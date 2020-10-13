Азимовская мечеть Казани: щедрость миллионеров и высокая честь ученых мужей

История шестого соборного мусульманского храма в Старо-Татарской слободе

«Реальное время» продолжает рассказывать о знаковых мусульманских храмах столицы Татарстана. Одной из любопытных мечетей в Старо-Татарской слободе с богатой историей и уникальной архитектурой является Азимовская (она же Шестая соборная). О выдающейся династии покровителей этого «дома Аллаха» и его священнослужителях повествуют историки Радик Салихов и Рамиль Хайрутдинов в книге «Исторические мечети Казани», отрывки из которой приводит «Реальное время».

6-я соборная мечеть (ул. Фаткуллина, 15)

По утверждению Ш. Марджани. возникновение прихода Азимовской мечети относится к 1810 году, когда юго-западная сторона города в районе д. Плетени стала интенсивно заселяться мусульманами, работавшими на находившихся здесь мыловаренных заводах купцов Юнусовых, Апанаевых, Китаевых. Тогда на средства хаджи Габдельмазита бин Абубакира бин Ураза аль-Наласави (ум. 1827) была построена одноэтажная деревянная мечеть без минарета, просуществовавшая до 1851 года (по другим сведениям, до 1848 года). Здесь правоверные читали пятикратный намаз, а на пятничные и праздничные богослужения отправлялись в Новотатарскую слободу в мечеть «Иске Таш». Первым известным муллой прихода был Асфандияр бин Ибрагим бин Юсуф бин Айтуган (ум. 1855).

К середине XIX столетия в махалле укрепилась богатая династия торговцев и промышленников Азимовых. Возникновение ее связано с предпринимательской деятельностью Назира бин Азима бин Кульмамета аль-Казани, имевшего в 1800 году кожевенный завод в Казани. Его сын Мустафа (1780 — 25.08.1865) существенно преумножил богатства семьи, основав мыловаренное производство и две китаечные фабрики в Плетенях. Он считался одним из самых влиятельных купцов мусульманской Казани и избирался городским головой Татарской Ратуши. Находясь в первой гильдии казанского купечества, Мустафа бай обладал состоянием в 2 000 000 рублей. М.Н. Азимов был женат на двух женщинах — Сафие Мусталаповой и Магубзамиле Шариповой — и имел четырех детей. Именно он, после того как молельный дом Габдельмазита хаджи разрушился из-за ветхости, впервые выстроил в приходе соборную мечеть.

Так же, как и отец, М.М. Азимов проявлял общественную активность, работая в органах местного самоуправления. Фото millattashlar.ru

Все заботы о ней впоследствии взял на себя старший сын предпринимателя Муртаза (1812 — 1887), с успехом продолживший коммерческие традиции рода. Он за многолетнюю торгово-промышленную деятельность получил в 1871 году звание потомственного почетного гражданина. Так же, как и отец, М.М. Азимов проявлял общественную активность, работая в органах местного самоуправления. Мусульмане махалли уважали его за щедрую и бескорыстную благотворительность. В 60-е годы XIX века купец, сломав прежнее, сооружает новое, более просторное здание мечети. Кроме этого, он многое делает для благоустройства кварталов прихода, который с возникновением неподалеку крупнейшего в губернии завода московских фабрикантов Крестовниковых по изготовлению стеарина и мыла, получает название заводского. С развитием производства росла и численность его прихожан. В 1879 году здесь проживало 444 мусульманина, 283 мусульманки при 53 домовладельцах. Естественно, появилась необходимость в большом и вместительном культовом сооружении.

18 марта 1887 года казанский мещанин Шагиахмет Иксанович Аминов представил в Казанское губернское правление приговор мусульман заводского прихода с ходатайством «о построении новой каменной мечети вместо существующей деревянной, пришедшей в совершенную ветхость, а также подписку купца Муртазы Мустафича Азимова о согласии постройки ... на свой счет».

К этому времени купец успел перевезти старое здание в д. Чита Лаишевского уезда. Получив 22 апреля 1887 года разрешение губернского правления, он приступил к строительству существующего кирпичного здания мечети, которое было окнчательно завершено к 1890 году, но уже без участия самого Азимова. Автор ее проекта неизвестен. Всего купец на нужды мечети выделил 14 000 рублей.

