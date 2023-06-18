Первые региональные объединения кряшен в России

Из истории формирования кряшенского сообщества

Одну из субэтнических групп татарского народа — кряшен — называют уникальным народом, который продолжает жить по своим традициям и сохранять свою культуру в современном мире. Как шло формирование кряшенского сообщества, какие факторы повлияли на этот процесс, в монографии «Становление и генезис кряшенской идентичности» рассказывает авторский коллектив Института истории им. Марджани.

Региональные объединения в процессе общественной консолидации

Первое региональное объединение кряшен в России было создано в Республике Башкортостан. На основании указа президента Республики Башкортостан М.Г. Рахимова 30 января 1998 г. в селе Бакалы состоялась учредительная конференция по созданию Республиканского национально-культурного центра кряшен Башкортостана (РНКЦКБ). 18 декабря 1998 г. в Ижевске был образован Республиканский национально-культурный центр кряшен Удмуртии (РНКЦКУ). Его председателем был избран Владимир Рязанов.

В конце 1990-х гг. республиканская организация кряшен была образована и в Татарстане. При этом лидером нового витка организационного развития кряшенского сообщества республики становится набережночелнинская община кряшен. В Татарстане идея создания новой республиканской организации стала обсуждаться еще в 1995 г. Этому способствовало осознание кряшенской общественностью республики того, что, не имея единой организационной основы, отдельные городские или районные общества не смогут добиться необходимой эффективности в решении их общих задач и проблем. Кряшен не устраивали также эпизодичность, локальность ряда инициатив, отсутствие тесного контакта и координации совместных усилий. Подтверждением этому служит аргументация члена правления общества кряшен города Набережные Челны А.Н. Шабалина, озвученная им в статье под названием «Мы», опубликованной во втором номере газеты «Керəшен сүзе» за 1998 г.: «Мы, — писал общественный активист, — сегодня решаем лишь некоторые проблемы культуры. Но этого мало. Другим заниматься просто некому. Потому что на сегодня нет структуры, которая координировала бы другие сферы нашего движения… я считаю, и думаю, что многие со мной согласятся, что мы сами должны создать структуру, которая бы объединяла нас, координировала наши действия, имела общую концепцию нашего развития, и в одном лице являлась представительным органом нашего народа. Только тогда мы в цивилизованном виде сможем отстаивать свои интересы и права, и только тогда нас признают, как отдельную нацию и будут вынуждены с нами считаться».

Судя по всему, эта идея поддерживалась большинством актива кряшенских организаций республики. Так, по словам члена правления Набережночелнинского ЭКПОК А.Н. Шабалина, при встречах с активистами из других городов он старался поднимать этот вопрос и находил у многих поддержку. Однако на протяжении нескольких лет идея оставалась на стадии обсуждения. Изменения в этом вопросе произошли осенью 1997 г., когда на очередном заседании Правления Набережночелнинского городского общества кряшен, ввиду планировавшейся в тот момент проведения Всероссийской переписи населения в 1999 г. и необходимости, в связи с этим, выработки общих позиций и решений по актуальной общественной проблематике, был поставлен и одобрен вопрос о создании Республиканской организации. Членами правления Набережночелнинского ЭКПОК был избран оргкомитет учредительного собрания РНКЦКТ под председательством А.Н. Шабалина.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой rais.tatarstan.ru

30 мая 1998 г. в Набережных Челнах состоялась учредительная конференция РНКЦКТ. На конференции присутствовали уполномоченные представители из разных районов и городов Татарстана. Председатель организационного комитета А.Н. Шабалин выступил с докладом «О сегодняшнем положении кряшен и о задачах, ставящихся перед Центром». Делегаты конференции отметили необходимость Центра и одобрили его создание. Был принят Устав Центра и избран Совет из 25 членов. Председателем РНКЦКТ (далее — Центр) был выбран предприниматель Алексей Шабалин.

