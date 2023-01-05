Как развивался ислам в Крыму: история ханства в суфийских рукописях

Из истории крымских татар, династии Гераев — потомков Джучидов, и становления нации

Одним из крупнейших государств — наследников Золотой Орды было Крымское ханство — часть большого этнокультурного пространства на обширном участке Евразии. Ханы из крымской династии Гераев были потомками Джучидов, поэтому их представители правили в Казанском и Астраханском ханствах. Институт истории им. Марджани выпустил новое издание пятитомника «История крымских татар». Третий том посвящен одному из ключевых исторических этапов развития этого народа — периоду Крымского ханства (XV—XVIII вв.). Полных и завершенных исследований по крымским татарам до сих пор не было, новая книга татарстанских авторов заполняет некоторые пробелы в истории этого тюркского народа.

1.3 Мусульманские религиозные источники. М.М. Якубович

Как известно, именно становление и развитие Крымского ханства служило главным историческим фоном для развития исламской религиозной культуры в регионе Северного Причерноморья. В этой связи мусульманские религиозные источники (начиная от религиозных трудов крымских и других авторов и заканчивая «дипломами» на преподавание, иджаза) освещают не только вопросы чисто религиозного значения, но и социальные, экономические, политические и другие. Поскольку в исламской традиции «религиозные науки» (улум ад-дин) охватывали широкий спектр текстологических дисциплин, в определенных контекстах там преломлялись также исторические события. И хотя, в отличие от иных источников, тут мы имеем дело с довольно разрозненным материалом, современные подходы к изучению рукописного материала дают возможность пролить свет на множество вопросов, связанных с историей Крымского ханства.

В силу того, что абсолютное большинство религиозных источников Крымского ханства оказалось за пределами Крыма, многие тексты становятся доступными только сегодня, благодаря активной оцифровке, каталогизации и другим проектам, направленным на изучение классического (VIII—XIII/XIV вв.) и особенно постклассического исламского наследия (ХIV—XVIII). Современные подходы к изучению того, что называется «постклассической исламской интеллектуальной историей», позволяют вычленить в источниках указанного периода как религиозную или даже философскую составляющую, так и социальную. Их интерпретация, связанная с контекстуализацией религиозного наследия Крымского ханства в различных смысловых полях того времени, позволяет дать оценку различным социальным, культурным, идеологическим и даже политическим явлениям. Различные школы религиозной мысли (не говоря уже о документах практического значения) отражали социально-политические процессы, и хотя вычленить определенные особенности «крымского ислама» из всего корпуса постклассической мусульманской мысли довольно сложно, раскрыть определенные содержательные особенности все же представляется возможным, разделив соответствующие источники на несколько категорий.

Первой и, несомненно, главнейшей группой мусульманских религиозных источников по истории Крымского ханства являются религиозные труды выходцев из Крыма (не только полуострова, но и близлежащих регионов Северного Причерноморья, включая современные Буджак, Едисан, Добруджу и др.), творивших в период XV—XVIII веков. В первую очередь это сочинения в области коранистики и хадисоведения (толкования — тафсир, комментарии — шарх, глоссы — хашийя), богословия (дискурсивной теологии — каляма, доктринальной мысли — ’ильм аль-акаид), правоведения (основ — усул, производных — фуру), этики (ахляк), диалектики (адаб аль-бахс), а также различных «вспомогательных» филологических наук (от грамматики и морфологии, нахв и сарф до метрики, ’аруд). Особую важность составляют и суфийские религиозно-философские сочинения, в которых часто встречаются автобиографические детали. В случае с Крымом это в первую очередь представители хальветийского, накшбандийского и кадарийского тарикатов, которые оставили после себя значительное рукописное наследие. Помимо этого, рукописи содержат элементы мемуаристики (особенно суфийские, где вмещены описания снов, которым предшествует указание даты, места, обстоятельств, отсылка к реальным фактам), посвящения различным фигурам (как политическим, так и религиозным деятелям), часто колофоны с указаниями имени, даты и места переписки, примечания, печати, указания собственности (тамликат) и другие элементы, которые позволяют делать выводы не только о вопросах интеллектуальной, но и социально-политической истории. Писались эти тексты преимущественно на арабском языке, однако некоторые работы написаны и на османском.

Прежде чем перейти к общему рассмотрению источников, следует отметить, что в результате сложной исторической судьбы крымскотатарского народа почти все эти достижения сохранились лишь за пределами Крыма, оказавшись в библиотеках и музеях разных стран мира. Прежде всего Турции (учитывая и тот факт, что многие из этих работ были написаны в Стамбуле и других городах Анатолии), на которую приходится большинство сохранившихся до наших дней материалов. Речь идет прежде всего об известной библиотеке Сулеймание (Suleymaniye Kutuphanesi) в Стамбуле, которая справедливо считается одной из крупнейших библиотек (в том числе и рукописных материалов) исламской письменной культуры разных времен. Не исключением являются и труды выходцев из Крымского улуса и Крымского ханства. Так, в частности, в коллекции Фейзулла-Эфенди этой библиотеки хранятся произведения Ахмада аль-Кырыми (ум. 1474), которые имеют непосредственное отношение к правовой теории (‘ильм усул аль-фикх), каляма и суфизму и принадлежат к лучшим образцам постклассического исламского рационализма, а потому составляют ценный материал для исследования истории ислама в Крымском ханстве [Аль-Кырыми, Ах-мад (б); Аль-Кырыми].

