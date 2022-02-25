Династия Сайдашевых: «Баянуль-хак» о проблемах пьянства и голода среди татар

Из истории татарского предпринимательства

Фото: А. Бренинг из альбома Г. Фролова (vk.com/kazanhistory)

Представители большой купеческой семьи Сайдашевых, жившие в Казани в начале XX века, были широко известны не только как успешные предприниматели, издатели и меценаты, внесшие огромный вклад в реформу мусульманского образования, но и широкой благотворительной деятельностью. Об этом пишет в своей книге «Страницы истории татарского предпринимательства: купеческая династия Сайдашевых (вторая половина ХIХ — начало ХХ века)» старший научный сотрудник Центра изучения истории и культуры татар-кряшен и нагайбаков Института истории им. Марджани Лилия Мухамадеева. В новой части издания, публикуемого «Реальным временем», автор рассказывает как газета Сайдашевых писала о вреде пьянства, жизни мусульманских общин по всему миру, а некоторые авторы даже находили сходство татарского с японским языком.



В №688 газеты «Баянуль-хак» сообщалось, что на имя редактора и издателя Мухаметзяна Сайдашева пришло письмо из Константинополя от Абдрашита Ибрагимова. В нем говорилось о том, что так как он сам не имеет возможности отправиться в Японию для основания им религиозной общины, то посылает вместо себя Ахмет-Мунира, который в дальнейшем будет посылать корреспонденции в газету о японской общине.

Номер 694 газеты «Баянуль-хак» был посвящен празднику «Курбан-байрам» (праздник жертвоприношения), где крупными буквами было написано поздравление от имени сотрудников: «Поздравляем мусульман всего света и особенно мусульман России с Курбан-байрамом». Следующей была телеграмма из Томска от Ахмедзяна Биктемирова, где, помимо поздравления, приводился аят из Корана, который призывал мусульман, собравшихся по слову Божью, крепко держаться за веру Божью и не разъединяться.

В отчете за 1911 год говорится, что известия о европейских странах в газете «Баянуль-хак» кратки и немногочисленны, зато подробно освещены новости из Турции, Персии и других мест мусульманского мира. Особенно многочисленны корреспонденции из разных уголков России, где проживали мусульмане. Даже была выявлена черта «Баянуль-хак» — «это скрытое сознание своего покорения, тем более тяжкое от воспоминаний былого дикого величия». Противопоставляя газеты «Баянуль-хак» и «Юлдуз», член комитета замечает, что обе газеты кадетского направления, националистические, причем «Баянуль-хак» в этом отношении последовательнее и убежденнее, обе много заняты делами мусульманского мира, и в этом отношении опять впереди идет «Баянуль-хак». В отношении к жизни мусульман России оба органа держатся на стороне нового метода, но «Юлдуз» более искренен и интенсивен.

В №730 газеты «Баянуль-хак» в известиях из Турции помещена статья «Суд над Абдеррашидом Ибрагимовым». Как видно из содержания статьи, Ибрагимова привлекли к суду за преступление по делам печати. Радуясь тому, что суд оправдал его, редакция газеты тем не менее замечает, что «теперь же Турция является правовым государством, где все совершается по закону и правилам. Несмотря на это, известному нашему писателю и там не дают покоя и преследуют за его острый и прямой язык».

Абдурашид Ибрагимов с семьей. Фото: wikipedia.org

Газета «Баянуль-хак» интересовалась судьбой трех молодых турецких студентов, отправившихся для продолжения своего образования в Японию. Один из этих студентов — русский подданный Ахмет-Мунир Ибрагимов вместе с Хасаном Фагми и Мухаммедом Тауфиком, отправился туда для продолжения своего образования. На вокзале в Токио их встретил член и председатель японского общества «Асиягы Кай» («Единение Азии») полковник Охара, контр-адмирал Маяока и несколько других лиц. В одной из японских газет была помещена статья «Жизнь наших турецких путешественников». Статью эту написала известная японская писательница Исамура, посетившая приехавших студентов. Она была знакома с отцом Ахмед-Мунира — Абдрашитом Ибрагимовым. Из статьи выяснилось, что студенты под руководством капитана в отставке Ичи-Карокиучи обучаются английскому и японскому языкам. В университет они думают поступить лишь после достаточного усвоения японского языка.

