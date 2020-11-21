Рафаэль Хакимов: «Москве непременно нужна «победа» в эфемерной битве с татарами»

«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 3-я

Фото: В.М. Васнецов. «Поединок Пересвета с Челубеем»/wikipedia.org

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения (см. ч. 1, 2).

Символические победы

Миф о Куликовской битве раздули официальные идеологи. Некоторые авторы, в том числе и иностранные летописцы, считают, что русские воевали с литовцами, о чем официальные историки умалчивают. Скорее всего, Куликовская битва и Стояние на Угре были внутренними разборками различных политических сил, рвущихся к власти. При этом в событиях с разных сторон участвовали как русские, так и татары, а еще литовцы и даже фрязи (итальянские наемники). Много позже, уже в XVIII веке, из чисто идеологических соображений одну из битв раздули до вселенских масштабов.

До сих пор уточняется место Куликовской битвы. Называют разные места в Тульской области и даже в самой Москве, а некоторые авторы и вовсе отрицают сам факт. Однако Россия отмечает «грандиозную дату» на государственном уровне. Один весьма высокопоставленный чиновник в Москве на мои сомнения относительно обоснованности этой «исторической» даты ответил так: «Эта победа — символическая! Она включена в официальный реестр военных побед страны». Победили, и все тут! Но нам, татарам, что отмечать? Чьи-то символические фантазии?

Есть ли будущее у государства, чья идеология строится на ложных символах? Когда у огромной страны в руках огромная власть с мощнейшей армией и полицейским аппаратом, кажется, что под силу все, что пожелаешь! … Однако природа государства рано или поздно вынудит считаться с ней, и тогда кризисы станут обыденностью. Страна, конструирующая искусственное прошлое, будет строить непредсказуемое будущее.

Взятие Казани. Репродукция с сайта culturelandshaft.wordpress.com

С 2000-х годов многое в идеологии пересмотрели, но исторические штампы мало изменились. Конечно, удалось приостановить празднование Куликовской битвы в качестве государственного праздника. Но это «компенсировали» празднованием «Стояния на Угре». Почему-то Москве непременно нужна «победа», хотя бы в какой-нибудь эфемерной битве с татарами, иначе, видимо, трудно было оправдать взятие Казани, ведь в 1552 году повода для штурма Казанского кремля не было.

Мифы о татарах устоялись, как русская водка в американских фильмах с русскими персонажами, и они живут своей жизнью. Попробуй высказать правду о татарах, и в ответ услышишь:

— Лично я считаю все вышеизложенные домыслы полным бредом (цитата из интернета).

Сила исторических штампов

«Перестройка» заставила пересмотреть многие прежние установки, однако это мало коснулось истории татар. Штампы оказались крайне устойчивыми. Этому есть объяснение. Так, Пушкин опирался на самую маловероятную версию о Годунове, она в художественном плане оказалась наиболее выигрышной. Мусоргский подхватил версию Пушкина и создал гениальную оперу. Шаляпин исполнил Бориса так, что покорил всю Европу. Эта версия живет своей жизнью. Теперь трудно будет изменить сложившийся образ. Он так и остался в памяти в трактовке А.С. Пушкина:

«Какая честь для нас, для всей Руси!

Вчерашний раб, татарин, зять Малюты,

Зять палача и сам в душе палач».

Если бы не 3 года засухи, Годунов мог остаться в памяти как один из самых успешных и благородных царей.

Борис Годунов

За последние годы появилось немало альтернативных версий российской истории, но, пользуясь свободой, кое-кто кинулся в другую крайность и начал выдавать за истину фантастические конструкции. Сенсационные опровержения старых взглядов для непосвященных выглядят круто, но мало помогают понять подлинную историю.

Возникла ситуация, когда одни отстаивают прежние взгляды, поскольку всю жизнь посвятили их доказательству, а другие отыгрываются за прошлые обиды, когда их не хотели признавать. Старые взгляды — это еще не значит устаревшие. В этой ситуации золотую середину найти трудно, ведь истина порой лежит в иной системе координат, непривычной для обывателя.

Ф. Шаляпин в роли Бориса Годунова

«Вы гноили Россию!»

В 90-е годы «демократы» устанавливали свои порядки точно так же, как раньше это делали «ненавистные коммуняки». Татарстан пошел своим путем, что крайне раздражало руководство в Москве. На одной из научных конференций, которая проходила в Зальцбурге, собралась солидная компания. Вокруг был удивительный покой. Из окон старинного дворца Леопольдскрон на берегу красивого озера были видны вершины гор. Все настраивало на мирный лад. Однако в ходе конференции зашел разговор о суверенитете Татарстана, и я пытался объяснить выбор нашего пути. Среди участников оказался «демократ» из окружения Бориса Ельцина, который затеял спор и, исчерпав аргументы, перешел на жесткий тон:

— Я уж не говорю про Золотую Орду и татарскую дань. Вы гноили Россию!

Дворец Леопольдскрон, Зальцбург

Участники круглого стола зашумели, недовольные назревающим скандалом. На научных конференциях не принято говорить в таком тоне. Однако я возразил:

— Почему же не поговорить. Чем вас не устраивает налог в 10%? Это и есть дань. Установите в России такой же налог, и мы не будем возражать против русского «ига».

Размер дани быстро привел в чувство «демократа», так что ведущие зря волновались. Вопрос с «демократом» был исчерпан, но это стало поводом мне самому задуматься о тех штампах, которые сидят в головах россиян, причем не просто грамотных, а остепененных и наделенных властью.

Татарская дань! Какой ужас! Надо отомстить… — вот что крутится в головах.

Кстати, дань платили все, включая татар, ведь это был налог, а не контрибуция.



Люди, как правило, предпочитают готовые штампы. Выучил урок, ответил, получил пятерку и затем всю жизнь можешь повторять заученное: татарское иго гноило Русь. Если кто-то выскажет сомнение, то получит отповедь: «Ты чего? Все это знают! Гноили… и точка!».

Продолжение следует