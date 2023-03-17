Старотатарский язык «Сборника летописей» Касимовского ханства

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В Институте истории им. Ш. Марджани издали книгу на основе диссертации Замзамии Хисамиевой «Язык дастанов Кадыр Али-бека», посвященную лингвистическому анализу этих текстов. Дастаны — это важный источник для тюрко-татарской истории, главный письменный памятник Касимовского ханства, история которого с начала образования была тесно переплетена с Казанью. «Реальное время» публикует некоторые отрывки из статьи автора книги.

Главный письменный памятник Касимовского ханства

«Джами ат-таварих» Кадыр Али-бека написан в 1602 году в городе Касимове при хане Ураз-Мухаммеде и является памятником прозаического исторического повествования. Композиционно он состоит из трех частей. Это «Вступление» — хвала царю Борису Федоровичу Годунову, сюзерену Касимовского ханства. Сокращенный перевод «Джами ат-таварих» Рашид ад-Дина и оригинальная часть, состоящая из девяти дастанов, которые посвящены ханам Золотой Орды и темнику Идегею. Центральным является дастан, посвященный Ураз-Мухаммеду, который в те непростые времена был интронирован в Касимове. Данное сочинение выделяется тем, что в нем переплелись и смешались грамматические формы и лексика различных диалектов тюрко-татарского языка.

Язык дастанов Кадыр Али-бека не является образцом литературного стиля. По языку сочинения Кадыр Али-бека имеется некая дискуссия, связанная с языковой классификацией этого письменного памятника. Является ли язык «Сборника летописей» татарским или же чагатайским? Однако эти классификации сами являются достаточно условными, а также необходимо учитывать, что в чагатайскую классификацию включали разные традиции. В том числе и старотатарский язык можно отнести к тем языкам, которые писались в чагатайской традиции.

Язык дастанов Кадыр Али-бека

Наш анализ языка сочинения отчетливо показывает, что дастаны написаны на старотатарском языке, о чем свидетельствует прежде всего татарская лексика, особенно в языке оригинальных дастанов. Более того, нужно отметить, что около 90% всех употребляющихся в тексте слов используются в современном татарском языке.

Дастаны написаны на старотатарском языке... около 90% всех употребляющихся в тексте слов используются в современном татарском языке.

В старотатарском литературном языке обнаруживаются некоторые грамматические, фонетические особенности, общие с чагатайским языком, поэтому исследователи, не занимавшиеся специальным изучением языка сочинения Кадыр Али-бека, называли его язык чагатайским. Безусловно, здесь термин «чагатайский» является «зонтичным» обозначением вообще языка тюрки, использовавшегося еще со времен Средних веков, от восточного Туркестана до Среднего Поволжья. «В действительности же это было продолжение средневековых традиций, которые были присущи литературному языку XIII—XIV веков, задолго до появления чагатайского языка». В народе этот язык назывался төрки — тюрки. Сам Кадыр Али-бек также свой язык называет тюрки.

Мнение большинства исследователей, в том числе и наше, сходится на старотатарском литературном языке. Сочинение Кадыр Али-бека мы считаем памятником старотатарского литературного языка, где ярко проявилась тюркская пестрота в виде смешанности грамматических форм и лексики различных диалектов (языков). В глагольных образованиях языка Кадыр Али-бека проявляется много общего с западным (так называемым мишарским) диалектом татарского языка. Формы условного, изъявительного наклонения, причастия и деепричастия, наречий и вспомогательных частей речи не отличаются от соответствующих форм поволжско-татарского языка.

Касимов, Ханская мечеть и минарет XV века. Фото: Alexander Novikov/commons.wikimedia.org/CC-BY-SA-4.0

Основную часть лексического материала дастанов Кадыр Али-бека составляют общетюркские слова (58%), остальную часть составляют заимствования из арабского (28%), персидского (13%), русского и монгольского языков (1%). Наше лингвистическое исследование показало, что 90% всех употребляющихся в тексте слов бытуют в современном татарском языке. Часть общетюркских корней, зафиксированных в дастанах, трактуются как устарелые слова.



Необходимо отметить, что в исследуемом памятнике зафиксирован процесс обновления старого письменного языка путем нарушения письменных традиций в результате стремления писцов передать на письме звуковой строй народно-разговорного языка.

Лингвотекстологический анализ списков памятника позволил выделить пять пластов в фонетике, морфологии и лексике.

Кыпчакские формы. Формы кыпчакского пласта, которые могут быть возведены к кыпчакско-огузскому литературному языку и, судя по всему, поддерживаются языковыми привычками и диалектом автора и переписчика. Формы этого пласта наиболее отчетливо прослеживаются в области морфологии. Архаические элементы, использование которых поддерживалось письменной традицией (чагатайское влияние). Собственно татарский пласт. Арабо-персидский пласт. Пласт русских заимствований лексики.

Таким образом, дастаны Кадыр Али-бека написаны на старотатарском литературном языке. Этот язык носит смешанный характер, где сочетаются собственно литературные формы, восходящие к поволжскому тюрки (XII—XV вв.) и испытывающие некоторое влияние чагатайской традиции, с элементами татарского народно-разговорного языка XVI—XVII веков.