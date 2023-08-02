Социально-экономическая жизнь уезда Карасу

Из истории крымских татар, династии Гераев и потомков Джучидов

Одним из крупнейших государств, наследников Золотой Орды, было Крымское ханство — часть большого этнокультурного пространства на обширном участке Евразии. Ханы из крымской династии Гераев являлись потомками Джучидов, поэтому их представители правили в Казанском и Астраханском ханствах. Институт истории им. Марджани выпустил новое издание пятитомника «История крымских татар». Третий том посвящен одному из ключевых исторических этапов развития этого народа — периоду Крымского ханства (XV—XVIII вв.). Полных и завершенных исследований по крымским татарам до сих пор не было, новая книга татарстанских авторов заполняет некоторые пробелы в истории этого тюркского народа.

11.6. Социально-экономическая жизнь уезда Карасу

Темой данного исследования является общественно-экономический уклад жизни уезда Карасу во времена Крымского ханства и Османской империи. Сведения почерпнуты из первоисточников, представляющих собой налоговые документы (налоговые реестры, ведомости сбора налогов, подушные податные ведомости), протоколы судебных заседаний, реестры наследственного имущества. Наше исследование опирается преимущественно на протоколы заседаний шариатского суда, тома № 25—33—47 и 65.

А. Социальная жизнь.

Карасу являлся крупным городом Крымского ханства с населением, которое по разным источникам можно оценить в 16 500—30 000 человек. При расчете этих данных за основу брали количество домов (семейств). Под домом понимался глава семьи, имеющий собственный доход, и члены его семьи в расчете 3—5 человек. После завоевания Крыма Российской империей в 1783 г. число семейств сократилось до 1000. В 1855 г. население Карасу составляло около 15 000 человек. Во времена русско-турецких войн крымские татары пережили две крупные волны миграции. В период с 1783 по 1922 гг. из Крыма в Османскую империю мигрировали 1 800 000 татар. Причиной стало стремление русского правительства заменить исконное население Крыма своим населением.

В настоящее время в Турции проживает около 5 млн крымских татар.

По имеющимся источникам, кроме крымских татар в Карасу с давних пор жили армяне, греки, персы, евреи, цыгане и копты, черкесы, ногайцы, а также курды, лазы, арабы и поляки. Среди населения много было переселенцев из Османской империи, чаще всего из Трабзона, Эрзурума, Коньи, Синопа и других городов Малой Азии.

Социальные слои населения Карасу сформировались в зависимости от вероисповедания, политического влияния, социального статуса и экономического достатка.

В Крымском ханстве существовали знатные роды. Их число варьировалось на протяжении истории, но основных было пять (Ширин, Аргын, Барын, Мансур и Сиджувут). Чувство принадлежности к знатному роду придавало ощущение могущества и собственной исключительности. Наиболее влиятельным в Карасу считался род Ширин.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Население Крыма делилось на правящий класс и подданных. Правящим классом были военные (аскери), они были освобождены от налогов и выполняли приказы хана или командира. Подданные занимались земледелием, животноводством, ремеслом или торговлей и платили налоги.

Военные не обязательно носили оружие, среди них были и те, кто состоял на государственной службе, управлял дворцовыми делами или провинцией. Кроме них были сеиды, получившие султанскую грамоту, и вспомогательный военный состав. Они также не платили налоги. Военными могли быть только мусульмане и только сунниты.

Жизнь мусульман подчинялась определенному порядку. Они вставали с восходом солнца, совершали намаз и приступали к повседневным делам. Религиозные праздники служили объединению мусульман и укреплению их связей между собой. Жизнь протекала между домом, мечетью и работой, важное место занимали кофейни, бозахане, и мейхане (трактиры). Однако самым важным в жизни мусульманина была военная служба. Частые войны не способствовали увеличению населения, отрицательно влияли на социальную и семейную жизнь.

В итоге больше всего от войн страдали мусульмане.

