Шейх Нургали Хасанов: жены-абыстаи, школа для девушек, награды от русского царя и турецкого султана

Из истории деятельности выдающегося татарского ученого-богослова

Фото: здание Буинского медресе, в котором работал Нургали Хасанов. Фото 1997 года

Институт истории им. Марджани выпустил книгу кандидата исторических наук Рашида Амишова «Мусульманский богослов Нургали Хасанов», в которой представлена биография известного мусульманского ученого (1852—1919). Благодаря этому исследованию впервые раскрывается увлекательный жизненный путь религиозного деятеля на основании широкого круга исторических источников и литературы. Нургали Хасанов более 30 лет руководил медресе в Буинске, обучил и воспитал большое количество выдающихся учеников, оставил заметный след в истории татарского народа. Его заслуги признавали власти Российской и Османской империй, от которых он получил высокие правительственные награды. «Реальное время» публикует очередную главу книги о характере, семейной жизни, достижениях и творчестве ученого.

Характер и личные качества

Анализируя большое количество исторических источников, можем утверждать, что богослов Нургали Хасанов был из знатного рода, благодаря хорошим наставникам, получил прекрасное воспитание и глубокие знания. Ему были присущи и такие качества, как духовная и телесная красота, проницательность ума, мужественность, уверенность и искренность в своих словах и поступках, личное обаяние, трудолюбие, высокая нравственность, милосердие, щедрость, любовь к людям. Он обладал хорошими организаторскими, преподавательскими способностями, умел убеждать, вдохновлять и быть примером для подражания. В нем ярко проявлялся «восточный характер», которому присущи гостеприимство, открытость, улыбчивость и дипломатичность. Он легко взаимодействовал с высокопоставленными чиновниками, учеными, суфийскими наставниками, простыми и состоятельными людьми, умел находить нужные слова к их сердцам. Несмотря на консервативные позиции, он был открыт к новым идеям и прогрессу. Всегда и во всем стремился к «золотой середине», считая эту позицию рациональной и похвальной с точки зрения религии, но вместе с тем, не боясь критики и отрицательного отношения к нему, всегда говорил истину. Он знал себе цену, порой мог быть резким в словах и поступках, за что его некоторые современники считали упрямым. Будучи сильным духом он легко переносил все тяжести и испытания судьбы. Сторонился всего греховного, сомнительного и пустых разговоров, бесполезного времяпровождения. Он был далек от интриг, сплетен, сторонился тщеславия и гордыни. Даже будучи известным ученым, избегал говорить о себе как об ученом и писал о себе скромно или вовсе с принижением. О чем может свидетельствовать и этот документ:

Перевод:

Свидетельство

От имама и мудерриса города Буинска Нургали Хасан углы для господина Давлекамова Мухаммад — фатиха сына муллы Хасан хазрата из города Касимова Рязанской губернии.

Фатих эфенди сын Хасан хазрата — имам мусульман города Касимова обучался у меня бессильного и недостойного имама и учителя Нургали Хасан углы в медресе города Буинска Симбирской губернии с прямотой и усердием, обладая целеустремленностью и нравственностью, прекрасными убеждениями и делами, не будучи замеченным в противоречии шариату и несоответствии закону.

Пусть и после этого Всевышний Аллах сделает благочестие его спутником, прямой путь его дорогою, возвышение и увеличение знаний его долею, сделает его ученым Ислама, религиозности и верности, а не ученым зла и вероломства. Аминь.

В городе Буинске имам и мудеррис Нургали Хасан углы

Поставил печать, подкрепляя это свидетельство.

Награды

За заслуги в области исламского просвещения и успешную работу с населением Нургали Хасанов был удостоен государственными наградами. 6 декабря 1897 года от императора Николая II он получил серебряную петличную медаль «За усердие» на Станиславской ленте (за помощь в проведении первой Всероссийской переписи населения) и 1 января 1905 года золотую медаль «За усердие» на Станиславской ленте, также 18 октября 1906 года высший почетный орден «Османие» I степени от султана Абдулхамида II. Кроме того, ученый имел еще одну медаль, название которой не сохранилось.

Семейная жизнь

Нургали Хасанов был женат дважды. От первой жены Халимаай (Халиябанат) Абдрахмановой (в народе ее называли Бухари абыстай) родилось много детей, однако все, кроме сына Гаясетдина, умерли. Второй женой была Бибихаджар, дочь Габдуннасыра Мухаммадаминова. Дети от этого брака также все умерли, кроме сына Ибрагима.

Старший сын Гаясетдин Хасанов

Младший сын Ибрагим Хасанов

Следует отметить, что жены (абыстаи) Нургали Хасанова были верными помощницами хазрата в работе с женской аудиторией. Как и у всех татарских мулл, в его большом доме была организована начальная религиозная школа для девушек-прихожанок. Его жены обучали их основам Ислама, чтению Корана, этике, занимались по книгам «Хафтияк», «40 хадис», «Кыссасуль анбия» («История пророков»), «Мухаммадия», «Ахыр заман китабы», «Бэдэвам», «Иосыф китабы», «Дакаи-куль-ахбар» и другим классическим исламским книгам. С увеличением количества учащихся в 1913 году в отдельном здании было открыто «Магометанское женское мектебе первого прихода». По пятницам, считающимся выходными, женщины прихода собирались в доме богослова, где абыстаи вели проповеди (вагазы), читали Коран или книги религиозно-нравственного содержания и давали наставления. Эти собрания часто сопровождались угощениями и чаепитием. Жены Нургали Хасанова исполняли некоторые религиозные обряды среди женщин, такие как «Коранмэджлесе», «Маулидуку», участие в похоронных обрядах и прочее. Помимо этого, они были советниками прихожанок по многим семейным и другим вопросам. Учитывая, что ишаны строго соблюдали дистанцию в отношении женщин, две его жены были помощниками в работе с муридами в женской аудитории, помогая им получать зикры и духовно самосовершенствоваться в суфизме. Таким образом, у женщин был свой мир, который во многом был не связан с мужским, а абыстаи были центром религиозной жизни целой общины женщин городской махалли.



