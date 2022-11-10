«Татары-мусульмане предпочитали строить мечеть в каждой деревне»

Институт истории Марджани — о происхождении татар на северо-востоке республики и острых дискуссиях с коллегами

Фото: Тюрба на кладбище дер. Мастеево

Поставить точку в спорах с башкирскими коллегами о национальном происхождении жителей северо-востока Татарстана постарались в своем коллективном труде сотрудники Института истории им. Ш. Марджани АН РТ. В новой книге «Татарские селения Восточного Закамья» представлены неизвестные страницы истории Актанышского района, результаты исследования татарских населенных пунктов с богатым историческим наследием, сыгравших заметную роль в экономике и культуре края, давших татарскому народу ряд выдающихся личностей. Как считают авторы, издание расширит представление читателей об истории северной части Восточного Закамья и поможет разобраться в особенностях формирования местного татарского населения. «Реальное время» публикует пятую главу книги о духовной жизни татарских селений Актанышского края в XIX — начале ХХ веков.

Мастеево: «морза утары» и очаг просвещения

Небольшая татарская деревня Мастеево была расположена недалеко от Старого Байсарово, в XIX в. также входила в Байсаровскую волость Мензелинского уезда. Мастеево можно считать своеобразным спутником волостного центра. Интересно, что в некоторые годы в социокультурном отношении Мастеево даже превосходило Байсарово. Все дело в том, что населенный пункт, основанный в 1720-е гг., считался «морзалар утары» (дворянским имением) и принадлежал роду Султановых. Основатель деревни — служилый татарин Тухватулла Султанов, однако название Мастеево (Мәчти), судя по всему, имеет более позднее происхождение и связано с именем сотника Мэчти Абызаева, который в 1750-е гг. проживал в Байсарово.

С конца XVIII в., после организации системы кантонного управления в Оренбургской губернии, Мастеево входило в состав 12-го кантона. После некоторого реформирования кантонно-административного деления, уже в XIX в., деревня была назначена центром 18-го кантона. Благодаря многолетней военной службе и земельным владениям в начале ХIХ столетия (в период с 1800 по 1818 г.) род Султановых был включен в родословную книгу Оренбургской губернии и вступил в дворянское сословие. Как отмечал исследователь истории уфимского дворянства В.А. Новиков, Султановы и другие роды «приобрели башкирские земли и устроили там свои хозяйства».

Например, в 1856–1863 гг. кантонным начальником служил Мухаметшариф Султанов, проживал он, безусловно, в своем родовом имении Мастеево. Именно его сын Мухамедьяр Султанов в 1886 г. стал муфтием Оренбургского магометанского духовного собрания. Кантонными начальниками в разных местностях бывшей Оренбургской губернии служили многие представители семьи Султановых. Помимо упомянутых Мухаметшарифа и Мухамедьяра Султановых эту должность занимал Мухаметсадык Абдрахимович Султанов, больше известный как «Садык-паша».

Муфтий Мухамедьяр Султанов (1837—1915)

Интересно, что в Мастеево дома представителей рода Султановых, среди которых было немало добротных, богатых усадеб, располагались на главной улице, а представители других фамилий селились преимущественно в переулках. При этом в середине XIX в. Мастеево представляло собой небольшое селение с 40 дворами и чуть более 200 жителями. Их численности формально не хватало для организации самостоятельного мусульманского прихода. Тем не менее в ауле имелись собственные мечеть и медресе. Чтобы обойти ограничения, жители Мастеево прибегли к такой уловке, как привлечение мужского населения соседней дер. Табынлыкулево. Там также не хватало жителей для образования собственной махалли.

Расстояние между двумя населенными пунктами составляло около трех верст. Табынлыкулево располагалось на берегу одноименной речки. По сведениям 1859 г. в нем насчитывалось 49 дворов, 263 человек населения. Мечеть общего мусульманского прихода была построена в Мастеево. Вообще, перед нами интересный пример образования махалли силами двух деревень. Если в православной практике, где село выступало духовной доминантой для всей округи, это встречалось повсеместно, то татары-мусульмане предпочитали строить мечеть в каждой деревне. В данном случае, возможно, сыграла свою роль юридическая грамотность Султановых и их горячее желание иметь официальный мусульманский приход с соборной мечетью именно в родной деревне Мастеево.