Немусульмане, так называемые зимми, не были равны в обществе мусульманам, но от них не требовали и исполнения обязанностей, возлагаемых на мусульман. Исламское право признает свободу вероисповедания и совести, поэтому в Османской империи исповедовавшие иную религию не испытывали на себе давления или притеснений. Нет ни одного судебного процесса, связанного с принуждением к принятию ислама. Религиозные сообщества избирали главу, управляющего ими и представляющего их интересы в государстве. В то же время их жизнь, имущество и вера находились под защитой государства. Религиозные сообщества самостоятельно рассматривали такие дела, как брак, развод, споры по поводу наследства и др. в соответствии с законами своей религии, сами выносили решения и осуществляли их. Если же стороны были не удовлетворены решением суда сообщества, они могли обратиться в шариатский суд, и тот был обязан рассмотреть их дело. Однако уголовные преступления в обязательном порядке рассматривались в шариатском суде. После заключения Кючук-Кайнарджийского мирного договора в 1774 г. правовые вопросы христиан были вынесены на международную арену.

Существует несколько записей относительно рассмотрения дел немусульман шариатским судом. Например, одна женщина обратилась в суд, так как священник потребовал за похороны ее двух маленьких дочерей крупную сумму. Шариатский суд снизил эту сумму в два раза. Также в ряде протоколов судебных заседаний зафиксированы имена немусульман, выступавших свидетелями на суде.

Пока немусульмане исправно платили налоги, не трогали ни их, ни места совершения культа. Не мешали им пить вино и есть свинину. Очень редко встречаются судебные процессы, связанные с унижением, притеснением или оскорблением немусульман. В этом контексте примечателен указ о евреях, разосланный по полицейским участкам, в котором говорилось, что прежде в Карасу евреев не обижали и сейчас этого не следует делать. И по отношению к тому, кто с этим не согласен, будут приняты меры.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Общество делилось на свободных людей и несвободных. Рабы и невольницы занимали низшую ступень иерархии, их продавали как товар. У них не было никаких прав, ребенок, рождавшийся у рабов, становился рабом. У рабов не было права на собственность, все, что они производили, принадлежало хозяину. Раб не мог наследовать, мог только взять в долг. Ответственность за его долги или за ущерб, который раб мог нанести, полностью лежала на хозяине. Ислам рекомендует хорошо обращаться с рабами, заботиться о них и уберегать от дурных поступков. По мере изменения некоторых религиозных и правовых моментов появлялось больше возможностей освободиться из рабства.

У раба было несколько возможностей обрести свободу. Прежде всего — стать мусульманином. Также отпускали за выкуп или за определенный срок службы. Если договоренность нарушалась, раб мог обратиться в суд. Так, один господин обещал отпустить раба после 8 лет службы. По прошествии 10 лет не получивший свободу раб обратился в суд. Свидетели подтвердили обещание господина, и суд велел отпустить раба. В применяемой судебной системе дверь была открыта для всех, что означало, что все защищены от несправедливости.

Иногда рабов отпускали на волю из-за болезни. В документах есть запись о том, что хозяин отпустил хромую девочку-венгерку. Известны случаи, когда рабов отпускали, дав обет. Например, один хозяин поклялся, что отпустит раба, если его сын выздоровеет.

Как в Османской империи, так и в Крымском ханстве никто не принуждал насильно переходить в ислам. Чаще всего ислам принимали по экономическим соображениям, это улучшало финансовое положение человека, ему не надо было больше платить джизье (налог, которым облагались немусульмане), и он получал право пользоваться преимуществами, которые давала принадлежность к цеху ремесленников.



Другой фактор, заставляющий человека принимать столь важное решение, желание изменить свой статус в обществе. После того, как хозяин даровал свободу русскому рабу, принявшему ислам, другие рабы, надеясь на освобождение, стали переходить в ислам.

Нет письменных свидетельств о принятии ислама в связи с вступлением в брак, однако нельзя снимать со счетов и эту вероятность.

Часто вслед за главой семьи в ислам переходили и другие ее члены. Однако глава семьи мог принять такое решение только за ее несовершеннолетних членов. Совершеннолетние были свободны в выборе религии. Следует отметить, что многие принимали ислам под положительным впечатлением от религии, культуры и образа жизни мусульман.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Обращенных в ислам называли мюхтеди. Хотя мюхтеди упоминаются во многих документах, нигде нет указания на их национальность, прежнее имя и религию.

К сожалению, не все люди, перешедшие в ислам, могут отказаться от своих прежних привычек. Так, в одном судебном процессе фигурирует мюхтеди, который в состоянии опьянения ранил человека.

В реестровых книгах не упоминается ни один мюхтеди, совершивший хадж. Также нет данных о совершении обряда обрезания.

