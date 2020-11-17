Новости общества

03:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«Белая» мечеть Казани: соседство с сектой ваисовцев и расстрелянный казый

00:00, 17.11.2020

История 11-го соборного мусульманского храма Ново-Татарской слободы

«Белая» мечеть Казани: соседство с сектой ваисовцев и расстрелянный казый
Фото: pastvu.com

«Реальное время» продолжает рассказывать о знаковых мусульманских храмах столицы Татарстана. Одной из старинных мечетей Казани, сохранившихся до наших дней, является «Белая» (она же «11-я соборная»), которая расположена в Ново-Татарской слободе. Правда, этот «дом Аллаха» находится в полуразрушенном состоянии и нуждается в реставрации. О попечителях и имамах мечети повествуют историки Радик Салихов и Рамиль Хайрутдинов в книге «Исторические мечети Казани», отрывки из которой приводит наша интернет-газета.

Большая мечеть маленького прихода («11-я соборная», «Большая Каменная», ул. Кызыл Татарстан, 20)

Рассказывая об истории возникновения Первой соборной мечети города Казани, мы уже останавливались на особенностях формирования и основных этапах развития Новотатарской слободы. В конце XVIII — начале XX веков ее территориальные границы проходили по красным линиям современных улиц: Камиля Якуба, Татарстан, Меховщиков, Кызыл Татарстан. Необходимо особо подчеркнуть, что этот городской район с момента своего образования имел достаточно высокие темпы демографического и экономического роста.

Отдаленность новой слободы от административного центра, относительная дешевизна и доступность земли привлекали сюда многочисленных переселенцев из татарских деревень. Можно сказать, что основное население здесь составляли вчерашние крестьяне, приехавшие в Казань в поисках работы и лучшей жизни. В свою очередь наличие свободной рабочей силы привлекало сюда многих крупных предпринимателей, строивших и основывавших среди слободских кварталов многочисленные промышленные и кустарные предприятия. Уже в конце XVIII — начале XIX веков в Новотатарской слободе держали мыловаренные, козловые, кожевенные заводы, кумачные фабрики такие известные торговые династии, как Апанаевы, Аитовы, Замановы и многие другие. Кроме них в слободе промышляли десятки, а то и сотни мелких торговцев и мастеровых, открывавших в собственных жилых усадьбах, хлебо-бакалейные лавки, столовые, постоялые дворы, мастерские по изготовлению ичигов и каляпушей и др. Все это безусловно способствовало складыванию больших и материально обеспеченных мусульманских общин, содержавших большие культовые здания, знаменитых богословов и проповедников, крупные медресе.

Ш. Марджани утверждает, что в мечети переселенцев, имевшей название «первой мечети» или «мечети Ишкая муллы» хранилась книга «Гимадель Ислам», пожертвованная храму еще в 1741 году. Фото Олега Тихонова

Заселение Новотатарской слободы, начавшееся в середине XVIII века происходило первоначально в кварталах, ограниченных сегодня улицами М. Гафури, Кызыл Татарстан, Меховщиков и Эш урам. Именно на этой территории возникла первая слободская махалля и построена деревянная мечеть. По всей видимости, жители принадлежали ранее к одной из упраздненной миссионерами мусульманской общины Старотатарской слободы. Ш. Марджани утверждает, что в мечети переселенцев, имевшей название «первой мечети» или «мечети Ишкая муллы» хранилась книга «Гимадель Ислам», пожертвованная храму еще в 1741 году. Вероятно, эта рукопись была подарена какой-то махалле Старотатарской слободы, и мусульмане, переселившись на новое место, взяли ее с собой.

Деревянная мечеть в новой слободе простояла более пятидесяти лет, пока в 1801 году купец Габдрахим бин Валид бин Мусалим бин Мамяш аль-Урнашбаши (?-1850), известный под прозвищем «Ракый бай», не построил для нее новое двухэтажное кирпичное здание (ул. Кызыл Татарстан, д. 20), получившее благодаря своим размерам название «Большой каменной мечети».

Мусульмане воздвигнувшие в Новотатарской слободе первый каменный храм, приглашали к себе имамами только высокообразованных и авторитетных священнослужителей. Среди духовных деятелей, служивших здесь, Ш. Марджани особо выделял отца и сына Мамяшей. Последний из них Махмут бин Мухаметэмин Мамяш (ум. 1812) основал в приходе медресе и кроме педагогической деятельности успешно занимался научными изысканиями. Затем, сменив очередного муллу прихода Хамита Муртазина, главой махалли стал Абубакир Юсупов (ум. 1830, по другим сведениям в 1839) — уроженец деревни Зиябаш, воспитанник прославленного бухарского преподавателя и богослова Ниязколыя Туркмени, также имевший множество шакирдов.

Практически рядом с мечетью по красной линии современной улицы Меховщиков находилось домовладение известного религиозного и общественного деятеля Багаутдина Хамзина Ваисова. Фото prokazan.ru

После кончины Махмута бин Мухаметэмина помощником Абубакира муллы стал сын старого хазрета Габдельгафур бин Махмут. Сменив своего учителя А. Юсупова на должности имам-хатиба и мударриса, он в 1837 году пригласил себе в помощники зятя, уроженца д.Студеный Ключ Казанского уезда (ныне Высокогорский район Татарстана) Хуснутдина Гумеровича Сеитова, окончившего курс наук в медресе Габдуллы Чиртуши в д. Маскара Малмыжского уезда Вятской губернии. Этот священнослужитель пользовался заслуженным авторитетом у мусульман прихода. Из трех его сыновей двое занимались предпринимательством. А один — Мухамедшакир (25.07.1843 — 1904), получивший образование в Стамбуле, стал преемником своего отца в 11-м приходе. Он занимал эту должность с 1872 по 1904 годы — указ от 21 августа 1872 года №6695.

