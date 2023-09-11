Крымскотатарская проза XVIII века

Из истории крымских татар, династии Гераев и потомков Джучидов

Фото: использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Одним из крупнейших государств, наследников Золотой Орды, было Крымское ханство — часть большого этнокультурного пространства на обширном участке Евразии. Ханы из крымской династии Гераев являлись потомками Джучидов, поэтому их представители правили в Казанском и Астраханском ханствах. Институт истории им. Марджани выпустил новое издание пятитомника «История крымских татар». Третий том посвящен одному из ключевых исторических этапов развития этого народа — периоду Крымского ханства (XV—XVIII вв.). Полных и завершенных исследований по крымским татарам до сих пор не было, новая книга татарстанских авторов заполняет некоторые пробелы в истории этого тюркского народа.

Проза XVIII в. Говоря о прозе XVIII в., необходимо отметить, что наиболее важную часть известных на сегодня памятников составляют, как и в XVII в., образцы историографической прозы. Не все из них дошли до настоящего времени, но даже те, что сохранились, позволяют с полным основанием признать XVIII в. «золотым веком» крымскотатарской историографии ханского времени.

Выше уже были упомянуты три труда — «История» Мехмеда Герая, «Сборник проишествий» («Вакыат меджмуасы») Месуда Эфенди и «Сборник» («Меджмуа») Абдульвели Эфенди, хронологически затрагивающие события первого десятилетия XVIII в. Четвертым трудом, хронологически несколько отдаленным от предыдущих, является «Краткий исторический очерк» («Рисале-и мухтасаре») Хайруддин-заде Мехмеда аш-Ширини, судьба которого так же остается неизвестной. Созданный предположительно до 40-х гг. XVIII в., труд был использован Абдульгаффаром Кырыми в качестве одного из важных источников для его «Опоры известий». К сожалению, в «Опорах» выдержки из труда аш-Ширини никак не обозначены, в результате чего в настоящее время сказать что-либо о самом труде, как и о его авторе, не представляется возможным. При этом обращает на себя внимание нисба историка — «аш-Ширини», что может указывать на его принадлежность к соответствующему аристократическому роду, о чем, надо полагать, имел представление и Абдульгаффар Кырыми, сам происходивший из региона, входившего в домен крымских Ширинов.

За этими трудами последовал целый ряд хроник весьма значительной исторической и литературной ценности. Речь идет, прежде всего, о четырех трудах, увидевших свет в достаточно короткий период — с середины 1740-х по конец 1750-х гг.

Первым из них по хронологии явился труд Сейид Мухаммеда Ризы под названием «Эс-Себус-сеййар фи ахбар-и мулюк-ит-татар» («Семь планет в известиях о правителях татар», 1744 г.), ставший одним из наиболее популярных произведений в области крымской историографии ханского времени. Автор хроники Сейид Мухаммед Риза (ум. 1756) происходил из известной шейхской династии Крыма, восходившей к вышеупоминавшемуся шейху-поэту Афифеддину Абдуллаху (Афифи). Труд был начат по указанию крымского хана Менгли Герая II, в период его второго правления (1737—1740 гг.) и завершен, судя по всему, в 1744 году. Хроника сохранилась в ряде списков (известно по меньшей мере восемь из них), впервые была издана в Казани в 1832 г. под редакцией М. Казембека. В 2019 и 2020 гг. труд дважды увидел свет в латинографичной транслитерации: вначале в Казани в исполнении Р. Абдужемилева и через год в Стамбуле в исполнении Я. Сёйлемеза.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Основным содержанием «Семи планет...» является описание событий, произошедших в Крымском ханстве от его основания до времени второго правления Менгли Герая II. Помимо этого в начале труда присутствует краткий исторический экскурс во времена сотворения мира и жизни первых пророков (здесь автор особо останавливается на истории Ноя и его потомков), после чего следуют сведения о происхождении различных мировых династий и истории тюркских народов. Еще далее следует рассказ о Чингисхане и его потомках, в том числе и более подробно история Джучи и его Улуса.

