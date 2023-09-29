Дворцовая архитектура Крымского ханства

Из истории крымских татар, династии Гераев и потомков Джучидов

Одним из крупнейших государств, наследников Золотой Орды, было Крымское ханство — часть большого этнокультурного пространства на обширном участке Евразии. Ханы из крымской династии Гераев являлись потомками Джучидов, поэтому их представители правили в Казанском и Астраханском ханствах. Институт истории им. Марджани выпустил новое издание пятитомника «История крымских татар». Третий том посвящен одному из ключевых исторических этапов развития этого народа — периоду Крымского ханства (XV—XVIII вв.). Полных и завершенных исследований по крымским татарам до сих пор не было, новая книга татарстанских авторов заполняет некоторые пробелы в истории этого тюркского народа.

Дворцовая архитектура Крымского ханства

И.В. Зайцев

Первой резиденцией крымских ханов был Кырк-Йер. Здесь находился первый «замок» ханов, сооруженный, по данным Матвея Меховского, из бревен и глины. Долгое время Кырк-Йер служил местом, где хранилась казна династии, находился монетный двор Гераев, там они зимовали, принимали послов. Там же хранились и военные трофеи. По словам хана Шейх-Ахмеда (ок. 1527 г.), его имущество и казна Большой Орды (которые крымцы захватили в 1502 г.) содержались в неприкосновенности именно там: «...базар мой в Перекопи в Киркели загнан в твердое местцо, абых его в целости достал, ино я не хочу того престати, абых свое отчызны базару не доставал под царем Перекопским». Там же проводились ханские охоты, а на самом плато и у его подножия находилось родовое кладбище. Таким образом, Кырк-Йер выглядит как классический центрально-азиатский курук — запретное место, заповедник и одновременно некрополь.

С переносом в XVI в. ханской резиденции в Бахчисарай Кырк-Йер теряет значение, но остается местом заповедных ханских охот, а долина у подножья Бурунчака становится местом последнего пристанища первых четырех поколений династии Гераев. Вскоре город отдается целиком в качестве держания беям Яшлавским и заселяется караимами.

Однако еще и в 1540-е годы Кырк-Йер считался престольным городом ханства. По крайней мере панегирист Сахиб Герая Нидаи Реммаль-Ходжа в 950/1543 г., закончив в Кырк-Йере свою суфийскую поэму «Гендж-и Эсрар-и Мани», в ее колофоне прямо называет этот город крымской столицей (тахтгях). Что собой представляла эта первая резиденция Гераев в архитектурном смысле, мы не знаем. Указание М. Меховского на глину и бревна как строительный материал дворца вряд ли правдоподобно.

В 1504 и 1507 гг. Менгли Герай с помощью инженеров из Кафы и Мангупа возводит крепость на Перекопе, которая стала называться «Феррах-Кермен». При каменной крепости был и земляной город. Там находился «царев двор» с мечетью и тюрьмой. На рисунке Н. Витсена (первое издание его книги — 1692 г.) мы можем увидеть, как выглядел этот дворец, равно как и некий «бейской сарай» за пределами укрепленного города.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Улаклы и Альма

Согласно «Истории хана Сахиб-Гирея», у хана было пять дворцов: «в это время у него было 36 т[ысяч] овец, более 10 т[ысяч] лошадей, 5-6 т[ысяч] черного скота, 3 т[ысячи] слуг, в пяти местах у него были дворцы, подобные райским жилищам. Со времен Чингисхана никто еще из ханов не имел таких богатств и имущества».

В 1620-х годах монах доминиканского ордена Жан де Люк повторял данные о количестве дворцов хана: «У хана пять дворцов, у султана — два.».

Дворцы в Улаклы (совр. Глубокий Яр в Бахчисарайском районе) и на Альме были, видимо, наиболее любимы ханом. Так, Реммаль-Ходжа пишет: «А хан проводил время в еде и питье, охоте и веселии то в Бахчисарае, то в Олаклы-Сарае, то в Эльма-Сарае». Обычно проводит там по несколько дней.

По словам Жюльена Бордье, посетившего Крым в 1607 г., дворец Альма находился в 5-6 милях от Бахчисарая.

