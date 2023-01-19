«На левом берегу Днепра восседает правитель Крыма «Царь Тартарии»

Из истории крымских татар, династии Гераев, потомков Джучидов, и становления нации

Фото: карта Крыма и части Северного Причерноморья из морского атласа Бахрие. Пири Реис, около 1520 г.

Одним из крупнейших государств — наследников Золотой Орды было Крымское ханство — часть большого этнокультурного пространства на обширном участке Евразии. Ханы из крымской династии Гераев являлись потомками Джучидов, поэтому их представители правили в Казанском и Астраханском ханствах. Институт истории им. Марджани выпустил новое издание пятитомника «История крымских татар». Третий том посвящен одному из ключевых исторических этапов развития этого народа — периоду Крымского ханства (XV—XVIII вв.). Полных и завершенных исследований по крымским татарам до сих пор не было, новая книга татарстанских авторов заполняет некоторые пробелы в истории этого тюркского народа.

1.7. Европейские картографические источники. И.К. Фоменко

Цель данного раздела — проследить на материале графических источников (карт XV—XVII вв., вышедших из ведущих картографических мастерских Европы) отражение знаний европейцев о Крымском ханстве. Постараемся выяснить, как аккумулировалась информация о Крымском юрте, осколке Золотой Орды, мощном государстве Северного Причерноморья, просуществовавшем без малого 350 лет (с 1441 по 1783 г.), за которым в Европе закрепилось название «Малая Тартария» («Tartaria Minor»). Посмотрим, как европейские мастера-картографы маркировали границы этого государства, протянувшегося от эстуария Дуная до Зихии, что в современном Краснодарском крае; какими миниатюрами и легендами они снабжали Tartaria Minor. Сразу отметим, что за редчайшим исключением отражение политической ситуации в Северном Причерноморье на картах отстает от реальности, как правило, на 30—50 лет, а то и больше.

XV век

Тартарский король. Одной из знаковых для раскрытия нашей темы является морская карта, изготовленная каталанским мастером Хайме (Жауме) Бертраном в 1482 г. По ней мы можем проследить становление Крымского юрта как независимого государства и выход его из-под власти Золотой Орды. На карте, восточнее Крыма, присутствует довольно крупное изображение правителя со скипетром и державой, именуемого «La Gran сhan Amperator de Tartaria». На левом берегу Днепра восседает на подушках правитель Крыма, вооруженный кривым мечом и круглым щитом с изображением стилизованной тамги, рядом подпись «Царь Тартарии». «Rey de tartaria» взирает на Запад [Ronсiere, 1925], на правителя Руси, который, в свою очередь, смотрит на своего восточного оппонента.

Фрагмент морской карты-портолана 1482 г. Хайме Бертрана

Обратим внимание на то, что все важнейшие объекты на карте имеют билингвистические подписи, как на латыни, так и на турецком. Этот факт свидетельствует, что портолан использовался также и османами (трофей?) — лоцманами или географами. Над Каффой все еще реет знамя с крестом св. Георгия, хотя уже за 7 лет до создания карты османы захватили полуостров. Но самое удивительное, что мы, возможно впервые, видим на этой карте топоним «Крым»! Надпись маркирует полуостров красными чернилами, чтобы акцентировать внимание зрителя. В письменных источниках восточного происхождения топоним «Крым» встречается уже в XIII в. До появления этой карты, да нередко и после, западные картографы отмечали полуостров и часть Северного Причерноморья названием «Газария», которое происходило от этнотопонимов «Gatzar» (Хазария) [Фоменко, 2011], Таврика и пр.

На карте генуэзского картографа Альбино де Канепа все Северное Причерноморье маркировано знаменами республики святого Георгия — Генуи, хотя карта датирована 1489 г. Этот графический прием изображения узнаваемого флага на картах в XV—XVI вв. демонстрировал читателю, кому принадлежит данная территория. Крымский полуостров обозначен как «Gazaria», но севернее миниатюрист поместил два огромных ханских шатра, что косвенно свидетельствует о политических переменах в регионе, причем не в пользу европейцев.

