«Корни многих актанышских семей находятся в Заказанье»

Институт истории Марджани — о происхождении татар на северо-востоке республики и острых дискуссиях с коллегами

Фото: инфографика из исследования «Генофонд татар: историко-генетическое исследование. Гаплогруппы Y-хромосомы»

Поставить точку в спорах с башкирскими коллегами о национальном происхождении жителей северо-востока Татарстана постарались в своем коллективном труде сотрудники Института истории им. Ш. Марджани АН РТ. В новой книге «Татарские селения Восточного Закамья» представлены неизвестные страницы истории Актанышского района, результаты исследования татарских населенных пунктов с богатым историческим наследием и сыгравших заметную роль в экономике и культуре края, давших татарскому народу ряд выдающихся личностей. Как считают авторы, издание расширит представление читателей об истории северной части Восточного Закамья и поможет разобраться с особенностями формирования местного татарского населения. «Реальное время» публикует вторую главу о демографическом развитии селений Актанышского края в конце XVIII — середине XIX вв. из книги о ранней истории региона.



Миграционные процессы

В 1783—1859 гг. в исследуемых населенных пунктах активного перемещения населения не наблюдалось. Переселения в другие места были немногочисленны и в основном носили вынужденный характер. Как правило, общины покидали асоциальные элементы, высылаемые в Сибирь, а также лица, принявшие христианство. По российским законам, их следовало переселять в места проживания православного населения. В редких случаях к сельским общинам причислялись лица со стороны, не состоявшие в тептярском или башкирском сословиях. Изредка на родину возвращались женщины, отданные замуж в другие селения. В частности, в материалах V ревизии (1795 г.) фигурирует Гульбагда Ишкильдина (1722 г.р.), уроженка дер. Поисево, которая после смерти в 1783 г. супруга Масея Юсупова (1710 г.р.) «ушла в дом свой, на прежнее ее жительство обратно».

Отдельную категорию выбывших составляли лица, находившиеся на воинской службе. Например, в 1859 г. в дер. Актаныш в рекрутах числились Гизетулла Мулагулов (1832 г.р.) и Хусаин Габдулсаттаров (1831 г.р.), «забритые» в солдаты в 1854 и 1853 гг. соответственно. В ревизских сказках 1859 г. наибольшее количество рекрутов (10 чел.) отмечено в дер. Поисево. Уроженец этой же деревни, тептяр Асфандияр Абдрашитов (1835 г.р.), был «отдан за преступление в солдаты». В дер. Новое Алимово в 1859 г. пять человек выполняли рекрутскую повинность. В это время в армии находились четыре жителя дер. Такталачук, причем один из них, Шарафутдин Габдулхакимов (1830 г.р.), был «отдан в рекруты по суду» (1856 г.).

Отсутствие в некоторых населенных пунктах рекрутов компенсировалось привлечением местных жителей к казачьей службе. По данным VII ревизии (1816 г.), в дер. Актаныш в казаках с 1796 г. числился Ермухамет Максютов (1781 г.р.), с 1804 г. — его односельчанин Аккулай Амиров (1783 г.р.). В 1834 г. в дер. Поисево в казаках служил Фазулла Мендеев (1803 г.р.), в дер. Байсарово Габайдулла Рахматуллин (1807 г.р.) и Сеитягофер Мраткузин (1798 г.р.), призванные на службу в 1830 г. В дер. Такталачук один факт несения казачьей службы зафиксирован в 1816 г., еще два — в 1834 году.

Фрагмент ревизской сказки 1859 г. дер. Поисево. НА РБ. Ф. И-138. Оп. 2. Д. 753. Л. 476 об.

Другой причиной убытия населения, упоминаемой в источниках, являлась ссылка в Сибирь «за дурное поведение». Например, в дер. Актаныш в числе высланных значился тептяр Шарафутдин Гайсин (1836 г.р.). В дер. Новое Алимово на поселение в Сибирь в 1851 г. был отправлен Ахметзян Реянов (1817 г.р.). В дер. Поисево туда же в разное время были сосланы семь тептярей. В дер. Такталачук в 1860 г. в Сибирь сослали Нурмухамета Ермухаметева (1818 г.р.), а в 1862 г. Абдуллатифа Мухаметзянова (1834 г.р.), причем обоих «без исключения из башкир». В ревизских списках аулов Байсарово и Мастеево отсутствуют лица, сосланные в Сибирь за противоправные поступки.

Еще одной причиной переселения жителей Актанышского края в другие места было принятие мусульманами «святого крещения». Российские законы препятствовали совместному проживанию христиан с последователями ислама, поскольку власти опасались их влияния на православное население. По этой причине крестившиеся, как правило, покидали родные селения, благо им было предоставлено право выйти из общины, выбрать новое место жительство и записаться в мещанское сословие.