Перекоп. Если в резиденциях в Улаклы и на Альме крымские ханы, начиная с Сахиб Герая, предавались увеселениям и отдыху, то дворец в Перекопе чаще всего использовался ханом во время его походов за пределы полуострова. Так, Реммаль-Ходжа сообщает: «Хан остановился в своем дворце. Все народонаселение узнало, что великий хан выступил в поход и прибыл в Перекоп. В тот же день выступило и войско, и через три дня его собралось к Перекопу неисчислимое множество и стало лагерем в палатках».

«Когда хан дошел до Перекопа, он нашел там в готовности всех беков и войска, войдя в свой дворец, он остановился в нем».

Перекопский «дворец» еще существовал в 1783 г. В ордере Г.А. Потемкина полковнику Фоку с назначением Перекопской крепости говорилось: «Для меня приуготовить квартиру ту, где был Ханский двор, который и велю отделать».

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Дворец Ашлама. Находился в одноименной балке у северного склона Чуфут-Кале.

Первое по времени описание дворца принадлежит Эвлие Челеби. Судя по его рассказу, в Ашламе было несколько сооружений, относящихся к 1630—1650-м годам.

«Описание райского сада Ашлама

Все ханы, ханские сыновья и султаны, их жены и дочери развлекаются в этом саду. Это такой прекрасный сад, в котором, как в райском саду — розовом цветнике, из конца в конец протекает журчащая вода, задерживается у дворцов, которые расположены по углам сада. [Во дворцах] влюбленные, оставшись наедине, слушают напевы соловьев. Вода и воздух там так прекрасны, что если кто-нибудь погуляет там хоть один час, он забудет горе и печали и пребудет в радости. Каждый из высокочтимых ханов в различных частях сада построил разнообразные позолоченные и расписные превосходные дворцы и павильоны, беседки, как будто сделанные из китайского фарфора. И есть там различные бассейны, фонтаны и дворцы, подобные Хавернаку, такие, что если на них посмотрит обладатель познаний в архитектуре, он приложит палец к устам, и ум его поразится.



Различных плодовых деревьев, которые там растут, нет нигде больше не только в Крыму, но и в любой другой стране. А плоды там настолько сочные, что когда их отправляют в подарок в другие города, если они проедут десять фарсахов, то за это время плоды не потеряют сладости и прелести в течение долгих дней. Потому что эти плоды выросли на месте с прекрасным воздухом и водой. Тысячи видов цветов с превосходным запахом, присланные в подарок ханам, наполняют нос ароматом. Особенно замечательны луковицы анатолийского спиканарда, подобные мускусу Рума, и саженцы трабзонской гвоздики, стамбульский золотой тюльпан «Монла Челеби», тюльпан «Чилли Хаджи», тюльпан «Кягытханэ», различные красные пионы, истанкойский гиацинт, и много сотен тысяч видов луковиц цветов, приходящих в подарок, красуются в этом саду. Входящие в этот сад думают, что попали в вечный Рай. Весной все деревья зацветают, цветут сливы, яблони, груши, черешни, вишни и другие деревья, распускаются прочие цветы. В этом месте человек пьянеет от благоухания. [Уместен] аят, который говорит о саде Ирема: «Не создано подобного ему в странах». Сад этот бесподобен, неповторим, он — подобие Рая на бренной земле.



Этот прекрасный сад был так украшен во время Мухаммед Герай-хана, потому что сам хан — благородная личность, обладатель природных дарований, щедрости и великодушия. Под покровом тени различных высоких деревьев, между лужайками и цветниками журчат ручьи и источники-сельсебили, в многих сотнях мест выбрасывается из водомётов чистая вода на листья и плоды. Вода из фонтанов стекает с деревьев, как благословенный дождь.



Замечательные мастера из многих стран и много тысяч пленников — обладателей искусств Джемшида и обширных познаний — построили в этом саду здания различных архитектурных стилей. Действительно, строения, подобные тем, что в саду Ашлама, есть разве что в городе чудес, в Константиние, то есть в Исламбуле.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Прежде всего следует рассказать о тарихах на дворцах. Во-первых, тарих на дворце нашего господина Бехадыр Герай-хана:



Прекрасный купол да будет воздаянием за усердие, Пусть будет тарихом завершения —

«Отличный дворец», год 1049 [1639/40].

