Династия Сайдашевых: торговля мехами, издание татарских газет и репрессии

Из истории татарского предпринимательства

Фото: редакция и типография газеты «Баянуль-хак». Начало XX века

В конце XIX века Казанская губерния вышла на восьмое место в Российской империи по объемам торгового акционерного капитала в 2,5 млн рубля. Как этому способствовали татарские купеческие семьи, рассказывается в книге «Страницы истории татарского предпринимательства: купеческая династия Сайдашевых (вторая половина ХIХ — начала ХХ века)». Издание, которое публикует «Реальное время», подготовила старший научный сотрудник Центра изучения истории и культуры татар-кряшен и нагайбаков Института истории им. Марджани Лилия Мухамадеева. В прошлом фрагменте книги сообщалось о том, как крестьянин Ахметзян Сайдашев стал купцом 2 гильдии и «чайным королем» Казани. В этой части автор пишет о первых торговых домах, основанных татарскими купцами Сайдашевым, Субаевым и почетным гражданином Бурнаевым; о незаменимом помощнике в их коммерческих делах, известном общественнике и правоведе второй степени, гласном Казгордумы Шаих-Аттаре Иманаеве; о большой издательской работе и широкой благотворительной деятельности, за что Сайдашевых прозвали «защитниками мусульман»; а также о лживых обвинениях и жестких репрессиях, которым была подвергнута их семья.



По мнению ряда ученых, возрастающая концентрация производства в конце ХIХ века начинает порождать монополии. Она вызвала необходимость централизации капитала, одним из главных проявлений которых явились акционерные общества различных типов. В этот период многие семейные фирмы превращаются преимущественно в паевые товарищества с узким кругом владельцев крупных паев. Это была организационная структура, характерная для казанских фирм. В 1892 году в Казанской губернии насчитывалось девять полных, с капиталом в 2 500 000 рублей и 11 на вере с капиталом 471 000 рублей торговых дома. По числу акционерных обществ губерния занимала десятое, а по общей сумме торгового акционерного капитала — восьмое место в Российской империи.

В соответствии с веяниями времени, Мухаметзян Сайдашев со своими компаньонами решают, объединив свои капиталы, заняться производством торговли меховыми и другими товарами. Поводом к тому же, послужило то обстоятельство, что, вступив в наследство после смерти Галима Хусаиновича Субаева, его сын не смог продолжить семейное дело, тогда на помощь приходят его товарищи. В результате, согласно договору от 3 апреля 1888 года, заключенному у казанского нотариуса Д.И. Веревкина, между казанским купцом Бакием Галимовичем Субаевым, потомственным почетным гражданином Ибрагимом Садыковичем Бурнаевым и казанским купеческим сыном Мухаметзяном Ахметзяновичем Сайдашевым было учреждено полное товарищество под фирмой «Торговый дом Б.Субаев, И.Бурнаев и М.Сайдашев с основным капиталом в 300 000 рублей». Капитал торгового дома, заключавшийся как в наличных деньгах, так и в движимом и недвижимом имуществе, сформировался из трех частей: одну часть в размере 150 000 рублей внес Б.Г. Субаев, две остальных по 75 000 рублей внесли соответственно И.С. Бурнаев и М.А. Сайдашев. Распоряжение делами торгового дома возлагалось на Б.Г. Субаева. Бухгалтером был Н.Г. Жуков, который являлся действительным членом третьего разряда Вспомогательного общества приказчиков в г. Казань. Главная контора товарищества находилась в Казани на ул. Татарская, торговля же производилась в Казани, на Нижегородской, Ирбитской и Мензелинской ярмарках. Все дела и имущество покойного Г.Х. Субаева были приняты от наследников в ведение торгового дома.

