Рафаэль Хакимов: «Успехи Фатали-хана в деле объединения азербайджанских земель встревожили соседей»

Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 43-я

Директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов продолжает публиковать на страницах «Реального времени» отрывки из своей книги «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Сегодня мы предлагаем вниманию читателей очередной фрагмент из главы «Постимперский синдром».

Азербайджанские ханства

После падения Сефевидского государства пришедший к власти Надир-шах выгнал турок-османов и еще больше расширил свою территорию, отвоевав в 1739 г. Северную Индию, включая Дели. Однако после смерти Надир-шаха его империя начала рассыпаться. Еще при нем в Закавказье и Иранском Азербайджане были созданы многочисленные государственные образования, стремившиеся к независимости. После убийства Надир-шаха в 1747 г. территории бывших провинций Сефевидского государства (беклерибекств) превратились в самостоятельные ханства во главе с азербайджанскими тюркоязычными династиями. Они просуществовали до начала XIX в. и постепенно были включены в состав Российской империи.

Основателями ханств в основном были выходцы из знатных фамилий тюркских (азербайджанских) феодалов, многие из которых были фактически наследственными правителями различных областей. Возникновению ханств способствовала разгоревшаяся междоусобная борьба за шахский престол между наследниками. Борьба за престол продолжалась более десяти лет — до 1758 г., пока представитель курдской династии Зендов Керим-хан Зенд не взял верх и вновь объединил Иран (за исключением территорий Хорасана, Иран­ского Азербайджана и Закавказья).

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Бакинское ханство (1748—1806)

В середине XVIII в. на Апшеронском полуострове возникло самостоятельное Бакинское ханство. Основой хозяйства здесь были земледелие, добыча соли и нефти, транзитная торговля. В период правления первого хана Мирзы Мухаммеда (1748—1767 гг.) уделялось особое внимание развитию судоходства на Каспийском море. В период правления его сына Мелик Мухаммед хана (1767—1784 гг.) ханство было политически нестабильным. В конце XVIII в., опасаясь иранского нашествия, правитель ханства Гусейн Кули-хан просил о принятии его в подданство России. В 1803 г. эта просьба была удовлетворена. 3 октября 1806 г. российские войска вошли в Баку, а Гусейн Кули-хан бежал в Персию. Ханство было упразднено, и Баку стал центром вновь образованной Бакинской провинции.

Гянджинское ханство (1747—1804)

В 1747 г., после смерти Надир-шаха и начала внутренних смут в Иране, на территории современного Азербайджана в долине реки Кура возникает ханство с центром в городе-крепости Гянджа.

История ханства связана с фамилией Зийяд-оглы из племени каджар, представители которой были вначале беклерибеками, а затем — ханами Гянджи. Долгое время ханство боролось за фактическую самостоятельность и влияние на соседние ханства.

В 1750-е гг. возросло влияние шекинского хана. Обеспокоенные этим ханы Нахичевани, Карабаха, Гянджи, Карадага и Эривани, а также грузинский царь решили объединиться в борьбе с ханом Шекинским Гаджи-Челеби. Однако противостояние закончилось битвой, в которой победа осталась за Шекинским ханом.

У Гянджинского ханства были сложные отношения с карабахским ханом и грузинским царем, которые пытались лишить ханство независимости. В 1783 г. в Гяндже началось восстание во главе с Хаджи-беем из рода Зийяд-оглы. Грузинский царь вместе с русским военным отрядом пытались подавить выступление горожан, однако Хаджи-бей призвал на помощь дагестанских феодалов, с помощью которых ханство вновь обрело самостоятельность. Его главой стал Рагим-хан (1785—1786 гг.). Наибольшего влияния ханство достигло при правлении Джавад-хана. Он завел собственный монетный двор и долгое время успешно лавировал между существовавшими в регионе политическими силами. Вражда с соседними Карабахским ханством и Грузинским царством шла с переменным успехом.

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В 1802 г. русская армия перешла в наступление на азербайджанские ханства и в 1803 г. направилась к Гяндже. Командование русской армии считало Гянджу «ключом к северным провинциям Ирана». С декабря 1803 г. Гянджа была осаждена русскими войсками, в январе 1804 г. город пал. В бою на крепостной стене погибли Джавад-хан и его старший сын. Ханство было ликвидировано и присоединено к России, а сама Гянджа переименована в Елизаветполь.

Джавадское ханство (1747—?)

Джавадское ханство, как и другие азербайджанские ханства, появилось после убийства Надир-шаха в 1747 г. на фоне ослабления центральной власти в государстве.

Столицей ханства стал город-крепость Джавад на юго-западе от Шемахи, на левом берегу реки Куры при впадении в нее Аракса. На западе ханство граничило с Карабахским и Карадагским, на севере с Ширванским (Шамаханским), на юге с Талышским ханствами и на востоке с Сальянским султанатом. Ханство было небольшим и невлиятельным. Во второй половине XVIII в. Джавад попадает в вассальную зависимость от Кубинского ханства. После этого подчинения кубинский правитель Фатали-хан назначил здесь ханом своего сторонника, главу кочевников-шахсевенов — Тала Хасан-хана.

