«На левом берегу Днепра восседает правитель Крыма «Царь Тартарии»
Из истории крымских татар, династии Гераев, потомков Джучидов, и становления нации
Одним из крупнейших государств — наследников Золотой Орды было Крымское ханство — часть большого этнокультурного пространства на обширном участке Евразии. Ханы из крымской династии Гераев являлись потомками Джучидов, поэтому их представители правили в Казанском и Астраханском ханствах. Институт истории им. Марджани выпустил новое издание пятитомника «История крымских татар». Третий том посвящен одному из ключевых исторических этапов развития этого народа — периоду Крымского ханства (XV—XVIII вв.). Полных и завершенных исследований по крымским татарам до сих пор не было, новая книга татарстанских авторов заполняет некоторые пробелы в истории этого тюркского народа.
1.7. Европейские картографические источники. И.К. Фоменко
Цель данного раздела — проследить на материале графических источников (карт XV—XVII вв., вышедших из ведущих картографических мастерских Европы) отражение знаний европейцев о Крымском ханстве. Постараемся выяснить, как аккумулировалась информация о Крымском юрте, осколке Золотой Орды, мощном государстве Северного Причерноморья, просуществовавшем без малого 350 лет (с 1441 по 1783 г.), за которым в Европе закрепилось название «Малая Тартария» («Tartaria Minor»). Посмотрим, как европейские мастера-картографы маркировали границы этого государства, протянувшегося от эстуария Дуная до Зихии, что в современном Краснодарском крае; какими миниатюрами и легендами они снабжали Tartaria Minor. Сразу отметим, что за редчайшим исключением отражение политической ситуации в Северном Причерноморье на картах отстает от реальности, как правило, на 30—50 лет, а то и больше.
XV век
Тартарский король. Одной из знаковых для раскрытия нашей темы является морская карта, изготовленная каталанским мастером Хайме (Жауме) Бертраном в 1482 г. По ней мы можем проследить становление Крымского юрта как независимого государства и выход его из-под власти Золотой Орды. На карте, восточнее Крыма, присутствует довольно крупное изображение правителя со скипетром и державой, именуемого «La Gran сhan Amperator de Tartaria». На левом берегу Днепра восседает на подушках правитель Крыма, вооруженный кривым мечом и круглым щитом с изображением стилизованной тамги, рядом подпись «Царь Тартарии». «Rey de tartaria» взирает на Запад [Ronсiere, 1925], на правителя Руси, который, в свою очередь, смотрит на своего восточного оппонента.
Обратим внимание на то, что все важнейшие объекты на карте имеют билингвистические подписи, как на латыни, так и на турецком. Этот факт свидетельствует, что портолан использовался также и османами (трофей?) — лоцманами или географами. Над Каффой все еще реет знамя с крестом св. Георгия, хотя уже за 7 лет до создания карты османы захватили полуостров. Но самое удивительное, что мы, возможно впервые, видим на этой карте топоним «Крым»! Надпись маркирует полуостров красными чернилами, чтобы акцентировать внимание зрителя. В письменных источниках восточного происхождения топоним «Крым» встречается уже в XIII в. До появления этой карты, да нередко и после, западные картографы отмечали полуостров и часть Северного Причерноморья названием «Газария», которое происходило от этнотопонимов «Gatzar» (Хазария) [Фоменко, 2011], Таврика и пр.
На карте генуэзского картографа Альбино де Канепа все Северное Причерноморье маркировано знаменами республики святого Георгия — Генуи, хотя карта датирована 1489 г. Этот графический прием изображения узнаваемого флага на картах в XV—XVI вв. демонстрировал читателю, кому принадлежит данная территория. Крымский полуостров обозначен как «Gazaria», но севернее миниатюрист поместил два огромных ханских шатра, что косвенно свидетельствует о политических переменах в регионе, причем не в пользу европейцев.
