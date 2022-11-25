«В деревне Ахтаныш насчитывалось 12 дворов, где проживало 30 ясашных татар»

Институт истории Марджани — о происхождении татар на северо-востоке республики и острых дискуссиях с коллегами

Фото: Актаныш. Вид на старую часть села и р. Белую

Поставить точку в спорах с башкирскими коллегами о национальном происхождении жителей северо-востока Татарстана постарались в своем коллективном труде сотрудники Института истории им. Ш. Марджани АН РТ. В новой книге «Татарские селения Восточного Закамья» представлены неизвестные страницы истории Актанышского района, результаты исследования татарских населенных пунктов с богатым историческим наследием, сыгравших заметную роль в экономике и культуре края, давших татарскому народу ряд выдающихся личностей. Как считают авторы, издание расширит представление читателей об истории северной части Восточного Закамья и поможет разобраться в особенностях формирования местного татарского населения. «Реальное время» публикует пятую главу книги о духовной жизни татарских селений Актанышского края в XIX — начале ХХ вв.

Актанышские мектебе

Село Актаныш имеет интересную историческую судьбу: из скромной деревни в ХIX в. уже к началу следующего столетия оно превратилось в заметный административный центр. В 1926 г. в Актаныше проживало 1 274 чел. По численности населения это был не самый крупный населенный пункт края, уступая Такталачуку, Поисево, Новому Алимово и Старому Байсарово. Тем не менее именно Актаныш в 1930 г. был определен в качестве центра вновь образованного Актанышского района. Исследователи советского периода истории считают, что основным фактором при выборе райцентра стало размещение в селе первой в регионе машинно-тракторной станции. Однако есть основания полагать, что этому факту имелись и другие предпосылки. Например, еще в 1880-е гг. в Актаныше проходили осенние ярмарки (с 29 сентября по 5 октября), что, безусловно, оказывало положительное влияние на развитие деревни.

Актаныш является одним из старинных населенных пунктов края. Первые упоминания о нем относятся к началу XVIII столетия. Согласно данным первой царской ревизии 1722 г., в «деревне Ахтаныш при речке Ахтаныш» насчитывалось 12 дворов, где проживало 30 ясашных татар мужского пола. Конечно, на самом деле населения в деревне было больше. Еще через два десятилетия, во время второй ревизии 1743—1747 гг. в Актаныше было зафиксировано 54 жителя мужского пола, по-прежнему состоявших в сословии ясашных татар.

Фрагмент переписной книги 1747 г. дер. Актаныш (РГАДА. Ф.350. Оп.2. Ч.2. Д.3793. Л.251)

Конечно, с этого времени берет отсчет и духовная история татарской деревни, где, как и везде, были свои религиозные служители, проводилась работа по обучению детей азам грамоты и основам ислама. Но до 1917 г. в Актаныше был только один мусульманский приход с соборной мечетью.

Известно, что к 1870-м гг. Актанышская мечеть уже сильно обветшала, и местные жители затеяли ремонт, для этого было получено специальное разрешение от губернских органов власти. Однако в ходе ремонта актанышские мусульмане решили, что лучше будет вовсе перестроить старую мечеть. За это «самовольное» строительство потом они были вынуждены заплатить солидный штраф. По решению Мензелинского уездного суда от 20 сентября 1874 г. за перестройку мечети «с основания» вместо разрешенного ремонта жителей дер. Актаныш обязали заплатить 200 руб. штрафа. В следующем 1875 г. сменился и состав религиозных служителей при Актанышской мечети: имам-хатыбом был избран Динмухамет Нурмухаметов, вторым имамом — Мухаметсадык Гадильшин, муэдзином продолжал служить Гайса Ахмадиев, избранный еще в 1869 г. В дальнейшем Актанышская соборная мечеть перестраивалась в 1892 и 1910 гг. В 1897 г. муэдзином был избран Абдрахим Гадильшин.

В начале ХХ в. Актанышской соборной мечетью руководил имам Хафизитдин Габитов, при мечети работали мужское медресе и женский мектеб, у каждого учебного заведения имелось свое отдельное здание. В 1912—1913 учебном году в мужской школе обучалось 100 учеников, в женской — 40 учениц. Медресе в этот период получало пособие и от Мензелинского уездного земства в размере 80 руб., а всего на содержание школы уходило до 200 руб. в год.

Актаныш на плане Генерального межевания 1804 г.

К слову, поддержка уездными земствами Уфимской губернии школ при мечетях стала широко практиковаться с 1907 г. Эта инициатива оживила работу мектебов и медресе. Например, вдова муллы из дер. Сафарово Мензелинского уезда Гайша Шагиахмедова в письме муфтию Мухамедьяру Султанову отмечала, что «иногда достаточно было 30—40 рублей, чтобы вдохнуть жизнь в сельское учебное заведение».

Актанышское мужское медресе размещалось в просторном помещении, состоявшем из двух корпусов. Заведовал школой имам Хафизитдин Габитов, помогал ему еще один учитель.

Женский мектеб тоже размещался в отдельном здании, школа для девочек была поменьше и поскромнее. На содержание школы (отопление, освещение и другие расходы) ежегодно требовалось 80 руб. Впрочем, в отличие от мужской, и учениц здесь было намного меньше. Заведовал учебным заведением также Хафизитдин хазрат.

Примечательно, что к 1912 г. в обеих актанышских школах обучение велось по новому звуковому методу, учебная программа делилась на 4 отделения (классы). Помимо занятий по основам ислама по традиционным книгам, применялись различные учебные пособия светского характера. Это все было заслугой имама Габитова.

Дом купца Ш.Мухитова в Актаныше. Конец XIX в. Современный вид

Он был представителем нового поколения имамов и, очевидно, много занимался самообразованием, стараясь не отставать от последних веяний эпохи джадидизма. Родился Хафизитдин Динмухаметович Габитов в 1873 г. и, вполне возможно, приходился сыном предыдущему имаму — Динмухамету Нурмухаметову. Учился будущий мулла в родной деревне, в том же Актанышском медресе. К слову, кроме Х. Габитова выпускником этого медресе являлся молодой имам дер. Чуганак — Мухаметгариф Сыртланбаев. Очевидно, в начале ХХ в. многие жители Актанышской волости выбирали в качестве места обучение медресе дер. Актаныш.

В первые годы советской власти Хафизитдин Габитов, как и многие религиозные деятели, сначала был лишен избирательных прав, далее в 1930 г. последовало раскулачивание. Аналогичной была участь и другого актанышского муллы — Салихзяна Садыкова, а также бывшего муэдзина Абдрахима Гадильшина. Семья последнего была выслана из Актаныша, а сам Гадильшин (1857 г.р.) расстрелян в 1930 г. в Казани.

Мечети и медресе, в том числе в маленьких деревнях, а также приходское духовенство долгие столетия оставались основными хранителями традиций и духовной культуры татарского народа. Кроме того, до 1917 г. они служили главным инструментом для социализации подрастающего поколения мусульман и являлись важным фактором для развития населенного пункта. Дореволюционный опыт организации школьного дела у мусульман Актанышского края на рубеже XIX—XX вв., построенный на частной основе и при минимальной государственной поддержке, не теряет своей актуальности и заслуживает дальнейшего научного изучения.