Далее — тарих дворца нашего господина Мухаммед Герай-хана: Сказали — редкая диковинка, Мы сказали тарих: «Дворец — райское жилище», год 1052 [1643/44].

Еще один тарих на дворце Мухаммед Герай-хана: Если спросить о счете лет его, Мудрость скажет тарих: «Шахиншахский дворец», год 1052.

Другой тарих на дворце Мухаммед Герай-хана: Построил его Мухаммед Герай-хан. Тарих:

«Благоустройство», год 1055 [1645/46].

Еще один красивый тарих: Провидением Владыки был построен этот купол, Его тарих: «Как прекрасно сложен этот дворец!», год 1056 [1646/47]. Короче говоря, если мы будем описывать все сооружения в этом саду и их тарихи, это послужит препятствием к редактированию черновых записок и другим путешествиям.

В общем, в Крыму не может быть еще одного такого места прогулок, поразительного сада, подобного райскому. Бог, дарующий надежду, пусть сделает его благоустроенным до скончания века, украсит его и не приведет к запустению.



Потом этот нижайший из низких [т. е. Эвлия] развлекался и наслаждался в этом месте».

В эпоху правления Крым Герая дворцовый комплекс Ашлама был, видимо, отстроен заново. Обстоятельства его строительства, которые стали одной из причин отставки хана, изложены в записке А. Никифорова (октябрь 1764 г.), где пересказывался текст фирмана о причинах этой отставки: «...и что ж он, Крым Герай, здесь в урочище именуемом Ашлам, сделал себе со украшение немалой дом, а строение, как всякий лес, так дикое каменье, черепицу, известь и всякие материалы подданные христиане и татаре с наибольшею трудностию и тягостию возили безденежно, да к тому ж строение, поколь оное продолжалось, по всяк день в работу от греков, армян и жидов употреблял по двести по семидесят и по триста человек, а за рабочих денег ни единой аспры не давал; отсюда ж, чрез Черное море, в судах, белое каменье множественное число в свое жилище в Романию безденежно ж отправлял.».

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

На плане Бахчисарая (ок. 1771 г.) под литерой «О» указан: «Дворец бывшаго хана Крым Герая и с садом». Согласно этому плану, дворец находился к северу от Чуфут-Кале, между Чуфут-Кале и соседней горой.

В эпоху Шагин Герая дворец был оставлен, а для его охраны содержался особый сторож, получавший ежемесячно от ханского дефтердара 2 рубля. Мы обязаны этими сведениями реестру жалований Крымского ханства, который был составлен ширином Магметша-беем и Хаджи Казы-агой 23 ноября 1783 г. В этом документе указывалось, что сторож к этому времени скончался.

В ордере Г.А. Потемкина Игельстрому говорилось: «Состоящий при Бахчисарае и, как я слышу, приходящий в запущение ханский дворец, именуемый Ашлама, В.[аше] п. [ревосходительство, рекомендую приказать привесть в то состояние, в котором он был прежде, и испорченное все исправить, с таковым наблюдением, чтобы сохранен был вкус, в котором все то настроено; работников, сие ремесло знающих истребовать чрез пристава при нем находящегося и употребить оных с надлежащею заплатою. В.[аше] п.[ревосходительство], не оставите определить к надзирателю тамо человека надежного, подтвердя ему особливо о том, чтоб все в саду тамошнем находящиеся деревья были сохранены во всей целости и чтобы исправление того дворца совершено было в короткое время».

Проект восстановления был поручен полковнику князю Павлу Михайловичу Дашкову и жившему в ханском дворце в Бахчисарае каймакану.