Однако дела у новоявленных коммерсантов шли не всегда гладко, вероятно сказывалось отсутствие опыта, в результате чего, спустя некоторое время Субаев и Сайдашев решают переписать имущество, принадлежавшее товариществу на имя своих жен: Биби-Мафтухи Бурнаевой и Биби-Фатимы Сайдашевой, а из состава товарищества выходит И.С. Бурнаев. Оставшиеся компаньоны возобновляют свою деятельность уже под другим названием «Меховое производство и торговля Б.Субаев и М.Сайдашев», где распорядителем являлся тот же Б.Г. Субаев. Примерно в 1897 году товарищество было ликвидировано и объявлено несостоятельным должником, а дела переданы в попечительство присяжному поверенному К.И. Деюновичу.



Вскоре, в возрасте 48 лет, в 1898 году, умирает жена А.Я. Сайдашева — Биби-Газиза Муртазовна и второй внук, сын Мухаметзяна, Мухамет-Рахим. После чего он вновь женится уже на двадцатидвухлетней Кадыче Мухамет-Галеевне (1877–?). Детей от данного брака не было.

В этом же 1898 году младшая дочь А.Я. Сайдашева Бадри-Зиган вышла замуж за Габдельвали Бакирова после его смерти в 1901 году повторно выходит замуж уже за Уразгильдеева Кагармана Ибрагимовича (1874–?), проживавшего с матерью Нагимой Нурутдиновной (1848–?). Свою карьеру он начал приказчиком. В начале ХХ века имел лавку в доме Галеева на ул. Сенная, где, по-видимому, со своей семьей и проживал. Заработав

некоторый капитал, он в 1901 году из мещан г.Казань был перечислен в купцы 2-ой гильдии, однако, после неудачной предпринимательской деятельности, в 1905 году вновь вступает в мещанское общество. Родив двух дочерей Хамиду (02.09.1902–?) и Хадичу (11.1903–?), Бадри-Зиган 15 марта 1913 года умирает.

Здание Казанской городской управы (Городской думы). Конец XIX — начало XX вв.

Следует упомянуть еще одного ярчайшего представителя династии Сайдашевых — это Иманаева Шаих-Аттара Хасановича (07.08.1875—08.01.1939), являвшегося их зятем. Родился он в дворянской семье. Отец его башкир-тептяр Хасан Ибрагимович Иманаев являлся ахуном д. Терси Елабужского уезда Вятской губернии (ныне — Агрызский район Республики Татарстан), впоследствии был убит кулаками, мать — Хадича Иманаева. Проучившись четыре года в Императорской казанской первой и три года в Уфимской гимназии, Шаих-Аттар поступает в Казанский Императорский университет, где получает два образования: юридическое и историко-филологическое (восточное языковедение). В 1900 году с дипломом правоведа второй степени вступает в корпорацию присяжных поверенных округа Казанской судебной палаты и является членом Юридического общества Казанского университета.

Купив участок земли со старым деревянным домом по ул. Фуксовская дом №31, Ш.-А.Х. Иманаев в 1902 году возводит новый деревянный дом в 111 кв. м с водопроводом и разбивает вокруг него сад. Однако в конце 1912 года в документах он указывает, что проживает на ул. Екатерининской улице в доме Сагадеева под №71.

В начале ХХ века являлся активным общественным деятелем, гласным Казанской городской и Государственной думы, а также незаменимым помощником в коммерческих делах Сайдашевых. В 1910 году вышли в свет его первые печатные труды, посвященные филологии: «Опыт научной грамматики турецко-татарского языка» и «Этимология и синтаксис татарского языка», которые были по достоинству оценены в настоящее время ведущими филологами. С

1914 года Ш.-А.Х. Иманаев самостоятельно начинает выпускать журнал «Хокук ва хаят» («Право и жизнь»), о котором подробнее пойдет речь в третьей главе. Семейная жизнь Иманаевых распалась в середине 20 года ХХ века. Примерно в это же время, а именно в 1926 году выходит в свет фундаментальная монография Иманаева под названием «Мусульманский гражданский юридический строй как продукт общественности», напечатанная на основании решения коллоквиума факультета общественных наук при Казанском университете от 2 апреля 1921 года №9 и 27 мая 1921 года №84. Автор посвятил свой труд доказательству способности мусульманского права к дальнейшему развитию наравне с развитием правосознания европейских народов. Впервые в России была сделана попытка анализа теоретических основ науки мусульманского частного права. К сожалению, работа ученого осталась не услышанной современниками, и построение основанного на позитивистских идеях государства завершилось крахом.



