчиках.

Материалом для строительства домов и зданий, изготовления повозок и телег служило дерево, поэтому были востребованы обработчики древесины, строители, столяры и слесари. В реестровых книгах мало данных, откуда брали древесину и какую древесину использовали чаще.

Существовали и другие традиционные профессии: портные, свечники, изготовители бакалейных товаров, вина, бозы, мыла и т. д.

Из обслуживающих занятий наиболее распространенным был уход за животными. Пастухи отвечали за животных. Это была сложная профессия, не знавшая выходных ни зимой, ни летом. Кузнецы ставили подковы лошадям, мулам, ишакам, на которых перевозили грузы. Нужно было не только правильно выковать подкову, но и суметь подковать животное, не причинив ему боли.

Человек, содержащий кофейню, не производил товары, которыми угощал своих клиентов, следовательно, являлся обслуживающим персоналом. В кофейнях люди пили кофе и беседовали. Эти места были важны для общения и социализации людей. Питейные заведения содержали в основном немусульмане, их посетители также преимущественно были немусульманами. Эти заведения упоминаются в протоколах судебных заседаний в связи с драками и разводами.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

В караван-сараях человек мог переночевать, поесть и дать приют своим животным. Это было место, где заводили знакомства и налаживали деловые связи. Банями при караван-сараях управлял банщик. Он проверял температуру воды, делал массаж, также был человек, который разогревал воду и разжигал печь.

В реестровых книгах часто упоминается весовщик. К сожалению, нет достоверных сведений, что именно и как взвешивал весовщик. Конечно, для взвешивания тяжелых грузов ему был необходим помощник, грузчики переносили грузы.



Парикмахер-брадобрей стриг волосы и бороды, это искусство требовало ловкости и умения. У него были подмастерья, помощники и ученики. Глашатай объявлял различные приказы и объявления. В одном из завещаний упоминаются деньги, выделенные глашатаю.

Служители мечети следили за чистотой в мечети, добывали все необходимое для службы, обеспечивали ремонт. Часто на них возлагалась обязанность управлять фондами (вакуфом).

Одной из наиболее денежных профессий был хирург. Упоминания о врачах часто встречаются в судебных процессах в связи с ранениями в драках при определении ущерба, нанесенного раненому. Например, за лечение ножевого ранения в плечо заплатили 15 курушей, а за лечение трех ножевых ран — 400 акче.

Ремесленники и торговцы объединялись в цеха. Один из крупных цехов представляли мясники, мясо было востребованным продуктом. Мясники разделывали и продавали мясо и мясные изделия. Среди мясников были люди, имеющие право присутствовать в суде, что говорило о высоком статусе этой профессии.

Бакалейщики предпочитали продукты с длительным сроком хранения. Ассортимент был весьма широк. В четырех списках, относящихся к 1094, 1095, 1743 гг., перечислены 42 вида продуктов. Невозможно сказать, сколько бакалейщики зарабатывали, но поскольку потребность в товарах была велика, бакалейных лавок было довольно много.

В Карасу было много пекарей, поскольку хлеб являлся одним из основных продуктов питания. О колебаниях цен и росте цен на пшеницу уже упоминалось выше.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Торговцы лекарственными травами выполняли функцию целителей, умели составлять лечебные смеси и отвары, для чего требовались специальные знания. Свой опыт они передавали подмастерьям. Кроме того, они продавали различные специи для приготовления пищи.

В реестровых книгах упоминается изготовитель закусок (мезе). Скорее всего эта профессия появилась с связи с востребованностью питейных заведений, поскольку закуски необходимы при распитии алкогольных напитков.

Профессия, свойственная крымским татарам, — изготовитель талкана. Талкан — это разновидность теста, приготовленного из просяной муки и жира конского сердца. Этот продукт не относился к постоянно востребованным, его готовили для тех, кто отправлялся в военный поход или долгий путь. Отправлявшийся в поход непременно брал с собой кумыс из кобыльего молока, сыр и талкан. Высушенный йогурт смешивали с кумысом и делали катык.