В июле 1998 г. прошло первое заседание Совета РНКЦКТ, на котором были выделены секторы деятельности Центра и назначены ответственные за них: 1) культурно-спортивный — А.С. Богатырев, В.Ф. Брагина, В.В. Агапов, Г.А. Казанцева, Г.М. Ибушев, Г.И. Сабирова, В.А. Селиверстов, К.Н. Максимов, Р.Д. Ипеева; 2) политико-идеологический (пресса, печать) — Н.К. Колчерин, Н.П. Антонов, Л.Д. Белоусова; 3) по работе с учреждениями дошкольного воспитания и среднего образования — С.С. Ильина, Н.Д. Григорьев, А.И. Колчерина; 4) по работе с меценатами — И.Е. Уткин, В.Г. Князев; 5) по изучению истории и культуры родного края — В.Н. Соловьев, П.А. Кузьмин, М.С. Глухов, О.Г. Максимов; 6) по религии; 7) по связям с сородичами, проживающими в других регионах — А.А. Козлов, Н.П. Ипеев. Без назначения остался только сектор по религиозным вопросам. 15 июля 1998 г. Совет РНКЦКТ принял программу деятельности на ближайшее будущее. Летом-осенью 1998 г. при РНКЦКТ был создан отдел коммерческого партнерства и поддержки предпринимательства.

29 апреля 2001 г. в РНКЦКТ произошли изменения. В его организационной структуре был образован новый орган — исполнительный комитет, председателем которого стал предприниматель из г. Набережные Челны Виталий Абрамов. Исполнительный комитет состоял из 15 человек. Трое из них — Николай Колчерин, Николай Антонов, Иван Кузьмин — с самого начала были приняты на постоянную работу в этот комитет. В его состав входили представители руководящих органов ведущих местных организаций кряшен Татарстана — казанской, нижнекамской, набережночелнинской, среди которых были, в частности, Г. Родионов и Г. Казанцева, а также главный кряшенский православный священнослужитель того времени — настоятель кряшенского прихода города Казани о. Павел (Павлов).

Стали проводиться совместные встречи представителей головной организации, в том числе выездные, с представителями местных отделений. Осенью 2001 г. члены исполнительного комитета РНКЦКТ, побывав в Менделеевском, Нижнекамском, Елабужском, Мамадышском, Пестречинском, Заинском, Сармановском районах Татарстана, встретились с руководителями местных кряшенских организаций и другими активистами. На собраниях обсуждались различные аспекты жизни в кряшенских деревнях, их проблемы, вопросы, касающиеся культуры, подготовки к конференции.

12 апреля 1999 г. в АНКО РТ поступило письменное обращение председателя Совета РНКЦКТ А.Н. Шабалина от имени Совета этой организации с просьбой принять данную общественную структуру в члены АНКО РТ с целью «решения проблем развития культуры, изучения истории, повышения духовного уровня кряшен, укрепления дружбы с представителями других национальностей, проживающих на территории Республики Татарстан». Анализ дальнейшего документооборота Ассоциации позволяет сделать вывод, что положительного решения по вопросу членства РНКЦКТ в АНКО принято не было.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой rais.tatarstan.ru

К середине 2000-х гг. наметился кризис консолидации кряшен на республиканском уровне, связанный с конфликтом интересов в их рядах. Свидетельством тому служит, в частности, ситуация с отчетно-выборной конференцией РНКЦКТ, состоявшейся 4 ноября 2006 г. в г. Казани, в здании Лютеранской кирхи на ул. Карла Маркса. По решению делегатов конференции на повестку дня были вынесены следующие вопросы: 1) отчет Совета РНКЦКТ; 2) выборы нового состава Совета РНКЦКТ; 3) избрание ревизионной комиссии. По первому вопросу с основным докладом выступил председатель Совета РНКЦКТ И.Е. Уткин. Он дал оценку работе, проделанной Советом в течение последних трех лет. С критикой основного доклада выступил А.В. Фокин. Дополнительный доклад был зачитан также Л.Д. Белоусовой. Она заявила, что республиканская организация готова «сотрудничать с органами государственной власти».

