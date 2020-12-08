Закабанная мечеть Казани: как советские власти открыли и закрыли «дом Аллаха»

История мечети Суконной слободы

Закабанная мечеть (1000-летия принятия ислама) Казани вызывает интерес общественности не только своей уникальной архитектурой и неординарными имамами (достаточно вспомнить Сейджагфара Лутфуллина и его громкие заявления), но и своей относительно молодой историей. Мусульманский храм был открыт уже в годы советской власти, когда другие культовые здания закрывались. Кроме того, он стал первой в городе мечетью, построенной за пределами татарских слобод. Подробнее об этом рассказывают историки Радик Салихов и Рамиль Хайрутдинов в книге «Исторические мечети Казани», отрывки из которой завершает публиковать «Реальное время».

Мечеть Суконной слободы («Закабанная», «Юбилейная», «Тысячелетия принятия ислама», ул. Х. Такташа, 26)

Первая в истории города мусульманская община за пределами татарских слобод начала формироваться в начале ХХ века. В нее входили многочисленные сельские переселенцы, оседавшие в небогатых кварталах так называемой «Суконки» и роботавшие на близлежащих промышленных предприятиях. Кроме того, в это же время четко обозначилась тенденция к торговой экспансии татарских предпринимателей в традиционно «русские» части города, в которых они открывали многочисленные лавки и магазины.

Ввиду отдаленности от основных городских мечетей, местное мусульманское население уже в этот период стремилось организовывать собственные богослужения в частных домах. Причем уже тогда задумывалось строительство большого каменного храма. О чем свидетельствует разработка его проекта архитектором А.Е. Печниковым, начатая в 1914 году. Однако регистрация самостоятельного прихода за озером Кабан стала возможной лишь после революции 1917 года.

Духовное собрание мусульман России, возглавляемое Галимзяном Баруди, в 1919 году выдало разрешение на создание новой, 18-й по счету казанской махалли. Фото russiainphoto.ru

Духовное собрание мусульман России, возглавляемое первым демократически избранным муфтием Галимзяном Баруди, в 1919 году выдало разрешение на создание новой, 18-й по счету казанской махалли. Эта община объединяла большой район, включавший современные улицы: Академическую, Толстого, Бутлерова, Ульянова, Санкт-Петербургскую, Назарбаева (Эсперанто), Х. Такташа и др. На учреждение этого прихода благосклонно смотрело и правительство «национал-коммунистов» К. Мухтарова, проводившее политику по снятию различных национальных ограничений, устранению территориальной замкнутости татарского населения, проявлений этнического и конфессионального неравенства.

Именно с согласия республиканского руководства начался сбор средств и подготовка к строительству мечети. Однако осуществить задуманное удалось лишь в 1924—1926 годах, когда наблюдался последний «нэпмановский» всплеск активности татарского предпринимательства. Новая мечеть, воздвигнутая, по мнению общественности, в честь 1000-летия принятия ислама в Среднем Поволжье, получила название «Юбилейной».

На учреждение этого прихода благосклонно смотрело и правительство «национал-коммунистов» К. Мухтарова. Фото 100tatarstan.ru

Первым официально утвержденным священнослужителем Закабанной махалли стал муэдзин Мухаметзариф Галиакберов (р. 1854), получивший соответствующее свидетельство 21 августа 1921 года. Имам-хатибом прихода 14 июня 1922 года мусульмане избрали сына муллы Бурнаевской мечети Абдулхалика Мухаметшакировича Кулеева (р. 1885).

К сожалению, им не удалось долго прослужить в общине. Государственная политика быстро менялась, и вот уже вместо привычной поддержки прихожане стали испытывать нешуточное антирелигиозное давление. В результате едва начавшая свою работу мечеть была закрыта постановлением Президиума ТатЦИКа от 6 февраля 1930 года. Вернуть ее себе верующие смогли лишь в 1991 году.