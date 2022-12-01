«Кадровая нестабильность на медицинских участках была обыденным явлением...»

Институт истории Марджани — о происхождении татар на северо-востоке республики и острых дискуссиях с коллегами

Фото: Мензелинская больница /menzela.ru

Поставить точку в спорах с башкирскими коллегами о национальном происхождении жителей северо-востока Татарстана постарались в своем коллективном труде сотрудники Института истории им. Ш. Марджани АН РТ. В новой книге «Татарские селения Восточного Закамья» представлены неизвестные страницы истории Актанышского района, результаты исследования татарских населенных пунктов с богатым историческим наследием, сыгравших заметную роль в экономике и культуре края, давших татарскому народу ряд выдающихся личностей. Как считают авторы, издание расширит представление читателей об истории северной части Восточного Закамья и поможет разобраться в особенностях формирования местного татарского населения. «Реальное время» публикует шестую главу книги о медицинском обеспечении жителей Восточного Закамья в XIX — начале ХХ века.

Врачебные участки и их кадровое обеспечение

С введением системы земского самоуправления Мензелинский уезд был разделен на медицинские участки, сначала их было всего пять: Мензелинский, Челнинский, Заинский, Поисевский, Ивановский. Участковые врачи, кроме Мензелинска, появились еще в пригороде Заинске, селах Бережные Челны, Карамалы и Поисево. Помимо Мензелинской, аналогичные больницы с меньшим числом коек (до 15) были организованы в пригороде Заинске, селах Бережные Челны и Карамалы.

Жители Актанышского края относились к Поисевскому врачебному участку. На содержание Поисевского приемного покоя в 1880-е гг. ежегодно Мензелинским земством выделялось около 400 рублей. Кроме того, отдельные суммы были предназначены на оплату медицинских работников, на оспопрививание, на хирургические инструменты и другие статьи расходов.

Однако фактически многие селения современного Актанышского района (находившиеся на северо-востоке обширного Мензелинского уезда, а значит, вдали от уездного центра) не были в полной мере охвачены медицинским обслуживанием. В частности, даже в 1883 г. земскими медицинскими услугами пользовались менее 1% пациентов от общего числа жителей Байсаровской, Поисевской, Шариповской, Семиостровской волостей Мензелинского уезда. Очень часто на медицинском участке не было действующего врача, наблюдалась текучка кадров.

Например, таким проблемным местом в Мензелинском земстве долгое время считалось Поисево. Этот врачебный участок часто находился без врача и фактически не функционировал. Только в 1883 г. этим участком до 19 февраля заведовал врач Селивановский, с 28 марта по 24 июня — врач Ястребов. Соответственно, больше полугода на Поисевском участке не было врача, работали только два фельдшера. Ситуация не изменилась и в следующем, 1884 г.: врача для Поисевского участка так и не нашли. В итоге лишь в день базара дер. Поисево посещал врач с Карамалинского медицинского участка. Эти обязанности были возложены на врача Ястребова, который фактически заведовал двумя участками.

Территория Мензелинского уезда на карте Оренбургской губернии

Отношение к врачу Ястребову у населения было разным: кто-то полагал, что «он постоянно объезжает участки» и занят делом, но находились и недовольные. Например, на заседании Мензелинского уездного земского собрания от 21 октября 1884 г. гласный Аблаков заявил, что «он три раза приглашал врача Ястребова к больному мулле, но тот ни разу не навестил его». Земские власти рассчитывали, что в итоге найдут для Поисевского медицинского участка своего врача. Однако когда таковой нашелся в лице доктора Любимовой, назначение затянулось почти на год из-за бюрократических преград. Очевидно, задержка была связаны с тем, что в 1880-е гг. еще существовало предубеждение против женщин-медиков.

