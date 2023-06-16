Термин «татары» в средневековых арабских сочинениях

Сведения о «татарах» в средневековых арабских сочинениях достаточно фрагментарные и не всегда определенные, они не дают возможности сложить их в какую-то цельную картину, обращает внимание старший научный сотрудник Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств им. М.А. Усманова Института истории им. Ш. Марджани АН РТ Эльмира Сайфетдинова. И все же эти данные дополняют представление о термине «татары», который ассоциировали с монгольским нашествием на Ближнем Востоке. Подробнее об этом кандидат исторических наук рассказывает в блоге Института.



В IX—X веках упоминания о татарах содержатся в сочинении «Золотые копи» Абу-л Хасана ал-Масуди, который в разделе о генеалогии китайцев приводит фантастическую легенду о разделении земель Китая между потомками Ноя, которые направились на восток, рассеялись и создали свои государства, среди них были и татары. Позднее в средневековой мусульманской историографии термин «татары» был ассоциирован с монгольским нашествием XIII века, от которого основательно пострадал весь Ближний Восток. Очевидно, поэтому в начале XIII в. монголы, победившие татарские племена и захватившие их земли, в мусульманских источниках идентифицируются как «татары». Позднее это наименование распространяется и на Западе, и на Востоке.

Фото: realnoevremya.ru

В 20—30-х годах XIII века отображение термина «татары» напрямую связано с нападением армии монголо-татар на Хорезмийское государство и впоследствии на Багдад. Как средневековые европейские авторы (сочинение «Великая хроника» Матвея Парижского), так и арабские летописцы сравнивали татар завоевателей с варварским народом Гог и Магог [Ибн Асир, Ибн Хадид] и пытались определить место их локализации. Так, Ибн Асир (1160—1233/34) определял татар как: «большое тюркское племя, места обитания которого горы Тамгаджские, около Китая, между ними и странами мусульманскими более 6 месяцев (пути), а Чингизсхана называл их царем». К середине XIII века, после падения Багдада, образ татар все чаще стал ассоциироваться с Бичом Божьим, как преддверием одного из знамений конца света. Сирийский летописец Абу Шама ал-Макдиси, рассказывая о набегах татар (армии Хулагу) на земли Сирии, в своих летописных текстах в отношении армии Хулагу употребляет термин «татары» и возводит на них проклятия, а правителя Монгольской империи Мунке называл «великим ханом татар». После установления дружественных отношений между Золотой Ордой и Мамлюкским султанатом Египта, золотоордынский правитель Берке именовался «великим царем татарским» (Ибн ‘Абд аз-Захир). Однако позднее, во времена правления в Египте султана Мансура Калавуна, в сочинениях придворных хронистов правители и элита Золотой Орды именуются «берковичами», а жителей страны называют «кыпчаками». Возможно, такая установка исходила от самого султана, который по происхождению был «кыпчаком».

Египетский летописец Рукн ад-Дин Бейбарс изначально называл правителя Берке «царем татарским», в отношении пришедшего к власти после Берке — Менгу Тимура уточняет «государь татарский в Северных странах». Ан-Нувейри Золотую Орду именует землей «тюрков и кыпчаков», а правителя именует «владетелем Сарая и земель Кыпчакских» и «государем татарским в Северных землях». Все чаще в обиходе применяется название государства от имени одного из правителей «царство Берке», «дом Берке», «царство Узбека».

Секретарь египетского султана Шихабетдин ал-‘Умари в своем сочинении «Пути взоров по государствам с крупными городами» очень подробно описывает социальную жизнь Золотой Орды, образ жизни, нравы и обычаи, традиции питания, сведения об этом он собирал от путешественников и послов, прибывавших к султанскому двору. О территории Золотой Орды он писал:

«В древности это государство было страною Кыпчаков, но когда им завладели Татары, то кыпчаки сделались их подданными. Потом они (Татары) смешались с ними (Кыпчаками), и земля одержала верх над природными и расовыми качествами их (Татар) и все они стали точно кыпчаки, как будто они одного (с ними) рода, от того, что Монголы (и Татары) поселились на земле Кыпчаков, вступали в брак с ними и оставались жить в землях их (Кыпчаков)».

В трудах последующих авторов жителей Золотой Орды все чаще называют «тюрками» и «кыпчаками», однако правителей Золотой Орды все также называют «царями Татарскими», а высшее сановничество «татарскими эмирами» (Ибн Дукмак. Ал-Макризи). В начале XV в. Бадретдин ал-Айни правителей Улуса Джучи называет «правителями в странах Северных и землях Тюркских и Кыпчакцких, «царь Татарский в странах Северных», «государями Северного царства»; «государями Дешта»; «государями земель Дештских». Ал-Джаннаби, автор XVI века,уже не употребляет термин «татар» в отношении правителей Золотой Орды, а именует их правителями «Дешта» или «Дешти-Кыпчака».

Фото: realnoevremya.ru

Таким образом, с XIII века термин «татар» достаточно прочно укрепился в сознании средневековых арабских летописцев. Этот термин впоследствии стал проявляться и в общественной жизни мамлюкского султаната Египта, где стали входить в обиход словосочетания «татарский кафтан» и ткань под названием «татарийат», а также этот термин закрепился и в именах правящей элиты: дочку египетского султана Мухаммада ан-Насира звали ат-Татар ал-Хиджазийа, а один из мамлюкских султанов носил имя аз-Захир Сайф ад-дин Татар.

Сегодня многие современные арабские исследователи пытаются разобраться и объяснить, кто же такие татары и чем они отличаются от монголов, используя в своих исследованиях сочинения Шигабутдина Марджани и Мурада Рамзи, которые были написаны на арабском языке. Большинство из современных арабских исследователей полагают, что с точки зрения географического положения, татары жили недалеко от Средней Азии и были интегрированы в монгольскую армию в XIII веке, так как в то время они считались неотъемлемой частью Монгольской империи.