Карабахское ханство (1747—1822)

Карабах находится в южной части Закавказья и охватывает территорию, протянувшуюся от Малого Кавказского хребта до равнин у слияния рек Кура и Аракс.

Во времена правления Сефевидов (1502—1722 гг.) Карабах был в составе Карабахского (Гянджинского) беклерибекства. Регионом правил род Зийяд-оглы. Пришедший к власти в Персии в 1736 г. Надир-шах, желая ослабить этот род, отделяет от Гянджинского беклерибекства земли Нагорного Карабаха, кочевых племен Мильско-Карабахской степи, а также Зангезур, и подчиняет их непосредственно шахской власти.

После гибели Надир-шаха и развала Сефевидского государства в 1747 г. тогдашний глава племени джеваншир Панах-хан провозгласил себя независимым ханом Карабаха. После ряда завоеваний ханство превратилось в одно из самых сильных в Азербайджане.

Первой задачей хана стало строительство надежной крепости. В 1748 г. была построена крепость Баят, чуть позже — Шахбулаг. Следующей целью была нейтрализация влияния Гаджи Челеби в Карабахе. В бою вблизи крепости Баят Панах-хан разгромил объединенное войско Шекинского и Ширванского ханов. Эта победа прославила Панахали хана, укрепив его позиции в Карабахе.

Приход к власти в Иране Мухаммед Гасан хана Каджара создал угрозу для Панах-хана, так как могли усилиться позиции Гянджинского хана, который также был из династии Каджар. Чтобы противостоять наметившейся угрозе, Панах-хан принял решение о строительстве более прочного укрытия в Шуше. В российском документе середины XVIII в. сообщалось: «Крепчайшее по местоположению селение здесь Шуша. Оно принадлежало мелику Шахназару варандинскому, который, поссорясь с другими двумя меликами… союзными между собою издревле, вошел в союз с Фона-Ханом (Пена-Ханом), незнатным владетелем кочующего близ Карабага Чаванширского (или Шаваншорского) татарского народа, по смерти Надыра; уступил ему Шушийскую деревню…» Во время правления Панах-хана Карабахское ханство значительно расширилось, распространяя свое влияние на соседние территории.

Фото: под редакцией ген.-майора Потто / runivers.ru

После Панах-хана правителем Карабаха стал его сын Ибрагим Халил, не подчинившийся ни Ирану, ни Турции. При нем Карабахское ханство значительно окрепло. В 1783—1784 гг. Ибрагим-хан вел тайные переговоры о принятии Карабахского ханства в российское подданство. В 1795 и 1797 гг. он противостоял нашествиям иранских войск Ага Мохаммед-хана, подвергшего Карабах опустошению. В 1797—1799 гг. под угрозой поглощения Ираном Ибрагим-хан вновь обращается к России с просьбой о покровительстве. В 1805 г. был подписан договор о переходе Карабахского ханства под власть России.

Согласно Кюрекчайскому договору, Россия брала на себя обязательство по сохранению целостности владений и преемственности ханской династии в Карабахе. В 1822 г. Карабахское ханство было упразднено, став российской провинцией. Управление провинцией было возложено на коменданта, назначаемого российскими властями. Вместе с Ширванской, Шекинской и Талышской провинциями Карабахская провинция входила в состав мусульманского округа. Резиденция военно-окружного начальника находилась в Шуше. В 1840 г. Карабахская провинция была переименована в Шушинский уезд в составе Каспийской области. С 1846 г. Шушинский уезд входил в состав Шемахинской губернии (в 1859 г. переименованной в Бакинскую), а с 1867 г. — в Елизаветпольскую губернию.

Кубинское ханство (1680—1810)

Сформировалось как относительно автономный регион в составе государства Сефевидов. Первым правителем стал Хусейн-хан, одной из жен которого была представительница знатного каджарского рода. Он сумел получить от персидского хана Сефи II (Сулеймана) назначение на должность правителя Кубы и Гулхана с титулом хана. Другая жена Хусейн-хана была дочерью правителя Сальянского махала, не имевшего наследника, поэтому и эта область перешла под управление кубинских ханов.

Хусейн-хану наследовал его сын Ахмед-хан, а затем внук — Султан Ахмед-хан, убитый в 1718 г. в ходе Ширванского восстания 1718—1721 гг. под руководством Гаджи (Хаджи) Давуда. Куба и большая часть ханства перешли под власть восставших, а в 1720 г. ими был занят также Худат, в результате чего Кубинское ханство фактически перестало существовать. После Персидского похода 1722—1723 гг. прикаспийские земли Азербайджана и Гиляна стали постепенно занимать российские войска, под их контроль попала большая часть территории ханства, за исключением г. Куба и горных районов.