Известно, что самыми крупными центрами торговли на Черном море и на Шелковом пути были Кефе и Азов. Через эти порты развивались торговые связи с Ираном, странами Каспийского моря, Малой Азией и оттуда далее в Стамбул и Европу. Кефе и Азов концентрировали на своей территории товары и дальше отправляли их на Восток и Запад по дороге, которая проходила через Карасу. Этим же путем шли и товары в Кефе. Благодаря своему географическому положению Карасу являлся оживленным торговым центром. Карасу был первым пунктом, куда попадали товары из Ирана и с Дальнего Востока по дороге в Кефе, при распределении их по илям Крыма. Можно утверждать, что торговля представляла собой самую весомую долю в экономике Карасу. Среди торговцев были и мусульмане, и немусульмане, они торговали всем подряд: текстильными изделиями, одеждой, изделиями из металла, промышленными товарами, фруктами и овощами, вином, табаком, животными и хлопком.

Местные купцы могли торговать как в Карасу, так и в других землях: во всех вилайетах Крыма, Малой Азии, в Черкесии, Ногайской Орде, Аккермане, в Польше и т. д. Местные купцы предпочитали возить товары в Ногайскую Орду. Продав свои товары, они покупали там животных и продукты животноводства. Из документов следует, что чаще всего ездили в Черкесию, Абазу и Согдак, в другом направлении добирались до Эрзурума, оттуда в Алеппо. Товары, которые привозили в Токат, меняли на одежду и платья местного производства. Иностранные купцы, прибывавшие в Карасу, собирались в Трабзоне, где находились склады товаров, и оттуда морским путем отправляли товары в Крым. Чаще всего иностранные купцы, прибывавшие в Крым и Карасу, были персами, это позволяет нам сделать выводы о происхождении товаров, поступавших в Карасу. Однако из документов очевидно, что персидские купцы привозили и товары из Центральной Анатолии. Кроме персов, были армянские и еврейские купцы. Из источников ясно, что все эти купцы кроме Карасу ездили в Кефе, Гезлеви, Балыклаго и оттуда во внутренние области Крыма.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Крымские ханы постоянно издавали ферманы с целью оптимизировать деятельность торговцев и сделать условия торговли более выгодными для местных купцов. Крымское ханство уделяло большое внимание торговцам и ремесленникам внутри страны. Основной целью было воспрепятствовать засилию иноземных купцов. Внешнюю торговлю гарантировали, пока она не мешала торговать местным купцам. Из центра регулярно приходили приказы, регулировавшие деятельность иностранных торговцев. В реестровых книгах упоминаются ограничения на торговую деятельность иностранцев.

Купцы из Персии, которые привозили на продажу одежду и ткани, получали право торговать, только когда в полицию Карасу поступало письменное разрешение на торговлю от хана. Несомненно, чтобы добраться до султана, нужно было для начала получить одобрение от калга-султана.

Были случаи, когда, несмотря на имеющееся разрешение, торговлю иностранных купцов пытались дополнительно ограничить. Поступали жалобы от иностранных купцов на ненадлежащее поведение служащих Карасу в отношении тех, кто занимался торговлей. В одном из ферманов повелевается одабаши, арендующему торговые ряды Сефер Гази Ага Заде Мехеммеда Мирзы, не препятствовать зимми, выехавшим из хана с товарами, поскольку они оплатили в порту за товары акче, а также не брать больше чем следует акче за товар и действовать согласно правилам. Таким образом хотели предотвратить лишние поборы с зимми.

В другом случае персидским купцам, имевшим лавки в торговом доме Мехеммета Мирзы, не давали торговать тканями, платками и шалями. Персидские купцы заявили, что тогда они перевезут свои товары в другое место. Хан выпустил приказ продавать вышеупомянутые товары, не покидая квартал, напомнив, что он выдал разрешение на торговлю и ни полиция, ни таможня не имеют право мешать персидским купцам. Хан считал, что в целом торговля персидских купцов полезна для экономики страны.

Со стороны иностранных купцов также были случаи злоупотреблений. Поступали жалобы на то, что иногда персидские купцы, продав свой товар, снова закупали товар в местных лавках, принадлежавших персам, и перепродавали его.

Хан в своих указах подробно излагал кади и полиции условия, которые они должны создать для торговцев: «Персидские купцы не только привозят свои товары, но и продают купленные у нас товары. Мы против этого. Пусть они продают только товары, провезенные через таможню, за которые уплачен налог. Купцы должны продать свои товары в Карасу в течение 15 дней, если не продадут, то они должны сообщить об этом кади Карасу и рассчитаться».