Портолан 1489 г. генуэзского мастера Альбино де Канепа

XVI век

В этот период Крымское ханство на графических полях европейских карт обзавелось границами, геральдической стеммой, иконографией правителя, бытовыми деталями и пр. атрибутами «картографической государственности».

Император Великий Тартарии. На портолане 1529 г. мастера из Анконы Конте ди Оттомане Фредуччи в художественной форме показано становление государственности Крымского юрта. Собирательный образ тартарского правителя (художник воплотил его в образе Тамерлана) помещен в Северном Причерноморье близ Крыма в междуречье Днепра и Дона над регионом «Кумания». На миниатюре правитель Тартарии восседает на низком троне, он вооружен восточным щитом и кривым мечом. Взгляд его устремлен в сторону Запада, на «Царя России». За спиной владыки помещен топоним «Tartaria», а под ногами текст на латыни, состоящий из 8 регистров, который полностью приводится ниже. Отметим, что протографы подобного текста встречаются на генуэзских портоланах второй половины XV в.

Фрагмент морской карты Конте ди Оттомане Фредуччи 1529 г.

«Этот император именуется «Великий Тартарус» («Magnus Tartarus»), и в своем государстве он обладает великим могуществом. По его повелению могут собраться двести тысяч всадников и бесчисленное множество пеших воинов. Что же касается образа жизни тартар, то он сильно отличается от жизни в городе. Они имеют угрожающий внешний вид и отталкивающий образ: широкие лица и маленькие глаза. Их жилища и города, в которых они живут со своими семьями, состоят из повозок, которые они перемещают с помощью лошадей и быков. Земля их представляет собой низменную долину. Из среды их народа вышло много деятельных и могущественных правителей, и особенно один, который присоединил к своей империи владения Византии в Малой Азии, обе Армении, Месопотамию, землю Халдеев, Сирию, Мидию, Персию и даже часть Индии; в ходе завоеваний он предал огню многие города, а звали его «великий Тамерлан».

Легенда близ правителя России является самой пространной, это первая из известных легенд о «Rossia» на портоланах. По всей видимости, здесь можно усмотреть влияние знаменитой планисферы 1459 г. Фра Мауро. «Этот коронованный Король России очень велик и могуществен. Его царство состоит из трех провинций: первая именуется «Россия», вторая «Черная Россия», а у третьей название — «Белая Россия». В этой стране проживают очень искусные ремесленники и превосходные торговцы. В России имеется огромное количество богатства, особенно всеразличнейших мехов, которые они продают в Персию, перевозя их через Каспийское море и Каспийские горы. Также жители России поставляют меха во Фландрию и другие страны, переправляя их по Германскому морю».

Царь Tartaro. Следующий блок морских карт снова демонстрирует европейскому читателю агрессивный образ «чужого», вооруженного и очень опасного «Tartaro», снабженного огромным кривым мечом. Причем здесь мы видим уже не собирательный образ восточного тартарского императора, а иконографию крымского хана.

Устрашающего вида миниатюра Tartaro присутствует на навигационной карте из морского атласа 1512 г. Весконте де Маджоло и на его же портолане 1541 г., а также на морской карте другого представителя знаменитого генуэзского клана картографов третьей четверти XVI в. — Джакопо Маджоло. Все фигуры «Тартаро» взирают на Крым, раскинувшийся у их ног, все восседают на низких тронах и все вооружены огромными кривыми мечами. Однако парадные ханские одежды у них разные.

Фрагмент портолана Джакопо де Маджоло (третья четверть XVI в.)

Вассалитет. Европейские картографы, несомненно, обладали информацией о вассальных отношениях Крымского ханства к дому Османа. Посмотрим, какие же художественные приемы использовали картографы, чтобы продемонстрировать в своих работах данный концепт.

На морской карте венецианского картографа Джорджо Сидери Каллапода (карту он создал в Кандии на Крите) близ Перекопа мы видим флаг, где на красном поле изображен золотой полумесяц. Полотнище подобного дизайна он водрузил и над столицей османов Стамбулом.

На навигационной карте, изготовленной на Пиренеях португальцем Диогу Хомемом, над Крымом развевается огромный алый стяг, на котором художник поместил сразу 4 золотых полумесяца.