В конце 1726 г. сторонники убитого хана привезли его малолетнего сына Хусейн Али-бека в Дербент, находившийся в это время под контролем российских войск, и Хусейн Алибек официально был принят под российскую протекцию. По условиям Гянджинского трактата 1735 г., заключенного между Российской империей и правителем Персии Надир-Кули-беком Афшаром (с 1736 г. — Надир-шах Афшар), российские войска покинули территорию Кубинского ханства, после чего оно попало в зависимость от персидского правителя.

Благодаря дальновидной и гибкой политике Хусейн Али-хана Кубинское ханство практически не пострадало во время походов Надир-шаха Афшара. Более того, Хусейн Али-хан сумел подтвердить свое право и на Сальянский махал. После смерти Надир-шаха (1747 г.) и образования на территории Азербайджана многочисленных ханств Хусейн Али-хан превратился в полностью самостоятельного правителя, однако при этом из Кубинского ханства выделилось Сальянское ханство (до 1757 г.).

Расцвет Кубинского ханства пришелся на правление сына Хусейн Али-хана — Фатали-хана (1758—1789 гг.). С самого начала своего правления Фатали-хан проводил политику, направленную на объединение азербайджанских земель и присоединение к Кубинскому ханству других соседних территорий. В 1759 г. в Кубинское ханство было включено Дербентское ханство. Фатали-хану удалось установить свой контроль и над Бакинским ханством, выдав в 1766 г. свою сестру Хадиджа-бике замуж за Мелик Мухаммед-хана (наследника бакинского престола, с 1768 г. — хана). После нескольких лет борьбы в 1768 г. к Кубинскому ханству было присоединено Шемахинское ханство. В том же году добровольно принял покровительство Фатали-хана правитель Джавадского ханства Тале Хасан-хан.

Автор: Владимир Ильич Томкеев. Карта Кавказского края с обозначением границ 1801—1813 гг. Составлена в военно- историческом отделе при штабе Кавказского военного округа подполковником Томкиевым. Тифлис, 1901 г. Общественное достояние, commons.wikimedia.org

Успехи Фатали-хана в деле объединения азербайджанских земель встревожили правителей соседних ханств и государств. Была сформирована сильная коалиция, направленная против него. В 1774 г. близ Худата на Гавдушанской равнине в сражении со своими противниками Фатали-хан потерпел поражение и обратился к русскому правительству с просьбой о покровительстве. В 1775 г. российские войска под командованием генерал-поручика И.Ф. фон Медема заставили противников Фатали-хана покинуть территорию Кубинского ханства.

Фатали-хану удалось восстановить силы и продолжить свою объединительную политику: в зависимость от него попали Талышское и, на некоторое время, Шекинское ханство. В мае 1784 г. Фатали-хан предпринял удачный поход в Южный Азербайджан, но из-за резко отрицательной реакции российских властей, не желавших портить отношения с Персией и поддерживать дальнейшее объединение азербайджанских земель, вынужден был вернуться обратно. В 1787 г. Фатали-хан заключил антиперсидский союз с царем Картли-Кахетинского царства Ираклием II.

После смерти Фатали-хана в правление его сына Ахмед-хана (1789—1791 гг.) от Кубинского ханства отделились Шемахинское и Джавадское ханства. Преемником Ахмед-хана стал его младший брат Шейх Али-хан. В ходе Персидского похода 1796 г. территория Кубинского ханства была занята российскими войсками. Оказавший им сопротивление Шейх Али-хан был отстранен от власти, управление Дербентом было поручено сестре Шейх Али-хана — Пери Джахан-ханум, а ханом при ней был определен его сводный брат Хасан-хан. Как только в 1796/1797 гг. российские войска покинули Кубинское ханство, Шейх Али-хан восстановил свою власть. Однако с конца 1800 по 1803 г. Хасан-хану удалось установить свою власть над Дербентом и прилегающей территорией. После его смерти в 1803 г. Дербент снова был присоединен к Кубинскому ханству.

В июне 1806 г. в ходе русско-персидской войны недовольные Шейх Али-ханом дербентские феодалы открыли ворота города российским войскам, а в конце 1806 г. российские войска подошли к Кубе, вынудив Шейх Али-хана бежать в горы. Российские власти отстранили Шейх Али-хана от управления Кубинским ханством, поручив это совету кубинских беков под надзором российского коменданта. Шейх Али-хан развернул борьбу за возвращение ханства, поэтому в январе 1809 г. главнокомандующий в Грузии и на Кавказской линии генерал-фельдмаршал И.В. Гудович официально ликвидировал Кубинское ханство, преобразовав его в Кубинскую провинцию. Управляющим провинцией был назначен бывший бакинский хан Мирза Мухаммед-хан II.

В 1810 г. Шейх Али-хану удалось восстановить свою власть почти над всей бывшей территорией Кубинского ханства, за исключением города Куба. Российскому командованию с трудом удалось вытеснить его в горы. Гюлистанский мир 1813 г. подтвердил вхождение Кубинского ханства в состав Российской империи.

Продолжение следует

