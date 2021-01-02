Рафаэль Хакимов: «Да, мы, татары, очень хитрые. А еще мы расчетливые»
«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 9-я
Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.
Вежливые татары…
Туристы из России, приехав в Казань, искренно удивляются благожелательному отношению к ним. Татары оказались вежливыми, и вообще, со стороны их трудно отличить от русских. Это вызывает удивление и даже неприятие. Как-то один заезжий мне с укором заметил:
— Жируете за счет русских областей.
— Помилуйте, мы же доноры. Мы отдаем 73% из своего бюджета в Москву, хотя, может, и больше, если учитывать таможенные сборы, а они немалые, не в пример татарской дани, которую обозвали Игом.
— Пытаетесь отвертеться. Вы хитрые…
— Да, мы очень хитрые. А еще мы расчетливые, экономные и трудолюбивые.
У этих качеств тоже есть объяснение. Среди татар много было купцов еще с булгарских и золотоордынских времен. Любой торговец ищет, где купить подешевле и где продать подороже, так что экономность и расчетливость стали национальной чертой.
Булгары или все же татары?
Происхождение татар — непростой вопрос. Советская идеология преднамеренно противопоставила булгар и татар. Булгары стали автохтонным правильным народом, а татары — пришлыми поработителями.
Было еще одно обстоятельство, которое нередко игнорируют. До революции не учитывалась национальность, людей делили по сословиям. Поэтому татарин мог называть себя мусульманином или казанлы, мишарином, кряшеном. Теперь это используют как аргумент для расчленения татар.
Существует мнение, что татары, как и русские, молодая нация, получившая самоназвание лишь в 18 веке. Это так, если иметь в виду татар в качестве НАЦИИ, в которую они трансформировались в эпоху капитализма. Это не отрицает древность народа. Поэтому можно с уверенностью сказать, что татары существуют не одну тысячу лет.
Татары — потомки одного из тюркских племен, живших на Алтае и Монголии еще до появления там этнических монголов. Первые письменные упоминания относятся к эпохе тюркских каганатов. В китайских источниках татар называют «та-та» («да-да»). В китайском языке нет буквы «р», поэтому татар называли «та-та». Само упоминание в китайских документах указывает на политическую значимость татар. Однако сам народ, естественно, появился намного раньше. Прежде чем попасть в летописи, он должен был стать политически значимым.
Большинство исследователей под влиянием европейской методологии исходят из границ современного Татарстана, порой включая соседние территории, и таким образом вольно или невольно сужают границы анализа прошлого татар. Татары же вышли из Великой Степи и в начале представляли преимущественно кочевую культуру с территорией от границ Китая до Дуная. Отсюда размеры исторической Татарии. Этим же определяется широкое распространение татар практически по всей Евразии.
Странности официальной историографии
По официальной версии Москва победила на Куликовом поле, хотя почему-то продолжала платить дань татарам. Последнюю дань хану Крыма уплатили в 1686 году. Практика ежегодных выплат дани была официально прекращена по Константинопольскому мирному договору. «А понеже Московское государство самовластное и свободное государство есть, дача, которая по се время погодно давана была крымским ханам и крымским татарам, впредь да не будет должна», — такая формулировка, свидетельствующая о независимости Московии, появилась в договоре между русскими и татарами при Петре I. Иначе говоря, покорение Казани не означало окончательной победы над татарами.
Сегодня казанских и крымских татар считают разными народами и старательно всеми средствами пытаются разделить их, однако в те далекие времена существовали просто татары как единый народ, ведь неслучайно на казанском престоле последние ханы были из крымского рода Гиреев, а знаменитая ханша Сююмбике была из ногайского рода (князь Феликс Юсупов был из того же рода, что и Сююмбике). Разделение татар на казанских, крымских, сибирских началось в советское время как результат политики Сталина.
«Стояние на Угре» в официальных публикациях трактуют как победу русских над татарами. На самом деле татары появились на Угре и угрожали Москве по одной простой причине: Москва два года не платила налоги, то бишь дань. Надо было ее наказать. Но до этого не дошло: дань заплатили и все потекло по-прежнему. После «стояния на Угре» значительно усилилось положение Московского княжества на международной арене.