Творческая деятельность и публикации

Богослов Нургали Хасанов находил время и для творческой деятельности. За свою жизнь он написал более 20 книг и брошюр богословского содержания. К 1910 году 11 из них успели издать. Из них девять были обнаружены нами в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского КФУ, Национальной библиотеке Республики Татарстан, Российской национальной библиотеке, Институте восточных рукописей РАН Санкт-Петербурга и в личной библиотеке Нургали Хасанова. Помимо этого, он писал статьи и в периодические издания. По тематике его публикации были посвящены мусульманскому праву (фикх), арабскому языку, суфизму и педагогике.

Опубликованные книги Нургали Хасанова:

Рукописи:

Нургали бин Хасан аль Буави. Рисаляи нурия [Произведение, излучающее свет],1899 г.//Отдел рукописей и редких книг Научной библиотеки им.Н.И. Лобачевского КФУ. №3095ар. — 70 л.(на араб. яз.). Нургали бин Хасан аль Буави. Опровержение миссионеру Доронкину, 1902 г. //Отдел рукописей и документов Интавост. рук. РАН (ОРДИВРРАН). Рук. В2584.

Обнаруженные труды:

Нургали Хасан аль Буави. Рисаляи нурия [Произведение, излучающее свет].—Казань: Типолитография императорского ун-та, 1899. — 139 с. (на араб. яз.). Нургали Хәсән Мирзави. Рухания китабы ундүрт баб үзрә [Книга о духовном мире. Состоит из четырнадцати глав]. — Казан: Бәянел-хак, 1908 г. // Российская национальная библиотека. 28787 / татар. — 16 б. (на тат. яз.). Нургали бин шейх Хасән ал-Казани. Ал-гауатыф ал-хамидия фис- саяхәти нурия. [Благодарные чувства светлых путешествий]. — Казань: Братья Каримовы, 1907. — 80 с. (о своих путешествиях, на араб. яз.). Дамулла Нургали хазрат. Йуз кавагид фикхия уа йуз кавагид осулия-далила уа масаилалары айла [Сто положений исламского права и сто положений основы исламского права с доказательствами и примерами]. — Казань: Братья Каримовы, 1902. — 35 с. (на араб. яз.). Дамулла Нургали хазрат. Китаб джамигаль фанун аль гарабият [Сборник арабских наук]. — Казань: Братья Каримовы, 1902. — 32 б. (на араб. и тат. яз., учебник). Дамулла Нургали хазрат. Китаб аль-магарифу гайнуль якыйн уа маталубу хаккаль якыйн [Познание убежденности глазами и темы истинной убежденности] (издана на средства Мухаммадшариф Ахметзяновича Бакирова из Казани). — Казань: Тип. Императ. ун-та, 1901. — 36 б. (на араб. и тат. яз.). Ахун ва мударрис Нургали бин Хасан аль Казани, аль Мирзави. 58 ел гасырда җәүәлән [В одном столетии 58 лет путешествий]. — Оренбург: Дин ва магыйшат, 1910. — 32 б. (поэтический сборник на тат. яз.). Нургали Хасан аль Буави. Гажаеб мухиммат кавагид хикмият санат ва шахур камарият санат ва шухур шамсият башларны ва баситат кабисат [Удивительные важные правила в вопросах вынесения решений в случае високосного года, соотнесения солнечного и лунного календаря...]. — Казань, [ок. 1900] (на тат. яз.). Нургали Хасан. Китабел-хидаятер-раббания фи асрарел-шаригател-исламия. Ахкам шаригиянен хикмат газыйматлареда дыр [Божественный подарок о тайнах священной религии. Положения шариата возвеличивания мудрости]. — Казань, 1901 (на тат. яз.). Нургали Буави. Китабел-ануарел-галия фил асрарел-кодсия [Возвышенный свет в святых тайнах]. — Казань, 1896 (на араб. яз.).

Обнаруженные статьи в татарских газетах и журналах:

Ахун вә мударрис Нургали бин Хәсән. Буа шәһәрендә Нургали хәзрәтнең мәдрәсә программасы // Дин вә мәгыйшәт. — 1913. — 27 сент. (№ 38). — С. 606-607. Буа шәһәреннән Ахун вә мударрис Нургали бин Хәсән әл Мирзалари. Телефонла шәһәдәт хакында // Дин вә мәгыйшәт. — 1910. — 20 авг. (№ 34). — С. 538-540. Буа шәһәреннән Ахун вә мударрис Нургали бин Хәсән углы. Өч мәсъәлә хакында // Дин вә мәгыйшәт. — 1908. — 15 авг. (№ 32). — С. 493-495. Буада мәдрәсә Нурия идәрәсеннән мәгълүмат // Йолдыз. — 1916. — 22 авг. (№ 1683). — С. 4. Буа шәһәреннән Ахун вә мударрис Нургали бин Хәсән әл Мирзалари. 53 номер Маглүматта дәриҗ улынмыш телефон хөкемнәре хакында // Мәглүмат. — 1910. — 1 авг. (№56). — С. 1467—1469.