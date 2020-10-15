«Для чего это делается? Это контрпродуктивно»: сегодня первый День памяти защитников Казани
Хәтер көне теряет свою актуальность, а ворошить прошлое — неблагодарное занятие
Сегодня ровно 468 лет с даты взятия Казани. Интерпретация тех исторических событий 1552 года, когда войска Ивана Грозного вошли в город, через современные политические лекала с соответствующими лозунгами — дело непродуктивное и опасное, считают эксперты. По их мнению, эта дата становится предметом различных спекуляций. Жители Татарстана каждый год продолжают отмечать Хәтер көне — День памяти по погибших защитникам Казани от войск Ивана Грозного в середине XVI века. Правда, ряды отмечающих эту дату митингами и шествиями заметно сокращаются. Теперь «холивары» переместились в интернет-пространстве. Почему «уличная активность» отмечающих Хәтер көне сходит на нет, разбирался корреспондент «Реального времени».
Равнение на соцсети
Сегодня, 15 октября, отмечается День памяти, больше известный под татарским названием Хәтер көне, — в честь павших защитников Казани от войск Ивана Грозного в 1552 году. Проводить массовые шествия, приуроченные к трагическим событиям XVI века, начали в 1989 году. В первые годы такие митинги собирали тысячи людей, на них появлялись крупные политики, религиозные деятели, представители национальной интеллигенции. Постепенно ряды митингующих стали сокращаться.
В 2019 году в сквер им. Тинчурина на собрание, организованное Всетатарским общественным центром, пришли порядка 200 человек. Большинство из собравшихся были люди старшего возраста. По итогам прошлогоднего митинга прокуратура обнаружила признаки экстремизма в словах выступающих, его устроителям выписали штрафы. А в этом году мэрия Казани и вовсе не согласовала ВТОЦ аналогичное мероприятие, запланированное на 18 октября.
Кроме того, некоторые предлагают проводить митинги, обсуждения другими способами. Так, одной из площадок для обмена мнениями и донесения своей точки зрения председатель Всемирного форума татарской молодежи Ленария Муслюмова видит интернет.
Эксперты отмечают, что сегодня День памяти слишком политизирован, становясь предметом идеологических манипуляций политтехнологами через «профессиональных татар», «профессиональных русских». И зачастую весьма эмоционально выступают люди, которые слабо представляют ситуацию, которая была в 1552 году.
О взятии Казани, последствиях и последующих событиях, на страницах «Реального времени» ранее рассказывали историки-колумнисты Булат Хамидуллин, Марк Шишкин, Илья Зайцев, Рафаэль Хакимов, Салават Хамидуллин, Булат Рахимзянов, Ярослав Пилипчук и другие исследователи. Также интернет-газета устраивала на эту тему голосование. Как показывает реакция наших читателей, вопрос действительно болезненный и порой взрывоопасный.
Сиюминутное желание интерпретировать исторические события
Депутат Госдумы Виталий Милонов решение городских властей запретить митинг считает оправданным.
Даже День Победы (9 мая), по его мнению, отмечается как праздник победы над фашизмом, а не немецкой нацией. И спекуляции на национальной теме, с какой бы датой они ни были связаны, всегда опасны.
— Хотят ли эти люди, которые выходят на митинги, чтобы их дети, дети их соседей разных национальностей жили бы в республике, где люди друг друга уважают, где царит мир, согласие и безопасность? Или они хотят ради сиюминутного политического момента выйти и повторить некоторые печальные опыты, которые есть в странах бывшего Советского Союза и за пределами бывшего СССР? Безопасность наших детей — татарских, башкирских, русских, украинских — гораздо важнее, чем наше сиюминутное желание интерпретировать исторические события, которые были так давно, что вспоминать о них в каком-то политическом ключе просто неприлично, — резюмирует парламентарий.
Зачем ворошить прошлое?
— Те события, которые вносят разлад в общество, вообще лучше лишний раз не трогать, — говорит старший научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани Булат Рахимзянов. — Да, это печальное событие — люди погибли при взятии Казани. Но зачем еще раз это ворошить? Делать из этого какие-то массовые акции — лишнее.
