Высокий минарет «Низенькой Бухарской» мечети: победа над Минпросвещения и доносы на имама
История 10-го соборного мусульманского храма Ново-Татарской слободы Казани
Казанское высшее мусульманское медресе им. 1000-летия принятия ислама (ул. М. Гафури, 67) уже не один десяток лет готовит кадры для махаллей Татарстана. Именно в этом здании два столетия назад открылась «Низенькая Бухарская» мечеть, над которой построили великолепный минарет (башня уже утрачена). О ее знаменитых попечителях, известных имамах рассказывают историки Радик Салихов и Рамиль Хайрутдинов в книге «Исторические мечети Казани», отрывки из которой продолжает публиковать «Реальное время».
Мечеть «Низенькая Бухарская» (10-я соборная, Красная, ул. М. Гафури, 67)
В 1808 году купец первой гильдии Муса Исмагилович Апанаев (1766—1826) в память своей покойной дочери Зубайды построил в Ново-Татарской слободе третью по счету каменную мечеть. Ее прихожанами стали мусульмане, активно заселявшие район старого татарского кладбища, закрытого в конце XVIII века. В официальных документах мечеть называлась Десятой соборной. Однако, чаще всего в народе ее именовали «Низенькой Бухарской» за небольшие размеры и среднеазиатские архитектурные мотивы. Так или иначе, но этот храм с самого начала имел особую романтическую историю, связанную с безмерным горем могущественного и всесильного отца, который своим благотворительным делом просил Творца о прощении и милосердии. Быть может, поэтому у махалли была довольно счастливая судьба, посылавшая прихожанам в качестве попечителей богатые купеческие династии: Апанаевых, Якуповых, Галеевых, Галикеевых, заботившихся о материальном состоянии общины и приглашавших на должность имамов самых видных богословов и педагогов.
Первым проповедником мечети стал Хамит Муртазин, «служилый татарин» деревни Альдермыш (ныне Высокогорский район Татарстана). Он был одним из тех, кто впервые поднял вопрос об учреждении в послеханской Казани конфессиональных учебных заведений для мусульман. С 1793 года Xамит Муртазин служил в 11-й мечети, но не поладив с ее попечителем Габдрахимом бин Валидом бин Мусалимом бин Мамяшем аль-Урнашбаши, перешел на должность имам-хатиба в 10-ю мечеть. Затем с 1819 по 1834 годы ее занимал сын Х. Муртазина — Мухамет (ум. в 1834 году). Этот священнослужитель, получивший духовное образование в одном из бухарских медресе, считался очень грамотным богословом, человеком безупречной нравственности и пользовался большой любовью своих прихожан.
После его смерти имамом прихода был избран уроженец д. Мамяш Казанского уезда Шагиахмет Баязитович Иманкулов (1798—1877) — представитель династии богатых и влиятельных предпринимателей, также прошедший курс наук в Бухаре и славившийся серьезными познаниями в фикхе (исламское право, — прим. ред.). Ему некоторое время в мечети помогал сын Абдулгани, который в 1879 году ушел в отставку. Так по просьбе мусульман махалли в том же 1879 году главой прихода стал выходец из деревни Большое Русаково Свияжского уезда Казанской губернии (ныне Кайбицкий район РТ) Абдулкаюм Абдулбадигов (1838—1906). До этого, проучившись в Казани под началом Салахутдина Исхакова, с 1863 года он был имамом в деревне Большие Верези (ныне Арский район РТ). А-К. Абдулбадигов зарекомендовал себя в Казани просвещенным священнослужителем, участвуя во всех значительных начинаниях городского духовенства. Он был среди тех, кто активно противодействовал дискриминационному циркуляру Министерства народного просвещения от 10 июля 1892 года, требовавшего употребления в мектебе и медресе только печатных книг, прошедших русскую цензуру, и объявившего о запрете на использование в учебном процессе рукописных книг и пособий. Мулла, наряду с купцами М.И. Галеевым, М.А. Ибрагимовым, М-Ю.М. Апанаевым и имамом Г. Баруди, вошел в состав особой депутации татарского предпринимательства и духовенства, которая должна была ходатайствовать в столице «…о сохранении в надлежащей неприкосновенности религиозных книг, изучение которых составляет насущную потребность для истинного познания мусульманской веры...». В результате деятельности депутации и после долгих переговоров в 1894 году циркуляр министерства народного просвещения от 10 июля 1892 года был отменен.
Вот что писал впоследствии один из участников этого события Г. Баруди: «...В 1894 году по поводу распоряжения цензурного комитета об изъятии из обращения в школах книг, большей частью в то время рукописных, началось довольно сильное движение и началась было эмиграция в Турцию. Чтобы удержать людей от этого необдуманного поступка и чтобы выяснить высшей власти причины смущения мусульман, видевших в том распоряжении посягательство на свободу своей религии; я в числе других с ... отцом моим Мухамедзяном Галеевым и муллой Абдулбадиговым, был в Петербурге у тогдашнего министра внутренних дел. Результатом данной поездки и данных нам объяснений было разъяснение со стороны министерства, успокоившее население и эмиграция прекратилась». То есть, усилиями этих общественных деятелей было приостановлено массовое «мухаджирство» мусульман в Турцию из-за опасения массового крещения.