XVI век
В этот период Крымское ханство на графических полях европейских карт обзавелось границами, геральдической стеммой, иконографией правителя, бытовыми деталями и пр. атрибутами «картографической государственности».
Император Великий Тартарии. На портолане 1529 г. мастера из Анконы Конте ди Оттомане Фредуччи в художественной форме показано становление государственности Крымского юрта. Собирательный образ тартарского правителя (художник воплотил его в образе Тамерлана) помещен в Северном Причерноморье близ Крыма в междуречье Днепра и Дона над регионом «Кумания». На миниатюре правитель Тартарии восседает на низком троне, он вооружен восточным щитом и кривым мечом. Взгляд его устремлен в сторону Запада, на «Царя России». За спиной владыки помещен топоним «Tartaria», а под ногами текст на латыни, состоящий из 8 регистров, который полностью приводится ниже. Отметим, что протографы подобного текста встречаются на генуэзских портоланах второй половины XV в.
«Этот император именуется «Великий Тартарус» («Magnus Tartarus»), и в своем государстве он обладает великим могуществом. По его повелению могут собраться двести тысяч всадников и бесчисленное множество пеших воинов. Что же касается образа жизни тартар, то он сильно отличается от жизни в городе. Они имеют угрожающий внешний вид и отталкивающий образ: широкие лица и маленькие глаза. Их жилища и города, в которых они живут со своими семьями, состоят из повозок, которые они перемещают с помощью лошадей и быков. Земля их представляет собой низменную долину. Из среды их народа вышло много деятельных и могущественных правителей, и особенно один, который присоединил к своей империи владения Византии в Малой Азии, обе Армении, Месопотамию, землю Халдеев, Сирию, Мидию, Персию и даже часть Индии; в ходе завоеваний он предал огню многие города, а звали его «великий Тамерлан».
Легенда близ правителя России является самой пространной, это первая из известных легенд о «Rossia» на портоланах. По всей видимости, здесь можно усмотреть влияние знаменитой планисферы 1459 г. Фра Мауро. «Этот коронованный Король России очень велик и могуществен. Его царство состоит из трех провинций: первая именуется «Россия», вторая «Черная Россия», а у третьей название — «Белая Россия». В этой стране проживают очень искусные ремесленники и превосходные торговцы. В России имеется огромное количество богатства, особенно всеразличнейших мехов, которые они продают в Персию, перевозя их через Каспийское море и Каспийские горы. Также жители России поставляют меха во Фландрию и другие страны, переправляя их по Германскому морю».
Царь Tartaro. Следующий блок морских карт снова демонстрирует европейскому читателю агрессивный образ «чужого», вооруженного и очень опасного «Tartaro», снабженного огромным кривым мечом. Причем здесь мы видим уже не собирательный образ восточного тартарского императора, а иконографию крымского хана.
Устрашающего вида миниатюра Tartaro присутствует на навигационной карте из морского атласа 1512 г. Весконте де Маджоло и на его же портолане 1541 г., а также на морской карте другого представителя знаменитого генуэзского клана картографов третьей четверти XVI в. — Джакопо Маджоло. Все фигуры «Тартаро» взирают на Крым, раскинувшийся у их ног, все восседают на низких тронах и все вооружены огромными кривыми мечами. Однако парадные ханские одежды у них разные.
Вассалитет. Европейские картографы, несомненно, обладали информацией о вассальных отношениях Крымского ханства к дому Османа. Посмотрим, какие же художественные приемы использовали картографы, чтобы продемонстрировать в своих работах данный концепт.
На морской карте венецианского картографа Джорджо Сидери Каллапода (карту он создал в Кандии на Крите) близ Перекопа мы видим флаг, где на красном поле изображен золотой полумесяц. Полотнище подобного дизайна он водрузил и над столицей османов Стамбулом.
На навигационной карте, изготовленной на Пиренеях португальцем Диогу Хомемом, над Крымом развевается огромный алый стяг, на котором художник поместил сразу 4 золотых полумесяца.