К этому времени многие представители рода лишь юридически были привязаны к Мастеево, фактически проживая в других местностях, чаще всего в городских центрах. Тем не менее на протяжении десятилетий рождение детей они фиксировали в метрических книгах мастеевской мечети. Среди видных представителей рода Султановых, чьим местом рождения значится дер. Мастеево, был известный музыкант, профессор Саратовской консерватории Мансур Султанов (1875—1919). Конечно, отпрыски Султановых часто приезжали в родовое селение, проводидя там определенное время.

Фисгармония Мансура Султанова (1875—1919) — первого профессора музыки из татар. Из экспозиции Актанышского краеведческого музея

До 1854 г. имамом в Мастеево был Мухаммедкарим бин Исхак бин Исмагил, уроженец дер. Верхние Ташлы Белебеевского уезда Уфимской губернии (ныне Шаранский район Республики Башкортостан). Прежде он служил в дер. Олы Имян Мензелинского уезда (ныне Сармановский район РТ). Переезду в Мастеево, скорее всего, поспособствовали Султановы, заметившие незаурядные педагогические способности имама. У М. Исхакова всегда было много шакирдов. Р. Фахретдин в очерке, вошедшем в свод «Асар», писал, что Мухаммедкарим хазрат самозабвенно занимался преподавательской работой: начинал занятия еще до восхода солнца, потом уходил в мечеть на утренний намаз, а после, до следующего намаза, продолжал учить шакирдов. В течение дня он себе позволял лишь короткий отдых. Практически весь свой день Мухаммедкарим-хазрат проводил в медресе и мечети. Всю жизнь он был очень строг к себе: например, даже во время путешествий не давал себе послаблений и исправно соблюдал все мусульманские обряды. Умер Мухаммедкарим Исхаков в Мастеево в 1854 г., в возрасте 68 лет.

Судя по всему, Мастеевское медресе пользовалось определенной популярностью в округе. Ведь там обучались дети не только из самого Мастеево, но и других селений. Выпускниками медресе были имамы двух приходов дер. Качкиново Поисевской волости Мухаметкарим Ахметзянов и Бадритдин Хуснутдинов. Здесь постигали азы мусульманских наук имам дер. Сасыбуруново той же волости Мугунитдин Багаутдинов, а также имам дер. Ново-Алимово Актанышевской волости Губайдулла Ахметзянов.

Уже в 1877 г. при Мастеевском мужском медресе открылся официальный русский класс, в этом тоже можно видеть прямое влияние семьи дворян Султановых. Русский класс при медресе помещался в отдельном арендованном для этих целей доме. Обучал шакирдов русскому языку выпускник Уфимского уездного училища Терегулов. Из средств казны ему платили жалованье в размере 300 рублей в год и предоставляли служебное жилье. Как известно, Терегуловы тоже относились к известному татарскому дворянскому роду и проживали преимущественно в Белебеевском уезде Уфимской губернии.

Судя по всему, так называемая русская школа в неофициальном виде существовала в Мастеево еще до 1877 г. На это указывают данные из любопытной рукописи — описание этой деревни, составленное неизвестным лицом, русским наблюдателем. Впервые эти записи были опубликованы научным сотрудником Института истории Ш. Марджани АН РТ Х.З. Багаутдиновой. В документе нет точной датировки, но по косвенным признакам можно понять, что речь идет о времени до 1877 г. Неизвестный автор отмечает, что в Мастеево две школы: «одна учит мальчиков русскому языку и арифметике, а другая дает более солидное образование, именно из нее выходят сельские муллы». При этом он считал, что в медресе была лучшая дисциплина, а в первой школе не хватало порядка: «когда кто хочет — приходит учиться, не хочет — уходит; нет ни списков учеников, никакого надзора, так что учитель занимается с каждым отдельно». Очевидно, что речь идет еще о не подконтрольном Министерству народного просвещения образовательном центре. Тем не менее результаты столь свободного метода обучения были налицо: как пишет автор описания, «некоторые выучиваются читать и писать по-русски».

Место исчезнувшей дер. Мастеево

С 1877 г. русский класс при Мастеевском медресе уже получал солидную финансовую поддержку от казны. Кроме того, в июле того года в деревне открылась земская школа для девочек. Мастеевское женское (русско-татарское) училище размещалось в арендованном доме. На его содержание из государственного казначейства выделялись 240 рублей в год.