В газету «Баянуль-хак» А.-М. Ибрагимов писал, что их в Японии приняло под свое покровительство общество «Асияги Кай», которое приставило к ним переводчика с обязательством выучить их японскому языку. Прямо с вокзала они были привезены на заседание данного общества. Из произнесенных речей выходило, что задачи общества Азии были поставлены по образцу Европы и Америки. Азия после Русско-японской войны поняла, что она может быть не хуже других. Председатель собрания подчеркнул важность содействия, которое оказывали ему члены общества из Константинополя. Далее Ахмед-Мунир сообщил, что они отправились в Английское посольство для того, чтобы узнать: нет ли писем на их имя? Осматривая город, турецкие студенты заинтересовались солдатами, их поразило то внимание, которое обращено на патриотическое воспитание новобранцев и школьников. Все было проникнуто патриотическим чувством и нигде не было и намека на то, что правительство и Микадо кто-либо трактовал как угнетателей и насильников.

Ахмед-Мунир Ибрагимов и дальше продолжал из Японии присылать свои заметки в газету «Баянуль-хак». Если до Японии он путевые заметки помещал под своим именем, то после приезда в Токио свои сведения о японской жизни в той же газете давал уже без подписи. В одной из первых статей под названием «Из Харбина через Порт-Артур в Японию» Ахмед-Мунир Ибрагимов с восхищением говорил, что он нашел в японской лексикологии и грамматике ясные следы сходства, быть может, в незапамятные времена были даже единства японского и «нашего» татарского языка. Ему пришла мысль о том, что японцы «сыны Неба» вероятно в доисторические времена жили около озера Иссык-Куль, которое по верованию кочевников Средней Азии служило как бы мостом между землей и небом. В течение года А.-М. Ибрагимовым печатались фельетоны, присылаемыми им также из Японии (например, №713, 718).

В №773 газеты «Баянуль-хак» была напечатана статья «Ахун Гатаулла Баязитов», в которой изложена дана обстоятельная биография этого человека. Интересовалась газета Сайдашевых и жизнью башкир (статья «Горизонты» в №819), жителями Сибири (статья «Миасовский завод» в №883). Озабоченные проблемой пьянства среди татар, Сайдашевы в №839 поместили статью «Беда от пьянства», где неизвестным автором говорится, что все государства в настоящее время ищут средства к искоренению пьянства среди народа. По словам автора, особенно развито пьянство было в России: «Пьют в России и крестьяне и торговый класс, и чиновники, пьют и те редакторы, которые пишут в своих газетах о вреде пьянства». Далее приводятся неутешительные цифры, по которым видно, что только с 1 января по 1 мая 1911 года в России было выпито 27 909 162 ведра водки, что в течение года это составило бы 87 790 486 ведер водки.

Гатаулла Баязитов. Фото: wikipedia.org

Газета «Баянуль-хак» продолжала много печатать о мусульманах других стран, о турецких делах, где указывалось на несчастное положение мусульман, угнетаемых европейцами. Им были посвящены статьи в № 712, 728, 731, 735, 881, 882, 904 данной газеты.

Как уже указывалось выше, власти ни на день не ослабляли контроля за содержанием и деятельностью татарских газет. Этому способствовали негласные проверки и доносы. Так, подполковник Казанского жандармского управления писал своему начальнику, что «будто бы мусульманскими газетами «Юлдуз» и «Баянуль-хак» ведется панисламистская пропаганда и что будто в этих газетах свободно печатаются статьи противоправительственного содержания». Вслед за этим немедленно последовали проверки содержания указанных газет. Член Комитета по делам печати города Казани Богданов сообщал своему начальству, что никогда не встречал в них статей преступного характера.

14 сентября 1911 года председатель Комитета по делам печати М. Пинегин докладывал начальнику Казанского губернского жандармского управления о состоянии дел печатных изданий города, выходящих на татарском языке. Что касается газет «Юлдуз» и «Баянуль-хак», то по донесению М.Н. Пинегина, в их содержании со времени учреждения Комитета по делам печати с 1907 года статей противоправительственного характера или с содержанием панисламистской пропаганды не усматривалось. Вместе с тем, отмечалось, что само издание этих газет поставлено в такие условия, в которых появление статей «преступного содержания вызвало бы со стороны Комитета немедленную и самую полную конфискацию номеров с такими статьями». Подобные сообщения направлялись в казанскую жандармерию и в сентябре 1911 года.

