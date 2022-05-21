Радик Салихов: «С принятием ислама Волжская Булгария вышла на мировую арену»

Директор Института истории им. Марджани — о значении обращения булгар к мусульманству и противодействии иудейской Хазарии

Сегодня в России на территории Татарстана проходит масштабное празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Директор Института истории имени Ш. Марджани Академии наук РТ Радик Салихов в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает о значении обращения к самой молодой и второй по численности приверженцев мировой религии в истории татарского народа, мирном распространении ислама силой убеждения, а не оружия, а также истовой вере хана Алмуша и миссии его жизни. Доктор исторических наук приводит примеры, как ислам помог сплотить различные племена в Волжской Булгарии, пресекая любые распри.

О дате празднования юбилея

Законом о праздничных днях и памятных датах Татарстана в редакции от 14 октября 2010 года День официального принятия ислама Волжской Булгарией был установлен в качестве памятной даты на 21 мая. Эта дата в принципе согласуется с существующими историческими источниками.

Над этим вопросом работала комплексная научная комиссия, в которую входили историки, археологи, источниковеды и даже астрономы, представляющие ведущие академические и вузовские центры Татарстана. Результатом стало экспертное заключение, в котором с известными допущениями, учитывающими особенности мусульманского и юлианского летоисчисления, а также с помощью сложных расчетов и сопоставлений была определена существующая памятная дата.

Фото: Ринат Назметдинов

Булгары получали основные знания об исламе извне — ведя обширную международную торговлю со странами Востока. Постижение ислама происходило через многосторонние экономические и культурные связи

«Сын правителя булгар был в заложниках у кагана»

Чтобы понять предпосылки принятия булгарами ислама, необходимо обратиться к истории возникновения Волжской Булгарии как государства и существовавшей тогда геополитической обстановке в Восточной Европе. По редким источникам того далекого времени мы знаем, что в VII веке после распада Великой Болгарии в Поволжье стали проникать болгарские племена, которые начали соседствовать и взаимодействовать с местными тюркскими и финноугорскими племенами. В VIII—Х веках, путем консолидации этих племен под властью булгар, начала формироваться булгарская общность и появились основы государственности. По своей сути это было тюркское государство, в состав которого входили различные племена и народы.

В этот период Волжская Булгария — молодое, набиравшее силу государство, находилось в вассальной зависимости от Хазарского каганата, который тоже являлся тюркским государством, наследником Западного тюркского каганата, со столицей в низовьях Волги. В VIII—X веках именно Хазарский каганат доминировал в регионе и определял военно-политическую повестку. Булгары находились в зависимости от каганата. В частности известно, что сын правителя булгар был в заложниках у кагана, а дочь была выдана за него замуж. Верхушка каганата исповедовала иудаизм, однако большинство населения составляли мусульмане.

Каковы были предпосылки принятия ислама?

Ислам начал проникать на территорию современной России довольно рано — еще в конце VII — начале VIII века. Происходило это через Кавказ путем арабских завоеваний. Тогда ислам начал завоевывать определенные позиции среди народов, живущих на нашей территории.

Булгары получали основные знания об исламе извне — ведя обширную международную торговлю со странами Востока. Постижение ислама происходило через многосторонние экономические и культурные связи. Булгары всегда были торговым народом, некими посредниками между Европой и Востоком. Соответственно, из Средней Азии, арабского Востока к нам поступало очень много товаров. Естественно укреплялись культурные связи и духовные узы, булгары знакомились с новейшими достижениями исламской цивилизации. Так что ислам довольно быстро начал укореняться среди них.

Таким образом, задолго до прибытия посольства багдадского халифа, Волжская Булгария уже была фактически исламским государством. По отдельным источникам X века здесь фиксируется наличие городов с мечетями, мусульманским духовенством. Иностранные хроники того периода называли Волжскую Булгарию исламской страной.

Ислам начал проникать на территорию современной России через Кавказ путем арабских завоеваний. Фото: islam-today.ru

«Для Волжской Булгарии, набиравшей силу, каганат стал обузой»

Однако процесс проникновения ислама шел постепенно, это происходило не в одночасье. Монотеистическая религия — это всегда условие для возникновения высокой духовной и материальной культуры. К тому же, она обладает мощным консолидирующим воздействием.

В Волжской Булгарии, находившейся в зависимости от Хазарского каганата, ислам крепко сплачивал различные племена, прекращая существовавшие между ними распри. Конечно, на начальном этапе этого процесса, оставалось еще много последователей язычества, но оно постепенно изживалось. Однако самое главное состояло в том, что правитель булгар эмир Алмуш, при котором волжские булгары официально приняли ислам в качестве государственной религии, на момент своего обращения к багдадскому халифу, уже был убежденным приверженцем ислама.

В то время Арабский халифат являлся могущественным государством, которое во многом определяло политику на евразийском континенте. Это была мировая держава первого порядка, которая могла поддерживать государства и народы, принявшие ислам. Для эмира Алмуша крайне необходима была поддержка более сильного покровителя, который мог помочь Волжской Булгарии избавиться от кабальной вассальной зависимости. Хазарский Каганат слабел в бесконечных военных конфликтах, в том числе с Древнерусским государством. И в итоге именно Святослав Игоревич разбил Хазарский каганат. А для Волжской Булгарии, стремительно набиравшей силу, каганат стал, если так можно выразиться, обузой.