Между тем, по замечанию председателя Мензелинского уездного земского собрания М.М. Останкова, в том же 1884 г. все врачи стремились работать в городе, а не на отдаленных от уездного центра земских участках. Здесь не так важен был размер материального поощрения, поскольку в городе врачи соглашались работать и за меньшее жалованье. Слова М.М. Останкова подтверждаются биографиями временных врачей Поисевского участка — Михаила Ермолаевича Селивановского и Федора Павловича Ястребова. Первый работал потом в Мензелинске, а второй доктор обосновался в с. Бережные Челны, тоже поближе к таким городским центрам, как Мензелинск и Елабуга.

В пункты фельдшерских участков Мензелинского уезда население обращалось по поводу различных дерматологических проблем (кожная сыпь), лихорадок, болезней желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, суставных болей. Меньше всего обращения были связаны с глазными болезнями и травматическими повреждениями. Инфекционные заболевания также в статистике того времени занимали небольшой процент (среди них обычно выделяли тиф, сифилис и т.д.). Это скорее было связано с проблемами диагностики XIX в., так как диагноз «лихорадка — 14,5%» тоже указывает на инфекционную природу заболевания.



В 1887 г. в некоторых населенных пунктах Мензелинского уезда случилась вспышка так называемой тифозной горячки. Среди них была и дер. Байсарово, где на тот момент насчитывалось 300 дворов. Эпидемия началась в ноябре 1887 г., всего заболело 25 человек. Как отмечали медики, болезнь поразила преимущественно беднейшие слои населения, особенно детей и подростков. Заболевшие семьи жили в большой нужде, недоедали, часто не имели домашней скотины и хозяйственного инвентаря. Очевидно, из-за недостаточного питания весной 1888 г. среди этой же категории населения была отмечена еще и цинга.

К 1890 г. число медицинских участков в Мензелинском уезде увеличилось до семи: Мензелинский, Челнинский, Заинский, Карамалинский, Такталачукский, Останковский, Кузайкинский. Как видно из списка, для жителей Актанышского края добавился новый Такталачукский врачебный участок. Он включал в себя населенные пункты Шариповской, Семиостровской, Актанышевской, Байсаровской волостей, а также дер. Русский Азибей Старо-Мелькенской волости Мензелинского уезда. Амбулатория находилась в Верхнем Такталачуке, именно там принимали пациентов врач и фельдшер, к больным они выезжали лишь во время эпидемий. Исключение делали только для тяжелых пациентов или медицинских случаев, связанных с родами. Фельдшерских пунктов не хватало, хотя с каждым десятилетием их число росло. Так, по данным 1906 г., на Такталачукском участке появился еще один фельдшерский пункт — в селе Русский Азибей.



Здание земской больницы села Такталачук. 1912 г. Современный вид

Как и на Поисевском врачебном участке, здесь была актуальной проблема кадровой нестабильности. Например, в первой половине 1898 г. Такталачукским участком руководил врач Д.В. Толмачев, с сентября того же года за пациентами края должен был следить врач А.П. Спасский. Уже через несколько лет, в 1906 г., врачом на этом участке трудился Н.В. Агеносов, а после его ухода в декабре того же года заведование участком возложили на врача Поисевского участка А.А. Цареградского. Последнему приходилось совмещать эту работу со службой на своем участке. Вообще, это было типичным явлением: врачи в Мензелинском уезде часто были вынуждены лечить пациентов сразу двух участков. Конечно, это отражалось на качестве медицинского обслуживания, доктора не всегда можно было застать на месте. С марта 1907 г. на Такталачукском участке временно исполняла обязанности врача Н.М. Гожанская, специализировавшаяся на инфекционных заболеваниях (в документах той поры ее называли «эпидемическая женщина-врач»). Наконец, в июле 1907 г. на Такталачукский участок прибыл постоянный врач Цанко Владович Стоянов. Однако и он лечил пациентов недолго. Уже в мае 1908 г. его место занял врач А.А. Дубов, который, впрочем, тоже оставил должность в сентябре 1909 года.