8 декабря 1783 г. П.М. Дашков подготовил командующему войсками в Крыму барону О.А. Игельстрому рапорт о состоянии дворца:

«Высокородному и высокопревосходительному господину генерал-поручику и разных орденов кавалеру Осипу Андреевичу барону Игельстрому рапорт. Вследствие ордера, полученного мною от Вашего высокопревосходительства прибыл я в Ашламу и сделал смету материалам и мастеровым, потребным для приведения оного дворца в прежнее его состояние, которую смету с исчислением денежной суммы для покупки оных материалов и заплаты мастеров потребной при сем имею честь поднести. Сверх же оных всех вещей нужно будет купить разные штофы и материи для диванов и протчих мебелей, которым цену мне невозможно было назначить, не зная для кого оной дворец отстраиваться будет и сколь богато Ваше высокопревосходительство желаете оной убрать. За нужное считаю предложить Вашему высокопревосходительству, что мастера и вещи, назначенные для привозу из Константинополя, необходимо нужны будут, ибо главная красота оного дворца состояла в живописи в разноцветных окончинах и в протчих украшениях в азиатском вкусе сделанных, правда что, и без оных мастеров можно оной дворец обытаемым сделать, но прежний строения вкус тогда наблюден уже не будет. Для лутчего изъяснения прилагаю здесь два плана, один, которой показывает теперешнее оного дворца состояние, а в другом назначил я прибавления и поправки, которых я необходимо нужными почитаю. Понеже проезду к главному дворцу нет, а приход к оному весьма беспокоен, назначил я также в оном плане и конюшню, которой теперь совсем нет. С оными двумя планами имею честь подносить рисунок галереи мною прожектированной, в котором старался вкус протчего строения наблюсти».

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

О.А. Игельстром в свою очередь доложил князю Г.А. Потемкину 17 декабря 1783 г.: «Пред сим моим рапортом от 7-го числа минувшего ноября Вашей светлости донести честь имел, что в сходствие ордера Вашей светлости для поправления Ашламского дворца в том вкусе, как оной был построен, я дал мой ордер господину полковнику князю Дашкову. И как вся починка больше в таких материалах состоит, которые должны от воздуха просыхать, и время уже было позднее, чтобы в починку онаго тотчас вступить, для того приказал строение оного дворца по мере снять и назначивать, какие стены годные и какие должны быть снова возвышены; и сделать щисление как и материалах, так о мастеровых и рабочих людях, оному строению надобных, и как же все сие, ежели наблюдать тот вкус, в котором оной был построен, составит денежную сумму.

В сходствие чего я Вашей светлости имею честь представить как план об оном дворце, как он теперь есть, и счислением о расходе на починку потребном, так и план от нового прожек- та, которой господин полковник князь Дашков представляет, щитая сию перемену нужным, по- елику в этом доме, где той особе, коею он занят, будет жить должно, нельзя ни в карете, ни верхом подъехать, и потому что середней дом, которой мешает сему подъезду, так разделен, что его почти снова строить должно. буду ожидать от Вашей светлости повеления о приступлении к строению оного, и откуда приказать изволите деньги на оное взять. И невозможно ли ис Петербурга к строению оного дворца как штукатурного, так и столярного мастеров сюда прислать, или, ежели Вашей светлости сия починка некоторым трудностям подверженной покажетца, не прикажите ли только разделенные стены по возможности чрез военнослужащих закласть и замазать, но тогда не будет соответствовать желание Вашей светлости оной дом видеть в хорошем образе».

В 1784 г. дворец Ашлама посетил барон де Бар: «Ему (каймакану. — И. 3.) поручили подготовить план реконструкции Ашламы (Asсhlama), загородной резиденции в двух верстах от Бахчисарая, которая находится в ужаснейшем состоянии. Императрица намеревалась остановиться в нем во время своей поездки в Крым. Крым Герай [Krim-Gherei] построил его в узком ущелье, зажатом между двумя очень высокими скалами, так что места хватает лишь для этого сооружения и его садов. Весьма низкие постройки окружены многочисленными дворами; гарем, или женские покои, находится в самом последнем; сад — это просто лужайка с крытой террасой с кустами роз и большим прудом, посреди которого находится беседка, откуда хан наблюдал за купанием своих жен. Мы заночевали в Ашламе, в гареме, где повстречали одного англичанина, г-на Робинсона [Robinson], который, после того как побывал начальником артиллерии Али-бея [Haly-Вey], стал руководить артиллерией у хана, который не заплатил ему и <тем самым> довел его до крайней нищеты. Он <каймакан> принял нас в весьма убогом апартаменте, приложив правую руку к сердцу в обычном татарском приветствии, и предложил нам подушки, князю же — дурной деревянный стул, <и всем -> курительные трубки, варенье и кофе. Он продал свое имущество, объявив, что собирается в Мекку [Meсque], не веря, что вернется оттуда в Крым».