Основная часть труда, посвященная непосредственно истории Крымского ханства, содержит многочисленные, часто весьма подробные сведения о различных аспектах общественно-политической, культурной и духовной жизни крымского государства. Многочисленность и уникальность этих сведений и одновременно их универсальность сделали труд Мухаммеда Ризы настольной книгой практически для всех отечественных и зарубежных исследователей истории Крыма периодов Золотой Орды и Крымского ханства. Об этом свидетельствуют, в частности, оценки, данные труду рядом наиболее известных исследователей. Так, В.Д. Смирнов охарактеризовал его как «источник первой категории», а также «энциклопедический сборник по части крымскотатарской старины», по богатству и разнообразию своего содержания превосходящий все, что было известно на тот момент по истории Крымского ханства; З. Абрахамович оценил труд как «настоящую сокровищницу сведений о татарском Крыме в 1466—1737 годах»; а И. Зайцев выразил мнение, что труд «по праву может считаться вершиной крымской средневековой исторической прозы как по объему изложенного материала, так и по числу использованных автором источников».

О жанровых особенностях памятника будет сказано несколько ниже, здесь же лишь отметим в высшей степени витиеватый язык произведения, насыщенный не только большим количеством метафор, коранических аятов, хадисов, поэтических вставок и афоризмов, но и длинными синтаксическими конструкциями, крайне усложняющими его чтение и восприятие. Впрочем, все это было особенностью стиля подобных памятников в той же османской литературе XVIII в., в этом в значительной степени выражалась их литературная ценность.

Труд представляет чрезвычайную ценность для изучения истории литературной жизни в Крыму в соответствующий период. Так, в нем присутствуют биографические сведения, краткие характеристики и образцы творчества целого ряда крымских поэтов — ханов Менгли I, Гази II (Газаи), Бахадыра I (Резми) и его супруги Хан-заде Ханым, Мехмеда IV, шейхов Афифеддина (Афифи) и Абдульазиза (Иззи) (предков автора), нуреддина Шахина Герая и др., некоторые из этих материалов в настоящее время известны исключительно благодаря труду Ризы. В этой связи интересным представляется вопрос о поэтическом творчестве и самого автора, однако он остается неисследованным. Помимо этого, в хронике присутствуют интересные сведения и об османских авторах, живших в Крыму, в частности, вышеупоминавшихся Кайсуни-заде Нидаи и Зихни Эфенди.



Следующим трудом является хроника под названием «Опора известий» («Умдет аль- Ахбар»)» авторства вышеупомянутого Абдульгаффара б. Хасана Кырыми. Сведения об авторе были даны выше, труд был завершен в 1748 году и сохранился в рукописи, ныне хранящейся в стамбульской библиотеке Сулеймание, в коллекции рукописей Эсада Эфенди под №2331. Хроника была впервые издана (не полностью) Н. Асымом в 1927 г. в Стамбуле в арабской графике. В начале нынешнего столетия она стала темой диссертационного исследования Д. Дерин, в результате чего была осуществлена транслитерация текста хроники на латиницу. Позже, в 2014 г., этот вариант транслитерации вместе с факсимиле труда увидели свет в г. Казани. В том же году отдельные фрагменты труда в переводе Н. Сейтягьяева были опубликованы в томе 4 энциклопедии «История татар» (издание Института истории им. Марджани АН РТ). В 2018 г. в Казани же последовало издание перевода труда на русский язык выполненного Ю.Н. Каримовой и И.М. Миргалеевым.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Содержание «Умдет аль-Ахбар» перекликается с содержанием «Семи планет», так же представляя собой историю от сотворения мира до, на этот раз, правления хана Селямета Герая II. Автор особо останавливается на начальных столетиях истории ислама, дает сведения об истории тюрко-мусульманских государств, особо — истории сельджуков и османов, Золотой Орды и Крымского ханства, а также весьма подробно описывает историю происхождения целого ряда ногайских родов. По сравнению с «Семью планетами», труд написан на значительно более доступном языке, также в нем практически отсутствуют поэтические вставки. Отличительной чертой языка Абдульгаффара является частое использование местной, татарской лексики, а также образцов местного фольклора, что создает эффект определенной аутентичности, особенно при описании событий прошлого, в частности, касающихся периода Золотой Орды. Материалов, касающихся истории литературной жизни в Крыму, в труде Абдульгаффара Кырыми относительно немного, однако присутствуют весьма интересные сведения об авторах, не упоминаемых в том же труде Ризы. В частности, о шейхе-поэте Хайдер-заде Фейзи Кефеви и поэте из Карасубазара Хильми Эфенди, при этом сведения о Хильми и фрагменты его творчества в настоящее время являются уникальными и не встречаются в других известных источниках.