Посольство ибн-Фадлана к эльтеберу Булгарии Алмышу. Фрагмент картины Булата Гильванова (islamonline.ru)

«Как истовый мусульманин Алмуш вел свой народ к принятию ислама»

У Алмуша были и личные мотивы для принятия ислама. Как я уже говорил, его семья страдала от власти хазарского кагана — представители его рода были в заложниках. Но главную роль сыграли его личные убеждения. Он был уже искренне веровавшим в Аллаха человеком, который просто не видел иного пути. Это стало смыслом его жизни — не только принятие ислама им лично, но ему было важно, чтобы его народ, государство вошли в лоно мировой религии, которую он считал для себя самой верной и правильной.

Как истовый мусульманин Алмуш вел свой народ к принятию ислама в качестве государственной религии. Это была его жизненная миссия. А все остальное — сохранение государства, консолидация общества — уже были производными из этого.

Говоря об Алмуше, мы должны оценивать его как выдающуюся историческую фигуру, создателя и руководителя большого и сильного государства. И он однозначно осознавал историческую ответственность перед своим народом.

«С принятием ислама удалось консолидировать различные племена»

Принятие ислама сыграло решающую роль в укреплении самостоятельности, независимости булгарского государства. Можно сказать, что с этим эпохальным шагом Волжская Булгария вышла на мировую арену. Ее стали признавать как законную часть мусульманского мира. А до этого момента это была лишь вассальная территория Хазарского каганата.

Конечно, принятие ислама не случилось сразу, как по мановению волшебной палочки. В источниках есть сведения, что некоторые князья, родовитые люди противостояли принятию ислама. Вполне нормальным можно считать наличие внутренней оппозиции при принятии новой религии. Но это сопротивление нельзя считать серьезным и существенным. Тем не менее чаще всего силой увещеваний, нравоучительного воздействия основные вожди булгарских племен подчинились, приняли ислам, что стало очень важным фактором дальнейшего развития и укрепления булгарской государственности. Так довольно быстро большая часть населения Волжской Булгарии приняла ислам. По данным археологической науки мы практически не видим на этой территории языческих захоронений. То есть, судя по археологическим памятникам, это был уже исламский народ.

Археологи зафиксировали 190 городищ на территории Волжской Булгарии. Фото: s-vfu.ru

Кстати, археологи зафиксировали 190 городищ на территории Волжской Булгарии — это огромное количество для Средневековья. Плюс были выявлены многочисленные памятники, которые свидетельствуют о развитой экономике: сельском хозяйстве, ремесленном производстве, масштабной торговой деятельности. Волжская Булгария была богатой и процветающей страной, способной конкурировать со многими государствами Европы и Азии — как в экономическом, так и военном плане. Хотя современники и отмечали миролюбивый характер булгар.

«Принятие ислама стало важнейшим фактором формирования татарского этноса»

Принятие ислама шло естественным путем. Не бывает так, что религия принимается на пустом месте. Она ложится на определенный фундамент экономических, духовно-культурных достижений, состояния общества. Прочные торговые, экономические связи Волжской Булгарии со странами Востока (а булгары были посредниками между Западом и Востоком, потому что жили на самом стыке торговых путей), способствовали не только получению огромной по тем временам прибыли, но и возникновению предпосылок к принятию ислама. Булгарские торговцы приезжали в исламские страны, видели их могущество, проникались культурой, привозили книги, рукописи. Принятие ислама пришло на готовую созидательную почву.

Переход к монотеистическим религиям, как правило, дает толчок к стремительному развитию страны. В Средневековье это было сразу связано с развитием книжной культуры, открывающимися большими международными возможностями не только в экономическом, но и политическом плане. Как правило, государства всегда только приобретают от принятия монотеистических религий. Принятие христианства тоже способствовало утверждению общечеловеческих принципов морали, нравственности, великих образцов книжной культуры и так далее. Это были важные кирпичики в основание будущей российской государственности, ее мощи. Такое же цивилизационное влияние ислам оказал на исторические судьбы Волжской Булгарии, всех последующих форм татарской государственности: Золотой Орды, татарских ханств, а также продолжал определять жизнь народа в составе Российского государства. Таким образом, принятие ислама можно считать и важнейшим фактором в формировании татарского этноса в целом.

Прочные торговые связи Волжской Булгарии со странами Востока также способствовали возникновению предпосылок к принятию ислама. Фото: legendapress.ru

«Булгары распространяли ислам силой убеждения, а не оружия»

Словами трудно описать роль, которую ислам сыграл и продолжает играть в жизни татар. Ислам для татар — это и жизнь, и защита, и помощь, и социальные и межличностные отношения, и планы на будущее. Вся история, культура, мировоззрение, жизненные принципы татар так или иначе основаны на великих духовных ценностях ислама как религии добра.

Булгары, предки татар, а затем и татары времен Золотой Орды, которые еще раз принимали ислам в период хана Узбека, в первую очередь распространяли ислам силой убеждения, а не оружия. Наши проповедники ходили с Кораном, а не с мечом. Слову проповеди народ верил больше, чем силе внушения. В различных странах монотеистические религии распространялись разными способами, не всегда мирными. Особенностью татарской истории стало то, что ислам проникал в народ силой убеждения, он распространялся абсолютно мирным путем. Никакого принуждения к принятию ислама не было, это было дело сугубо добровольное.

Эти мирные начала, тысячелетние традиции сопровождают всю жизнь нашего народа. В самые тяжелые моменты, и в период Казанского ханства, и когда татарский народ вошел в состав Российской империи, ислам всегда помогал татарам сохранять веру, язык, традиции и в то же время быть верными сынами своего Отечества. Ислам учит тому, что мусульманин должен быть патриотом страны, в которой он родился и живет. Поэтому мусульмане всегда были верными сынами Российского государства.

Ислам для татар — религия мира, добра и созидания. Эта идеология опирается на тысячелетние традиции, заложенные в далеком 922-м году.

Радик Салихов