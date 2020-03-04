Кому на руку «русская статья» в Конституции?

Эксперты: статус русского как «языка государствообразующего народа» может привести к непредсказуемым последствиям

В Конституции России предлагается закрепить за русским статус «языка государствообразующего народа». Поправку внесли в новую редакцию основного закона и через неделю рассмотрят в Госдуме в двух чтениях вместе с другими нововведениями. Через полтора месяца российские граждане проголосуют за или против этих изменений. Если власти Татарстана данную инициативу встретили сдержанно, то национальная общественность отреагировала отрицательно. Вместе с тем эксперты предупреждают об опасностях, которые грозят в случае принятия этой нормы.

Когда Госдума вынесет вердикт

В новой Конституции России, а именно в 68-й статье, русский может получить статус «языка государствообразующего народа». Президент России Владимир Путин поддержал такое предложение на заседании рабочей группы по изменению основного закона государства. Текст изменений включает в себя положения о русском народе как государствообразующем.

— Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа. О русском народе [говорится] как государствообразующем народе, входящем в многонациональный союз равноправных народов РФ, — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, зачитавший текст поправок.

В тексте президентских изменений говорится о том, что государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей России, а также гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия.

Нижняя палата парламента рассмотрит президентский законопроект по поправкам к Конституции во втором чтении 10 марта, а в третьем — 11 марта. А 22 апреля состоится всероссийское голосование.

«О русском народе [говорится] как государствообразующем народе, входящем в многонациональный союз равноправных народов РФ», — отметил Вячеслав Володин, зачитавший текст поправок. Фото duma.gov.ru

«Поправки будут ущемлять другие народы и их языки»

Такие поправки (как и многие другие) вызывают бурные споры в обществе. Русские националисты в целом приветствуют изменения, касающиеся языка и народа. Более того, даже был создан специальный сайт «Русских — в Конституцию России», где предлагается подписаться под соответствующим обращением. На момент подготовки материала под письмом подписались 5,5 тысячи человек.

Вместе с тем татарские и башкирские общественники возражают против этих предложений, считая их как минимум вредными для многонационального общества и страны в целом. В этой связи некоторые припоминают историю с введением добровольного принципа изучения родных языков, после чего многим учителям татарского и башкирского языков пришлось срочно переучиваться на новые специальности.

Так, башкирский активист, основатель БОО «Башкорт» Фаиль Алчинов (Алсынов) в беседе с корреспондентом «Реального времени» заявил, что он выступает категорически против любых изменений в Конституции, а относительно положения о государствообразующем народе подавно.

— Эти поправки будут ущемлять другие народы (башкир, татар и других) и их языки, — подчеркивает он. — У нас многонациональная федерация, у нас есть национальные республики. И такая политика в отношении национальных регионов идет давно — со времен, когда стали менять должности президентов республик на глав.



Не поддержали такую поправку и некоторые мусульманские деятели. Например, председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин не нашел положительных перспектив за закреплением нового понятия «государствообразующий народ», тем более в отношении русских. Впоследствии советник Володина Анастасия Кашеварова раскритиковала слова муфтия, посчитав, будто он не читал текст поправок. Довольно резко отреагировал на заявление председателя ДУМ РТ и русский националист, публицист Егор Холмогоров, употребив в его отношении непечатные выражения. При этом Камиль хазрат положительно оценил другое предлагаемое нововведение — упоминание Бога в основном законе.

А директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов уверен в бесполезности каких-либо изменений в Конституции, поскольку с ней, по его мнению, уже мало считаются.

— Можно сколько угодно заниматься этой словесной эквилибристикой, но суть от этого не поменяется, — подчеркивает историк в интервью «Реальному времени». — Есть уже сложившаяся этнополитическая ситуация. И ее каким-то образом просто Конституцией не изменить. Вообще, в России роль Конституции невелика. В процессе ее принятия или изменения ее активно обсуждают, а потом о ней забывают.

«Попытки подыгрывать русско-националистическим силам»



Этнополитолог Ильдар Габдрафиков считает, что такие положения не стоит включать в основной закон, поскольку они будут играть на руку лишь определенным силам.





— Все народы России, особенно те, которые имеют свои национально-территориальные образования, являются соучредителями Российской Федерации, — говорит эксперт. — Эти поправки — попытки подыгрывать русско-националистическим силам, подбодрить русских, поднять некий патриотический дух. И нет необходимости в таких формулировках о русском языке, русском народе.





По его мнению, такое нововведение грозит неблагоприятными последствиями. Во-первых, это может вызвать ответный рост антирусских настроений внутри страны. Во-вторых, другие народы будут чувствовать себя дискомфортно, поскольку, в отличие от русских, они не будут упомянуты в главном документе.

— Может быть, эти проблемы проявятся не сразу, но в конечном итоге дадут о себе знать, — предупреждает этнополитолог. — Надо отходить от этих этнических принципов в Конституции и прописывать примат гражданских ценностей: гражданин, независимо от этнической и конфессиональной идентичности, обладает всей полнотой прав.

Однако наш собеседник не связывает эти поправки с предстоящей переписью населения, как предполагают некоторые активисты.



— Указывать какой-то народ государствообразующим — дело лишнее. Мы и так видим доминирование русского языка, культуры, истории. И специально прописывать все это в Конституции нет необходимости, — резюмирует Ильдар Габдрафиков.

Казанский Кремль: «Путин особо подчеркнул важность национальных языков»

Отметим, председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, входящий в состав рабочей группы, на встрече с Путиным высказал опасения, «не будет ли ущемления» других языков и не вызовет ли каких-либо запретов на «туган тел»? По его словам, этот вопрос поднимают преподаватели национальных языков в республиках.

— Надо четче прописать, появится ли возможность изучать язык отца, матери, дедов, прадедов, сохранить его в конце концов? — обратился спикер татарстанского парламента к главе государства. Однако Путин ответил, что руководство страны будет «защищать языковое многообразие России».

Как рассказала «Реальному времени» пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова, Фарид Мухаметшин, будучи членом рабочей группы, выразил официальную позицию Татарстана (и Рустама Минниханова).

«Надо четче прописать, появится ли возможность изучать язык отца, матери, дедов, прадедов, сохранить его в конце концов», — считает Фарид Мухаметшин. Фото Максима Платонова

— На встрече звучала необходимость учитывать и национальные языки, — сообщила Галимова. — Больше к словам Фарида Хайрулловича добавить нечего. Тем более Владимир Владимирович особо подчеркнул важность национальных языков и определения их роли, в этой связи есть формулировка в Конституции. Мы изначально поддерживаем все инициативы по изменению Конституции, которые проговорены Владимиром Владимировичем Путиным.

Корреспондент «Реального времени» попытался узнать мнение по этой теме и у руководства Башкирии. Однако пресс-секретарь главы Башкортостана Диана Ихсанова сообщила, что данный вопрос комментировать не будет.