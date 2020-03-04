Кому на руку «русская статья» в Конституции?
Эксперты: статус русского как «языка государствообразующего народа» может привести к непредсказуемым последствиям
В Конституции России предлагается закрепить за русским статус «языка государствообразующего народа». Поправку внесли в новую редакцию основного закона и через неделю рассмотрят в Госдуме в двух чтениях вместе с другими нововведениями. Через полтора месяца российские граждане проголосуют за или против этих изменений. Если власти Татарстана данную инициативу встретили сдержанно, то национальная общественность отреагировала отрицательно. Вместе с тем эксперты предупреждают об опасностях, которые грозят в случае принятия этой нормы.
Когда Госдума вынесет вердикт
В новой Конституции России, а именно в 68-й статье, русский может получить статус «языка государствообразующего народа». Президент России Владимир Путин поддержал такое предложение на заседании рабочей группы по изменению основного закона государства. Текст изменений включает в себя положения о русском народе как государствообразующем.
— Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа. О русском народе [говорится] как государствообразующем народе, входящем в многонациональный союз равноправных народов РФ, — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, зачитавший текст поправок.
В тексте президентских изменений говорится о том, что государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей России, а также гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия.
Нижняя палата парламента рассмотрит президентский законопроект по поправкам к Конституции во втором чтении 10 марта, а в третьем — 11 марта. А 22 апреля состоится всероссийское голосование.
«Поправки будут ущемлять другие народы и их языки»
Такие поправки (как и многие другие) вызывают бурные споры в обществе. Русские националисты в целом приветствуют изменения, касающиеся языка и народа. Более того, даже был создан специальный сайт «Русских — в Конституцию России», где предлагается подписаться под соответствующим обращением. На момент подготовки материала под письмом подписались 5,5 тысячи человек.
Вместе с тем татарские и башкирские общественники возражают против этих предложений, считая их как минимум вредными для многонационального общества и страны в целом. В этой связи некоторые припоминают историю с введением добровольного принципа изучения родных языков, после чего многим учителям татарского и башкирского языков пришлось срочно переучиваться на новые специальности.
— Эти поправки будут ущемлять другие народы (башкир, татар и других) и их языки, — подчеркивает он. — У нас многонациональная федерация, у нас есть национальные республики. И такая политика в отношении национальных регионов идет давно — со времен, когда стали менять должности президентов республик на глав.
Не поддержали такую поправку и некоторые мусульманские деятели. Например, председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин не нашел положительных перспектив за закреплением нового понятия «государствообразующий народ», тем более в отношении русских. Впоследствии советник Володина Анастасия Кашеварова раскритиковала слова муфтия, посчитав, будто он не читал текст поправок. Довольно резко отреагировал на заявление председателя ДУМ РТ и русский националист, публицист Егор Холмогоров, употребив в его отношении непечатные выражения. При этом Камиль хазрат положительно оценил другое предлагаемое нововведение — упоминание Бога в основном законе.
А директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов уверен в бесполезности каких-либо изменений в Конституции, поскольку с ней, по его мнению, уже мало считаются.
«Попытки подыгрывать русско-националистическим силам»
Однако наш собеседник не связывает эти поправки с предстоящей переписью населения, как предполагают некоторые активисты.
— Указывать какой-то народ государствообразующим — дело лишнее. Мы и так видим доминирование русского языка, культуры, истории. И специально прописывать все это в Конституции нет необходимости, — резюмирует Ильдар Габдрафиков.
Казанский Кремль: «Путин особо подчеркнул важность национальных языков»
Отметим, председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, входящий в состав рабочей группы, на встрече с Путиным высказал опасения, «не будет ли ущемления» других языков и не вызовет ли каких-либо запретов на «туган тел»? По его словам, этот вопрос поднимают преподаватели национальных языков в республиках.
— Надо четче прописать, появится ли возможность изучать язык отца, матери, дедов, прадедов, сохранить его в конце концов? — обратился спикер татарстанского парламента к главе государства. Однако Путин ответил, что руководство страны будет «защищать языковое многообразие России».
Как рассказала «Реальному времени» пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова, Фарид Мухаметшин, будучи членом рабочей группы, выразил официальную позицию Татарстана (и Рустама Минниханова).
— На встрече звучала необходимость учитывать и национальные языки, — сообщила Галимова. — Больше к словам Фарида Хайрулловича добавить нечего. Тем более Владимир Владимирович особо подчеркнул важность национальных языков и определения их роли, в этой связи есть формулировка в Конституции. Мы изначально поддерживаем все инициативы по изменению Конституции, которые проговорены Владимиром Владимировичем Путиным.
Корреспондент «Реального времени» попытался узнать мнение по этой теме и у руководства Башкирии. Однако пресс-секретарь главы Башкортостана Диана Ихсанова сообщила, что данный вопрос комментировать не будет.
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