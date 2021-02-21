Рафаэль Хакимов: «Во времена торжества ислама у татар Аллах и Тенгри считались синонимами»

«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 16-я

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.

Торговые пути

Для развития тюркских государств исключительное значение имели торговые пути. Если государства Средиземноморья нельзя представить без каботажного флота и портов, точно так же государства Евразии не могли существовать без дорог, транспортных средств, караван-сараев, надежной финансовой системы.

Великий Шелковый путь

Торговля тюрков шла в самых разных направлениях, но Великий Шелковый путь по значимости был много выше всех остальных торговых связей.

«Территория Таримского бассейна, где сейчас находится китайский Туркестан, — писал Груссе, — была центром торговли и караванных путей, и из цепей оазисов здесь образовалась линия сообщения между великими цивилизациями Запада, которые находились в Средиземноморье, Иране и Индии, и цивилизациями на Дальнем Востоке, а именно в Китае».

Великий Шелковый путь пронизывал всю Центральную Азия — колыбель многих тюркских народов, и имел ответвления в сторону Волжско-Камской Болгарии, а также Крыма. Благодаря этому связь между тюрками Ганьсу, Турфанского оазиса, Бухары, Хорезма, Крыма, Причерноморья и Поволжья не прерывалась. Вместе с купцами из Хорезма в Поволжье проникли мусульманские миссионеры.

Религия

Тенгрианство — традиционная религия всех тюрков, была достаточно абстрактной и простой. Уже гунны поклонялись Тенгри-хану, владыке Верхнего мира, чьими символами были солнце, луна, высокие деревья, особенно те, в которые ударила молния. Особо почитался культ «священной Земли-Воды» (Ер-Су) — божества Среднего мира. Существовал даже особый разряд гуннских «колдунов», «призывающих» Землю, т. е. воспевавших Землю в своих гимнах.

Во время погребального обряда гунны, нарядившись в лучшие одежды, устраивали конные скачки и игры юношей и девушек, после чего родители молодых договаривались о браках. У древних тюрков (как на востоке, так и у западных болгар) вера была идентична гуннским представлениям.

Тенгри — создатель сущего, источник и причина всего. Он сотворил землю и небеса (күк), и все, что находится на них. Он создал людей, он их покровитель, созидающая и защищающая сила. От него доброта и блага. В тенгрианстве Небо было божеством, которое определяет ход событий. Люди были всего лишь исполнителями высшей воли.

Тенгри дарует каганам мудрость и власть, подсказывает им, как решать государственные и военные дела, наказывает согрешивших против каганов.

В орхонских рунических памятниках упоминаются три божества: высший уровень — Тенгри, затем идет Умай, третий уровень — Йер-Су, и, наконец, культ предков. В енисейских текстах упомянут Эрклиг-хан: «Нас было четверо, нас разлучил Эрклиг (повелитель подземного мира), о горе!».

Тенгри создал некое разумное существо, названное «кеше» для того, чтобы оно жило на земле. Но этот человек забыл, что он обязан богу, он начал считать себя равным богу, считать себя его соперником. Тогда Тенгри бросил его в подземный мир мрака и дал ему имя «Эрклиг». После этого Тенгри создал еще девять человек, от которых и произошли современные люди.

Существовал также культ предков, которым ставили балбалы — небольшые каменные столбы. Они устанавливались перед каменным изваянием с изображением лица человека. Число балбалов подчеркивало значимость и авторитет умершего. У Бильге-кагана и Кюль-Тегина ряды балбалов достигали 2-3 км. На балбалах иногда указывались имена побежденных вождей.

В пантеоне тюркских божеств упоминаются «ала атлы йол тенгри» и «кара атлы йол тенгри» — «бог путей на пегом коне» и «бог путей на вороном коне». Они, как посланцы Тенгри, ниспосылают «күт» — «божественную благость, душу» и побуждают к созданию государства «тенгри эль» — «божественного эля».

Небо-Тенгри было верой Чингисхана, которая вбирала в себя остальные верования, а потому он был терпим ко всем религиям, что сыграло важную роль в формировании империи. Религия в виде тенгрианства объединяла древних тюрков. И хотя не сохранились какие-либо священные тексты, но сама вера в верховное существо сохранилась в разговорном языке до сих пор. Даже во времена торжества ислама у татар Аллах и Тенгри считались синонимами. Ханские ярлыки начинались с восхваления Тенгри.

Истоки джадидизма надо искать в веротерпимости тенгрианства, что сохранилось в культуре тюрков.

Казан

В жизни кочевников важную функцию выполнял ритуальный сосуд, называемый в литературе гуннским котлом (по-татарски казан). Он встречается не только у хунну, гуннов, но и саков, половцев и татар. Он выполнял символическую роль для каждого племени, поскольку в нем не просто готовили пищу, а варили жертвенного барана. Вокруг него собирался совет племени, и решались важные вопросы. Не случайно столица Татарстана называется Казан (Казань), что, скорее всего, связано с традицией жертвенных котлов.

Бронзовые гуннские котлы из деревни Татарское Сунчелеево

Для кочевников строить храмы было нецелесообразно. Свои «храмы» они таскали с собой в виде жертвенных котлов. Казан как нельзя лучше подходил для этой цели.

По картам находок котлов можно легко проследить основные этапы бурной истории номадов — весь долгий путь от Китая до Дуная.

Письменность

В любом государстве канцелярские дела и торговля требовали выработки своей письменности. Тюрки вначале пользовались согдийским письмом, приспособленным к нуждам Первого Тюркского каганата. Оригинальный тюркский алфавит появляется несколько позже.

В. Бартольд считал, что «енисейские надписи по форме букв должны быть признаны несколько более ранними, чем орхонские, и могут быть отнесены к VII веку». Буддийские миссионеры иногда пользовались среди тюрок индийским алфавитом, но скоро буддистами был усвоен согдийский алфавит, нашедший применение и среди тюрок. Свои алфавиты привезли с собой также представители двух западных религий, распространявшихся в Средней Азии, начиная с III века, манихейство и христианство.

Обращенные в новую религию тюрки долгое время употребляли манихейские и сирийские буквы, наряду с согдийским письмом. В конце концов утвердилась собственная оригинальная тюркская руника. Арабский алфавит вошел в употребление вместе с исламом с X века, но руника продолжала использоваться вплоть до XIV века.

Памятники, написанные древнетюркским письмом в основном эпиграфические. «Если ты, тюркский народ, не отделяешься от своего кагана, от своих бегов, от своей родины… ты сам будешь жить счастливо, будешь находиться в своих домах, будешь жить беспечально!», — писал Йолдыг-тегин, тюрок из каганского рода, первый известный по имени тюркский автор.

Небольшое число рукописей сохранилось в Восточном Туркестане, в тех областях Центральной и Средней Азии, Сибири и Монголии, где располагались средневековые государственные образования восточных и западных тюрок, тюргешей, карлуков, древних уйгуров и др.

Продолжение следует