Кроме них, на Такталачукском медицинском участке в начале ХХ в. трудились фельдшеры Шайхитдин Курмакаевич Батраев и Тимофей Ермолаев. Оба имели солидный трудовой стаж: в системе земской медицины Ш. Батраев работал с 1875 г., Т. Ермолаев — с 1887 года. Очевидно, до образования Такталачукского участка они работали в других населенных пунктах.



Свою фельдшерскую деятельность в Мензелинском уезде Ш. Батраев начал еще во времена действия кантонной системы, он занимался медицинским обслуживанием служилых людей Башкирского войска. Интересно, что в памяти старожилов Такталачука он остался как «табиб Шайхитдин карт» («врач-старик Шайхитдин»), работавший в деревянном здании местной больницы («агач йорт»). По данным за 1912 г., фельдшер Батраев трудился уже на Поисевском врачебном участке. Также на Такталачукский участок в 1906 г. была направлена фельдшерица Варвара Ивановна Распопова. Отдельный специалист занимался оспопрививанием населения, эту работу выполнял Шагигалей Шайхильисламов.

Врач и фельдшер не всегда жили непосредственно во врачебном пункте, это было связано с жилищными условиями и спецификой селения. Например, в 1913 г. Мензелинский уездный врачебный совет поднял вопрос о необходимости строительства в Такталачуке здания под квартиры для фельдшерского персонала. Как выяснилось, если на других участках была возможность снять в аренду помещение для проживания медиков, то в Такталачуке с этим возникали сложности. Представители врачебного сообщества и земства связывали это с исключительно нерусским (татарским) населением деревни. По их словам, хозяин переставал зимой топить помещение и требовал завышенную арендную плату. В этой оценке можно увидеть и некоторую предвзятость работников земства в отношении представителей другой (мусульманской) культуры. Вероятно, имело место и нежелание некоторых медиков проживать среди инородцев (татар).

Не все населенные пункты врачебного участка имели одинаковый доступ к фельдшерской помощи, тяжелее всего приходилось жителям отдаленных селений. Например, в 1898 г. в Мензелинскую уездную земскую управу обратились жители дер. Байсарово во главе с доверенным Абдулганеем Самигуллиным. Просители заявляли, что в их многолюдной деревне отсутствует медицинский персонал и «многим сельчанам приходится везти больных к месту нахождения врача в д. Такталачук». При этом расстояние между Байсарово и Такталачуком было немаленьким — 45 верст. Не у всех крестьян имелись лошади в хозяйстве, поэтому самостоятельное преодоление пути до фельдшерского пункта было крайне сложной задачей. «Сам же врач или фельдшер редко приезжают в нашу деревню, и то только в случаях крайней необходимости, когда есть тяжко больные, почему у нас всегда оказывается нужда в лице подателя медицинской помощи больным людям», — говорилось в прошении жителей дер. Байсарово. В связи с этим они просили назначить отдельного фельдшера «для постоянного наблюдения за больными в д. Байсаровой и других окрестных селениях».



В отличие от часто менявшихся участковых врачей, фельдшерские кадры демонстрировали определенную стабильность. Встречались медицинские специалисты, прослужившие на одном участке десятки лет. Так, с Поисевским участком долгие годы была связана фельдшерица-акушерка Евгения Петровна Казимирская. Она служила в системе земской медицины почти с первых дней организации земства в Уфимской губернии. В 1906 г. в Мензелинском земском собрании рассматривалось дело о назначении ей пенсии после тридцатилетней службы. Просители отдельно подчеркивали особые условия труда фельдшерицы: работу с нерусскими пациентами. «На долю ее в период тридцатилетней службы выпала весьма тяжелая обязанность привить медицину среди инородческого населения уезда, так как Поисевский участок вмещает в себя более половины инородцев — татар и чуваш, — говорилось в соответствующем документе. — Только благодаря ее беспрерывным усиленным трудам, ее беззаветной преданности своему делу, ее всегдашней готовности быть вблизи постели больного, и в особенности из среды сельского населения, несмотря ни на какую погоду, ни на какое время дня и года, это население так скоро привыкло обращаться за медицинской помощью людей науки и отвыкло от своих знахарок и повитух, тем самым не одна сотня спасена жизни больных и обеспечено здоровье и благополучие многих семей. Легко сказать — прожить среди татарского населения 30 лет, но трудно одолеть такой период в беспрестанных трудах на пользу человечества: ни один врач, ни один фельдшер, даже при лучшей обстановке служебной и жизненной, не нашли возможным одолеть его, а г-жа Казимирская, благодаря настойчивости своего характера и желая служить земству и человечеству, с Божьей помощью одолела его....»