Журнал «Хокук ва хаят» («Право и жизнь»)

Дочь Ш.-А.Х. Иманаева — Ракия (1924–?) в 1931 году вместе с матерью переезжает из Казань в г. Томск, где через год поступает в первый класс школы №6, которую она окончила в июне 1941 г. с похвальной грамотой. Однако через некоторое время она вновь возвращается в Казань, где в 1952—1982 годах работает доцентом кафедры метеорологии и климатологии географического факультета Казанского государственного университета и, успешно защитив диссертацию, становится кандидатом географических наук.

Наиболее престижным в то время считалось иметь звание потомственного почетного гражданина, которое распространялось на всех членов купеческой семьи. Сословное состояние почетных граждан могли получать купцы, имевшие «гильдейский стаж» не

менее 20 лет. На основании этого в 1908 году А.Я. Сайдашев подает прошение на имя казанского губернатора. Когда все бумаги со стороны губернатора относительно представления Сайдашева в почетные граждане были готовы, неожиданно в дело вмешались

неблагоприятные обстоятельства: Ахметзяна Яхьича обвинили в пособничестве мусульманской секте Ваисовского Божьего полка, о чем подробнее мы остановимся в следующей главе. Доказав в письме начальнику Казанского городского жандармского управления свою невиновность и попросив последнего сообщить об этом губернатору, Сайдашев тем не менее представления в почетные граждане так и не дождался. Произошло это, на наш взгляд, по причине того, что данная просьба Сайдашева не была передана со стороны жандармерии казанскому губернатору.

К тому же, к этому времени дела у А.Я. Сайдашева в плане бизнеса складываются не совсем удачно, поэтому в 1908 году семья Сайдашевых, согласно отношению Казанской городской управы от 10 июня 1908 года, из купцов второй гильдии перечисляется в мещанское сословие.

Скончался Ахметзян Яхъич Сайдашев, являвшийся в последние годы издателем газеты «Баянуль-хак» и состоявший членом Императорского человеколюбивого общества, 8 мая 1912 года. Похороны его состоялись в тот же день в час дня. Многие периодические издания того времени написали уважительные некрологи в память о А.Я. Сайдашеве. Редакция «Дин ва магыйшат» на страницах своего журнала в №19 1912 года назвала его трудолюбивым, дружелюбным, религиозным человеком, зачинщиком многих дел мусульман и реально помогавшим своим соотечественникам. Аналогичные статьи с фотографией покойного были помещены в газетах «Кояш» и «Вакыт». «Казанский телеграф» дважды помещал информацию о кончине А.Я. Сайдашева. Вот что писала редакция газеты в №5710 от 11 мая 1912 года в статье «Похороны издателя газеты «Баянуль-хак» А.Я. Сайдашева»: «… При выносе тела из квартиры покойного присутствовали городской глава С.А. Бекетов, председатель училищной комиссии Н.Ф. Грауэрт, некоторые из русских гласных городской думы, в полном составе гласные думы мусульмане и все мусульманское духовенство города. На кладбище покойного провожала громадная масса мусульман; насчитывалось до 300 экипажей. После погребения были сказаны речи муллами Амирхановым, Галимзяном Галеевым (Г.Баруди — Л.М.) и сыном

покойного М.А. Сайдашевым. Муллы характеризовали покойного как неустанного работника, благотворителя мусульманскому населению. Только по его инициативе открылось мусульманское благотворительное общество, имеющее в настоящее время капитал около 100 000 рублей, недвижимости и разные благотворительные учреждения…».

