Рафаэль Хакимов: «Да, мы, татары, очень хитрые. А еще мы расчетливые»

«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 9-я

Фото: Максим Платонов

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.

Вежливые татары…

Туристы из России, приехав в Казань, искренно удивляются благожелательному отношению к ним. Татары оказались вежливыми, и вообще, со стороны их трудно отличить от русских. Это вызывает удивление и даже неприятие. Как-то один заезжий мне с укором заметил:

— Жируете за счет русских областей.

— Помилуйте, мы же доноры. Мы отдаем 73% из своего бюджета в Москву, хотя, может, и больше, если учитывать таможенные сборы, а они немалые, не в пример татарской дани, которую обозвали Игом.

— Пытаетесь отвертеться. Вы хитрые…

— Да, мы очень хитрые. А еще мы расчетливые, экономные и трудолюбивые.

У этих качеств тоже есть объяснение. Среди татар много было купцов еще с булгарских и золотоордынских времен. Любой торговец ищет, где купить подешевле и где продать подороже, так что экономность и расчетливость стали национальной чертой.

Фото: Максим Платонов

Булгары или все же татары?

Происхождение татар — непростой вопрос. Советская идеология преднамеренно противопоставила булгар и татар. Булгары стали автохтонным правильным народом, а татары — пришлыми поработителями.

Было еще одно обстоятельство, которое нередко игнорируют. До революции не учитывалась национальность, людей делили по сословиям. Поэтому татарин мог называть себя мусульманином или казанлы, мишарином, кряшеном. Теперь это используют как аргумент для расчленения татар.

Существует мнение, что татары, как и русские, молодая нация, получившая самоназвание лишь в 18 веке. Это так, если иметь в виду татар в качестве НАЦИИ, в которую они трансформировались в эпоху капитализма. Это не отрицает древность народа. Поэтому можно с уверенностью сказать, что татары существуют не одну тысячу лет.

Фото: Максим Платонов

Татары — потомки одного из тюркских племен, живших на Алтае и Монголии еще до появления там этнических монголов. Первые письменные упоминания относятся к эпохе тюркских каганатов. В китайских источниках татар называют «та-та» («да-да»). В китайском языке нет буквы «р», поэтому татар называли «та-та». Само упоминание в китайских документах указывает на политическую значимость татар. Однако сам народ, естественно, появился намного раньше. Прежде чем попасть в летописи, он должен был стать политически значимым.

Большинство исследователей под влиянием европейской методологии исходят из границ современного Татарстана, порой включая соседние территории, и таким образом вольно или невольно сужают границы анализа прошлого татар. Татары же вышли из Великой Степи и в начале представляли преимущественно кочевую культуру с территорией от границ Китая до Дуная. Отсюда размеры исторической Татарии. Этим же определяется широкое распространение татар практически по всей Евразии.

Странности официальной историографии

По официальной версии Москва победила на Куликовом поле, хотя почему-то продолжала платить дань татарам. Последнюю дань хану Крыма уплатили в 1686 году. Практика ежегодных выплат дани была официально прекращена по Константинопольскому мирному договору. «А понеже Московское государство самовластное и свободное государство есть, дача, которая по се время погодно давана была крымским ханам и крымским татарам, впредь да не будет должна», — такая формулировка, свидетельствующая о независимости Московии, появилась в договоре между русскими и татарами при Петре I. Иначе говоря, покорение Казани не означало окончательной победы над татарами.

Сегодня казанских и крымских татар считают разными народами и старательно всеми средствами пытаются разделить их, однако в те далекие времена существовали просто татары как единый народ, ведь неслучайно на казанском престоле последние ханы были из крымского рода Гиреев, а знаменитая ханша Сююмбике была из ногайского рода (князь Феликс Юсупов был из того же рода, что и Сююмбике). Разделение татар на казанских, крымских, сибирских началось в советское время как результат политики Сталина.

«Стояние на Угре» в официальных публикациях трактуют как победу русских над татарами. На самом деле татары появились на Угре и угрожали Москве по одной простой причине: Москва два года не платила налоги, то бишь дань. Надо было ее наказать. Но до этого не дошло: дань заплатили и все потекло по-прежнему. После «стояния на Угре» значительно усилилось положение Московского княжества на международной арене.

К середине 80-х годов 15 века внешнеполитическая ситуация несколько изменилась. На территории Дешт-и-Кипчака союз Москвы, Крыма и Казани стал гарантией стабильности в Восточной Европе.

Будущее Орды и Московии зависело от внутренних процессов и династических браков, а не военных сражений, но для официальной истории нужны были именно победы над татарами. Поэтому одну из стычек назвали судьбоносной и поставили памятник на Куликовом поле, причем там, где никаких битв ни в какие времена не происходило. К тому же и о Куликовской битве успели забыть. Однако идеология требовала победы, и ее придумали, а затем растиражировали, приукрасив подробностями.

Продолжение следует