Конференция избрала состав Совета РНКЦКТ на новый отчетный срок в числе девяти человек, в Совет вошли: Л. Белоусова, Б. Иванов, В. Князев, Е. Петухов, М. Семенова, А. Сердинский, М. Трофимов, И. Уткин, А. Фокин. Делегаты (большинством голосов) избрали председателем совета организации Л.Д. Белоусову. На конференции также была сформирована ревизионная комиссия из трех человек под председательством И.В. Михайлова. Между тем представительность конференции была ограниченной. В ее работе принял участие 51 человек, из них с мандатом — только 39. Не представлены делегатами были сообщества кряшен Мамадышского, Заинского, Муслюмовского, Сармановского, Тукаевского, Мензелинского, Кайбицкого, Кукморского, Ново-Чишминского, Альметьевского, Лениногорского, Лаишевского и некоторых других районов с компактным проживанием кряшен, а также город Набережные Челны.

Конференция прошла кулуарно, без какого-либо освещения в СМИ. Несмотря на инициативу осветить информацию о конференции на стадии ее подготовки, оказалась в неведении о деталях ее проведения и редакция газеты «Туганайлар». Ввиду этого коллектив информационного издания пришел к выводу, что «организаторы конференции преследовали интересы не всего в целом кряшенского сообщества, а только определенной его группы». По мнению членов редакции газеты «Туганайлар», это предопределило и отбор делегатов, осуществленный не на основании волеизъявления местных общин, а по выбору организаторов Конференции.

По экспертной оценке А. Фокина, «как минимум» с 2004 г. динамика развития республиканского центра кряшен не была положительной. А. Фокин также отмечает, что «внутренние противоречия привели к расколу и по существу парализовали руководство центром. Даже сегодняшний отчетный доклад — это не коллективный анализ пройденного за три года пути, а самоотчет И.Е. Уткина».

Помимо региональных объединений кряшен, 29 мая 1999 г. был создан Межрегиональный союз национально-культурных организаций кряшен (МСНКОК) Татарстана, Башкортостана и Удмуртии. Президиум Учредительной конференции этой организации составляли председатель РНКЦРБ Евгений Артемьев, председатель РНКЦКТ Алексей Шабалин, председатель РНКЦКУ Владимир Рязанов, а также главный редактор газеты «Керəшен сүзе» Людмила Белоусова. Был принят устав организации. Президентом МСНКОК по решению конференции стал председатель РНКЦКТ А.Н. Шабалин. В состав правления объединения вошли представители кряшен всех трех республик. Также был образован консультативный совет из опытных, авторитетных специалистов, ученых, деятелей искусств Вице-президентами объединения стали редактор газеты «Керəшен сүзе» Л.Д. Белоусова и председатель Набережночелнинского общества кряшен Н.П. Ипеев. В качестве задач организации были предусмотрены: ведение культурно-просветительской, научной работы; создание организаций и коллективов национальной культуры; организация литературных мероприятий; предпринимательство и др.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой rais.tatarstan.ru

МСНКОК (далее — Союз), как и прочие организации кряшен, не предполагал фиксированного членства, имел руководящие органы, руководство, опирался на действующее в стране законодательство. Вместе с тем, Союз претендовал стать «высшим органом на территории Российской Федерации», представляющим «национально-культурные интересы кряшен», «имеющих самобытную, богатую культуру» и «остро нуждающихся» в ее сохранении и развитии. В программе организации присутствовала и критика в адрес официальных республиканских властей: отмечалось, что «что со стороны государственных органов не уделяется достаточного внимания культуре» кряшен. Именно это обстоятельство, по мнению Союза, и стало основным побудительным мотивом его создания.