Всего с 1783 по 1863 г. были выявлены 10 случаев принятия православия жителями селений Актаныш, Поисево, Такталачук. В дер. Актаныш в 1860 г. крестились Абдрахман Абдулнасыров (1836 г.р.), а также сын скончавшегося в 1851 г. тептяря Кунакая Абзелилева — Егофер (1824 г.р.), принявший имя Сергей Яковлев. В дер. Поисево в 1858 г. крестился Гизетулла Аблаев (1822 г.р.), в 1860 и 1861 гг., соответственно, Хисметулла Тохфетуллин (1826 г.р.) и Альмухамет Мухаметаминов (1840 г.р.). Крестившиеся татары обычно переселялись в кряшенские деревни. Например, Хабибулла Худайбердин (1804 г.р.), крестившийся в 1828 г., пожелал обосноваться в дер. Каран, Габдулкабир Габдулнасыров (1809 г.р., год крещения — 1833) переселился в дер. Шильну, а Абдулхалик Солтанмратов (1805 г.р., крещен в 1834 г.) — в дер. Каракуль.

Бывшие тептяри дер. Такталачук после крещения переходили в мещанское сословие. Так, Нурмухамет Таипов (1838 г.р.) в 1860 г. записался в мещане г. Мензелинска, Шарафутдин Абдулмазитов (1826 г.р.) в 1861 г. вместе с семьей (три души м.п. и одна душа ж.п.) вошел в мещанское сословие г. Троицк. Туда же в 1863 г. был записан Габдулгаллям Шарафеев (1830 г.р.), причем без принятия православной веры.

Фрагмент ревизской сказки 1859 г. дер. Поисево. НА РБ. Ф. И-138. Оп. 2. Д. 753. Л. 477

В особый вид миграций можно выделить переселения духовных лиц, обусловленные служебными потребностями. Таким путем уроженец дер. Поисево Тимиркей Аблаев (1760 г.р.) перебрался в дер. Качкиново (ныне Актанышский район РТ). В 1858 г. в дер. Новое Алимово был переселен азанчей Габдрахим Габдулвахитов (1821 г.р.) из соседней дер. Старое Алимово. Имам из дер. Байсарово Абдулханнан Абдрахманов (1816 г.р.), числившийся в башкирском сословии, с женой и сыновьями Абдулменаном (1834 г.р.), Абдулфаттахом (1843 г.р.) и Абдулгаллямом (1849 г.р.) выбыл на постоянное место жительства в дер. Илишево Бирского уезда Оренбургской губернии.

Кроме того, в ревизских материалах 1859 г. встречается запись «в неизвестной отлучке». Нами выявлены два таких факта: Халимулла Хабибуллин (1813 г.р.) из дер. Новое Алимово отсутствовал на родине с 1849 г., а местонахождение тептяря Шангарея Аккулаев (1828 г.р.) из дер. Актаныш оставалось неизвестным с 1851 года.

Уже после проведения X ревизии (1859 г.) часть тептярей исследуемых деревень перевели в 25-й башкирский кантон Башкирского войска. По этой причине из дер. Поисево выбыли Абдуллатиф Абдуллин (1834 г.р.), Галимардан (1827 г.р.) и Абдулмусавар Абдулсафаровы с семьями (всего 10 чел.). 103 тептяря (46 мужчин и 47 женщин) из дер. Такталачук переселили в дер. Красный Яр Уфимского уезда Оренбургской губернии. Это единственный случай, когда в источниках обозначено точное место переселения. Наконец, самая многочисленная группа переселенцев на территорию 25-го кантона отмечена в дер. Новое Алимово: в 1860 г. отсюда переселились 147 мужчин и 127 женщин.

Единственный случай миграции, в котором не фигурируют татары, это приписка в 1814 г. к дер. Новое Алимово двух киргизкайсаков (казахов) Кучабея Оторбаева (1785 г.р.) и Карсакбая Биктурзакова (1790 г.р.).

Определенный интерес представляют сведения о составе семей в исследуемых деревнях, представленные в табл. 3.

Средний состав семьи, по данным ревизий 1816—1859 гг.



Самые многолюдные семьи отмечены в дер. Поисево (8,9 душ об. пола) в 1834 г., малолюдные — в дер. Мастеево (5,1 душ об. пола) в 1859 г. В 1859 г. средний размер семьи в селениях Актанышского края был практически идентичен и колебался от 5,1 чел. в Мастеево до 5,4 чел. в Актаныше, Байсарово и Такталачуке.

Нельзя обойти стороной и половозрастной состав населения интересующих нас деревень.