«Рахату ль-Умма» Кутб ад-Дина аль-Кырыми

Еще одна библиотека, в которой сохранено немало источников по истории ислама в Крымском ханстве, — Национальная библиотека в Анкаре (Milli Kutuphane — Ankara). Здесь сохранились рукописи Мухаммада аль-Кафауви (в частности, богословские трактаты) [Аль-Кафауви, Мухаммад (ж)], суфийские труды Абу ль-Файда аль-Кафауви (XVII в.) [Аль-Кафауви, Абу ль-Файд], более десятка рукописей Селима Диване Кырымлы (ум. 1757) [Divane, 2004, с. 5—7] и, что весьма важно, единственный известный экземпляр труда Рахату ль-Умма фи Дар аль-Му’мина («Отдых общины в защищенном доме») автора XVIII века Кутб ад-Дина аль-Кырыми, в котором отражена реакция на аннексию Крыма Российской империей, осмысленная в эсхатологическом духе [Аль-Кырыми, Кутб ад-Дин]. За исключением работ Селима Диване Кырымлы, эти рукописи до сих пор не были опубликованы. Еще одна работа (скорее всего, уникальный экземпляр) Абу ль-Файда аль-Кафауви сохранилась в Национальной библиотеке «Турецкой республики Северного Кипра» [Манзума аль-Кафауви фи ль-'Акаид]. Эти работы, принадлежащие преимущественно к этико-практической сфере исламской религиозности, также важны с точки зрения отслеживания эволюции религиозного развития в Крымском ханстве.

Сохранившиеся источники не ограничиваются центральными библиотеками Турции. Ценные для исследования рукописи, связанные с крымской рецепцией работ муттакалима аль-Иджи (1300—1355) [Аль-Кафауви, Мухаммад (в)], а также с хальватийським тарикатом суфизма (труд Джама- ля аль-Аксараи [Джамаль аль-Аксараи]), сохранились в Народной библиотеке Манисы (Manisa il Halk Kutuphanesi). Здесь же, в Манисе, можно найти и уникальный труд 'Абд Аллаха аль-Кафауви (ХVII в.) Рисале фи Фунун ас-Ситта («Послание о шести науках») [Аль-Кафауви, Абдалла], который сохранился в единственном экземпляре и показывает чрезвычайно широкую осведомленность автора и в традиционных и религиозных, и в рациональных науках своего времени.

Некоторые из региональных турецких библиотек сохраняют уникальные рукописи, которые не имеют копий в других местах. В частности, важна в этом плане Народная библиотека им. Хасана Паши в Чоруме (Hasan Paa Halk Kutuphanesi), где сохранено четыре суфийских труда 'Абд аль-Баки Хиджаби [Хиджаби 'Абд аль-Баки (а); Хиджаби 'Абд аль-Баки (б); Хиджаби 'Абд аль-Баки (в); Baba, 2013], а также еще одно суфийское сочинение некоего Хуссам ад-Дина аль-Кырыми (начало ХVII в.). Вероятно, сюда они попали из соседнего города Амасья, где 'Абд аль-Баки Хиджаби, выходец из Бахчисарая, провел последние годы жизни и был похоронен. То же можно сказать и о Народной библиотеке Кастамону (Kastamonu il Halk Kutuphanesi), где можно найти переписанную еще при жизни автора рукопись труда Мавахиб ар-Рахман фи Байан Маратиб аль-Акван («Дары Всемилостивого в понимании степеней бытия») Ибрагима аль-Кырыми (ум. 1593), одного из самых известных суфийских шейхов своего времени [Аль-Кырыми, Ибрагим (а)]. Именно в его трудах, помимо изложения доктрины хальватийского тариката, вмещено значительное число воспоминаний о годах, проведенных в Крыму, в том числе и о конфликте 1584 года между Исламом Гераем и Саадетом Гераем. Также следует вспомнить и о библиотеке Диярбакыра (Народная библиотека Диярбакыр, Diyarbakir Il Halk Kutuphanesi), где в довольно хорошем состоянии сохранились уникальные труды Ахмада аль-Кырыми и Ахмада аль-Кафауви [Аль-Кафауви, Ахмад (б); Аль-Кафауви, Ахмад (г); Аль-Кырыми, Ахмад (е)]. Десятки крымских рукописей сохранились и в других библиотеках Турции. Сохранность рукописей в целом позволяет основательную проработку и даже перевод фрагментов соответствующих работ; впрочем, некоторые данные, приведенные в сопроводительных документах к рукописям, требуют уточнения и доработки.