Ордером от 21 июня 1784 г. Г.А. Потемкин предписал Игельстрому использовать материалы из Ашламы для строительства дворца для остановки императрицы в Акмечети во время ее будущего путешествия: «В Акмечети нужно построить дом: я оный Вашему попечению препоручаю, рекомендуя употребить для сего построения все что можно из Ашламы».

В ходе недавних археологических исследований дворца Ашлама была определена площадь, занимаемая дворцовым комплексом XVII—XVIII вв., выявлена мощность культурного слоя, собрана коллекция индивидуальных находок и массового материала, включающая в себя предметы из железа, стекла и фрагменты глазурованной и неполивной посуды, подтверждающей датировку и назначение памятника. Удалось также зафиксировать садово-парковую распашку дворца.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Кефе

Реформаторские усилия Шагин Герая коснулись и дворцового строительства в ханстве. Как замечал биограф хан Ф.Ф. Лашков: «Первобытная простота в соединении с азиатской роскошью уступила место более утонченному образу жизни, устроившемуся на европейский манер. Хан уже не был доволен Бахчисараем, способным удовлетворить своим закрытым местоположением прежних ханов, занимавшихся наездами и как бы укрывавшихся в глубоком бахчисарайском ущелье. Преобразователю ханства было нужно море, обобщающее народы, приближавшее Кавказ с его богатствами к империи Гераев. Он останавливает свое внимание на Кафе, выбирает ее, по ее приморскому положению, будущей своей резиденцией и начинает там строить дворец...».

Дворец находился в двух верстах от городских стен, в урочище Ташлык. Состоял из трех этажей: на первом этаже — 9 комнат, среднем — 12, третьем — 10.

В 1783 г. сразу после присоединения полуострова Г.А. Потемкин сделал распоряжение относительно этого дворца графу Де Бальмену:

«Состоящие в Кафе разные под именем Ханских припасы предохранять от расхищения. . Равным образом прикажите, Ваше сиятельство, дом Ханский в Кафе и прочие казенные здания принять в ведомство казенное, для описания же Ханского дома посылается дивизион-квартирмейстер Маркловский, которому снять с него план и представить ко мне с показанием, какие потребны починки». В январе 1787 г. этот дворец видел Франсиско де Миранда. «Позднее отправились осмотреть еще недостроенный дворец, который прежний хан велел воздвигнуть в окрестностях города, близ моря. При строительстве, выполненном в турецком стиле, использованы мрамор и камни с греческого и армянского кладбищ. Нелепо, что главные ворота находятся не в центре. Рядом помещается монетный двор того самого хана, используемый русскими по тому же назначению».

Дворец калги в Ак-Месджиде (Симферополе)

Одно из первых упоминаний этого дворца, относящееся к первой трети XVII в., принадлежит монаху доминиканского ордена Жану де Люку:

«У хана пять дворцов, у султана — два. Дворцы султана находятся в Ак-Мечети». Дворец располагался в юго-западной части нынешнего Симферополя (ул. Воровского, 19—23). О его внешнем виде мы почти ничего не знаем, поскольку вскоре после присоединения ханства к Российской империи он был полностью разрушен. Только краткое описание Эвлии Челеби дает краткое описание его: «Описание дворца калги-султана. К югу от вышеописанного города есть еще один маленький городок. Это дворец всех калга-султанов. Здесь 200 построек, двухэтажных, сложенных из камня, с кёрюнюшами, со светлыми и роскошными комнатами. Но все это устроено и украшено не столь великолепно, как в ханском дворце, в Бахчисарае. Рядом находятся комнаты сегбанов и кей-кавусова кухня. На широкой площади этого дворца находится ...мечеть с одним минаретом».

Продолжение следует...

