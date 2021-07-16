«Алифба — это икона татарской культуры»

В Национальной библиотеке Татарстана предложили развернуться лицом к глобальному татарскому миру письменности

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани в Национальной библиотеке открывается выставка «Глобальный мир татарской книжности» — это первый большой опыт главного книгохранилища республики в этой сфере. Проект приурочен к Году родных языков. Экспозицию оценил корреспондент «Реального времени».

Мэппинг, цифровая каллиграфия и искусство комментирования

— Никогда Национальная библиотека не выводила столько материалов из фондов — это 100 документов, которые хранились здесь с XX века, — подчеркнула ее директор Мадина Тимерзянова.

Также в подготовке выставки помогали Министерство культуры РТ, Национальный музей республики, Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского, ГТРК «Татарстан» и Университет Амстердама.

У выставки три автора. Альфрид Бустанов, в начале года назначенный замдиректора Института истории им. Ш. Марджани, посвятивший себя изучению тюркских рукописей. В 2019-м он в рамках гранта Евросоюза начал заниматься проектом «Личность мусульманина в имперской и советской России». Ирек Хадиев, заместитель директора библиотеки по научной работе, знаток местных фондов. И Роберт Хасанов, руководитель проекта «Смена», который отвечал за материальное воплощение идей в жизнь.

«Никогда Национальная библиотека не выводила столько материалов из фондов», — подчеркнула директор Мадина Тимерзянова

Звездой пресс-показа стал Бустанов, который подробно рассказал журналистам о выставке. Планируется, что у экспозиции появится аудиогид с голосом Альфрида. Впрочем, организаторы уверяют, что на выставке столько надписей, пояснений и текстов, что можно многое узнать и самому. Открывается она проекцией надписей на могилах на белые плиты — их делал при помощи стилуса молодой каллиграф Айзат Мингазов. Говорит, что на каждую надпись уходило до полутора суток, так что потом на лицах людей мерещились арабские буквы. Эти экспонаты связаны с книгой Шигабутдина Марджани «Мустафад аль-ахбар фи ахваль Казан ва Булгар» («Кладезь сведений о делах Казани и Булгара»), в которой он через камни, найденные на территории Архиерейской дачи, в буквальном смысле пытается нащупать свои корни.

— Здесь каждый посетитель найдет не правильный ответ, как все понимать, а найдет вопросы, которые волнуют любого человека, который живет в нашей стране, — начал Бустанов. — Кто я, куда мы все идем, что важно в нашем прошлом, что мы возьмем из прошлого, чему мы можем научить наших детей.

При этом каждый раздел — это не только демонстрация преемственности, но и пробелов, разрывов, драматических переломов, говорит ученый. После надгробий зритель переходит к видеопроекции с монетами, а далее — большому количеству увеличенных изображений с текстами и витринами с рукописями. Честно говоря, первое впечатляет больше, потому что в каждом есть какое-то открытие. К примеру, вот персидские тексты — но они переписаны татарами на голландской бумаге. Эти узоры должны быть частью современной жизни, комментирует Бустанов, почему бы их не вернуть на наши костюмы?

Звездой пресс-показа стал Бустанов, который подробно рассказал журналистам о выставке

А потом он показывает рукопись, на которой русскими буквами, согласно одной из теорий, написана дата 1607 год. После следует инсталляция с несколькими основными видами арабской графики — это место должно стать главным инстаспотом.

Перед XX веком нас встречает несколько полок с книгами, которые демонстрируют интерес к нашим рукописям со стороны ученых. Они на иностранных языках, будь то английская книга о бухарском престиже в татарской культуре XX века или уйгурская — об истории татарских медресе в Синьцзяне.



Развернись и посмотри!

XX век — это история реформы мусульманского образования, перехода от арабских букв к латинице и кириллице, которые в первой половине столетия быстро сменили друг друга. Бустанов подчеркивает, что это не было простым переходом, история сложнее, и она порой меняла судьбы людей.

Вот Галимжан Шараф, один из них. Когда ему было 20 лет, он написал историю Золотой Орды, был одним из авторов проекта «Идел-Урал». А после заключения в лагере он уже занимается «пролетаризацией языка» и подготовкой к латинице.



«Әлифба» — ныне символ борьбы за татарский язык

В этой ситуации многие артефакты прошлого меняют смысл. Карикатура из журнала «Чаян» показывает старика, который обнимает могильные плиты с арабскими надписями, в то время как на заднем фоне встает солнце новой жизни. Сейчас эта картинка смотрится иначе — это уже не восход, а закат.

Также экспозиция предлагает посмотреть на альтернативные варианты развития алфавита: это и нежелание отдельных людей переходить на кириллицу («Реальное время» публиковало отрывки из дневников художника Баки Урманче — изначально он писал арабицей) или сознательный выбор отдельными диаспорами латиницы (как это было у финских татар).

Бустанов предлагает посмотреть в центр выставки — здесь облаченные в стекло висят обрывки различных документов, книг, от которых люди добровольно избавлялись в советское время.

После этого он подходит к изображению букваря. «Әлифба» — ныне символ борьбы за татарский язык.

— Когда появилась «Әлифба», сложился канон татарской культуры, который нам известен, — немного иронично замечает Бустанов, — который мы ассоциируем с татарской культурой.

Как пообещал заместитель директора библиотеки Табрис Яруллин, планируется, что выставка станет площадкой для параллельной программы

Известно, что молодой ученый — апологет изучения дореволюционной культуры, которому не близки восторги по поводу джадидского движения с его обращенностью в сторону Европы и воспеванием советской татарской культуры. И на пресс-показе он это демонстрирует, став практически в упор с изображением азбуки — вот как мы видим нашу культуру.

— Но стоит развернуться и посмотреть сюда, — тут он разворачивается в сторону остальной выставки, — и мы видим, что у нас есть доступ к огромному культурному репертуару, который затерялся в уголках истории, но мы можем его схватить и актуализировать. Алифба — это икона татарской культуры.

Как пообещал заместитель директора библиотеки Табрис Яруллин, планируется, что выставка станет площадкой для параллельной программы. Во-первых, это новый сезон лаборатории по расшифровке рукописей (некоторые из них мы публиковали), а также, к примеру, участие в медиа-арт фестивале «Нур», который пройдет осенью.

Выставка работает ежедневно с 11.00 до 20.00, кроме последнего понедельника каждого месяца. Пока что она открыта до ноябре 2021 года.

1 / 34 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов