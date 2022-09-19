«Указ распространил понятие «башкиры» на все население, приписанное к Башкирскому войску»

Институт истории Марджани — о происхождении татар на северо-востоке республики и острых дискуссиях с коллегами

Фото: Башкир. Литография, выполненная Jazet (1788—1871) по рисунку Horace Vernet. Около 1840 года/wikipedia.org /

Поставить точку в спорах с башкирскими коллегами о национальном происхождении жителей северо-востока Татарстана постарались в своем коллективном труде сотрудники Института истории им. Ш. Марджани АН РТ. В новой книге «Татарские селения Восточного Закамья» представлены неизвестные страницы истории Актанышского района, результаты исследования татарских населенных пунктов с богатым историческим наследием и сыгравших заметную роль в экономике и культуре края, давших татарскому народу ряд выдающихся личностей. Как считают авторы, издание расширит представление читателей об истории северной части Восточного Закамья и поможет разобраться с особенностями формирования местного татарского населения. «Реальное время» публикует вторую главу о демографическом развитии селений Актанышского края в конце XVIII — середине XIX вв. из книги о ранней истории региона.



Глава II. Демографическое развитие селений Актанышского края в конце XVIII — середине XIX вв. Р.Р. Аминов

Состав населения

Восточное Закамье всегда отличалось сложным составом населения, а также проблемами в фиксации в источниках его социальной стратификации. Некоторые сословные категории в отдельные отрезки времени не учитывались в ревизских сказках. Например, «башкирцы» не брались на учет в I—III ревизиях. Кроме того, не все ревизские сказки сохранились до наших дней. Имелись смысловые отличия между, на первый взгляд, синонимичными понятиями «башкирцы» и «башкиры». Все это создает определенные трудности при изучении демографических процессов, протекавших на данной территории.

В административном отношении с введением в 1798 г. кантонной системы управления исследуемые деревни относились к 11-му башкирскому кантону, в который вошли населенные пункты, расположенные в Мензелинском уезде. В материалах X ревизии (1859 г.) эти селения уже значились в 18-м башкирском кантоне: в 1-й юрте — деревни Байсарово и Мастеево, в 7-й — Поисево, в 14-й — Такталачук, в 17-й — Актаныш, в 19-й — Новое Алимово. Тептярское население распределялось по командам: тептяри Поисево входили в 1-ю команду, Актаныша и Байсарово — во 2-ю, Такталачука — в 3-ю.

Эти изменения последовали после выхода 31 октября 1855 г. указа императора Александра II «О именовании впредь Башкиромещерякского войска Башкирским войском». Данный законодательный акт сыграл существенную роль в судьбе сословных групп региона. Помимо переименования войска указ официально распространил понятие «башкиры» на все население, к нему приписаное. В документе оговаривалось, что «добашкирская» этносословная принадлежность лиц должна была указываться лишь в случаях, когда представится в этом надобность. Называть их следовало «Башкирами из мещеряков, тептярей или бобылей».

Казак башкирских кантонов. 1829—1838 гг. Фото: wikipedia.org

В ходе реорганизации Башкиро-мещерякского войска количество кантонов достигло 28, а 11-й кантон был переименован в 18-й. Уже на закате кантонной системы управления, в 1863–1865 гг., все кантоны переименовали по уездному принципу. Таким образом 18-й башкирский кантон превратился в 7-й кантон Мензелинского уезда.

Каждый из исследуемых населенных пунктов имел особенности в сословном отношении. Например, в дер. Актаныш в рассматриваемый период проживали только тептяри, что позволяет с высокой степенью достоверности изучать динамику численности ее населения. Аналогичная картина была в дер. Поисево, правда, по ней отсутствуют материалы VII ревизии (1816 г.). К сожалению, не сохранились данные по тептярскому населению дер. Новое Алимово за 1811, 1816 и 1834 гг. По этой причине невозможно детально изучить демографическое развитие данной группы новоалимовцев. Здесь необходимо подчеркнуть, что среди селений Актанышского края, история которых рассматривается в настоящем издании, именно в Новом Алимово наблюдается наиболее пестрый сословный состав населения (тептяри, мещеряки, «башкирцы»).

Наиболее неудовлетворительную ситуацию с сохранностью ревизских сказок мы наблюдаем в дер. Мастеево. В распоряжении исследователей лишь данные VI (1811 г.) и X (1859 г.) ревизий. Источники по Байсарово и Такталачуку также сохранились не в полном виде. В Байсарово «башкирцы» и тептяри зафиксированы в VI и VIII (1834 г.) ревизиях. По Такталачуку имеются сведения о тептярском населении (за исключением 1850 г. (IX ревизия), данные же о «башкирцах» отложились с 1816 г.

Разная степень сохранности ревизских материалов затрудняет создание полной демографической картины по исследуемым населенным пунктам. Тем менее попытаемся представить читателю некоторые наши наблюдения и выводы.

В табл. 1 приведены сводные данные V (1795 г.), VI (1811 г.), VII (1816 г.), VIII (1834 г.) и X (1859 г.) ревизий, характеризующие динамику численности населения деревень Актаныш, Байсарово, Мастеево, Новое Алмово, Поисево, Такталачук в конце XVIII — первой половине XIX вв.

Динамика численности населения по данным ревизий 1795—1859 гг.



Из таблицы видно, что по состоянию на 1859 г. самой многолюдной была дер. Такталачук. В сословном отношении в аулах Байсарово, Новое Алимово, Такталачук преобладали «башкирцы». В связи с тем, что сведения о них не представлены в материалах ревизии 1795 г., установить общий прирост населения в указанных населенных пунтах в первой половине XIX в. не представляется возможным. Проще это сделать в моносословных селениях, таких как Актаныш и Поисево. Анализ ревизских сказок показывает, что численность населения всегда была больше в Поисево. В 1795—1859 гг. она увеличилась на 829 чел., тогда как в Актаныше — на 480 чел. Вместе с тем темпы прироста населения в Актаныше были выше (268,1% против 240,9% в Поисево). Ежегодно число жителей здесь увеличивалось в среднем на 7,5 чел. (в Поисево на 12,9 чел.).

Благодаря тому, что ревизские сказки по тептярям Байсарово и Такталачука составлены отдельно от «башкирцев», мы можем проследить динамику изменения их численности в разные отрезки времени. В Байсарово в 1795—1834 гг. количество тептярей увеличилось с 110 до 200 чел., общий прирост составил 81,8% (в среднем 2,3 чел. в год). В Такталачуке, где в 1795 г. проживали 133 тептяря, к 1816 г. их численность достигла 174 чел. (ежегодный прирост составил 1,97 чел.), а к 1834 г. — 230 чел. Средние темпы прироста тептярской общины составили 3,1 чел. в год.

Нельзя также оставить без внимания соотношение численности мужчин и женщин в исследуемых селениях. Так, если в 1795 г. в дер. Актаныш превалировала мужская часть населения (55,3% против 44,7%), то к 1859 г. доля женщин здесь увеличилась до 51,8%, а мужчин уменьшилась до 48,2%. В дер. Поисево, напротив, в 1795 г. преобладали женщины (51,2% против 48,8%), однако к 1834 г. мужчин стало заметно больше (53,7% против 46,3%). К 1859 г. соотношение полов подравнялось: доля мужского населения сократилась до 51,7%, женского — возросла до 48,3%. В других населенных пунктах соотношение полов было примерно равным. Отметим лишь, что в дер. Такталачук к 1859 г. численность мужчин впервые за рассматриваемый период превысила численность женщин (50,8% против 49,2%).

По причине отсутствия полных данных о родившихся и умерших женщин в табл. 2 приведены сведения лишь по лицам мужского пола.

Показатели рождаемости и смертности населения по данным ревизий 1795—1859 гг



Судя по таблице, единственный случай превышения количества умерших над родившимися был отмечен в дер. Новое Алимово в отрезок между VI (1811 г.) и VII (1816 г.) ревизиями. Заметим, что это касается лиц башкирского сословия. Примечательно, что самая высокая рождаемость наблюдалась там же в период 1816—1834 гг. (без учета данных по тептярям). Наибольший разрыв между показателями рождаемости и смертности зафиксирован в 1850—1859 гг. в дер. Байсарово, где на одного умершего новорожденных приходилось 3,25. Минимальные соотношения родившихся и умерших, по данным V ревизии (1795 г.), отмечены в дер. Поисево (1,35), максимальные — в дер. Актаныш (2,53). В 1850-х гг. наименьшие соотношения зафиксированы в дер. Мастеево (1,37) и в дер. Такталачук (1,90).