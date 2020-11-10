Короткая жизнь мечети на Старом татарском кладбище Казани

История 17-го соборного мусульманского храма Старо-Татарской слободы

«Реальное время» продолжает рассказывать о знаковых мусульманских храмах столицы Татарстана. Однако далеко не все «дома Аллаха» сохранились до нынешних дней. Одним из любопытных был приход мечети на Старом татарском кладбище (17-я соборная). О меценатах, репрессированных священнослужителях и выборе Галиаскаром Камалом пути драматурга вместо муллы повествуют историки Радик Салихов и Рамиль Хайрутдинов в книге «Исторические мечети Казани», отрывки из которой приводит наша интернет-газета.

Мечеть на Старом татарском кладбище («17-я соборная», здание не сохранилось)

Возникновение этой общины имело точно такие же причины, что и появление на карте города Казаковской махалли. С закрытием старого мусульманского зирата, находившегося между двух слобод, казанское духовенство и предпринимательство озаботились закреплением священной земли за правоверными и строительством на ней новой, семнадцатой по счету городской мечети. Кроме того, значительно увеличившееся в начале ХХ века население Плетеней и Новотатарской слободы явно нуждалось в новом культовом здании. Неудивительно, что учреждаемая махалля охватывала самые глухие улочки, своеобразные «выселки»: Новую стройку, Односторонку Малой Симбирской, Односторонку Плетеневской улиц. В 1906 году она объединяла 530 мусульман, 542 мусульманки, 63 домовладельца.

Казанское губернское правление разрешило основать приход и построить деревянную мечеть 1 июня 1905 года. Конечно, бедное население окраин не смогло бы это сделать только своими силами, поэтому на строительство собрали средства богатые купцы и промышленники, проживавшие в других частях Казани. Известно, например, что одним из финансистов этого благотворительного дела был казанский 2-й гильдии купец, меховой торговец Садык Сахипович Хайбуллин (1840-1815). Он даже хотел устроить сюда на место имам-хатиба своего зятя, выпускника медресе «Мухаммадия», известного драматурга Галиаскара Камала. Однако, тот категорически отказался, предпочтя карьере духовного деятеля торговлю книгами и канцелярскими товарами.

Галиаскар Камал с женой Бибиайшой и сыном Анасом. Фото 100tatarstan.ru

Мечеть была возведена в течение года и уже в августе 1906 года, здесь стали проводиться богослужения. Ее имам-хатибом стал выходец из д. Кукеево Лаишевского уезда Казанской губернии Мубаракзян Гарифуллович Мансуров (30.05.1871 — 25.05.1916), окончивший медресе «Халидия» в Казани — указ №5131 от 21 августа 1906 года. Этот мулла являлся человеком прогрессивных взглядов, близким сподвижником Г. Баруди, стремившимся вводить новшества в учебный процесс общинного мектебе. Чуть раньше, 10 июля 1906 года (указ №4242) на должность второго имама был избран уроженец д. Камкино Спасского уезда Казанской губернии Мухамедсафа Тарзиманович Урманчеев (25.04.1858 — 1921), который 11 марта 1917 года возглавил приход. До этого с 1887 по 1897 годы он служил муллой в том же уезде в д. Новый Балыкуль. Затем из-за болезни М-С. Тарзиманов ушел в отставку и переехал в Казань, где и жил влоть до избрания священнослужителем к мечети на старом кладбище.

Мектебе прихода, официально открытое 11 ноября 1911 года, имело отдельный русский класс, размещалось в специальном здании и получало 500 рублей пособия от городской думы. Здесь 120 шакирдам преподавались тюркский и арабский языки, богослужение, торговое право, хадисы, тафсир, историю ислама, правописание, географию, арифметику и другие предметы. М.Г. Мансурову в учебном процессе помогал мугаллим, выпускник медресе «Халидия», уроженец д. В. Ындырчи Тетюшского уезда Казанской губернии (ныне Апастовский район РТ) Исхак Муштариев.

В начале двадцатых годов ХХ века, в период голода и эпидемий, махалля осталась без священнослужителей. В 1921 году духовным наставником местных мусульман стал известный педагог, бывший преподаватель медресе «Мухаммадия» Тагир Ахметзянович Ильясов (Тахир Ильяси), перешедший в 1923 году на такую же должность в мечеть «Марджани».

Воспитанники медресе «Мухаммадия». С. Вахади второй слева в третьем ряду. Фото: Центр письменного и музыкального наследия ИЯЛИ / tatarica.org

Новым имамом мечети на старом татарском кладбище оказался не менее известный человек — Саид Габдельманнанович Вахидов (Саид Вахиди.1.05.1887 — 1942), получивший соответствующее свидетельство 29.04.1923 года. Он родился в д. Ташбилге Спасского уезда Казанской губернии в крестьянской семье. Учился у себя на родине и в медресе д. Иске Раджаб. В 1905-1911 годах являлся шакирдом казанского медресе «Мухаммадия». Уже в этот период С.Г. Вахидов начал заниматься историческими и археографическими исследованиями. Впоследствии ученый прославился находкой и описанием знаменитого ярлыка Сахиб-Гирей хана. Один из любимых учеников Г. Баруди, он многое сделал для становления новометодного образования. К сожалению, Саид Вахиди не смог долго проповедовать в этой махалле и обучать детей грамоте. В 1928 году его вынудили добровольно отказаться от сана. В тридцатых годах ХХ века он был репрессирован и погиб в тюрьме.

Первым муэдзином махалли стал 27 марта 1907 года (указ №1872) крестьянин д. Тюгельбаево Спасского уезда Казанской губернии Киямутдин Камалетдинович Зюльфикаров (4.09.1866-1921). Затем его сменил Мухаметгарей Хайруллин.

Мечеть на старом татарском кладбище была закрыта постановлением Секретариата ТатЦИК от 23 августа 1931 года. Несколько лет спустя ее здание было разобрано.