В медресе «Гаффария» в начале 1890-х годов учился драматург Г.Г. Камал. Фото art16.ru

С историей Азимовской мечети тесно связана династия священнослужителей Абдулгафаровых. Родоначальник ее Абдулвали Абдулгафаров (ум. 1891), выходец из д. Новые Чукалы Буинского уезда Симбирской губернии, прослужил на должности имам-хатиба в этой мечети с июня 1849 года по ноябрь 1888 года — указ от8 июня 1848 года №7510, где его затем сменил сын Хисаметдин Абдулвалиевич Абдулгафаров (12.08.1849 — 1923), помогавший отцу вторым имамом с 30 июля 1874 (указ №5804).

Уже в первые годы своей деятельности Абдулвали-мулла, женатый на дочери своего учителя и предшественника Фатиме Асфандияровой, сумел организовать в приходе конфессиональное магометанское училище, известное как медресе «Гаффария». Оно являлось сравнительно небольшим по казанским меркам (число учащихся — 60 человек), а по характеру обучения — старометодным. Специально для этого медресе купец М.М. Азимов в 1871 году по проекту архитектора П.Е. Аникина в ограде мечети построил одноэтажный кирпичный дом. Вероятно, в период строительства каменной мечети в 1887 — 1890 годов он был перестроен в существующее двухэтажное полукаменное здание медресе. В медресе «Гаффария» в 1875 — 1880 годах учился и преподавал видный религиозный и общественный деятель, ученый-историк Х.М. Габяши (1863 — 1936), а в начале 1890-х годов учился драматург Г.Г. Камал.

После смерти Абдулвали хазрета имам-хатибом стал Хисаметдин Абдулгафаров, удостоившийся в 1912 году звания ахуна (свидетельство от 12 августа 1912 года №5804), а в 1916 году звания потомственного почетного гражданина. Его помощником был избран брат Мирзаабдулла Абдулвалеевич Абдулгафаров (р. 29.11.1859 — 1917) — указ от 4 февраля 1889 года №723. После отказа Хисаметдина Абдулгафарова от службы и, вероятно, во время болезни Мирзаабдуллы хазрета вторым имамом Азимовской мечети стал сын ахуна — Каваметдин Хисаметдинович Абдулгафаров (р. 9.08.1882) — указ №969 от 29 апреля 1916 года, окончивший в 1889 году курс Усмановского медресе Казани. Все они являлись авторитетными проповедниками, учеными, педагогами, прекрасно разбиравшимися в мусульманском праве. В Казани очень уважали эту семью за верность традициям, основательность и порядочность. Многие муллы Заказанья стремились отдавать на учебу своих детей именно в медресе «Гаффария», так как надеялись не только на высокую ученость его преподавателей, но и на прекрасное религиозное воспитание, присущее этому учебному заведению.

Время пощадило ее незабываемый архитектурный облик. Фото russiahistory.ru

В махалле трудилась и династия муэдзинов Сабитовых. Ее глава крестьянин д. Старые Ишли Буинского уезда Симбирской губернии Сулейман Сабитов получил указ на исполнение своей должности еще 23 августа 1865 года (указ №7513). Его, в свою очередь, сменил 11 сентября 1893 года (указ №1973) сын Мухаметгали (р. 11.08.1865).

Семья Азимовых вплоть до революции 1917 года, несмотря на фактическое разорение, продолжала помогать фамильному приходу. Так, например, сын строителя мечети потомственный почетный гражданин Абдулкадыр Муртазович Азимов 2 ноября 1915 года обратился в Оренбургское магометанское духовное собрание с заявлением о том, что желает принести в дар общине участок земли с постройками на Николаевской улице, общей стоимостью в 400 рублей. Мусульмане с благодарностью приняли это пожертвование.

В первые десятилетия советской власти Азимовы и Абдулгафаровы подверглись политическим преследованиям. Однако, мечеть еще долгое время продолжала работать, благодаря неутомимой подвижнической деятельности ее бывшего муэдзина Мухаметгали Сабитова, который невзирая на разгул воинствующего атеизма продолжал вести проповеди и обучать детей основам ислама.

Окончательно Азимовская мечеть была закрыта указом Президиума Верховного Совета ТАССР от 22 апреля 1939 года. Время пощадило ее незабываемый архитектурный облик. Теперь она снова принимает в своем просторном зале верующих, пришедших на молитву, навсегда сохранив память о щедрости купцов миллионеров и высокой чести ученых мужей маленького заводского прихода Казани.