Газета «Баянуль-хак»

Были получены сочувствующие телеграммы от редакций татарских газет и от видных общественных деятелей на имя родственников «дорогого для мусульманского населения человека». В частности, из г. Оренбурга от Закира Рамиева, Фатиха Каримова, Бурхана Шарафа и редакции «Дин ва магыйшат», из г. Санкт-Петербург от редактора газеты «Нур» («Свет») Ахмат-Сафы Баязитова, из г.Астрахань от редакции газеты «Идел» («Волга»), из г. Уфы от Хасан Гаты и имама Абзгильдина. Содержание данных телеграмм было помещено в №1046 от 13 мая 1912 года газеты «Баянуль-хак».

Бронзовая печать А.Я. Сайдашева в наши дни хранится в музее Лаишевского края, расположенном в г. Лаишево Республики Татарстан.

После смерти отца, его сыновья ввиду трудного материального положения решили, сдать дом в аренду Пятому женскому и Первому мужскому русско-татарским городским училищам. В 1913 году город выкупил родовой дом Сайдашевых для размещения указанных образовательных учреждений.

Его сын Мухаметзян Ахметзянович скончался от туберкулеза легких и болезни печени 8 апреля 1914 года. К тому же в последнее время прибавились душевные переживания после смерти отца и сына — Ахмет-Салима. В последнее время он со своей семьей проживал на съемной квартире в доме Воронкова на Новогоршечной улице напротив Александровского приюта. Являлся издателем и редактором газеты «Баянуль-хак» и работал во «Взаимном страховом обществе» с ежегодным жалованьем в 600 рублей, интересы которого активно представлял на заседаниях Городской думы в последние годы своей жизни. Прощание с покойным произошло 10 апреля в час дня на Юнусовской площади, где имам местной Белой мечети в присутствии большого количества людей, прочитал молитву над усопшим.

Татарские газеты «Йолдыз» (от 10 апреля 1914 года), «Ил» (от 17 апреля 1914 года), «Тормыш», «Кояш» и другие поместили аналогичные уважительные некрологи в память о «защитнике мусульман». Гали Аскар на страницах газеты «Кояш» 10 апреля 1914 года писал, что Мухаметзян Сайдашев являлся одним из лидеров мусульман, был намного умнее многих татарских купцов и более передовым, во многом продолжал дела отца, а в некоторых ситуациях был сильнее его. В данной статье под названием «Редактор «Баянуль-хака»» в №384 он вкратце приводит биографию М.А. Сайдашева и предлагает всем читателям написать о нем известную им информацию из жизни покойного.



Другая газета «Тормыш» в статье «Горестное известие» от 12 апреля 1914 года констатировала такой факт, что все ярчайшие представители мусульманского населения, принесшие огромную пользу своим соотечественникам, уходили из жизни именно в апреле. За последнее время их число достигло шести человек, среди которых поэт Габдулла Тукай, студент университета Хусаин Ямашев, писатель Исхак Бикчурин, редакторы газет Ахметзян Яхьич и Мухаметзян Ахметзянович Сайдашевы, гимназист Салим Сайдашев, что позволяет сделать вывод о том, что сын М.А. Сайдашева — Ахмет-Салим, несмотря на свой юный возраст, был националистом и готовился продолжить дело своих предков на пути татарского национально-освободительного движения.

«Казанский телеграф» в №6260 также поместила на своих страницах заметку по поводу кончины М.А. Сайдашева, в которой говорится: «Вчера при большом стечении мусульман и в присутствии многих представителей русского населения города, состоялось погребение известного в Казани общественного деятеля, бывшего гласного Городской думы, члена правления общества взаимного страхования М.А. Сайдашева, скончавшегося 9 апреля. Покойный, являясь видным руководителем в тех или иных проявлениях общественной жизни местного мусульманского населения, был слишком популярен здесь и пользовался большим влиянием и уважением среди своих единоверцев, что и сказалось при погребении умершего, сопровождавшегося большим стечением народа».

Родственники Сайдашевых. Начало XX века

К сожалению, судьба других представителей династии Сайдашевых сложилась еще более трагично.