Половозрастной состав населения, по данным ревизий 1795—1859 гг.



Из таблицы видно, что около половины населения, фиксируемого в ревизиях, находилась в возрасте от 0 до 18 лет. Максимальная доля представителей данной возрастной категории была зарегистрирована в 1816 г.: у мужчин в дер. Такталачук (58,3%), у женщин — в дер. Актаныш (58,5%). Количество женщин в возрасте старше 50 лет было максимальным (13,5% населения) в дер. Мастеево в 1859 г. Среди мужчин той же возрастной группы максимум был зафиксирован в дер. Новое Алимово в 1816 г. (10,9%). Самыми возрастными жителями в исследуемых селениях были 84-летний Амир Минлигулов (1749 г.р.) из дер. Новое Алимово и 90-летняя Халима Муртазина из дер. Поисево. Большинство людей не доживало до 60—65 лет.

Брачные отношения

Интересные сведения о географии семейно-брачных отношений в Актанышском крае содержат материалы V ревизии (1795 г.). Анализ источников по дер. Актаныш показывает, что из 13 девушек, вышедших замуж, 11 были выданы за тептярей, две — за «башкирцев» разных мест. География невест, вышедших замуж за актанышских парней, также разнообразна. 10 девушек происходили из тептярских семей деревень Киргизово (2), Шидали, Актаныш, Бекчентеево, Аишево, Чуганеево (2), Талнамас, Усы; еще восемь были взяты из семей «башкирцев» деревень Азякулово, Актаныш, Актанышбаш, Ипряево, Усы Мензелинского уезда, Аиткулово, Султеево, Янзигитово Бирского уезда. Особняком стоит случай с Назирой Яхеевой (1764 г.р.), отец которой был тарханом. После смерти в 1790 г. мужа, Ишкини Уразаева (1708 г.р.), она вышла замуж за актанышца Минлиша Абзаева и стала его второй женой.

Встречались примеры взятия невест из сословий ясачных и служилых татар. Два таких случая связаны с дер. Адаево Малмыжской округи Вятского наместничества (ныне Кукморский район РТ). В первом актанышец Милникей Салихов (1765 г.р.) взял в жены ясачную татарку Кафию Ахмерову (1770 г.р.), во втором Габит Минлишин (1764 г.р.) женился на Газине Назировой (1765 г.р.), происходившей из служилых татар. Младший брат Г. Минлишина, Халит Минлишин (1766 г.р.), взял в жены Замилю Масагутову (1775 г.р.), дочь ясачного татарина из дер. Медведево Мензелинского уезда. Таким образом, примерно половина жен в дер. Актаныш, о которых есть сведения в ревизской сказке 1795 г., принадлежали к тептярскому сословию, оставшиеся были из семей «башкирцев», служилых или ясачных татар.

Сватовство невест в дер. Адаево свидетельствует не только о родственных, но и исторических связях двух селений. Не исключено, что корни многих актанышских семей находятся в Заказанье. Прояснить эту ситуацию могут данные этногеномики, а также источники, содержащие информацию о земельно-правовых отношениях.

В дер. Такталачук социальная принадлежность не была определяющим фактором при выборе невесты. В ревизских сказках 1795 г. зафиксированы девять случаев, когда местные мужчины брали жен из башкирского сословия, причем восемь женщин были взяты из деревень Мензелинского уезда (Суксы (2), Актанышбаш, Курмашево, Уразаево, Ахуново, Зияшево, Бекбулово), одна — из дер. Кагаево Бирского уезда. Семь невест происходили из тептярей и были сосватаны в деревнях Чюплюково, Аняково, Измяково, Поисево, Байбулатово, Такмак, Каинтюба Мензелинского уезда. Еще в одном случае сословную принадлежность невесты определить невозможно: это Гульзябига Самаева (1770 г.р.) из дер. Козино Мензелинской округи, выданная замуж за Абдусаляма Меллибаева (1756 г.р.). В ревизских сказках она указана как «татарская дочь». Как видим, в дер. Такталачук в конце XVIII в. предпочитали жениться на девушках со стороны.

Ревизская сказка 1795 г. по тептярям дер. Актаныш. НА РБ. Ф. И-138. Оп. 2. Д. 51. Л. 430

Что касается замужества дочерей, здесь наблюдается равенство: по пять браков было заключено с тептярями и «башкирцами», причем все они проживали не в Такталачуке. Еще в пяти случаях происхождение невест не отражено в ревизских сказках. Вероятно, это были девушки, вышедшие замуж за односельчан.