Картограф Фернан Дурадо на портолане 1570 г. демонстрирует дизайн османского герба, который подобен европейскому. Гербовое поле разделено на 4 части: левое верхнее и правое нижнее окрашены в синий цвет, а правое верхнее и левое нижнее — в красный. В каждом вписан золотой полумесяц. На этом роскошном портолане присутствуют только два подобных герба: над Крымом и в Анатолии.
На портолане 1563 г. Джакомо Маджоло в Северном Причерноморье, где практически над всеми городами реют флаги с османской символикой, находится огромный ханский шатер, расшитый золотыми узорами. Перед ним на высоком европейском троне восседает «Тартарский Король» в чалме и с пышными усами. Художник не снабдил «Re de Tartaria» никакой арматой, и выглядит он, как ни странно, совершенно не агрессивно. Взгляд «Короля» устремлен на Восток. А над роскошным шатром, маркирующим ханскую ставку, развевается стяг с изображением золотого полумесяца на красном фоне (на всех остальных флагах поле желтое, а полумесяц красный). Таким образом, миниатюрист продемонстрировал нам особый статус Тартарского Короля; а в эпоху средневековья, как известно, символ играл огромную роль.
Тамга. На карте, посвященной Польше и Венгрии, из латиноязычного варианта знаменитой «Википедии Средних веков» — «Космографии» Себастьяна Мюнстера появляется «герб» Крымского ханства — тамга. Дизайн ее своеобразен. Это производная от тамги хана Узбека (версия 1312 г.). Черная тамга вписана в красное гербовое поле и помещена над Азовским морем. Над этим «гербом» вырезано название региона, которое будет кочевать по европейским картам несколько столетий — «Малая Тартария» («Tartaria minor»). Сам же Крымский полуостров «принадлежит» перекопским тартарам («Tartaria Preсopiens»). Крымская топонимика на карте лапидарна: на перешейке уже отмечено укрепление «Preсop»; «Coslo» (Евпатория); «Kerkel» и «Monсop» (Мангуп).
Тартары Перекопские. На карте «Современная Сарматия в Европе» германского картографа Мартина Вальдзеемюллера (ум. в 1518 г.), которая предназначалась для Страсбургского издания «Географии» Клавдия Птолемея 1513 г., появляется одно из первых упоминаний того, что земли в Северном Причерноморье принадлежат Крымскому ханству — «Тартария перекопских (татар)». Этот этноним надолго закрепился в европейской картографии. А на самом полуострове внимательный европейский читатель мог увидеть, что Крым в начале XVI в. обозначен как «Таврика Херсонесская, а в настоящее время Малая Тартария».
Карта «Московии» 1525 г. была составлена по материалам русского посланника в Ватикане Дмитрия Герасимова и являлась приложением к сочинению гуманиста Паоло Джовио «Книга о московитском посольстве».
Регион между Днепром и перешейком маркирован надписью «Перекопские Тартары». На самом же полуострове мы видим традиционное название Крыма — «Тавр(ика) Херсонес(ская)». На этой знаковой табуле картографом Баттиста Аньезе была добавлена миниатюра населенного пункта у излучины левого рукава Днепра, который на карте 1513 г. Мартина Вальдзеемюллера отмечен пуансоном как город «ereza» (возможно, Березань).
Быт. Регион Малой Тартарии на карте «Московии» (протограф 1542 г.; наша гравюра 1570 г. Франца Хогенбергера), составленной по материалам, предоставленным беглым боярином Иваном Ляцким в 30-е годы XVI в. мастеру из Данцига Антонию Виду, простирается от реки Яик до Днепра.