К середине 80-х годов 15 века внешнеполитическая ситуация несколько изменилась. На территории Дешт-и-Кипчака союз Москвы, Крыма и Казани стал гарантией стабильности в Восточной Европе.
Будущее Орды и Московии зависело от внутренних процессов и династических браков, а не военных сражений, но для официальной истории нужны были именно победы над татарами. Поэтому одну из стычек назвали судьбоносной и поставили памятник на Куликовом поле, причем там, где никаких битв ни в какие времена не происходило. К тому же и о Куликовской битве успели забыть. Однако идеология требовала победы, и ее придумали, а затем растиражировали, приукрасив подробностями.
Продолжение следует
комментарии
Бойни.
А дискуссии способствуют выявлению Истины.
И как всегда дискуссионно.
Потому и интересно.
Мысль видно "не вооруженным взглядом".
"По официальной версии Москва победила на Куликовом поле, хотя почему-то продолжала платить дань татарам. Последнюю дань хану Крыма уплатили в 1686 году. Практика ежегодных выплат дани была официально прекращена по Константинопольскому мирному договору. «А понеже Московское государство самовластное и свободное государство есть, дача, которая по се время погодно давана была крымским ханам и крымским татарам, впредь да не будет должна», — такая формулировка, свидетельствующая о независимости Московии, появилась в договоре между русскими и татарами при Петре I. Иначе говоря, покорение Казани не означало окончательной победы над татарами".
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/198969-rafael-hakimov-da-my-tatary-ochen-hitrye-a-esche-my-raschetlivye
Дань Москва платила Крыму так как хотела сохранить Золотую Орду и считала Крымских ханов наследниками монгола Чингизхана.
Но когда Москва увидела, что Крымские ханы предали дело своего предка и стали вассалами Османской империи, то Москва окончательно взяла на себя роль наследникцы Чингизхана.
И "покорение" Казани поэтому не "окончательная победа над татарами", а подавление сепаратистов, расчленивших Золотую Орду на мелкие части.
Вообще-то разделили "татар" на "разных" татар международные марксисты-террористы Ленин и Троцкий.
Более того единый этнос поволжских тюркских мусульман красные диктаторы разделили на "башкир" и "татар".
Местечковый марксист Сталин - из лучший ученик - лишь продолжил "процесс".
С этим тезисом не поспоришь.
Но Союз Москвы, Крыма и Казани в идеале это и есть Золотая Орда.
Но так как столица Золотой Орды Сарай была разрушена "татарином" Тимуром (Тамерланом), то встал вопрос о новой столице.
И именно Москва показала преданность заветам Великого Монгола Чингизхана - от веротерпимости до законов Ясы.
Поэтому Москва и стала Новой Столицей Новой Золотой Орды - Новой России.
В развернутом виде этот "тезис" красочно - в буквальном смысле этого слова - был развернут в Лицевом летописном своде, одна из многих тысяч миниатюр которого представлена в тексте уважаемого академика Р.С.Хакимова.
Построили и новый корпус для нефтегазового дела в КФУ - там тоже десятки лабораторий.
Создали целую Академию Наук РТ и Институт Истории им. Марджани.
И ещё много чего построили и открыли.
Должно быть в 100-200 раз больше.
Это явный перебор.
Даже существующие площади, лаборатории и оборудование не полностью загружено.
Да и где взять столько квалифицированных химиков?
Даже историков квалифицированных нет.
Мирового масштаба имеется ввиду.
Да ещё и "похожую на украинское баснословие".
Неевклидова геометрия Н.И.Лобачевского тоже была для кого-то похожа на "галиматью".
Да и Г.Шлиман по мнению многих "галиматьей" занимался.
Многие племена оставались жить на Волге.
С другой стороны, Волга удобный путь для торговцев из разных регионов Земного Шара.
Поэтому на Волге происходил интенсивный обмен генами между разными этносами.
Ещё учёный араб, секретарь Багдадского посольства Ибн-Фадлан писал в 922 году в своей Книге, что булгарский правитель был царем сакалибов-славян.
Ничего удивительного, если вспомнить, что у современных "татар" и современных "русских" общие предки - финно-угоров, славяне, тюрки, монголы и др.