В дер. Новое Алимово в 1795 г. наблюдалось равенство (по шесть) невест, взятых из тептярского и башкирского сословий. Приоритет здесь также отдавали девушкам из других населенных пунктов Мензелинского уезда (Бекчентеево, Исянсупово, Амикеево, Шабыз, Шарыпово, Тоймурзино, Каинтюба и др.).

В отношении девушек, выданных замуж, тоже прослеживается паритет: четыре уроженки Нового Алимова заключили браки с тептярями, еще четыре — с «башкирцами». В каждой сословной группе зафиксировано по одному браку с односельчанами. Остальные были заключены с жителями других населенных пунктов, в том числе Бирского уезда (Илишево, Базытамак, Бадряш, Янзигитово).

Тептяри дер. Байсарово чаще всего брали жен из деревень Калмия, Амикеево, Шабызово, Верхние Уръяды, Наратасты, Карасево Мензелинского уезда, Кадырово и Килкабызово Белебеевского уезда. Из 16 жен, взятых со стороны, восемь происходили из башкирского сословия, и столько же из тептярского. Байсаровские девушки выходили замуж в селения Апасево, Кузяково, Ялгияново, Ахуново, Бикбулово. Четверо из них были выданы за тептярей, еще трое — за татар башкирского сословия.

По материалам V ревизии (1795 г.), самая многочисленная тептярская община была в дер. Поисево. Анализ социальных маркеров показывает, что поисевцы отдавали предпочтение невестам из тептярского сословия (28 случаев). Из башкирского сословия происходили 18 невест, отмечены в источнике как «татарская дочь» — девять. Наименьшая сословная группа (три чел.), представленная только в Поисево, — дочери мещеряков из деревень Кугашево и Тогашево Мензелинского уезда. Особняком стоит выбор невесты Ягудой Иблиаминовым (1760 г.р.), который взял в жены Хабибу Хамитову (1765 г.р.), уроженку дер. Сабы Мамадышского уезда Казанского наместничества.

Перейдем к анализу полигамных союзов в исследуемых селениях. По данным V ревизии, в дер. Актаныш две жены было у Минлиша Абзаева (1739 г.р.). Столько же жен имел Акей Ишкулов (1762 г.р.) из дер. Байсарово. У его односельчанина Ахмера Бикметева (1726 г.р.) было три жены: Рабига Утеева (1743 г.р.), Хамида Исанбаева (1733 г.р.), Тумугыш Мукаева (1764 г.р.). Сын А. Бикметева — Рахметулла Ахмеров (1766 г.р.) имел две жены, как и еще один байсаровец Гайсар Салимов (1754 г.р.). Рекордное количество жен также отмечено в дер. Байсарово. Тептяр Акай Аиткулов (1760 г.р.) имел четыре жены, разница в возрасте между первой (Нуркия Акметева, 1748 г.р.) и четвертой (Гульбану Зюмашева, 1775 г.р.) составляла 27 лет.

В дер. Поисево зафиксировано шесть полигамных случаев. По две жены имели Уразай Ибраев (1714 г.р.), Габдрахим Мусагитов (1770 г.р.), Аиткул Баисанов (1757 г.р.), Габит Масагутов (1754 г.р.), Гайса Багильшин (1753 г.р.), Якуп Аиткулов (1717 г.р.).

В дер. Новое Алимово учтены две полигамные семьи: местные жители Ярмухамет Абдрахманов (1755 г.р.) и Хусеин Бикметев (1743 г.р.) имели по две жены. Столько же было у Аиткулы Биктеева (1752 г.р.) из дер. Такталачук.

В табл. 5 обобщена информация по полигамным бракам с конца XVIII в. до 1859 г.

Динамика полигамных браков, по данным ревизий 1795—1859 гг.

Сведения, приведенные в таблице, не указывают на наличие прямой связи между высоким социальным статусом и полигамными браками. Так, среди представителей дворянского рода Султановых, проживавших в дер. Мастеево, в 1859 г. лишь Абдулвали Султанов (1807 г.р.) имел двух жен. Обращает на себя внимание высокая полигамность в дер. Новое Алимово в 1834 и 1859 гг., хотя по численности полигамных браков в 1859 г. она уступала Такталачуку и Байсарово. В дер. Такталачук в 1816 г. встречались семьи с тремя и четырьмя женами, однако в 1859 г. там были отмечены лишь случаи двоеженства. Данные VIII ревизии (1834 г.) по дер. Байсарово говорят о равном количестве полигамных союзов у «башкирцев» и тептярей. Тем самым нет оснований считать полигамию явлением, характерным для башкирских, более зажиточных общин. Самым старшим лицом, состоявшим в полигамном браке, являлся 71-летний мулла Нигаметулла Мутин из дер. Такталачук. По данным X ревизии, у него было две жены.