«Перекопская» Орда находится на своем традиционном месте в Крыму, а принадлежащие ей стада пасутся севернее, доходя до истоков «Сосны-реки». Близ вооруженных фигур перекопских татар (на протографе) помещен авторский текст: «Тартары эти сильно враждуют с христианами». Возможно, появлению этой ремарки поспособствовал поход крымских татар на Москву 1541 г. или чуть более ранний набег на Волынь. Европейский «Счастливый Читатель» (так в авторском обращении) мог лицезреть быт крымцев: ханскую ставку с шатрами и табун лошадей.
На «отчетной» карте Московии Яна и Лукаса Дутекумов, изготовленной до 1572 г., в области «Crimea» присутствует более пространная легенда: «Крымцы суть Магометане, и они совершают набеги на Московитов, с которыми постоянно ведут боевые действия».
А на карте Дженкинсона-Ортелия 1570 г. (протограф 1562 г.) читатель может видеть, как конный лучник под грифом «Crimea» с воинственным видом скачет в сторону крепости «Азов». Вооружение всадника составляет композитный лук и круглый щит, закинутый за спину.
Границы и столицы. К концу XVI в. на европейских картах Крымское ханство наконец-то обзаводится столицей. На карте Герарда Меркатора 1595 г. этот регион обозначен — «Таврика Херсонесская, как ее именовали в старину, а ныне Таврика Перекопская и Газария». В названии карты явно прослеживаются полонизмы, что косвенно свидетельствует о том, какие источники легли в основу ее составления. Границы «Крыма, или Перекопской Тартарии» («Crimea seu Tartaria Przeсopensis») на карте отмечены пунктиром и для большей наглядности тонированы желтым цветом. На западе Крымский юрт ограничен левым рукавом эстуария Днепра; на севере — рекой Сейм; на востоке границей ханству служит «Северный Донец, или Малый Танаис»; на юго-востоке граница проходит по правому берегу Дона.
Весь полуостров, которому автор карты оставил традиционное название «Таврика Херсонесская», усеян городами и населенными пунктами, тонированными в большинстве своем для наглядности красным цветом. Самым крупным городом в Крыму, судя по миниатюре, является «Феодосия, которая ныне именуется Каффа». Затем по значимости идет Бахчисарай («Baссassaraium»). Солхат («Cremum»), к примеру, обозначен таким же значком, как Мангуп («Manсopia»).
XVII век
Образ «тартарина». Итак, на наших графических полях наступил XVII век. На карте Йодокуса Хондиуса 1606 г. с лапидарным названием «Tartaria» в Закавказье помещены две фигуры, экзотические как для этого региона, так и для европейцев. Это «образ тартарина» и «образ самоеда».
«Imago Tartari» представляет собой воина, вооруженного составным луком (тетива ослаблена, что свидетельствует о его мирных намерениях) и булавой, усеянной острыми шипами. Житель Крайнего Севера облачен в шкуру морского зверя и вооружен гарпуном. Беседа между ними носит миролюбивый характер. Топоним «Крым. Перекопские Тартары» на этой карте «форсировал» реку Северский Донец и достиг Иван-озера.
«Феодоров Вал». Рассмотрим карту России Гесселя Герритса 1614 г., базирующуюся в основном на подлинных русских чертежах XVI столетия [Рыбаков, 1974, с. 57—68]. Вопрос о том, каким образом Герритс получил русские материалы, никогда не ступая ногой на российскую землю, остается открытым. Считается, что часть информации Герритсу предоставил Исаак Масса. Манускрипт с изображением центральной части России приписывают одному из первых известных нам русских картографов, царевичу Федору Годунову [Багров, 2005, с. 256]. Информация об использовании Герритсом других источников, помимо чертежа Федора Годунова, подтверждается языком самой карты. В частности, Герритс привлекал карту России Герарда Меркатора из атласа 1595 г. Ошибка с карты Меркатора перекочевала на «Tabula Russiae» 1613 г.