Москвичи воровали Казанок.
А казанцы воровали москвичек.
У "русских" много тюрко-монгольских лиц.
А у "татар" много славяно- финских лиц.
В Казани на Арском кладбище стоит церковь Ярославских чудотворцев Федора, Константина и Давида.
Константин и Давид это сыновья Ярославского князя Федора и его жены - дочери Сарайского хана-чингтзида, чингизидки, в крещении Анны.
Чингизидки похоронена в Ярославском монастыре и почитается горожанами.
И таких примеров множество.
Элиту "русских" - дворян - вырезали марксисты, после вооруженного захвата ими власти в октябре 1917 года.
Упустили "татары" власть в России в октябре 1917-го.
Бесплатный тезис - любой народ существует многие тысячи лет.
Некоторые практически в неизменном виде - например, некоторые племена живущие в труднодоступных районах Африки и Азии и не контактирующие с другими племенами, этносами и нациями.
Современные "татары" к таковым не относятся - тюркские племена всегда активно контактировали с различными цивилизациями и этносами.
В этногенезе современных казанских "татар" участвовали тюрки, финно-угоры, славяне, монголы и др.
А то, что тысячу лет назад было монгольское (или тюркское) племя "татар", никто не сомневается.
Кстати, племя татар Чингизхан вырезал в 1202 году за подлое убийство ими (татарами) его отца.
Вполне возможно, что вырезал и не до последнего - но факт остаётся фактом.
Но это не современные казанские "татары".
И поэтому у него татарский полководец Мухули завоевал Китай, в котором потом императором стал татарин - внук Чингизхана Хубилай и который свою империю называл именно Татарией, Катайской Татарией.
Численность потомков представителей татарского племени алчын - сегодня только в Северо-Восточном Казахстане - миллион. Именно поэтому и в Атнинском, Арском, Благоварском и других районах живут потомки этих "вырезанных" татар. Их вырезали, они потом каким-то чудом ожили и начали расплодиться.
С казахами посоветовались?
А вдруг они против?
И почему в конце ленинской "перестройки" 1980-х и в начале 1990-х из Казахстана в Россию массово бежали татары?
В том числе и в РТ?
Исторический источник, в котором говорится о расправе Чингизхана над племенем "татар" за то, что они подло отравили его отца существует.
Как бы Вы не эмоционировали.
С Вашей логикой и современных "русских" тоже можно назвать "татарами", так как и их одни из предков тоже с Алтая и Монгольских степей.
Каждый человек сам вправе "выбирать" принадлежность к тому или иному этносу.
Единственно, что отличает татар - это 100 %-е манкуртство.
Татары ради хорошей жизни, ради карьеры готовы записаться и башкирами (более миллиона татар числится в башкирах, только в одном Илишевском районе их более 30 тысяч, а таких татарских районов у наших соседей более 50-и), и русскими (не менее 2-3 миллионов таковых у нас, это в сновном городская молодежь), и узбеками (не менее полмиллиона), и казахами, и киргизами и т.д.
Вы думаете, что люди не меняются?
И языки не меняются?
Но это же энтропийное небытие.
Все течет, все меняется...
Если речь идёт о казанских татарах, то их потомками являются не только "одно из тюркских племен" живших на Алтае 1000 лет назад, но множеств (огромное множество) других племен.
В том числе и финно-угорских, и славянских, и, естественно тюркских, например, булгары и др.
Или племя "татар", которое вырезал Чингизхан в 1202 году, никогда не воровали женщин у соседей?
А соседи не воровали в жены женщин из племени "татар"?
Ну так не бывает.
Нет ни одного "чистого" народа, который заключал бы браки только внутри своего племени - по законам генетики такие племена вымирают.
"Чистые" нации существуют лишь в воображении человеконенавистников типа Гитлера, Гиммлера и им подобным.
Современные "русские" тоже являются потомками тюрков и монголов с Алтая и Монгольских степей.
Знаменитое Блоковское о русских:
Да, скифы мы,
Да, азиаты.
Современные "русские" имеют среди своих предков и другие этносы, кроме тюрков и монгол - финно-угоров, славян, семитов и ещё многие десятки этносов.