Учительницей в школе работала выпускница Уфимской женской гимназии по фамилии Юсупова. Кроме жалованья ей предоставлялось служебное жилье. Однако уже через несколько лет, по данным 1880 г., в Мастеевском русско-татарском женском училище работала Урманова Зулейха Исхаковна. Она тоже закончила Уфимскую женскую гимназию и получала годовое жалованье в размере 240 рублей. При этом в школе обучалось всего четыре ученицы. З. Урманова продолжала педагогическую работу и в 1900-х гг.

Судя по всему, она приходилась родственницей учителю Назмутдину Урманову, который ранее преподавал в русской школе соседней дер. Байсарово, а после ее закрытия перешел на работу в Мастеево. Здесь он заведовал русским классом при местном медресе. Хотя учеников в классе было немного, на его содержание ежегодно выделялось 350 руб., из них 300 руб. уходили на оплату труда учителя Урманова. В 1890 г. в этом классе обучались уже 18 человек. В некоторых земских источниках данное учебное заведение именовалось как русско-татарская мужская школа.

В этот время официального населения в Мастеево было немного, количество хозяйств в деревне с каждым годом уменьшалось. В 1889 г. тут насчитывалось 28 дворов, а число жителей мужского пола составляло 96 человек. В соседнем Табанлыкулево в том же году было зафиксировано 109 жителей мужского пола. Общими усилиями две небольшие татарские деревни по-прежнему составляли одну мусульманскую общину.



Имам хатыпом Мастеевской соборной мечети, по сведениям 1889 г., служил Мавляветдин Кутлин (по другим данным, Мавлявей Залялетдинов Ахметзянов Кутлин), получивший свой указ 26 августа 1885 г. Вторым имамом был Абдулхаким Абдулфатихов, получивший указ в один день с Кутлиным.

Мавляветдин хазрат учился в Сафаровском медресе той же Байсаровской волости. Он служил муллой Мастеевской мечети и обучал в медресе и в 1910-е гг., получив к тому времени звание ахуна. К началу ХХ в. Мастеевское медресе превратилось в солидное учебное заведение, где в 1912 г. преподаванием занимались 12 учителей и обучались 180 шакирдов. Очевидно, среди них много было выходцев из других населенных пунктов. Медресе размещалось в трех зданиях с железными крышами, школьные помещения были достаточно светлыми и просторными. При этом методика обучения в учебном заведении основывалась на традиционном методе. Мензелинское уездное земство ежегодно выделяло на нужды медресе 150 руб. Кроме того, казна продолжала финансировать содержание русского класса при нем.



Место одного из зданий кумысолечебниц Султановых

Периодически приходила помощь и со стороны частных лица. Например, в 1898 г. М. Султанов пожертвовал 60 десятин земли в пользу мечети.

Мастеевское русско-татарское женское училище к 1912 г. в юридическом отношении трансформировалось в женский мектеб. Очевидно, это было связано с вопросами финансирования и тем обстоятельством, что заведующим школой считался сам муфтий Мухамедьяр Султанов. Поэтому учебное заведение хорошо финансировалось: на содержание учителей ежегодно выделялось 180 руб. (вероятно, от самого муфтия), еще 150 руб. выделяло уездное земство. Всего в этой школе обучались 50 учениц, а занятия вели два преподавателя. Школа помещалась в просторном и светлом здании с железной крышей. Строители не поскупились на окна, коих в школе было целых 18 штук. Мастеевский женский мектеб состоял из четырех отделений, а обучение, в отличие от мужского медресе, вели по новому методу.



На рубеже XIX—XX вв. в Мастеево в летние месяцы в большом количестве приезжали так называемые кумысники. Здесь находились конные заводы семьи Султановых, и многие местные жители связывали свои основные доходы с развитием в деревне кумысолечения. Кто-то промышлял продажей целебного напитка из кобыльего молока, кто-то сдавал жилье приезжим. Поэтому, несмотря на небольшое количество населения, дер. Мастеево имела факторы, способствующие ее развитию. Одним из важных инфраструктурных образований являлись местные школы — как земские, так и медресе. И в этом, безусловно, главную роль сыграли представители рода Султановых и особенно муфтий Мухамедьяр Султанов.