Портолан португальского картографа Диогу Хомема 1563 г.

Картограф Фернан Дурадо на портолане 1570 г. демонстрирует дизайн османского герба, который подобен европейскому. Гербовое поле разделено на 4 части: левое верхнее и правое нижнее окрашены в синий цвет, а правое верхнее и левое нижнее — в красный. В каждом вписан золотой полумесяц. На этом роскошном портолане присутствуют только два подобных герба: над Крымом и в Анатолии.

На портолане 1563 г. Джакомо Маджоло в Северном Причерноморье, где практически над всеми городами реют флаги с османской символикой, находится огромный ханский шатер, расшитый золотыми узорами. Перед ним на высоком европейском троне восседает «Тартарский Король» в чалме и с пышными усами. Художник не снабдил «Re de Tartaria» никакой арматой, и выглядит он, как ни странно, совершенно не агрессивно. Взгляд «Короля» устремлен на Восток. А над роскошным шатром, маркирующим ханскую ставку, развевается стяг с изображением золотого полумесяца на красном фоне (на всех остальных флагах поле желтое, а полумесяц красный). Таким образом, миниатюрист продемонстрировал нам особый статус Тартарского Короля; а в эпоху средневековья, как известно, символ играл огромную роль.

Тамга. На карте, посвященной Польше и Венгрии, из латиноязычного варианта знаменитой «Википедии Средних веков» — «Космографии» Себастьяна Мюнстера появляется «герб» Крымского ханства — тамга. Дизайн ее своеобразен. Это производная от тамги хана Узбека (версия 1312 г.). Черная тамга вписана в красное гербовое поле и помещена над Азовским морем. Над этим «гербом» вырезано название региона, которое будет кочевать по европейским картам несколько столетий — «Малая Тартария» («Tartaria minor»). Сам же Крымский полуостров «принадлежит» перекопским тартарам («Tartaria Preсopiens»). Крымская топонимика на карте лапидарна: на перешейке уже отмечено укрепление «Preсop»; «Coslo» (Евпатория); «Kerkel» и «Monсop» (Мангуп).

Новая карта Польши и Венгрии. Космография Себастьяна Мюнстера. Базель, 1552. Латинская версия

Тартары Перекопские. На карте «Современная Сарматия в Европе» германского картографа Мартина Вальдзеемюллера (ум. в 1518 г.), которая предназначалась для Страсбургского издания «Географии» Клавдия Птолемея 1513 г., появляется одно из первых упоминаний того, что земли в Северном Причерноморье принадлежат Крымскому ханству — «Тартария перекопских (татар)». Этот этноним надолго закрепился в европейской картографии. А на самом полуострове внимательный европейский читатель мог увидеть, что Крым в начале XVI в. обозначен как «Таврика Херсонесская, а в настоящее время Малая Тартария».

«Современная Сарматия в Европе…». Мартин Вальдзеемюллер. Страсбург, 1513 г.

Карта «Московии» 1525 г. была составлена по материалам русского посланника в Ватикане Дмитрия Герасимова и являлась приложением к сочинению гуманиста Паоло Джовио «Книга о московитском посольстве».

Регион между Днепром и перешейком маркирован надписью «Перекопские Тартары». На самом же полуострове мы видим традиционное название Крыма — «Тавр(ика) Херсонес(ская)». На этой знаковой табуле картографом Баттиста Аньезе была добавлена миниатюра населенного пункта у излучины левого рукава Днепра, который на карте 1513 г. Мартина Вальдзеемюллера отмечен пуансоном как город «ereza» (возможно, Березань).

Быт. Регион Малой Тартарии на карте «Московии» (протограф 1542 г.; наша гравюра 1570 г. Франца Хогенбергера), составленной по материалам, предоставленным беглым боярином Иваном Ляцким в 30-е годы XVI в. мастеру из Данцига Антонию Виду, простирается от реки Яик до Днепра.

Фрагмент карты Московии, 1570 г. (протограф 1542 г.)