Кстати, вместе с избранным ему в помощники в 1890 году Салихзяном Мухаметзяновичем Галеевым (1862-1932) — указ № 7873 от 12 декабря 1890 года, он утвердил в приходе новометодное образование.
С.М. Галеев — сын М.И. Галеева, видный представитель джадидизма, автор нескольких учебников и книг религиозного характера, развернул активную просветительскую деятельность в Новотатарской слободе. Богатый отец помог ему со строительством большого здания медресе, а родственник и единомышленник, преуспевающий мануфактурный торговец, купец 1-й гильдии Мухамедсадык Мухамедсафич Галикеев выделил средства на полное переустройство старинного здания приходского храма. Таким образом, «Низенькая Бухарская» в 1905-1906 годах превратилась в большую, просторную с высоким минаретом мечеть. Видимо, в этот период из-за своих новых краснокирпичных фасадов она получила у мусульман еще одно название — «Красная мечеть».
Возрастающая активность духовенства и буржуазии в этом мусульманском приходе Казани не осталась без внимания губернских властей, жестко боровшихся с любыми проявлениями вольнодумства и революционности. Основываясь на анонимных доносах и беспочвенно подозревая мулл-новометодистов в развертывании антиправительственной агитации, губернское начальство попыталось решительно пресечь общественную и педагогическую работу джадидов в городских махаллях. С.М. Галеев, будучи фигурантом громкого политического дела, по которому проходили Г. Исхаки, Г. Апанаев, Г. Баруди, Г. Казаков, М-С. М-С. Галикеев, С.М. Аитов и др., 1908 году был выслан в Вологодскую губернию за организацию в приходе 10-й мечети новометодных учительских курсов.
Впрочем, его дело продолжил Мухаметгабдулла Абдулкаюмович Абдулбадигов (13.07.1883 — ?), занявший место своего покойного отца 24 мая 1907 года — указ №2864. Этот молодой талантливый мулла сумел сохранить все нововведения в подведомственном ему Якуповском медресе, которое считалось одним из самых крупных в Казани. Здесь в 1910 году училось 90 шакирдов из Казанской, Симбирской, Нижегородской и Пензенской губерний.
Среди основных предметов этого учебного заведения значились: богословие, толкование Корана, хадисы, законоведение, нравоучение, наука о разделе наследства, история арабской грамматики, логика, арифметика, география, риторика. Имаму в учебном процессе помогали три учителя: крестьянин Симбирской губернии, Курмышского уезда, д. Медина Абдрахман Кабиров, крестьянин Вятской губернии Уржумского уезда, д. Бараньги Хакимулла Фида Мухаметов, крестьянин Казанской губернии, Тетюшского уезда, д. Малое Мереткозино Абдулбари Сабирзянов.
В приходе 10-й мечети, объединявшем часть Малой Симбирской улицы и ряд прилегающих к ней переулков, насчитывалось в 1916 году 500 душ мужского и 474 души женского пола при 75 домовладельцах. В этот период махалля часто именовалась Якуповской. Возможно, благодаря личности крупного предпринимателя и благотворителя, имевшего кожевенно-сафьяновый завод на Большой Симбирской улице, Якуба Ибрагимовича Козлова.
Среди муэдзинов мечети следует упомянуть крестьянина д. Малые Салтыки Тетюшского уезда Казанской губернии (ныне Камско-Устьинский район РТ) Абдулкарима Абдулнагимова (ум. 3.04.1883), исполнявшего свои обязанности с 31 июля 1864 года — указ №5865. Здесь он был преемником своего отца Абдулнагима Абдулзамилова. Азанчи Абдулкарима сменил 7 декабря 1883 года — указ №8127 — крестьянин д. Ишимово Тетюшского уезда Казанской губернии (ныне Камско-Устьинский район РТ) Гимадутдин Тухватуллин, который скончался 27 мая 1899 года «от рака в желудке». В том же году новым муэдзином стал его сын, выпускник Якуповского медресе Шигабутдин (13.08.1869 -?) — указ №1937 от 26 августа 1899 года.
Красная мечеть Ново-Татарской слободы была закрыта постановлением Президиума ТатЦИКа от 22 июля 1931 года. Ее здание было передано построенному в Новотатарской слободе меховому объединению. Тогда же был разобран высокий красавец минарет, построенный купцом Галикеевым. Ныне мечеть вновь находится в руках верующих. Здесь опять, как столетие назад, юные шакирды обучаются исламским наукам. Однако азан с минарета разносится не над оживленными улочками мусульманского города, как это было век назад, а над серой промышленной зоной, в которую превратилась слобода за время советской истории.
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