Как видно из сведений Казанского временного комитета по делам печати, доставленных в губернскую администрацию татарские газеты «Юлдуз» и «Баянуль-хак» в начале своего существования противопоставлялись друг другу. Причем первая считалась газетой умеренно прогрессивной, вторая «черносотенной», поэтому о «Юлдуз» стало известно, как о более либеральном издании. Далее говорится: «Собственники газеты «Баянуль-хак» одно время наигрывали на прозвании их газеты черносотенной, убеждая кого могли, и считали нужным, будто они и суть действительно правые люди в татарстве… Деление на черную и нечерную сотни здесь было свое — домашнее, к общегосударственной жизни не относилось и в настоящее время в отношении с государством «Юлдуз» и «Баянуль-хак» являлись ценностью одного достоинства: оба органа кадетского направления, одобренного специально мусульманской окраской, с яркой тенденцией националистической, с аксиомой о единстве мусульман всей России, неизбежностью для них единого языка и общности интересов». В заключении следовали выводы, что обе эти газеты кадетские; обе — националистического характера, причем газета «Баянуль-хак» в этом отношении более последовательна; обе мало интересуются жизнью России в целом и «Баянуль-хак» в этом отношении наиболее индифферентна; обе много заняты информацией о мусульманском мире, где «Баянуль-хак» снова названа ведущей; обе держатся нового метода в жизни мусульманства.

Газета «Юлдуз». Фото: kitaphane.tatarstan.ru

Согласно донесению Казанского временного комитета по делам печати с ежемесячным кратким обзором деятельности «повременной и неповременной прессы» с обзором периодической печати за ноябрь 1911 года, говорится, что в татарских газетах «Юлдуз» и «Баянуль-хак» как обычно обсуждались вопросы текущей жизни. Причем особенное внимание уделялось статьям о голоде, в защиту движения к умственному пробуждению татар, в защиту партии «младомусульман», о школьном обучении, литературном языке татар и т. д. Подводя итоги обзора печати казанскому губернатору сообщали, что «оппозиции русскому правительству в казанских газетах ни в чем не проявлялось».

В отчете о татарской периодической печати за декабрь 1911 года член Казанского временного комитета по делам печати Аркадий Емельянов сообщал основную тематику статей, заметок и обсуждаемых вопросов: 1) о голоде; 2) о состоянии просвещения среди мусульман; 3) о сельском хозяйстве и садоводстве; 4) против пьянства; 5) об отношении к мусульманам русского правительства и правых партий; 6) о новых изданиях на татарском языке; 7) о международных отношениях. Далее, шло более подробное описание обсуждаемых в татарской печати вопросов. О голоде продолжал писать неизвестный автор о том, что положение голодающих по-прежнему остается невыясненным. Причины заключались в отсутствии специальных корреспондентов у татарских газет в местностях, пораженных бедствием, а также малочисленностью мусульман, умеющих писать и лиц, сознающих важность этого дела. Автор возмущался тем, что даже при наличии таковых людей, о них ничего не слышно, в отличие от русских, которые освещают бедствия своих сородичей.

Член Казанского комитета по делам печати А. Емельянов анализировал сообщения в татарской периодической печати о турецко-итальянской войне, появившиеся в декабре 1911 года. Он отмечал, что местные татарские газеты продолжают оптимистически смотреть на положение Турции, не сомневаясь в благоприятном исходе войны для нее. Положение Италии, напротив, представлялось очень шатким. Действительно, газета «Баянуль-хак» писала, что турки намерены «продолжать войну до последней капли крови, пока не выгонят итальянцев из Африки». Газета представляла отступление турок от Триполи как особый стратегический прием, что «в интересах турецко-арабского войска было отвлечь итальянское войско Триполи вглубь страны». Это отступление объяснялось также тем, чтобы лишить возможности итальянцев возможности пользоваться военным флотом, осторожностью турецких командиров и нежеланием допустить неуместные жертвы, оружия и техники. «Располагая даже большим количеством вооружения, итальянцы не в состоянии двигаться вперед», — утверждала газета.

