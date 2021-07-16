«Алифба — это икона татарской культуры»
В Национальной библиотеке Татарстана предложили развернуться лицом к глобальному татарскому миру письменности
В Казани в Национальной библиотеке открывается выставка «Глобальный мир татарской книжности» — это первый большой опыт главного книгохранилища республики в этой сфере. Проект приурочен к Году родных языков. Экспозицию оценил корреспондент «Реального времени».
Мэппинг, цифровая каллиграфия и искусство комментирования
— Никогда Национальная библиотека не выводила столько материалов из фондов — это 100 документов, которые хранились здесь с XX века, — подчеркнула ее директор Мадина Тимерзянова.
Также в подготовке выставки помогали Министерство культуры РТ, Национальный музей республики, Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского, ГТРК «Татарстан» и Университет Амстердама.
У выставки три автора. Альфрид Бустанов, в начале года назначенный замдиректора Института истории им. Ш. Марджани, посвятивший себя изучению тюркских рукописей. В 2019-м он в рамках гранта Евросоюза начал заниматься проектом «Личность мусульманина в имперской и советской России». Ирек Хадиев, заместитель директора библиотеки по научной работе, знаток местных фондов. И Роберт Хасанов, руководитель проекта «Смена», который отвечал за материальное воплощение идей в жизнь.
Звездой пресс-показа стал Бустанов, который подробно рассказал журналистам о выставке. Планируется, что у экспозиции появится аудиогид с голосом Альфрида. Впрочем, организаторы уверяют, что на выставке столько надписей, пояснений и текстов, что можно многое узнать и самому. Открывается она проекцией надписей на могилах на белые плиты — их делал при помощи стилуса молодой каллиграф Айзат Мингазов. Говорит, что на каждую надпись уходило до полутора суток, так что потом на лицах людей мерещились арабские буквы. Эти экспонаты связаны с книгой Шигабутдина Марджани «Мустафад аль-ахбар фи ахваль Казан ва Булгар» («Кладезь сведений о делах Казани и Булгара»), в которой он через камни, найденные на территории Архиерейской дачи, в буквальном смысле пытается нащупать свои корни.
— Здесь каждый посетитель найдет не правильный ответ, как все понимать, а найдет вопросы, которые волнуют любого человека, который живет в нашей стране, — начал Бустанов. — Кто я, куда мы все идем, что важно в нашем прошлом, что мы возьмем из прошлого, чему мы можем научить наших детей.
При этом каждый раздел — это не только демонстрация преемственности, но и пробелов, разрывов, драматических переломов, говорит ученый. После надгробий зритель переходит к видеопроекции с монетами, а далее — большому количеству увеличенных изображений с текстами и витринами с рукописями. Честно говоря, первое впечатляет больше, потому что в каждом есть какое-то открытие. К примеру, вот персидские тексты — но они переписаны татарами на голландской бумаге. Эти узоры должны быть частью современной жизни, комментирует Бустанов, почему бы их не вернуть на наши костюмы?
А потом он показывает рукопись, на которой русскими буквами, согласно одной из теорий, написана дата 1607 год. После следует инсталляция с несколькими основными видами арабской графики — это место должно стать главным инстаспотом.
Перед XX веком нас встречает несколько полок с книгами, которые демонстрируют интерес к нашим рукописям со стороны ученых. Они на иностранных языках, будь то английская книга о бухарском престиже в татарской культуре XX века или уйгурская — об истории татарских медресе в Синьцзяне.
Развернись и посмотри!
XX век — это история реформы мусульманского образования, перехода от арабских букв к латинице и кириллице, которые в первой половине столетия быстро сменили друг друга. Бустанов подчеркивает, что это не было простым переходом, история сложнее, и она порой меняла судьбы людей.
Вот Галимжан Шараф, один из них. Когда ему было 20 лет, он написал историю Золотой Орды, был одним из авторов проекта «Идел-Урал». А после заключения в лагере он уже занимается «пролетаризацией языка» и подготовкой к латинице.
В этой ситуации многие артефакты прошлого меняют смысл. Карикатура из журнала «Чаян» показывает старика, который обнимает могильные плиты с арабскими надписями, в то время как на заднем фоне встает солнце новой жизни. Сейчас эта картинка смотрится иначе — это уже не восход, а закат.
Также экспозиция предлагает посмотреть на альтернативные варианты развития алфавита: это и нежелание отдельных людей переходить на кириллицу («Реальное время» публиковало отрывки из дневников художника Баки Урманче — изначально он писал арабицей) или сознательный выбор отдельными диаспорами латиницы (как это было у финских татар).
Бустанов предлагает посмотреть в центр выставки — здесь облаченные в стекло висят обрывки различных документов, книг, от которых люди добровольно избавлялись в советское время.
После этого он подходит к изображению букваря. «Әлифба» — ныне символ борьбы за татарский язык.
— Когда появилась «Әлифба», сложился канон татарской культуры, который нам известен, — немного иронично замечает Бустанов, — который мы ассоциируем с татарской культурой.
Известно, что молодой ученый — апологет изучения дореволюционной культуры, которому не близки восторги по поводу джадидского движения с его обращенностью в сторону Европы и воспеванием советской татарской культуры. И на пресс-показе он это демонстрирует, став практически в упор с изображением азбуки — вот как мы видим нашу культуру.
— Но стоит развернуться и посмотреть сюда, — тут он разворачивается в сторону остальной выставки, — и мы видим, что у нас есть доступ к огромному культурному репертуару, который затерялся в уголках истории, но мы можем его схватить и актуализировать. Алифба — это икона татарской культуры.
Как пообещал заместитель директора библиотеки Табрис Яруллин, планируется, что выставка станет площадкой для параллельной программы. Во-первых, это новый сезон лаборатории по расшифровке рукописей (некоторые из них мы публиковали), а также, к примеру, участие в медиа-арт фестивале «Нур», который пройдет осенью.
Выставка работает ежедневно с 11.00 до 20.00, кроме последнего понедельника каждого месяца. Пока что она открыта до ноябре 2021 года.
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