«Перекопская» Орда находится на своем традиционном месте в Крыму, а принадлежащие ей стада пасутся севернее, доходя до истоков «Сосны-реки». Близ вооруженных фигур перекопских татар (на протографе) помещен авторский текст: «Тартары эти сильно враждуют с христианами». Возможно, появлению этой ремарки поспособствовал поход крымских татар на Москву 1541 г. или чуть более ранний набег на Волынь. Европейский «Счастливый Читатель» (так в авторском обращении) мог лицезреть быт крымцев: ханскую ставку с шатрами и табун лошадей.

На «отчетной» карте Московии Яна и Лукаса Дутекумов, изготовленной до 1572 г., в области «Crimea» присутствует более пространная легенда: «Крымцы суть Магометане, и они совершают набеги на Московитов, с которыми постоянно ведут боевые действия».

А на карте Дженкинсона-Ортелия 1570 г. (протограф 1562 г.) читатель может видеть, как конный лучник под грифом «Crimea» с воинственным видом скачет в сторону крепости «Азов». Вооружение всадника составляет композитный лук и круглый щит, закинутый за спину.

Фрагмент карты Московии Дженкинсона-Ортелия. Гравюра 1570 г. (протограф 1562 г.)

Границы и столицы. К концу XVI в. на европейских картах Крымское ханство наконец-то обзаводится столицей. На карте Герарда Меркатора 1595 г. этот регион обозначен — «Таврика Херсонесская, как ее именовали в старину, а ныне Таврика Перекопская и Газария». В названии карты явно прослеживаются полонизмы, что косвенно свидетельствует о том, какие источники легли в основу ее составления. Границы «Крыма, или Перекопской Тартарии» («Crimea seu Tartaria Przeсopensis») на карте отмечены пунктиром и для большей наглядности тонированы желтым цветом. На западе Крымский юрт ограничен левым рукавом эстуария Днепра; на севере — рекой Сейм; на востоке границей ханству служит «Северный Донец, или Малый Танаис»; на юго-востоке граница проходит по правому берегу Дона.

Весь полуостров, которому автор карты оставил традиционное название «Таврика Херсонесская», усеян городами и населенными пунктами, тонированными в большинстве своем для наглядности красным цветом. Самым крупным городом в Крыму, судя по миниатюре, является «Феодосия, которая ныне именуется Каффа». Затем по значимости идет Бахчисарай («Baссassaraium»). Солхат («Cremum»), к примеру, обозначен таким же значком, как Мангуп («Manсopia»).

XVII век

Образ «тартарина». Итак, на наших графических полях наступил XVII век. На карте Йодокуса Хондиуса 1606 г. с лапидарным названием «Tartaria» в Закавказье помещены две фигуры, экзотические как для этого региона, так и для европейцев. Это «образ тартарина» и «образ самоеда».

«Imago Tartari» представляет собой воина, вооруженного составным луком (тетива ослаблена, что свидетельствует о его мирных намерениях) и булавой, усеянной острыми шипами. Житель Крайнего Севера облачен в шкуру морского зверя и вооружен гарпуном. Беседа между ними носит миролюбивый характер. Топоним «Крым. Перекопские Тартары» на этой карте «форсировал» реку Северский Донец и достиг Иван-озера.

Тартария. Йодокус Хондиус. Амстердам, 1606 г., фрагмент

«Феодоров Вал». Рассмотрим карту России Гесселя Герритса 1614 г., базирующуюся в основном на подлинных русских чертежах XVI столетия [Рыбаков, 1974, с. 57—68]. Вопрос о том, каким образом Герритс получил русские материалы, никогда не ступая ногой на российскую землю, остается открытым. Считается, что часть информации Герритсу предоставил Исаак Масса. Манускрипт с изображением центральной части России приписывают одному из первых известных нам русских картографов, царевичу Федору Годунову [Багров, 2005, с. 256]. Информация об использовании Герритсом других источников, помимо чертежа Федора Годунова, подтверждается языком самой карты. В частности, Герритс привлекал карту России Герарда Меркатора из атласа 1595 г. Ошибка с карты Меркатора перекочевала на «Tabula Russiae» 1613 г.

«Таврика Херсонесская…». Герард Меркатор, 1595 г.

Если карта русского государства, использованная Герритсом, была вычерчена царевичем Федором Годуновым, который имел доступ к официальным секретным русским картам, в том числе и к «Большому чертежу», то карта Герритса — своего рода ремейк не сохранившейся графики Большого чертежа.