В отчете Казанского временного комитета по делам печати о своей деятельности за 1912 год говорится о снижении тиража газеты «Баянуль-хак» до четырех номеров в неделю, вместо шести обещанных подписчикам. Общий тираж газеты также сократился до 1 100 экземпляров, вследствие чего делался вывод о сомнениях в продолжительном ее существовании. Ввиду отсутствия средств, газета была вынуждена все больше печатать чужие материалы, а собственных статей было исключительно мало.

Фото: wikipedia.org

Тем не менее среди мусульман иностранных государств газета, по-видимому, пользовалась авторитетом. Об этом говорит тот факт, что в начале 1912 года в редакцию газеты «Баянуль-хак» пришло письмо из Берлина от мусульман Германии, подписанное Исмаилом Хаки и Мохаррем беем, в котором казанских мусульман приглашали «поддержать своих магометан Турции и собрать деньги на войну с Италией», а также «прервать всякие сношения по торговле с итальянцами и по доставке им пропитания, объявляя им полнейший бойкот…». О чем Сайдашевы, будучи законопослушными гражданами, незамедлительно сообщили начальнику КГЖУ.

Из статей, помещенных в газете в 1912 году были отмечены следующего содержания: 1) религиозного характера; 2) статьи по народному образованию; 3) о панисламизме; 4) о выборах в 4-ю Государственную думу; 5) о войне; 6) о 300-летнем юбилее Дома Романовых. По каждой тематике давался анализ опубликованных статей. Так, в отношении религии упоминались несколько статей по поводу перевода Корана и о готовящемся издании переведенного варианта священной книги. Была приведена в пример статья против перевода Корана Абдуллы аль-Катальмати, который напоминал, что при наличии уже нескольких переводчиков, каждый из которых будет передавать смысл по своему пониманию, то возможно исчезновение самого подлинного Корана. Примером автор назвал христиан, которые допускали перевод Евангелия на разные языки, в результате чего было утеряно подлинное Евангелие. В №985 была помещена статья ахуна Масгуди (Масагутова), который также был против перевода Корана на татарский язык. Он считал перевод Корана излишним, так как имелись полные толкования Корана на татарском языке, которые были доступны каждому грамотному человеку. Автор считал точный перевод Корана на татарский язык невозможным и приводил пример, когда с английского перевода Корана пытались сделать обратный перевод на язык подлинника, после чего получилось совершенно другое сочинение.

О том, что Сайдашевы интересовались судьбой татарской нации, можно узнать со страниц газеты «Баянуль-хак». В одном из майских номеров в статье «Важная анкета» было помещено обращение к читателям газеты с просьбой ответить на следующие вопросы:

Где и чему Вы выучились? Какое Ваше положение? Сколько знаете языков и какой писатель Вам нравится? Что думаете о будущности нации? Какая причина ее отсталости? Как этому помочь? Какие газеты и журналы Вы получаете? Что Вы думаете о наших женщинах и о народных обычаях? Какие меры придумали бы Вы, чтобы заставить татарскую нацию прогрессировать? Какую профессию планируете избрать в будущем? Довольны ли Вы Вашей жизнью в обществе?

Из статей иного содержания, как указывалось в отчете, обращала внимание в №1105 газеты «Баянуль-хак» корреспонденция из Константинополя известного эмигранта Абдурашида Ибрагимова под заголовком «Турция и ислам», где констатируется упадок религиозного чувства у турок. О вере ведут споры лишь старики и ученые, у большинства же чиновников вера очень слаба. Только в одном Константинополе имеется до 30 миссионерских школ. В них учатся дети самых знатных турок. В каждой такой школе есть церковь, в которую мусульманские дети ходят ежедневно. И после из таких детей выходят дипломаты, чиновники, эмиры и офицеры. Поста они не исполняют, не молятся, между тем достигают должности министров. Такую слабость ислама понимают и младотурки; члены общества «Единение и прогресс» бывали и в мектебах. Но что же они могут сделать для улучшения мектебов, когда воспитатели и учителя все те же старые люди? Турки о своем правительстве мало думают, лишь бы им получать деньги. Этого направления держатся и ученые Турции. Об этом газеты не пишут, они даже не говорят ни слова о своих государственных делах. «Вот в каком положении находится Турция», — заключал автор статьи.

