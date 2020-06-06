Рафаэль Хакимов: «Конницу, доспехи и легкую саблю в Японию привезли татары, больше некому»

«Великая Татария» казанского историка. Часть 9-я

Директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Как возникла Великая Татария и чем она стала». В ней казанский ученый делится своей интерпретацией исторических событий в Евразии, заметное место в которых занимали татары и их предки. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения (см. ч. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).

По следам «Tatara»

В 2015 году президент Татарстана Рустам Минниханов, будучи в Японии, слышал лестные слова о технологии выплавки металла под названием «татара», о «татарской поступи», татарских единоборствах. Понадобилась помощь историков в уточнении услышанного.

Выяснить хоть что-нибудь о «татара» в интернете не удалось. Позвонил коллегам во Владивосток, они как-никак соседи Японии и занимались княжеством Бохай (Корея), которое всегда было в контакте с Японией. Но они тоже ничего не слышали о «татара». Полетели наугад.

В префектуре Симанэ нас принимали мэры пяти городов. Показали замечательные музеи, посвященные древней истории, в том числе технологии плавки металла под названием «татара». Пояснили, что в VII веке татары эту технологию привезли через Корею на территорию префектуры Симанэ и из этого металла ковали знаменитые самурайские мечи — предмет национальной гордости Японии. Там даже раз в год проводят праздник, в ходе которого плавят металл по старинной татарской технологии.

Губернатор торжественно принимает нашу скромную делегацию, журналисты интересуются: «Это вы — татары — привезли нам такую технологию?». Я кланяюсь и подтверждаю. Отрицать не могу, других претендентов на эту роль нет. Губернатор дает интервью: «К нам приехала делегация Татарстана. Это те татары, которые нас научили ковать мечи». Я опять кланяюсь и киваю головой. Что мне остается делать, если мы не знаем свою историю и занимаемся спорами о том, татары мы или булгары, в то время, как весь мир говорит о Великой Татарии.

Храм в Идзумо (Япония)

Вернулся из Японии домой и начал искать хоть какую-нибудь информацию. Япония — островная страна, окруженная морем. Кругом горы и леса. Там нет степи, а значит, степная культура могла быть только привнесена. Японцы пользовались прямыми китайскими мечами. Коней, и вместе с этим конницу, доспехи и легкую саблю, видимо, привезли татары, больше некому.

Эту догадку подтверждают топонимы. В. Курбатов нашел в Японии топонимы и гидронимы с корнем «татар» и «казан»: «В северной низменной части острова Хонсю между городами Аоморе и Хатинохе расположены гора Tatara yama (гора, яп.) и Tatara san… К северу от Токио (префектура Тиба) есть островок Tatara numa (болото, яп.; очевидно заболоченный), принадлежащий неизвестному гидрониму. На южной оконечности острова севернее города Убе примостилось озерцо Tatara saki. Заканчивается эта серия своеобразным трио в западной части острова Рюкю: двумя островами и горой Tatara shima (остров, яп.), а также рекой Tatara gawa (река, яп.)». Кроме того, на полуострове Ното есть селение Kazan shi («Kazan» означает вулкан), у мыса Сата — холмистая местность Kazan и в составе архипелага Нампо в Восточно-Китайском море имеется группа островов Kazan retto. Очевидна неслучайность появления таких названий и в таком количестве, значит, татары в Японии оставили заметный след.

По мнению В. Курбатова, татары в Японию могли попасть через Сахалин. «Переправиться в Японию, — пишет он, — удобнее всего было через Сахалин или полуостров Корея. На южной оконечности Сахалина обнаружены гора Казан и река Татарка. Им предшествуют в долине Амура поселок Татарстан и различные Казанские, а Сахалин и материк разделяет Татарский пролив. На юго-восточном побережье Кореи имеется поселение Kazan-ri (маленький поселок, кор.), а у границы с Россией Kazan. Полученная картина позволяет утверждать, что носители «казан» и «татар»-топонимов переправились сначала на Сахалин, а затем в Японию».



С появлением татар в Японии появляется кавалерия, а князья не только садятся на коней, но и начинают хоронить родичей в курганах. Таким образом в жизнь Японии вторглась кочевая культура. «При этом надо добавить, что не просто вторглась и передала кавалерийские навыки вместе с лошадьми, а существенно изменила религиозную философию добуддийских японцев и их представления в области эсхатологии. Это выразилось в изменении характера погребения».

Префектура Симанэ отличается значительным количеством железистого песка и лиственного леса, необходимого для производства угля. Поскольку песок содержит незначительное количество железа (около 1%), его обогащали с помощью промывки в воде. На оставшихся после обогащения руды породах выращивали рис. Влажный климат способствует быстрому воспроизводству лиственного леса, а потому Симанэ был главным производителем металла и мечей самураев в Японии.

Технология «татара» прошла ряд этапов от примитивного горна до довольно сложной системы выплавки большого количества металла. Первая примитивная форма, по данным археологии, встречается в Хакасии. Алтай, Хакасия, Тува, Минусинская котловина с древнейших времен славились производством металла. Сохранившиеся археологические памятники в Хакасии демонстрируют горны с двумя мехами для поддува воздуха, примерно такими же были первые примитивные образцы «tatara» в Японии. Затем японцы развили эту технологию, что дало возможность увеличить объемы плавки металла.

