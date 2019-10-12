Рафаэль Хакимов: «Крым является демократическим, правовым государством в составе Российской Федерации»

Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 58-я

Директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов продолжает публиковать на страницах «Реального времени» отрывки из своей книги «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Сегодня вниманию читателей предлагается очередной фрагмент из главы «Трудное возрождение».

Республика Крым (c 1918 года)

16 декабря 1917 года в Севастополе был учрежден большевистский Военно-революционный комитет, который взял власть в свои руки. 4 января 1918 года большевики взяли власть в Феодосии, выбив оттуда крымско-татарские соединения, а 6 января — в Керчи. В ночь с 8 на 9 января Красная гвардия вступила в Ялту. В ночь на 14 января взяли Симферополь. 19 марта 1918 года в Крыму была провозглашена Советская Социалистическая Республика Тавриды.

22 апреля 1918 года украинские войска заняли Евпаторию и Симферополь, вслед за ними пришли германские войска. По соглашению между Киевом и Берлином 27 апреля украинские части покинули Крым, отказавшись от претензий на полуостров. К 1 мая 1918 года германские войска оккупировали весь Крымский полуостров. В 1918—1920 годах шла гражданская война. Автономная Крымская Социалистическая Советская Республика в составе РСФСР была образована 18 октября 1921 года на части территории бывшей Таврической губернии.

18 августа 1941 года с полуострова было депортировано 60 тыс. немцев. В ноябре 1941 года Красная армия была вынуждена оставить Крым за исключением Севастопольского оборонительного района, отступив на Таманский полуостров. В конце декабря оттуда было предпринято контрнаступление. Войска Крымского фронта в мае 1942 года были отброшены за Керченский пролив. Оборона Севастополя продолжалась до начала июля 1942 года.

Оборона Севастополя продолжалась до начала июля 1942 года. Фото Bundesarchiv, N 1603 Bild-117 / Horst Grund / CC-BY-SA 3.0 / wikipedia.org

Оккупационными властями в составе Рейхскомиссариата Украина был образован генеральный округ Крым (полуокруг Таврия).

31 октября 1943 года началась Керченско-Эльтигенская десантная операция с целью освобождения Керченского полуострова. Добиться поставленной задачи не удалось, однако был захвачен плацдарм на участке от Азовского моря до предместья Керчи, который удерживался до начала Крымской операции 1944 года. 11 апреля 1944 года Советская армия начала операцию по освобождению Крыма.

В мае — июне 1944 года с территории полуострова были выселены крымские татары, армяне, греки и болгары. Указ Президиума Верховного Совета СССР №493 от 5 сентября 1967 года «О гражданах татарской национальности, проживавших в Крыму» признавал, что «после освобождения в 1944 году Крыма от фашистской оккупации факты активного сотрудничества с немецкими захватчиками определенной части проживающих в Крыму татар были необоснованно отнесены ко всему татарскому населению Крыма».

25 июня 1946 года Верховный Совет РСФСР утвердил преобразование Крымской АССР в Крымскую область.

В 1954 году, «учитывая общность экономики, территориальную близость и тесные хозяйственные и культурные связи между Крымской областью и Украинской ССР», советское руководство передало Крым в состав Украинской ССР. 12 февраля 1991 года на основании результатов общекрымского референдума Верховный Совет УССР принял закон «О восстановлении Крымской Автономной Советской Социалистической Республики».



24 августа 1991 года Верховный Совет УССР принял постановление и Акт провозглашения независимости Украины. 4 сентября 1991 года чрезвычайная сессия Верховного совета Автономной Республики Крым приняла Декларацию о государственном суверенитете республики, где говорится о стремлении создать правовое демократическое государство в составе Украины.

5 декабря 1994 года Будапештским договором зафиксирован отказ Украины от ядерного оружия. Страны-гаранты, в том числе РФ, обязываются, согласно действующему договору, уважать и защищать территориальную целостность Украины, то есть РФ официально не имела территориальных претензий к Украине.

Республика Крым как субъект Российской Федерации была образована 18 марта 2014 года на основании подписанного в тот же день договора о присоединении Крыма к России, оформившего осуществленное в феврале — марте 2014 года присоединение Крыма к Российской Федерации в рамках законодательства РФ. Договором был предусмотрен переходный период до 1 января 2015 года, в течение которого требовалось урегулировать вопросы интеграции Крыма в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, в систему органов государственной власти РФ.

11 апреля 2014 года на внеочередном заседании Госсовета РК была утверждена Конституция Республики Крым. Согласно новой Конституции, Республика Крым (РК) является демократическим, правовым государством в составе Российской Федерации и равноправным субъектом РФ. Республика Крым имеет три государственных языка — русский, украинский и крымскотатарский.

Республика Крым как субъект Российской Федерации была образована 18 марта 2014 года на основании подписанного в тот же день договора о присоединении Крыма к России. Фото kremlin.ru

Население Крыма составляет 2 350 401 человек (2018). Доля русских — 67,9%, украинцев — 15,6%, крымских татар — 10,5%, татар — 2%, белорусов — 0,99%, армян — 0,5%, азербайджанцев — 0,2%, узбеков — 0,16%, евреев — 0,14%, молдаван — 0,14%, корейцев — 0,14%, греков — 0,13%, поляков — 0,13%, цыган — 0,11%.

Основными отраслями промышленности Крыма являются пищевая, химическая, судостроение, добыча углеводородов, электроэнергетика. Крым славится своими винами. В Крыму находится четыре морских порта: Евпатория, Керчь, Феодосия и Ялта. Крым обладает существенными запасами энергетических ископаемых и потенциалом возобновляемых источников. Ведется добыча газа и нефти, а также производство электро- и теплоэнергии.

В Крыму развито сельское хозяйство. Его специализация — зерноводство, животноводство, виноградарство, садоводство, овощеводство, а также возделывание эфиромасличных культур (лаванды, розы, шалфея). Важная статья дохода Крыма — туризм. Крым традиционно привлекает любителей санаторно-курортного и пляжного видов отдыха. Туризму способствуют благоприятный теплый климат и наличие множества достопримечательностей.

Продолжение следует