На время службы Е.П. Казимирской выпали разные периоды, в том числе борьба с эпидемиями холеры, тифа, цинги и т.д. После неурожаев на врачебном участке организовывались благотворительные столовые, ими тоже приходилось руководить фельдшерице Казимирской. Но самое главное, «нередко случалось, что в участке самостоятельного врача по несколько месяцев не было и все его обязанности в большинстве случаев ложились на г-жу Казимирскую». Очевидно, именно эту фельдшерицу, Евгению Казимирскую, в краеведческих работах о селе Поисево указывают как местного врача — «табибә Евгения Казменская». В 1910 г. она оставила службу в Поисево и перебралась в Мензелинск.

В 1911 г. число врачебных участков в Мензелинском уезде выросло до девяти. Из них на семи участках имелись больницы, в двух работали только амбулатории (Такталачукский и Кузайкинский). Поисевский участок в это время включал 86 селений, где проживало 49 740 жителей. Такталачукский участок состоял из 89 селений, а жителей было 60 028 человек.

Из-за большого количества пациентов в том же году на Такталачукском врачебном участке были организованы новые фельдшерские пункты. Кроме Такталачука, больных принимали уже и в Байсарово. Например, в 1911 г. в Такталачукский пункт обратились 9 622 пациента, а в Байсаровский — 2 606.

Очевидно, из-за отдаленности населенных пунктов Байсаровской волости от основного врачебного пункта в Такталачуке, в конце концов, их включили в Поисевский врачебный участок. В 1912 г. к данному участку были приписаны жители Поисевской, Богодаровской, Байсаровской, Амикеевской, Матвеевской, Семиостровской, Шарыповской, Илишевской волостей. Амбулатории, по данным 1906 г., работали в дер. Поисево и в с. Ново-Мазино (Богодаровская волость).

Земская больница села Старое Байсарово

Поисевским врачебным участком до марта 1911 г. заведовал врач А.В. Барышев, с марта по август — врач Недоумов, с августа — врач Н.А. Романов, являвшийся также врачом Такталачукского участка. В 1912 г. назначили нового заведующего участком — врача Василия Ивановича Котлецова. В системе земской медицины он работал с 1888 года. Врач проживал не в самом Поисево, а в соседней дер. Аняково. Там же жила акушерка этого участка — Котлецова (очевидно, она была родственницей врача Котлецова). Кроме них, медицинским обслуживанием пациентов Поисевского участка занимались фельдшеры Батраев и Сибагатуллин, они жили в дер. Тогашево. Однако фельдшер Сибгатуллин вскоре был переведен в Мензелинскую больницу, а позднее отправился на срочную службу.

Кадровая нестабильность на медицинских участках, как уже было отмечено выше, была обыденным явлением. В 1912 г. Поисевский участок снова остался без врача, из-за этого не функционировала большую часть года и открывшаяся к тому времени Поисевская земская больница.

Несмотря на эти трудности, врачебные участки были довольно прогрессивным явлением для своего времени. Земскими органами периодически поднимались вопросы о наиболее оптимальном соотношении количества пациентов и необходимого для них медицинского персонала, о расстоянии от фельдшерского пункта до самых разных точек участка (радиус охвата постепенно уменьшался), медицинские участки дробились для лучшего обслуживания населения. Более того, они были внедрены и в систему советской медицины, продолжаются традиции врачебных участков и сегодня.