По его словам, исторические события лучше обсуждать на различных форумах, круглых столах. Однако вместо спокойной дискуссии по тем или иным явлениям прошлого и настоящего, зачастую нагнетается истерия.
Он уверен, что усиление психоза вокруг давних событий, которые невозможно нынче изменить, выгодно лишь небольшой группе людей, но не обществу в целом.
Закономерное событие
Как отмечает и. о. директора Института истории им. Ш. Марджани Радик Салихов, 1552 год — очень сложный и противоречивый период в отечественной истории. А взятие Казани стало значимым этапом борьбы за наследие Золотой Орды. Кроме того, некорректно с точки зрения исторической науки воспринимать это событие как противостояние татар и русских или ислама и христианства.
— Ослабление Казанского ханства начинается с конца XV — начала XVI века, — объясняет он «Реальному времени». — По мере укрепления Московского княжества Казань теряла свое влияние. Задолго до падения Казани местные власти зависели от воли великих князей в Москве. Казанские ханы уже перестали быть самостоятельными фигурами, они ставились на трон после согласования с московским князем.
Более того, «московской партии» в Казани противодействовали крымские и ногайские элиты. Все это создавало большой клубок противоречий в молодом государстве. Вектор местной власти постоянно менялся: ориентируясь то на Москву, то на Крым, то на Ногайскую Орду. Иногда Казань обращалась за помощью и к турецким правителям. В ханстве не было четкой внутренней и внешней политики. И государство больше подтачивали не бесконечные войны, а отсутствие единства в казанской элите.
В ходе войны огромные людские потери понесли обе стороны. Пострадало и мирное население.
— Конечно, это было катастрофическое событие для Казанского ханства, было пролито много крови, — продолжает историк. — Завоеватели были жестоки при штурме города — все это осталось в сказаниях, фольклоре, народной памяти. На этом прекратилось существование государственности татарского народа, проживавшего в Среднем Поволжье и в Приуралье.
Но народ не перестал существовать. Татары продолжали жить и развиваться в составе Русского государства. По словам Радика Салихова, уже в России татары сформировались как буржуазная нация, представители которой обладали капиталами, создавали свои образовательные учреждения, СМИ, культурно-просветительные и благотворительные организации. Татары внесли большой вклад в развитие общей Родины и продолжают играть важную роль во многих областях деятельности в современной жизни страны.
комментарии
Заявление Радика Салихова не есть заявление настоящего историка, интеллектуала, мыслителя и патриота своего народа.
Поминание своих героических предков-защитников Казани не должно никогда прекращаться.
Также должен быть восстановлен статус-кво народов до 1552 года.
При этом смолчать, что с XIX века устраивали православный молебен и ход к памятнику на Казанке. И 10 октября провели молебен православным, а 18 октября запретили в парке Тинчурина (практически на задворках Казани). Даже ковидом не стали прикрываться, просто запретили.
Очень стыдно за "историков". Еще вчера ветер дул в другую сторону и была другая позиция.
Вечная память и Вечный Покой всем воинам, погибшим в Гражданских войнах, развязанных политиками.
Что об этом говорят раввины?
Профессионалами полит.провокаций и "идеологических манипуляций" были марксистские диктаторы Ленин и Троцкий, которые разжигая национализм расчленили Российскую Республику по национальному признаку с помощью "профессиональных башкир", "профессиональных татар", "профессиональных русских" и др. И наложили на разоженную ими "классовую" ненависть раздутый ими же пещерный национализм.
Россия благодаря "политтехнологам" Ленину и Троцкому захлебнулась в кровавой Гражданской войне, голоде, эпидемиях и злобе...
Последний хан Казани Ядыгер за 2 года до этого в составе войск чингизида, Казанского хана Шах-Али и потомка правителя Золотой Орды Мамая, Московского царя Ивана 1У штурмовал Казань.
Шла Гражданская война - где будет новая столица Золотой Орды.
И директор взвешенно ответил на поставленные вопросы с точки зрения Учёного.
Взятие Казани предками сегодняшних русских - московитами предопределило утверждение экспансионизма, милитаризма и террора в качестве государственной политики Москвы на 5 столетий, нанося бесчисленные несчастья и страдания для всех народов, населяющих Евразию, и не только