Фото: wikipedia.org

События турецко-итальянской войны продолжали интересовать татарские газеты в отчетном периоде за 1912 год. В частности, в статьях в номерах 999, 1000, 1015, 1035, 1068, 1100, 1102, 1116, 1119, 1121, 1122, 1125, 1132, 1139, 1140, 1144, 1154, 1165, 1170, 1173, 1178 газеты «Баянуль-хак» говорится именно об этом, причем открыто сочувствуя Турции, акцент делался на то, что Турция могущественна и эта война прославила Турцию и подняла ее имя во всем свете.

Вопроса о панисламизме касается статья собственного корреспондента в Женеве С. Челеби «Ислам и христианство», которая представляет собой перевод из французской газеты Janlois. Статья начинается с вопроса о численности мусульман, обитающих в различных местах земного шара. По мнению автора, статистические данные относительно численности магометан страдают большими неточностями, т. к. даже турецкое правительство никогда не производило точной переписи мусульман в своих владениях. Переходя далее к вопросу об опасности, которую многие видят в стремлении мусульман к объединению (т. е. в панисламизме), автор замечает, что опасность эта призрачная, т. к. мусульманский мир не имеет могущественного центра, который мог бы связать между собой отдельные разрозненные его части, а Турция уже не может взять на себя этой роли. В последнее время, когда борьба ведется не холодным оружием, а пушками и пулеметами, мусульманам, не имеющим этого оружия, трудно вести неравную борьбу. Мусульманство должно поднять свое политическое значение. Правда, по словам С. Челеби, оно сделает успехи лишь в религиозном отношении, вследствие чего все нынешние мусульмане станут рабами других народностей.

По случаю мусульманского праздника Курбан-байрама «Баянуль-хак» напечатала 7 ноября 1912 года статью «Радость и горе» с выражением крайнего сожаления по случаю войны. В ней говорится, что этот день — праздник не для одних только мусульман. «Курбан-байрам должен считаться праздником всего человечества в честь освобождения нескольких миллионов, даже миллиардов детей от преждевременной смерти. Со времен Авраама, который принес в жертву вместо своего сына животное, этот праздник знаменует начало новой эры во взглядах человечества, а именно, что в жертву Богу нужно приносить не людей, а животных. И вот в этот день освобождения людей от жертвы невежества, в день праздника в честь улучшения человеческого быта на Балканском полуострове льется кровь детей народа, разрушается благосостояние. Какая противоположность! Поэтому сегодня — день радости и горя…».

Фото: flickr.com

В статье «О богатстве Турции» в №1139 от 26 ноября говорится, что «это государство в деньгах не нуждается, так как турецкое правительство очень богато, хотя налогов в Турции вообще очень мало. Иностранные банки верят турецкой мощи, поэтому и курс турецких бумаг понизился незначительно».

Необходимо отметить также сообщение газеты «Баянуль-хак» интересных для татар сведений о Юсуфе Акчуре. Газеты сообщают, что Акчурин — родственник симбирских фабрикантов Акчуриных и казанских купцов Юнусовых. Он воспитывался в Константинополе. По окончании курса военного училища принял участие в заговоре против султана и за это был сослан в Триполи на каторгу, но оттуда бежал во Францию, где прожил около трех лет, изучая в Сорбонне исторические и юридические науки. Затем в 1903 году он приехал в Россию, а в 1905-м принял деятельное участие в газете «Казан мухбире», которая стала кадетским органом для татар. Затем он уехал в Симбирск и, наконец, в 1908 году, после переворота в Турции, он снова отправился в Константинополь, где в последнее время издавал журнал «Тюрк юрду» («Тюркская родина»). Но вспыхнула война, и Акчурин добровольцем вступил в турецкую армию. Таким образом, этот образованный литератор перо ученого заменил на военную саблю, констатировал «Баянуль-хак» со слов газеты «Тарджеман».