Одна из целей Союза полностью соответствовала основной направленности ранее образованных объединений — всестороннее содействие в развитии духовной, традиционной культуры кряшен. Вторая шла с ними вразрез и носила политизированный характер: «Добиться реабилитации самоназвания с последующим включением этнонима «кряшен» в список национальностей, подлежащих учету при переписи населения и включению в «Словарь национальностей и языков».

Параллельно с ослаблением общественной поддержки РНКЦКТ начинает формироваться социальная база альтернативной ему республиканской организации кряшен. Учредительная конференция «Общественная организация кряшен Республики Татарстан» (ООК РТ) состоялась 27 мая 2007 г. в Казани в Молодежном центре «Ак барс». В работе конференции приняли участие 196 из 252 избранных делегатов, а обязанности ее председателя исполнил руководитель исполкома Мамадышского муниципального района А. Иванов. Правление выдвинуло на должность председателя Совета организации кандидатуру директора АО «Холдинговой компании «Ак Барс» И.М. Егорова, на что последний дал согласие. Его заместителем и, одновременно, председателем исполкома ООК РТ была избрана путем голосования Людмила Белоусова. Конференция приняла резолюции: 1) создать республиканскую общественную организацию кряшен; 2) принять Устав республиканской общественной организации кряшен; 3) поручить Совету принятие необходимых мер для регистрации в установленном порядке. Также был образован Совет Республиканской общественной организации кряшен в составе 26 человек.

О конструктивном настрое и приверженности решать вопросы в тесном сотрудничестве и взаимодействии с органами государственной и муниципальной власти свидетельствует тот факт, что сразу же после учредительной конференции руководство ООК РТ встретилось с президентом Республики Татарстан М.Ш. Шаймиевым. Согласно свидетельствам, по итогам этой встречи президентом РТ были даны конкретные поручения государственным органам: открыть отделение по изучению кряшен в АН РТ, создать государственный фольклорный ансамбль кряшен, передать кряшенам здание в Казани по адресу: ул. Худякова, д. 11. Улучшилось финансирование общественных инициатив посредством как целевого выделения бюджетных средств, так и спонсорства со стороны «Холдинговой компании «Ак Барс» и меценатов.

В 2000-е гг. развитие системы общественной организации кряшен происходило и в отношении формирования в ней отдельных гендерных структур. Так, 1 декабря 2001 г. в городе Набережные Челны состоялось учредительное собрание Союза кряшенской молодежи РТ. Эта организация, судя по всему, не снискала широкой поддержки, не обрела достаточной репрезентативности в том качестве, в каком была заявлена.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой rais.tatarstan.ru

Ситуация стала меняться после создания Общественной организации кряшен Республики Татарстан во главе с И.М. Егоровым. Реагируя на настроения молодежи и стараясь направить ее энергию на решение вопросов этнокультурного и религиозного возрождения кряшен, организация начала работу по организационному оформлению молодежной структуры. В результате в декабре 2009 г. в Казани прошел первый Форум кряшенской молодежи. В результате работы форума была образована Татарстанская республиканская общественная организация «Форум кряшенской молодежи», ставшая структурным подразделением ООК РТ. Одновременно было принято решение образовать Межрегиональный координационный совет кряшенской молодежи «Бəрəкəт» («Благодать»), в который вошли тринадцать человек. Руководителем обеих структур делегаты избрали студента А. Долгова. В принятой на форуме резолюции было зафиксировано, в частности, стремление кряшенской молодежи сохранять этноконфессиональную «идентичность и самобытность в условиях глобализации», понимание ею необходимости сохранения родного языка, системы татарского национального образования, культуры, обычаев и традиций.