Мухамедшакир хазрет продолжил традиции предшественников, правда, без особого успеха. В руководимом им Сеитовском медресе процветал старый метод, поэтому с каждым годом число учащихся неуклонно уменьшалось. Так, например, в 1893 году у М-Ш.X. Сеитова училось всего 20 шакирдов.

В период службы имама в махалле произошли весьма драматичные события. Дело в том, что в это время практически рядом с мечетью по красной линии современной улицы Меховщиков находилось домовладение известного религиозного и общественного деятеля Багаутдина Хамзина Ваисова. Участок на Большой Симбирской улице он приобрел в 1872 году, затем построил большой двухэтажный деревянный дом. Здесь впоследствии и обосновался «штаб» его секты или так называемого «божьего полка», члены которой отрицательно относились к официальному духовенству, вели подчеркнуто благочестивый и аскетический образ жизни, а в отношениях с государством пытались использовать некоторые формы гражданского неповиновения.

В начале ХХ века мечеть на углу Большой Симбирской и Третьей Поперечной в официальных документах именовалась «Мечеть №11». Фото pastvu.com

В 1884 году полиции при поддержке жителей махалли удалось ворваться в дом Ваисова, похожий на маленькую крепость, и разогнать мюридов опального ишана, а самого его отправить в психиатрическую лечебницу. Кстати, дом Багаутдина тогда разобрали по бревнышку, чтобы в слободе не осталось даже следа от непонятных и опасных бунтовщиков. Без сомнения, ключевую роль в изгнании сектантов из прихода сыграл указной мулла, не желавший мириться с существованием скандальных оппонентов и всерьез опасавшийся за стабильное и спокойное существование своей общины.

В 1904 году духовным наставником прихода был избран Кашшафутдин Киямутдинович Тарзиманов (1877 — 1940) — указ от 11 сентября 1904 года №3081. Он родился в деревне Ямкино Спасского уезда Казанской губернии (ныне Алексеевский район РТ) в семье указного муллы. Приехав в Казань, стал одним из ближайших сподвижников Г. Баруди и немедленно реформировал медресе при 11-й мечети. Результаты появились быстро. В 1910 году занятия Кашшафа муллы посещали уже 60 человек. В годы Советской власти, в период разгула воинствующего атеизма К.К. Тарзиманов, будучи уже избранным на должность казыя (заседателя) Оренбургского Магометанского Духовного Собрания, многое сделал для сохранения и утверждения в общественном сознании вековых нравственных ценностей. Этой цели служил редактируемый им ежемесячный религиозно-нравственный и философский журнал «Ислам Мэжэллэсе» («Мусульманский сборник»), который издавался в Уфе в 1924 — 1926 годы. К.К.Тарзимани был расстрелян в 1937 году по обвинению в антисоветской деятельности.

В двадцатые годы ХХ столетия после отъезда К. Тарзиманова в Уфу имамом общины служил его брат Ахкам Тарзиманов.

В начале ХХ века мечеть на углу Большой Симбирской и Третьей Поперечной в официальных документах именовалась «Мечеть №11». Ее махалля в 1916 году объединяла 450 мусульман, 464 мусульманки и 75 домовладельцев. По сути, это была самая маленькая махалля Новотатарской слободы. Медресе прихода, именовавшееся «Сеитовским», находилось на современной улице Эш Урам.

Вид с минарета мечети Иске-Таш в сторону центра Казани, 1927-1930 гг. Фото: pastvu.com

Как мы уже отмечали, усилиям имама и мударриса Кашшафутдина Тарзимани это учебное заведение стало одним из самых передовых в Казани. Его начальный курс — мектебе — состоял из 4-х отделений (классов), где изучались татарская азбука, чтение на татарском языке, чтение Корана, вероучение и священная история, арифметика, диктовка и чистописание. В 3-х классах медресе преподавалось: чтение на татарском языке, вероучение, история ислама, арифметика, чистописание, география, изложение на татарском языке, хадис, чтение и грамматика арабского языка, фикх и Фараиз. Кроме муллы шакирдов обучали учителя — муэдзин Шарифзян Ибрагимов, крестьянин д. Зеленая Хвалынского уезда Саратовской губернии Хайрулзамал Бикбаев, крестьянин Спасского уезда д. Ургагары Ахнаф Асадуллин и другие.

Среди шакирдов медресе были молодые люди из Казанской, Саратовской, Вятской и Самарской губерний. Всего в 1913 году здесь насчитывалось 70 шакирдов.

В мечети служила династия муэдзинов. Так, 21 августа 1872 года, получив указ за № 6703, эту должность занял Мухамедвафа Исхакович Ибрагимов (ум.7.05.1892), затем его сменил сын Ахметзян (16.06.1866 — 10.05.1909) — указ №1686 от 10 августа 1893 года. В свою очередь, после смерти А.Ибрагимова муэдзином был избран Шарифзян Ахметзянович Ибрагимов (р.12.01.1865) — указ № 2991 от 7 июля 1910 года. В 1921 г. он был переведен на аналогичную должность в приход Султановской мечети.

Мечеть 11 прихода была закрыта постановлением Президиума ТатЦИК от 11 апреля 1929 года.

Радик Салихов, Рамиль Хайрутдинов
ОбществоИсторияИнфраструктура БашкортостанТатарстан Институт истории им. Ш.Марджани АН РТСалихов Радик Римович

Новости партнеров

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Спецпроекты

Рекомендуем



Читайте также

Новости общества

03:51 МСК Все новости
Новости раздела