Третьим по времени создания образцом крымской историографической прозы XVIII в. является «История крымских ханов» («Тарих-и ханан-ы Кырым) или же «История Челеби Акая» («Челеби Акай Тарихы») так же вышеупоминавшегося выше Абдуррахмана, сына Мухаммеда эль-Хальвети, известного как Хурреми Челеби Акай. Труд был написан по повелению крымского хана Арслана Герая (1748—1756, 1767) и завершен в 1754 году. Долгое время «История» Хурреми была известна как «Краткая история» и считалась кратким переводом «Семи планет» Сейида Мухаммеда Ризы. В 1844 г. небольшой фрагмент труда в переводе на русский язык был опубликован А. Негри. Позже труд был использован В.Д. Смирновым в известном двухтомнике по истории Крымского ханства. В 1927 г. его небольшой фрагмент в переводе на современный крымскотатарский язык был опубликован в статье О. Акчокраклы для журнала «Илери», а через год этот же материал был опубликован на украинском языке в журнале «Схiдний свiт». В последние годы труд активно исследуется Н. Сейтягьяевым, посвятившим отдельные статьи всем пяти ныне известным его спискам (Бахчисарайский, Киевский, Санкт-Петербургский, Каирский, Стамбульский).

Согласно исследованиям Н. Сейтягьяева, труд можно разделить на три части. Первая представляет собой упрощенный вариант (перевод) «Семи планет» Сейида Мухаммеда Ризы, однако доведенный не до конца 1730-х гг., но до 1702 года. С этого года начинается вторая часть труда, являющаяся переработкой другой хроники — «Умдет аль-ахбар» Абдульгаффара Кырыми, причем Хурреми Челеби значительно меньше, по сравнению с трудом Ризы, вмешивается в оригинальный текст этого произведения. С 1748 года, на котором обрывается повествование Абдульгаффара Кырыми, по 1754 год (год завершения труда Хурреми Челеби) описания основываются на наблюдениях самого Хурреми Челеби, эта часть труда (третья, наименьшая) является полностью оригинальной.

Опять же, согласно выводам Н. Сейтягьяева, можно говорить о ряде редакций труда Хурреми Челеби (в том числе одной авторской), которые отличаются по стилю, доступности языка и другим характеристикам.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Хурреми Челеби сохранил в своем труде все поэтические произведения крымских авторов, присутствующие в труде Ризы, помимо этого, у него встречаются и некоторые его собственные произведения. В частности, касыда в честь хана Арслана Герая, по повелению которого был создан труд, и газель-панегирик с редифом «Селим» (в стамбульской рукописи), адресованный калге при хане Арслане Герае (и будущему хану) Селиму (III) Гераю, которому была посвящена одна из ранних редакций труда.

Наконец, хронологически наиболее поздний труд — «История Саида Герая» («Тарих-и Саид Герай») историка и поэта Саида Герая, сына крымского хана Саадета Герая IV. Сведения об авторе, в 1756—1758 гг. — сераскире Едисана, были даны выше. Единственный известный на сегодня список труда хранится в Национальной библиотеке в Берлине. Хроника охватывает период 1720—1758 гг. и содержит богатейший материал, касающийся истории Крымского ханства, и прежде всего, его материковых территорий — Едисанской и Буджакской Орд. Особенностью труда является то, что значительная его часть представляет собой галерею кратких биографических портретов более 100 известных в то время личностей — членов ханской семьи, различных аристократических семейств, представителей целого ряда татарских и ногайских родов, ученого сословия улема, шейхов и поэтов, в том числе жителей Буджакской и Едисанских орд.

«История» стала темой монографического исследования Б. Келльнер-Хайнкеле. В последние годы с текстом особо активно работали Н. Сейтягьяев и Д. Пашаоглу. Труд имеет большую ценность и как источник по истории крымскотатарской поэзии XVIII в., в частности, он содержит краткие биографические сведения и характеристики творчества целого ряда поэтов — современников автора, в том числе представителей Буджака и Едисана, не известных по другим источникам. Помимо этого, в труде присутствуют поэтические произведения и самого автора.