Стали складываться структуры, в рамках которых происходило приобщение кряшенского студенчества к этнокультуре, общественной жизни своего субэтнического сообщества. В 2008 г. народная артистка Татарстана, профессор Казанского (Приволжского) федерального университета (К(П)ФУ) Лидия Ахметова объединила своих студентов в молодежный кряшенский ансамбль «Салям». Студенты ансамбля «Салям» принимали самое активное участие во всех культурно-массовых мероприятиях, организованных за эти годы Республиканской общественной организацией кряшен. Осенью 2009 г. в Казани начал свою работу молодежный клуб «Җырчы Җəкəү» («Певец Яков»), нацеленный на пропаганду кряшенского фольклора. В программу клуба входят встречи с интересными людьми, разучивание этнических песен и танцев, познавательные лекции по истории и культуре кряшен, а также подготовка к выступлениям на концертах и фестивалях.

Помимо этого, при ООНК г. Казани к концу 2000-х гг. был сформирован с целью «консолидации усилий» «Совет ветеранов кряшенского движения» под председательством А. Фокина.

Таким образом, по причине развития консолидационных устремлений кряшены Татарстана в 1998 г. создают свою первую республиканскую общественную структуру в полном смысле слова. Однако эта формализованная структура не смогла в полной мере сплотить ядро общественных сил кряшен в республике. Довольно слабо развитой оставалась и представительство этой организации на местах. Главное же заключается в том, что РНКЦКТ не превратился в организацию, транслирующую запросы всего кряшенского населения республики, а сфокусировал свой взгляд на интересах ограниченных групп сообщества. К середине 2000-х гг. наметился кризис консолидации кряшен на республиканском уровне, связанный с конфликтом интересов в их рядах.

Параллельно с ослаблением общественной поддержки РНКЦКТ начинает формироваться социальная база альтернативной ему республиканской организации кряшен. Учредительная конференция Общественной организации кряшен Республики Татарстан состоялась 27 мая 2007 г. в Казани в Молодежном центре «Ак барс». Сразу же после учредительной конференции руководство ООКРТ встретилось с президентом РТ М.Ш. Шаймиевым, что свидетельствует о конструктивном настрое этой организации и приверженности решать вопросы в тесном сотрудничестве с органами государственной и муниципальной власти. Республиканской общественной организации кряшен удалось исполнить роль транслятора запросов большинства кряшенского населения республики, наладить конструктивные отношения с республиканскими и муниципальными органами власти, общественностью республики и достичь значительных успехов в развитии культурной и общественной сфер жизни кряшен.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой rais.tatarstan.ru

В рассматриваемый период базовым компонентом организационной жизни сообществ кряшен как на местном, так и на региональном уровнях становятся систематические, дифференцированные по функциональному признаку собрания, сложившиеся в определенную иерархию. Каждое такое собрание представляло собой предметное, структурированное мероприятие. Институты планирования, регламентации деятельности (устав, регламенты собраний и заседаний), самоконтроля и подотчетности стали устойчивыми элементами организационного устройства. По мере развития организационной жизни кряшенского сообщества республики в практику их объединений входило оформление идеологических установок в виде «программ». В то же время сама организационная жизнь претерпевала периоды спада и роста, которые проявлялись на разных уровнях системы.

Полноценно действующие организации на соответствующем уровне в той или иной степени выполняли ряд общественно важных, в большей или меньшей степени оказывающих влияние на социокультурное развитие сообщества функций, среди которых можно выделить: организационную, представительскую, консолидационную, коммуникативную, координационную, идеологическую.

Представители организаций кряшен от имени своего республиканского сообщества принимали участие в общенациональных форумах и организационных мероприятиях. За период с начала 1990-х гг. по 2010 г. кряшены приняли участие во всех четырех съездах Всемирного конгресса татар (ВКТ).

Одним из направлений организационного развития кряшенского сообщества республики были сотрудничество и соучастие кряшенских организаций в деятельности других общественных организаций и движений. С момента возникновения общественные организации кряшен современного периода истории оформляются в качестве структурных подразделений более крупных общественных образований. В первую очередь у организаций кряшен существовала тенденция и стремление быть сопричастными к общетатарским общественным и общественно-политическим объединениям. Помимо этого, кряшены Татарстана в обозначенный период интегрируются и в многонациональное движение в республике.