В протоколах судебных заседаний нет дел, связанных с принуждением мюхтеди к уплате джизье, скорее всего таких случаев не было.

Есть много документов, подтверждающих взаимоотношения между мусульманами и немусульманами во многих сферах, например, поручительство, свидетельствование, предоставление работы, сотрудничество, представительство, брак, торговля и одалживание денег. Подобные взаимоотношения были и между мусульманами и мюхтеди, а также между мюхтеди и немусульманами, если же возникали конфликты, то не на религиозной почве.

Примечателен судебный процесс, когда мюхтеди обратился в суд, поскольку его хотели продать как раба. Он был родом из Богдана (Молдавии), принял ислам и позже попал в Карасу.

Свидетели из Аккермана подтвердили, что он стал мусульманином и был отпущен на волю, и суд признал его права.



Институт семьи в каждом обществе имеет присущие только ему черты. В Карасу придерживались традиционных мусульманских обычаев.

Первый шаг к созданию семьи — вступление в брак мужчины и девушки. Обручение до свадьбы — это традиция, сложившаяся в обществе, она не закреплена в исламском праве. По нашим обычаям обручение дает возможность подготовиться к свадьбе.

Юноша и девушка могли быть помолвлены с колыбели, однако брак заключался, когда девушка достигала возраста невесты. После помолвки сторона жениха вносила деньги или товары в качестве подарка невесте. Помолвка могла быть расторгнута, тогда деньги и подарки подлежали возврату. Часто этих же правил придерживались и немусульмане. Например, зимми родом из Эрзурума, живущий в Карасу, послал подарки ювелиру Ованису, сватаясь к его дочери. Позже он обратился в суд, поскольку Ованис не отдал за него дочь. Ованис же сказал, что девушка совершеннолетняя и не хочет выходить замуж, девушка подтвердила это перед кади, и кади постановил возвратить подарки и отменить помолвку. Молодые люди, помолвленные в детском возрасте, могли расторгнуть помолвку, достигнув совершеннолетия.

realnoevremya.ru

Брак заключался в шариатском суде или имамом, уполномоченным им. В исламе нет определенного обряда или специального человека для заключения брака. Однако для вступающих в брак установлен ряд критериев.

Акт бракосочетания заключается между мужчиной и девушкой. От имени девушки может выступать представитель. Представителем может быть самый близкий родственник-мужчина, мужчина, отпускающий на волю наложницу, мужчина, назначенный кади, или опекун.

Не все браки были зарегистрированы, и это могло бы стать проблемой, но браки заключались при свидетелях, праздновались свадьбой вместе с соседями и родственниками.

В исламе сурово осуждаются внебрачные отношения. Виновных наказывали битьем палками или закидывали камнями. В Османском праве в 1589—1680 гг. есть несколько упоминаний о таком наказании. Также наказывали работой на галерах и тюрьмой. Женщина, обвиненная в такой связи, предпочитала пять раз отрицать вину и привлечь на себя проклятие Аллаха, но избежать наказания.

В исламе не допускалась совместная жизнь без заключения брака, рождение ребенка вне брака осуждалось. Среди документов не встречается судебных процессов, связанных с признанием отцовства.

В книгах нет записей о заключении брака между мусульманами и немусульманами, а также браков армян, греков, евреев и др. немусульман. Они имели право как заключать браки по своим традициям, так и обращаться в шариат. Однако обращения для заключения брака не зафиксированы. Это доказывает, что они спокойно могли проводить обряды по своим законам и традициям.

В 4-х реестрах уезда Карасу зарегистрировано всего 496 описей наследственного имущества: 312- мусульман, 184- немусульман. В этих описях удалось найти только три случая многоженства: у двух человек было по две жены, у одного — три. Один из них Али Деде — шейх, что очень важно, однако, судя по оставленному им наследству, он был небогат, да и в его владении не было дома, сада и т. п., что могло бы свидетельствовать о его состоянии, и все-таки за Айше он заплатил 40, а за Исмихан, 25 курушей. Примечательно, что и в других двух случаях мужчины не были богаты, что противоречит общепринятой точке зрения, что многоженец должен быть хорошо обеспеченным человеком.

У супругов есть определенные права и обязанности по отношению друг к другу. Особенно важно соблюдение правовых норм при расторжении брака.