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

О торговых компаниях, целях, делении доходов и расходов, нет подробных сведений. Известно только, что проблемы, возникавшие между компаньонами, решали в суде. Иногда люди вкладывали деньги в чье-либо торговое предприятие в расчете на прибыль. Такие сделки были зарегистрированы, и в реестровых книгах фигурируют цифры, отражающие суммы и полученный доход. Иногда партнеры получали убытки, суммы убытков также отражены в реестрах. Чаще всего мусульмане становились компаньонами мусульман, немусульмане имели дела с немусульманами. Сферы торговли, в которых встречалось сотрудничество: продажа казанов, одежды, овса и пшеницы и продуктов из них, дынь, яблок, сливы, лука, чеснока и других садовых культур.

Крымское ханство во внутренних делах было автономным, во внешних частично зависело от Османской империи. Благодаря своей военной, административной и экономической системе ему удавалось сохранять влияние и мощь в своем регионе.

Как у каждого государства, у Крымского ханства был бюджет, отражающий доходы и расходы. Нет систематических записей, по которым можно было бы судить, как распределялись доходы и расходы и как рассчитывались налоги.

В Крымском ханстве, как и во всей османской финансовой системе, труд и деньги не подлежали прямому налогообложению. Если бы такие налоги были, они непременно вызывали бы разногласия и споры между работодателем и работником. Однако владелец крупного имущества или тот, кто эксплуатировал государственное имущество, непременно должен был платить налоги.

Одним из основных налогов был джизье, им облагались немусульмане, в ответ им гарантировались спокойствие и защита. К тому же от них не требовали военной службы. Сборщики налогов назначались ханством. В 1683—1684 гг. рассчитывать и собирать налоги с оседлых и кочевых немусульман был назначен Базарган Моши. В указе, направленном кади Карасу, было приказано оказывать Моши всяческую поддержку и помощь и наказывать тех, кто будет уклоняться от уплаты налогов. Глава общины немусульман должен был проследить за уплатой налога, и все должны были подчиняться его требованиям.

Точных сведений о налогообложении ремесленников в Карасу нет, но некоторые документы обращают на себя внимание. В имеющемся у нас примере в распоряжении, разосланном всем мясникам, указано, что за одну овцу секбан (воин с огнестрельным оружием в Крымском ханстве) должен платить 15 акче, и сообщалось, что секбаны из другой деревни платили по 5 акче, а остальные по 3 акче.



использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Налог на осадное положение был введен Османской империей, чтобы народ внес вклад в военные расходы, а с конца XVII в. превратился в регулярный налог, он рассчитывался по количеству домов и объявлялся общине квартала, жители квартала собирали его между собой и отдавали имаму. В одной из ведомостей зафиксировано, что цыганский квартал сдал своему имаму 30 тысяч акче. Есть также другие данные об этом налоге.



Во времена Бора Гази Герая (1588—1608 гг.) население платило налог под названием «жалование секбанов». В исследуемых нами ведомостях нет сведений, когда, в каком количестве и каким образом он собирался, однако он упоминается в документах.

Когда возникали проблемы с уплатой налога, обращались в суд. Так, вследствие нескоординированных действий сборщиков дани возник конфликт, кто кому должен платить налог. Конфликт был решен через суд. В суд обратились члены общины, когда не получили расписку в уплате налога. Суд выяснил, у кого находилась расписка, и передал ее в надлежащие руки. В другом судебном процессе определили немусульман, не заплативших налог, и заставили их его заплатить.

В исследуемых документах есть сведения и о других налогах. Например, каймакам калга-султана Мустафа Ага в сопроводительной бумаге, выданной человеку, которого он послал для сбора хараджа за лен и дрова, предостерегал, чтобы не препятствовали этому человеку собирать налоги, и особо подчеркивал, что подданные принадлежат калга-султану (ноябрь — декабрь 1683 г.).

Заключение. Уезд Карасу занимал важное стратегическое положение на Крымском полуострове. Крымское ханство и знатный род Ширин придавали этому уезду большое значение как административному центру. Карасу находился на пересечении оживленных дорог и обладал высоким торговым потенциалом. Разнообразное население и динамизм, присущий людям различных религий и культур, нашли свое отражение в социально-экономическом укладе жизни.