В левом нижнем углу карты присутствует роскошный картуш в обрамлении державной атрибутики Московского государства, из текста которого следует, что основой карты стали материалы, связанные с именем Федора Борисовича Годунова. Карта посвящена воцарившемуся в 1613 г. Михаилу Федоровичу Романову («Карта РУССИИ, была изготовлена с манускрипта, который был вычерчен при участии Феодора, сына Царя Бориса»).

Она демонстрирует впечатляющую линию засек. Европейский читатель мог с удивлением видеть гигантское сооружение, так называемую «Saisek» (засечную черту), которая протянулась от верховьев реки Псёл до Волги, южнее города Saratoff! А в регионе «Mordva» можно прочесть пояснительный комментарий близ этого «Феодорова Вала» о том, что «Засека сооружена царем Федором Иоанновичем для защиты от набегов крымских тартар».

. «Карта России по материалам и чертежам (царевича) Федора Борисовича (Годунова) …». Гессель Герритс. Амстердам. 1614 г. (протограф 1613 г.)

Напротив «Saisek», словно подразделения татарской конницы, от Днепра до Волги, протянулось название государства, которое вызывало такие опасения — «Crimea, или Перекопская Тартария». Обратим внимание на то, что столицей государства «Crimea» является на карте не «Baсassarajum», а город «Crim», о чем свидетельствуют размеры миниатюры и маркировка значка города красным цветом.

«Перекопская Империя». Перед нами карта 1634 г. (мы рассматриваем только правую панель течения р. Днепр), вышедшая из мастерской всемирно известной картографической фирмы Блау в Амстердаме. Протографом данной карты стала первая карта Великого княжества Литовского, изготовленная в 1613 г. по заказу литовского магната Николая Радзивилла по прозвищу «Сиротка» польским картографом Томашем Маковским. Кстати, именно на этой табуле в регионе «Внешняя Волынь», которая на карте находится в нижнем течении Днепра, впервые появляется топоним «Украина». Легенда гласит, что «Волынь Внешнюю, также называют «Украина», или по-другому — «Низ».

На этой замечательной карте уделено значительное внимание как татарским, так и христианским укреплениям. Следует обратить внимание читателя на то, что Крымский юрт на этой карте, которая многократно переиздавалась и имела широкое хождение по всей Европе, именуется «Империей»! О западных рубежах Крымского государства говорится, что это «Часть Империи Перекопского Хана». Само же Перекопское укрепление («Przeсop») присутствует в правом нижнем углу и омывается зелеными водами «Понта Эвксинского».

Фрагмент (правая панель) «Карты Днепровских порогов». Гравер Гессель Герритс. Виллем Блау. Амстердам, 1634 г.

«Дикое поле» в начале XVII столетия представляло собой весьма нестабильный регион, где постоянно происходили столкновения войск Речи Посполитой, запорожцев и московитов с крымцами и ногаями. Близ острова Хортица, на правом берегу Днепра, выше впадения реки Конские Воды, помещена миниатюра крепости, над которой возвышается латинский крест, а рядом комментарий: «Хортица. Есть место на реке Борисфен, где Дмитрий Вишневецкий построил свою фортецию, которую он опоясал стенами; а крепость оная, в силу своего предназначения, должна была максимально предотвращать опасность военного вторжения, как со стороны князей или перекопских ханов, так и всех прочих орд и набегов».

Близ города Очакова, над стенами которого на карте красуется полумесяц, читаем: «Очаков — один из главных скифских (татарских, — И. Ф.) городов. Он от Черкасс отстоит на 67 миль; от порогов на 30, а от Белгорода на 20 миль».

Напротив крепости «Живые подковы» на левом берегу Днепра находится более мощное (судя по миниатюре) татарское укрепление — «Ostam kermen», в самом названии которого заключено слово «крепость». В тексте объясняется, почему она так серьезно укреплена: «Опоясанная стенами крепость Остам Кермен, населена тартарами. А укреплена она по причине постоянных казачьих рейдов из Тартарской пустыни (Дикое поле, — И. Ф.)».