Говоря о литературных особенностях образцов крымскотатарской историографии XVIII в., необходимо отметить, что все вышеперечисленные произведения являются прежде всего историографическими трудами. По своей структуре, стилю, особенностям художественного языка и использованию различных литературных средств (портрет, пейзаж и др.) они заметно отличаются от той же «Истории хана Ислама Герая» Мехмеда Сенайи и особенно «Истории хана Сахиба Герая» Реммаля-Ходжи. Тем не менее литературная составляющая весьма значима и в этих сочинениях. Так, в жанровом отношении они представляют собой яркие образцы жанра теварих, особенности которого были описаны выше. Именно историографические труды XVIII в. можно с полным правом назвать «историко-литературными эпопеями», которые отличались «многоплановостью» и «сложностью» композиции, охватывали огромные временные промежутки и претендовали на своеобразную историко-литературную монументальность. Как отмечает Н. Сейтягьяев: «В большинстве произведений исторической прозы XVIII в. проявляется тенденция к созданию обобщающих произведений. Саид Герай изображает крымское общество со всеми его персоналиями, в мельчайших деталях их взаимоотношений. Мухаммед Риза и Абдульгаффар Кырыми описывают историю Крыма, начиная от Нуха (Ноя)». Одновременно с этим в данных произведениях происходит «дальнейшее развитие авторского начала и индивидуализации персонажей произведений, их быта и прямой речи. В той или иной мере это проявляется во всех исторических сочинениях, созданных в это время. Но в таких шедеврах, как «Опора известий» Абдульгаффара Кырыми и «История» Саид Гирай-султана, авторами создана галерея образов, чуждых какой бы то ни было идеализации, действующих в реальном, осязаемом пространстве и реальном времени, которому свойственны определенные бытовые черты, в ситуациях, близких и известных читателям не только высших, но и средних классов общества. В литературе этого времени набирают силу гуманистические начала, робко проглядывавшие в предшествующий период. Как и в турецкой литературе этого же этапа, в ней все чаще и все явственнее проявляется личная позиция автора.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

<... > Таким образом, в рассматриваемый период наблюдается проникновение публицистической мысли в национальную историческую прозу».

Помимо историографических произведений, в литературе XVIII в. известен и целый ряд образцов религиозно-суфийской прозы, в том числе переводного характера. Примером этому может служить тюркский перевод с арабского языка известного суфийского трактата среднеазиатского духовного наставника и поэта Абдуллаха Ансари ал-Харави (ум. 1089) — «Меназили'с-саирин» («Стоянки на Пути»), осуществленный вышеупоминавшимся шейхом Мехмедом Факри и сохранившийся в собрании Библиотеки Ататюрка в Стамбуле (istanbul Büyük,5ehir Belediyesi Atatürk Kitapl1g1). Однако, как было указано выше, подобные произведения остаются практически неисследованными.

Говоря о крымской литературе XVIII в., необходимо упомянуть и ряд авторов, получивших известность вне своей исторической родины. Так, Кырымлы Мустафа Рахми («Татар», ум. 1751, Стамбул), родившийся и получивший начальное образование в Бахчисарае, позже переехал в Стамбул, где стал придворным османским историографом (ваканювис) и талантливым поэтом — обладателем «Дивана». Мустафа Рахми участвовал в османской посольской миссии ко двору Иранского шаха в 1747 г., в результате чего был создан труд «Описание посольской миссии в Иран» («Сефарет-наме-и Иран»). Что касается поэтического «Дивана» Рахми, то в нем содержится более 330 стихотворений и поэм в различных формах и жанрах, в том числе на фарси и арабском языке. Среди них обращают на себя внимание образцы философской лирики. Из заголовка к одной из газелей поэта становится известно, что она была отправлена в Стамбул из Бахчисарая, где поэт вновь оказался уже в зрелом возрасте. Рахми также считался мастером поэтической хронограммы, в его «Диване» присутствуют 117 стихотворений в этом жанре. Поэтическому творчеству Рахми посвящено исследование С. Эльмас (Озьтюрк). «Диван» остается неопубликованным, однако отдельные стихотворения поэта публиковались неоднократно.