Печь татара в Симанэ в разрезе. Подземная часть печи служит для влагопоглощения и дренажа

Независимо от размеров горна технология остается той же. Засыпается руда вперемежку с углем и поддерживается температура в 1 400 градусов в течение трех дней. Поскольку главным технологическим изобретением был непрерывный и энергичный поддув воздуха с помощью ног рабочих, то в японском языке появилась фраза: «татарская поступь», «татарский шаг». Это выражение приобрело обобщенное значение, как «решительный шаг». Шесть человек, сменяя друг друга, в течение трех дней нагнетают воздух, в результате чего получают кусок металла в три тонны, его поднимают с помощью лебедок и бросают на землю с высоты. Разбитые куски сортируют и с помощью молота выбивают из него самые качественные слитки, идущие на изготовление самурайских мечей, остальной металл идет на хозяйственные нужды.

Итак, в VII веке татары, скорее всего с Алтая, перейдя через горы Хингана и Корейский полуостров, завезли технологию «татара» на территорию нынешней префектуры Симанэ. В японских фильмах о самураях мы можем видеть, как наши предки были вооружены и одеты.

В 1925 году в Японии появились европейские способы выплавки стали, и технология «татара» потеряла свое значение. В 1944 году выплавка металла и ковка мечей самураев были запрещены оккупационными властями и возродились только в 1970-е гг., считаясь культурным достоянием.

Вооруженный самурай в доспехах. Фото 1860 г.

В Институте истории им. Ш. Марджани мы совместно с японскими и китайскими учеными провели конференцию на эту тему. К сожалению, наши историки и археологи изучают оружие, но никто не интересуется простым вопросом, откуда брали металл для вооружения огромных армий. Поиски начались. Скоро еще одна историческая загадка найдет свое объяснение. А тем временем Япония подает технологию «татара» в ЮНЕСКО для внесения в список всемирного наследия.

Несколько лет назад музыканты из Татарстана были на гастролях в Японии. Оркестр, среди прочего, сыграл одну татарскую народную песню. Японцы были очень тронуты, они решили, что оркестр специально выучил японскую мелодию. Пожалуй, это не случайно…

* * *

Алтай с древнейших времен славился производством металла. По сообщениям китайских хроник, «Ашина с 500 семейств бежал к жужаньцам и, поселившись по южную сторону Алтайских гор, добывал железо для жужаньцев». В начале VI века тюрки были известны как кузнецы, платившие дань жужаням железными изделиями. Благодаря производству качественного оружия тюрки окрепли, победили жужаней и вышли в Степь. Добыча и обработка металла была важнейшей составляющей успехов номадов. Не случайно экспансия, как гуннов, так и тюрков, а впоследствии татаро-монгол, связана с Алтаем, чьи недра содержат различные металлы.

Кучерлинское озеро. Горный Алтай

Абуль-Гази сообщает следующее: «Тут один кузнец сказал: в таком-то месте есть железная руда: гора изменится в долину, если в ней растопить железо. Они пошли, осмотрели место и согласились на умное мнение кузнеца. На плечах наносили дров и углей и на широте горы положили слой дров и слой угольев, завалили ими вершину горы, и уступы боков ея, и скаты ея, и, сделав из кож семьдесят мехов, на семидесяти местах поставили их и стали сильно дуть. Когда всемогуществом Божиим огонь возгорелся, гора расплавилась и растеклась, открылась дорога такая, что мог пройти навьюченный верблюд. Несколько дней и ночей они выбирались из гор. С этого времени у Монголов вошло в обычай праздновать этот день и класть в огонь кусок железа и его раскаливать. Прежде хан, взяв клещами железо, кладет его на наковальню, ударяет по нему молотком, и потом князья его. Этот день много почитают как день, в который они, вышедши из теснины, возвратились в юрт праотцовский. В то время государем Монголов был Буртечино, из рода Кыянова, из поколения Курлас».

Сходные сообщения есть и в китайских хрониках, приводимых Бичуриным. О енисейских киргизах начала VI века сказано: «В каждый дождь обычно получают железо, называют его: цзя-ша. Делают оружие, крайне острое; постоянно вывозят к тукюек». В этих сообщениях речь идет о возвышении тюркских племен благодаря изобретению плавки качественного металла, что позволило выйти на простор степи. Расплавленная гора всего лишь символ выхода на историческую арену. Сам факт изобретения новой технологии плавки металла представлялся настолько значительным, что другие племена также претендовали на эту историческую роль.

«Несколько других племен претендуют на [участие в] раздувании мехов, но вышеупомянутые племена не признают за ними [этого]», — пишет Рашид ад-Дин. Летописец также утверждает, что место, откуда вышли Нукуз и Киян, не было слишком тяжелым для жизни, «целью же расплавления ими горы было [лишь] открытие иного пути для [своей] славы» и к этому был причастен род Чингисхана: «Так как Добун-Баян, который был мужем Алан-Гоа, происходил из рода Кияна, а Алан-Гоа из племени куралас, то родословная Чингисхана, как было изложено [выше], восходит к ним. Вследствие этого [люди] не забывают о той горе, плавке железа и кузнечном деле и у рода Чингисхана существует обычай и правило в ту ночь, которая является началом нового года, приготовлять кузнечные мехи, горн и уголь; они раскаляют немного железа и, положив [его] на наковальню, бьют молотом и вытягивают [в полосу] в благодарность [за свое освобождение]». Ко времени основания Тюркского каганата тюрки производили такое количество высококачественного металла, что могли снаряжать громадные армии.

Продолжение следует