Рафаэль Хакимов: «Современная сотовая связь воспроизводит структуру кочевников»

«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 15-я

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.

Структура общества

Западная культура всегда строилась на жесткой вертикали. В Европе это привело к созданию «идеальной» иерархической структуры в лице иезуитской организации Игнатия Лойолы. В его философии любой нижестоящий должен был относиться к вышестоящему как к самому Господу. Такая философия породила высокомерное отношение к кочевой культуре, проигравшей якобы исторический спор иерархическим структурам.

Игнатий Лойола

Однако «вертикальная» парадигма не работает в случае описания кочевой цивилизации, которая, хотя и не отвергает вождей, беков, ханов, тем не менее свою жизнедеятельность строит по «горизонтали». В кочевом обществе нет «крепостной» привязанности к земле. У кочевников также нет крепостных стен.

В системе организации управления кочевым хозяйством основную роль играет не вертикальная структура, а система родов и кланов. Кочевое общество объединяло народы без жесткой иерархии, наподобие пчелиных сот, скрепленных каркасом весьма общих законов и норм.

Конечно, в татарской армии существовала иерархия с жесткой дисциплиной, войска делились на десятки, сотни, тысячи и десятки тысяч, но выдвижение на военные должности зависело от личной доблести воина, оно не носило сословный характер, как в Европе. Как говорил Чингисхан, тот, кто может командовать десятью воинами, сможет управлять и сотней, кто может возглавить сотню, тому можно доверить командование тысячью. В принципе на высокую должность мог претендовать любой, независимо от происхождения. Например, Джебе из простого воина дослужился до звания темника (командующего армией).

В новейшее время началась критика иерархии как управленческой структуры. Белинский в письме Гоголю писал: «Церковь же явилась иерархией, стало быть поборницею неравенства, льстецом власти, врагом и гонительницею братства между людьми, — чем и продолжает быть до сих пор».

В. Белинский и Н. Гоголь. Картина кисти художника Б. Лебедева

Вертикальные структуры доминировали вплоть до XXI века. В наше время стали возвращаться горизонтальные структуры. Они в ряде случаев оказались более эффективными. Так, например, современная сотовая связь воспроизводит структуру кочевников.

Успешные компании мира соединяют преимущества обеих структур. Таким образом достижения кочевой культуры в организации и управлении возвращаются в нашу жизнь.

«Машина войны»

Любое государство имеет «машину войны», но в отличие от европейских обществ, для кочевников сам образ жизни стал подготовкой к войне. Государство «оседлого» образца может иметь полицию, администрацию, механизм подавления и эксплуатации, но машину войны в виде армии оно покупает или создает за счет налогов, а кочевник с рождения учится сражаться в конном строю, вначале во время облавной охоты, а затем и в настоящих битвах.

«Машина войны» не создается только для войны, грабежа и насилия, она служит и для обороны, а также поддержания порядка в государстве. Война не была самоцелью. Кочевники не были дикими разбойниками, как утверждают некоторые западные историки, они могли обходиться без грабежа и сбора дани. Даже если грабежи составляли важную часть обогащения государства, то и в этом случае надо было иметь первоначальный ресурс в виде воинов, оружия или средств для приобретения оружия. Без этого контроль над торговыми путями был невозможен. Значит, нужны были рудники для добычи металла, а также кузнецы и обученные воины, владеющие современным оружием.

Теория, объявляющая степняков разбойниками, жившими за счет грабежа, не учитывает одного фактора — прежде, чем начать грабить, надо было вооружить людей, посадить в седло и научить сражаться с армиями оседлых народов, а порой и брать крепости. Грабеж не объясняет ни экономические, ни политические процессы.

Экипировка и хозяйство

В жизни кочевника важную роль играли колесница, телега, арба. На телегах перевозили не только скарб, но и юрты. Большие юрты ставили на телеги. Их тащили волы. Целый народ мог перемещаться по степи, параллельно занимаясь хозяйством. Город на колесах со всеми функциями — понятие непривычное для европейцев.

Юрта только на первый взгляд кажется примитивной, а по сути дела с точки зрения архитектуры, она на редкость совершенна. Благодаря своей круглой форме юрта хорошо сохраняет тепло. Ее нередко сооружали из двух куполов. Воздушная прокладка между ними служила изоляцией и от холода, и от жары. Юрты быстро собирали женщины, разжигали в центре огонь и готовили пищу, которая находилась вместе с ними в обозе в виде живых баранов.

Гильом Рубрук писал: «Обязанность женщин состоит в том, чтобы править повозками, ставить на них жилища и снимать их, доить коров, делать масло и курт, приготовлять шкуры и сшивать их, а сшивают они их ниткой из жил. Именно они разделяют жилы на тонкие нитки, сплетают их в одну длинную нить. Они шьют также сандалии, башмаки и другое платье… Они делают также войлок и покрывают дома. Кроме того, женщины участвуют в выпасе овец и коз».

Юрты были вместительными и хорошо вентилировались, поскольку наверху имели отверстие, куда уходил дым и оттуда же поступал свет. Ханские юрты вмещали до пятисот гостей, их верх покрывали золотом, так что юрта была видна издалека. По одной из версий Золотая Орда получила свое название по ханской юрте.

Продолжение следует