В связи с реализацией 5 пункта резолюции второгоI Всероссийского съезда работников просвещения татар и башкир, проходившего с 10 по 15 февраля 1924 года, была произведена «чистка» во всех вузах от непролетарских элементов, объявляя при этом в печати, с

тем, «чтобы эти элементы не могли поступить ни в какие учебные заведения». В результате, были исключены из Казанского университета дети известных в татарском мире представителей духовенства, торговцев. Среди них была и дочь Мухаметзяна Ахметзяновича Сайдашева — Разия.



В начале 1933 года Ш-А.Иманаев и И.Утямышев попадают в жернова советской судебной системы. Их в числе 109 обвиняемых, среди которых были такие личности, как А. Максуди, Р. Алкин, М. Бигиев, С. Мусин, М. Мустафин и другие, привлекли по делу о «контрреволюционной повстанческой организации», впоследствии репрессированы.

Совещанием при ОГПУ от 13 декабря 1935 года Ш-А.Х. Иманаев был приговорен к трем годам высылки в Западную Сибирь. Из тюрьмы ссыльного направили этапом в Новосибирск, откуда 6 февраля 1934 года его переправили в г. Новосибирск, а потом — в г. Томск, где на тот момент проживали его бывшая жена и дочь. В начале 1936 года Ш-А.Х. Иманаев возвращается в Казань, где временные жильцы его собственного дома, отнимают у него последнее имущество. 25 февраля 1938 года НКВД ТАССР вновь возбудило уголовное дело в отношении Иманаева. В справке, утвержденной наркомом внутренних дел ТАССР Михайловым, перечисляются следующие «преступные» деяния Иманаева: в 1918 году принимал активное участие в организации «Забулачной республики», в 1919 году привлекался органами ВЧК дело прекращено, в 1933 году вторично был привлечен по обвинению по ст. 58–10, ч. 1 и 58–11 Уголовного кодекса, Особым Совещанием 13 декабря 1933 года выслан в Западно-Сибирский край на три года; работал в 1936—1937 учебном году в качестве преподавателя русского и немецкого языков в татарской средней школе N13 Сталинского района г. Казань — на уроке пропагандировал контрреволюционный национализм, фашизм, дискредитировал вождей партии; применял к ученикам физическое воздействие (ставил в угол); будучи уволенным с преподавательской работы, занимался подпольной адвокатурой и т.д. На следующий день его арестовали и выпустили только спустя 10 месяцев. К этому времени он уже являлся инвалидом второй группы (страдал, в том числе, компенсированным пороком сердца). 8 января 1939 года не стало Ш-А.Х. Иманаева, и только через 20 дней НКВД прекратило уголовное дело по отношению к нему.

Реабилитирован Ш-А.Х. Иманаев был посмертно на основании Закона Российской Федерации о реабилитации заключением прокуратуры Республики Татарстан от 21 октября 1998 года, по другим источникам — постановлением прокурора Республики Татарстан в 1996 году.

Ш.-А.Х. Иманаев

Сайдашев Абдул-Кадыр Мухамет-Вафич в последние годы своей жизни работал охранником предприятия «Совхозснаб». Был арестован 28 декабря 1932 года. Семидесятидевятилетнему старику было предъявлено обвинение «участник националистических повстанческих организаций» по ст. 58–11.21.2.33, после чего с него взяли подписку о невыезде. Реабилитирован 5 мая 2003 г.

Его племянника заведующего кожно-обувным цехом Учебно-производственного комбината Наркомата связи ТАССР Сайдашева Нурмухамета Абдрахмановича арестовали 21 декабря 1937 года за «подрывную вредительскую деятельность». Был осужден тройкой УНКВД ТАССР 6 января 1938 года, приговорен к высшей мере наказания с конфискацией имущества. Расстрелян 16 января 1938 года в г. Казань. Реабилитирован 24 ноября 1955 года.

Таким образом, купеческая династия Сайдашевых являлась одной из успешных мусульманских предпринимательских фамилий г. Казань. Активно занимаясь торговлей и производственной деятельностью, Сайдашевы являлись элитой национального делового мира, ярко проявившими себя на общественном поприще. История династии, ее профессиональная деятельность отражает основные особенности формирования татарской буржуазии пореформенного периода.