Ислам считает материнство величайшей миссией. От женщины зависит воспитание нового поколения. Поэтому в исламе разработан ряд правил, защищающих права женщины. Женщины могли обратиться в суд, если нарушались их права или они подвергались насилию со стороны мужа. Существовал ряд мер, который обеспечивал защиту женщины и после развода. Материальной стороной этого были нафака (содержание) и махр (имущество, выделяемое жене при заключении брака).

realnoevremya.ru

Махр являлся экономической гарантией для женщины. При заключении брака женщине определялся махр деньгами или имуществом, сумма его обычно определялась в денежном выражении. Махр мог выдаваться до и после замужества или возвращаться при разводе. Сумма махра не должна была быть менее 10 дирхемов. Женщина могла подарить махр полностью или частично мужу. Например, женщина требовала после смерти мужа 20 золотых махра. Она говорила, что 40 золотых подарила мужу, а 20 остались. Мать мужа утверждала, что она подарила ему все 60 золотых. Свидетели выступили в пользу жены, и суд велел вернуть ей ее часть. Если махр не выплачивали после смерти мужа, он выделялся из его наследства. Если женщина умирала и у нее оставался махр, его могли потребовать ее наследники. Женщина имела право завещать часть махра на благотворительные дела.

Муж был обязан обеспечивать семью. Если муж не выполнял свой долг, женщина имела право обратиться в суд. Если рождался ребенок, то содержание (нафака) должно было покрывать и расходы на ребенка. Если супруг не обеспечивал содержание, суд мог продать часть его имущества. Если и это не помогало, сажали в тюрьму. Если женщина и в этом случае не получала содержание, она имела право развестись с мужем. Только у ханефийцев не было такого права. В исследуемый нами период встречались и процессы немусульман по поводу нафака. Они решались по принципу мусульманского шариата. Чаще всего суд назначал нафака в размере 3—5 акче на ребенка и 5 акче для женщины. Иногда выделялось имущество.

В исламском праве разработан ряд принципов, предусматривающих права супругов в браке и в случае его расторжения. Муж ничего не ждал от жены в материальном плане. Если мужчина обязан обеспечивать семью финансово, то женщина не должна пренебрегать своими домашними обязанностями. Прежде всего это уход за детьми и оказание уважения и почитания мужу, удовлетворение его потребностей. Среди процессов не было ни одного, где мужчина обращался бы в суд с претензией к жене.

Ислам не запрещает развод, но не приветствует его. Для развода должны быть веские основания. Это могут быть проблемы со здоровьем и невозможность выполнять супружеские обязанности или переход в другую религию.

В исламском праве развод может произойти по воле мужа, через суд, а также по договоренности. Мужчина может развестись, даже не называя причину. Например, при талаке нет необходимости идти в суд. Однако в любом случае женщине при разводе выплачивается махр.

Талак — слово, которое произносит мужчина, желая развестись. Таким образом муж может три раза развестись со своей женой. Однако после третьего раза супруги уже не могут вновь пожениться. Только если женщина выйдет замуж за другого и разведется с ним или тот умрет.

Исламские правоведы спорят, является ли действительным развод, если слово «талак» произнесено мужем в состоянии опьянения. Среди исследуемых нами материалов есть типичный пример этому. Фатма сказала, что муж развелся с нею, заявив: «Одна рюмка вина лучше 50 баб». Свидетели подтвердили сказанное, и суд принял решение о разводе, однако это был так называемый мюкрехин талаки (развод по принуждению). В наших материалах встречались процессы, где зафиксирован условный развод из-за алкоголя. Женщина заявила, что будет считать себя разведенной, если муж снова придет домой пьяным. Когда муж снова напился, женщина потребовала через суд осуществления развода. Выслушав свидетельства очевидцев, суд принял решение о разводе.

realnoevremya.ru

При разводе по договоренности чаще инициатором развода выступает женщина, а муж соглашается, получив в ответ некую компенсацию. Женщина договорилась с мужем, что они разведутся при условии, что она откажется от нафака и заберет только свои платья. Однако в указанный срок муж не отдал ей одежду, и она обратилась в суд. Муж заявил, что не хочет разводиться и не собирается отдавать вещи. В суде свидетели подтвердили обещание мужа, и суд счел женщину правой.