Если карта русского государства, использованная Герритсом, была вычерчена царевичем Федором Годуновым, который имел доступ к официальным секретным русским картам, в том числе и к «Большому чертежу», то карта Герритса — своего рода ремейк не сохранившейся графики Большого чертежа.
В левом нижнем углу карты присутствует роскошный картуш в обрамлении державной атрибутики Московского государства, из текста которого следует, что основой карты стали материалы, связанные с именем Федора Борисовича Годунова. Карта посвящена воцарившемуся в 1613 г. Михаилу Федоровичу Романову («Карта РУССИИ, была изготовлена с манускрипта, который был вычерчен при участии Феодора, сына Царя Бориса»).
Она демонстрирует впечатляющую линию засек. Европейский читатель мог с удивлением видеть гигантское сооружение, так называемую «Saisek» (засечную черту), которая протянулась от верховьев реки Псёл до Волги, южнее города Saratoff! А в регионе «Mordva» можно прочесть пояснительный комментарий близ этого «Феодорова Вала» о том, что «Засека сооружена царем Федором Иоанновичем для защиты от набегов крымских тартар».
Напротив «Saisek», словно подразделения татарской конницы, от Днепра до Волги, протянулось название государства, которое вызывало такие опасения — «Crimea, или Перекопская Тартария». Обратим внимание на то, что столицей государства «Crimea» является на карте не «Baсassarajum», а город «Crim», о чем свидетельствуют размеры миниатюры и маркировка значка города красным цветом.
«Перекопская Империя». Перед нами карта 1634 г. (мы рассматриваем только правую панель течения р. Днепр), вышедшая из мастерской всемирно известной картографической фирмы Блау в Амстердаме. Протографом данной карты стала первая карта Великого княжества Литовского, изготовленная в 1613 г. по заказу литовского магната Николая Радзивилла по прозвищу «Сиротка» польским картографом Томашем Маковским. Кстати, именно на этой табуле в регионе «Внешняя Волынь», которая на карте находится в нижнем течении Днепра, впервые появляется топоним «Украина». Легенда гласит, что «Волынь Внешнюю, также называют «Украина», или по-другому — «Низ».
На этой замечательной карте уделено значительное внимание как татарским, так и христианским укреплениям. Следует обратить внимание читателя на то, что Крымский юрт на этой карте, которая многократно переиздавалась и имела широкое хождение по всей Европе, именуется «Империей»! О западных рубежах Крымского государства говорится, что это «Часть Империи Перекопского Хана». Само же Перекопское укрепление («Przeсop») присутствует в правом нижнем углу и омывается зелеными водами «Понта Эвксинского».
«Дикое поле» в начале XVII столетия представляло собой весьма нестабильный регион, где постоянно происходили столкновения войск Речи Посполитой, запорожцев и московитов с крымцами и ногаями. Близ острова Хортица, на правом берегу Днепра, выше впадения реки Конские Воды, помещена миниатюра крепости, над которой возвышается латинский крест, а рядом комментарий: «Хортица. Есть место на реке Борисфен, где Дмитрий Вишневецкий построил свою фортецию, которую он опоясал стенами; а крепость оная, в силу своего предназначения, должна была максимально предотвращать опасность военного вторжения, как со стороны князей или перекопских ханов, так и всех прочих орд и набегов».
Близ города Очакова, над стенами которого на карте красуется полумесяц, читаем: «Очаков — один из главных скифских (татарских, — И. Ф.) городов. Он от Черкасс отстоит на 67 миль; от порогов на 30, а от Белгорода на 20 миль».
Напротив крепости «Живые подковы» на левом берегу Днепра находится более мощное (судя по миниатюре) татарское укрепление — «Ostam kermen», в самом названии которого заключено слово «крепость». В тексте объясняется, почему она так серьезно укреплена: «Опоясанная стенами крепость Остам Кермен, населена тартарами. А укреплена она по причине постоянных казачьих рейдов из Тартарской пустыни (Дикое поле, — И. Ф.)».
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