Еще одним крымцем, получившим широкую известность, на этот раз на Балканах, был шейх кадирийского тариката и поэт — Кырыми Селима Диване (или Селим Баба, ум. 1756/57). Будущий шейх получил образование в Стамбуле, после чего некоторое время служил кадием в Боснии. Позже Селим Диване полностью отдал себя суфизму: прошел курс суфийской науки под руководством шейха Хамди Хусейина в Кесрие (г. Кастория, Греция), был шейхом в Ускюпе (г. Скопье, Сев. Македония), основал суфийскую обитель в городке Копрюлю (г. Велес, Сев. Македония), где и умер в 1757 г. Шейх прославился глубокой религиозностью и частыми экстатическими состояниями, за что получил прозвище «Диване». Известен как поэт и автор ряда суфийских трактатов в прозе. К сожалению, судьба поэтического «Дивана» шейха, упоминаемого в ряде источников, в настоящее время остается неизвестной, поэтическое наследие шейха ныне состоит из ряда стихотворений с мотивами искренней любви к Богу, страстного томления и неизбывной тоски по Нему, готовности к самопожертвованию во имя воссоединения с Божеством, исполненных в лучших традициях романтической суфийской поэзии. Что касается произведений в прозе, в настоящее время известны два трактата Селима Диване, судя по многочисленным сохранившимся спискам, бывших в свое время весьма популярными в дервишеских кругах. Данные трактаты в последние годы были неоднократно опубликованы в Турции, их темы — различные аспекты теории и практики суфизма. Суфийская проза Селима Диване стала темой диссертационного исследования А. Кангиевой.

Из авторов, известных менее, можно назвать имена ряда поэтов дивана, в том числе Омера Бесима Кырыми (ум. 1781) — автора 111 стихотворений и поэм (в форме касыды, газели, рубаи, мурабба и т. д., в том числе пять — на фарси), сохранившихся в двух рукописных сборниках из Библиотеки Сулеймание в Стамбуле; Шерифа Кырыми (ум. в 1-й пол. XVIII в.) — бывшего кадием; Фуруги Челеби (?-?), писавшего на трех языках; Кырыми Хафыза Мехмеда (ум. 1748, псевдоним: Ляйых), ставшего анатолийским кадиаскером, и др. Среди авторов присутствует и целый ряд суфийских шейхов. Так, Дервиш Эфенди (ум. 1735) был шейхом братства хальветие, наставничал в одной из стамбульских обителей, а также был проповедником в известной мечети Сулеймание. Источники пишут о нем как об авторе весьма популярных иляхи. «Татар» Ахмед (ум. 1743/44, Стамбул) был шейхом ордена нашбендие, наставничал в известной стамбульской обители Эмира Бухари, написал комментарий на произведение известного анатолийского суфия XIII в. Садреддина Коневи «Мифтаху'л-гайб». Хамид Бинева (ум. 1771/72), из шейхов ордена хальветийе, является автором тюркоязычного трактата «Рисале-и Тевхид» — о теории «единства (целостности) бытия» («вахдет-и вуджут»), опубликованного в 1288/1871 г.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

С другой стороны, как и в предыдущие периоды, в XVIII веке наблюдается присутствие в Крыму османских авторов. Из поэтов дивана отметили бы Османа Кюнхи (ум. 1716), бывшего чиновником в Кефе. Здесь же в Кефе провел несколько лет шейх тариката хальветие, поэт-суфий, обладатель «Дивана» Абдуллах Сыдки (ум. в 1759). Автор антологии и поэт Абдульфеттах Шефкат (о. 1826/27), родом из Багдада, был секретарем при дворе последних крымских ханов, его антология «Тезкире-и шуара» содержит сведения о 125 поэтах периода 1730-1814 гг. Еще одним придворным секретарем в Бахчисарае был обладатель «Дивана» поэт Етими (ум. 1753). Из историков в период второго правления Менгли Герая II (1737—1740) в Кефе на должности воинского судьи (орду кадысы) находился Нуман Эбу Сехль Салихзаде (ум. после 1755 г.), впоследствии описавший свои крымские впечатления в известном труде «Тедбират-ы песендиде». Безусловно, вызывают интерес подробности пребывания всех этих авторов в Крыму, как и отражение крымских впечатлений в их творчестве. Последнее системному исследованию до настоящего времени не подвергалось.

XVIII век, несмотря на весь драматизм многочисленных военно-политических событий, завершившихся падением ханства в 1783 г., оказался для крымскотатарской литературы весьма плодотворным. В поэзии важное место начинают занимать сюжеты из местной жизни, вследствие чего значительно изменяется и сам язык этой поэзии. Крымскотатарская историческая проза переживает свой наиболее значительный период в развитии, обогатив сокровищницу крымскотатарской литературы рядом весьма ярких памятников.