Решение о разводе, которое выносил суд, называлось тефрик. Основные причины развода: болезнь и изъян, необеспечение нафака, плохое обращение и неуживчивость. Фатма из квартала Чингене пожаловалась суду, что ее супруг Хаджи Байрам постоянно пьет вино и бьет ее, а этой ночью стал ее избивать, душить и чуть не убил. Свидетели подтвердили, что женщина говорит правду, суд признал дурное обращение и развел супругов.

В Карасу встречались и бракоразводные процессы среди немусульман, но по мусульманским правилам. Это говорит и о разнообразии дел, рассматриваемых шариатским судом, и о том, что для любого человека здесь находилось решение.

Воспитание и уход за детьми в браке — обязанность обоих родителей. Однако в случае смерти одного или обоих родителей и в случае развода возникает вопрос, кто будет воспитывать ребенка.

Пока дети не научатся самостоятельно есть, одеваться и выходить на улицу, за ними присматривает мать. Для мальчиков и девочек это разный возраст. Если мать умерла до достижения ребенком этого возраста, присмотр за ним берет на себя родственница, когда же ребенок подрастает, он попадает под попечительство отца. В целом отец несет ответственность за ребенка с момента его зачатия.

В любом случае, кто бы ни брал на себя ответственность за ребенка, он должен быть свободным совершеннолетним человеком в здравом уме, который в состоянии вырастить ребенка здоровым и порядочным человеком.

В исламе воспитание ребенка является религиозным и нравственным долгом. Поэтому детей часто усыновляют. Усыновитель может потребовать от родственников ребенка выплаты нафака, если нафака не назначают, расходы на ребенка считают благотворительностью. Если в дальнейшем объявляется родственник ребенка, с него можно потребовать выплаты нафака. Суд может передать ребенка на усыновление, суд же может назначить нафака за порученного вам ребенка. Нафака может быть выплачено из наследства, оставленного ребенку.

Нет препятствий к заключению брака между усыновителем и усыновленной.

В основном за детей, оставшихся сиротами после смерти родителей или в результате развода, отвечал опекунский совет. Если умирал один из родителей, то опекунство передавалось другому. Отец мог сам назначить опекуна ребенку, или его назначал суд. Опекуна старались назначать из людей той же религии.

realnoevremya.ru

Ребенок оставался под опекой до достижения совершеннолетия — возраста 15 лет. Затем суд отзывал опекуна, и ребенок становился самостоятельным. В это же время ему возвращалось причитающееся ему наследство. Если опекун плохо справлялся со своими обязанностями, например, использовал наследство ребенка в своих интересах, суд мог отозвать опекуна или призвать его аккуратнее обращаться с наследством ребенка.

Наследство умершего человека распределялось следующим образом: расходы на похороны покойника, выплата долгов, завещание и наследники.

В первую очередь из имущества покойника оплачивался обряд погребения. Расходы на похороны могли быть различны, но не были пропорциональны размеру наследства. Выделялись средства на омовение, завертывание в саван, погребение и чтение поминальной молитвы (чтение молитвы — 500 акче).

Во вторую очередь выплачивались долги. Долги делились на долги перед Аллахом — зекат, жертвоприношение, обеты, и долги отдельным людям. Для родственников покойного было важно осуществить волю умершего, завершить благотворительные дела, которые он начал при жизни. На это выделялись средства из наследства. Если родственники не выполняли завещание, свидетели могли подать на них в суд. Сумма на благотворительные дела не должна была превышать 1/3 наследства. При желании наследники могли осуществить завещание, даже если оно превышало 1/3. Иногда вместо денег отпускали на волю раба или кто-то совершал хадж. Если же наследников не было, выделенная на завещание сумма тратилась на благотворительные дела.

Если исполнение этих долгов было невозможно, они прощались. Долги же людям должны были быть выплачены в обязательном порядке, поскольку в исламе на первом месте потребности человека. Иногда суд постановлял выплатить долги до расходов на погребение.

Все, что осталось после выплаты долгов и исполнения завещания, принадлежало наследникам. На наследство могли претендовать: муж, жена, отец, дед или прадед, дочь, дочь сына, сестра отца или матери, мать или мать отца и т. д. Если наследников не было, деньги и имущество отходили государству.

Немусульмане совершали обряды в соответствии с правилами и традициями своей религии, и никто им в этом не препятствовал.