«Мавахиб ар-Рахман» Ибрахима аль-Кырыми

Указанный перечень, впрочем, не претендует на исключительность, поскольку еще немало рукописей хранится в частных коллекциях, музеях или локальных библиотеках, каталоги которых недоступны или до сих пор должным образом не составлены (что типично для рукописей «постклассического» периода). Кроме того, в силу слабой изученности биографий многих авторов часто сталкиваемся с неправильной атрибуцией, искажением в написании имен, особенно в случае с авторами, чьи сочинения оказались в библиотеках арабских стран (варианты «Аль-Карами», «Аль-Курайми» для «Аль-Кырыми», «Аль-Афкирмани» вместо «Аль-Аккирмани», путаница между Мухаммадом аль-Кафауви и Мухаммадом аль-Аккирмани и др.).

Еще одно собрание арабских и османоязычных рукописей, где можно найти и немало работ крымских авторов, сохранено в отделе редкой книги и специальных коллекций библиотеки Принстонского университета (Принстон, Нью-Джерси, США), а именно в коллекции Роберта Гаррета (Robert Garrett Colleсtion). Здесь доступны рукописи и золотоордынского, и ханского периода, в частности Шарх Манар аль-Анвар («Комментарий к маяку светочей») Шараф ад-Дина аль-Кырыми (ум. 1454) [Аль-Кырыми, Шараф бин Камаль] и несколько работ Ахмада аль-Кырыми, среди них и Хашийя ‘аля Тальвих фи Усуль аль-Фикх (глосса на «Скрижали» в основах права) [Аль-Кырыми, Ахмад (г)] и Аль-Му’авваль фи хауваши аш-Шарх аль-Мутавваль (Истолкование глосс на «Большой комментарий») [Аль-Кырыми, Ахмад (а)]. Важно и то, что в коллекции Роберта Гаррета сохранены теологические труды Мухаммада аль-Аккирмани (ум. 1761), автора десятков работ в различных областях исламских наук, известного мыслителя, правоведа, судьи в Измире, Египте, Мекке. Сохранился его труд Шарх аль-Димйатийя («Комментарий к поэме «ад-Димйатийя») [Аль-Аккирмани, Мухаммад (ж)], а также среди прочего этико-философская Рисале фи Ираде Джузийе («Послание о частичной воле», на османском языке) [Аль-Аккирмани, Мухаммад (д)]. Кроме этого, здесь есть и несколько других теологических работ Мухаммада аль-Аккирмани, одна из которых была переписана и в Крыму («Драгоценные ожерелья из объяснений доктрин») [Аль-Аккирмани, Мухаммад (в)]. Сохранено в этой библиотеке и несколько важных текстов не менее известного богослова из Кафы Мухаммада аль-Кафауви (ум. 1574), а именно самостоятельные произведения онтологической тематики Исбат аль-ваджиб («Доказательство необходимого бытия») [Аль-Кафауви, Мухаммад (б)], Шарх Калимат лагзийя (комментарий на труд аль-Биркауви) [Аль-Кафауви, Мухаммад (з)], Хашийя ‘аля исбат аль-ваджиб (на труд ад-Даввани) [Аль-Кафауви, Мухаммад (г)] и работа по диалектике Рисале фи адаб аль-бахс («Послание об этике исследования») [Аль-Кафауви, Мухаммад (а)]. В этой коллекции среди прочего сохранился уникальный текст Рисале фи кайфийяту аль-Вахи Ахмада аль-Кафауви («Послание о способе нисхождения откровения») [Аль-Кафауви, Ахмад (в)]. Сохранился здесь и труд юридической тематики (посвященный ханафитскому праву) известного историка, автора «Умдет ат-таварих» 'Абд аль-Гаффара аль-Къырыми (XVIII век) Муршид аль-ан’ам иля шираат аль-ислам («Наставление творений к шариату ислама») [Кирими, Абдульгаффар]. После библиотек Турции библиотека Принстонского университета составляет едва ли не самую главную ценность для изучения трудов крымских авторов, поскольку содержит хорошо сохранившиеся труды сразу нескольких выходцев из Крымского улуса и Крымского ханства. Часть рукописей за последние годы была оцифрована.

Шарх «Ад-Дамьяттийя» аль-Аккирмани

Чуть меньшее количество интересных в контексте исследования трудов сохранилось в других библиотеках. Так, в частности, в отделе рукописей библиотеки Университета короля Сауда (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) хранятся два неопубликованных произведения Мухаммада аль-Аккирмани («герменевтический» Шарх Рисале аль-’Ассам [Аль-Аккирмани, Мухаммад (е)]), а также ценный труд по каляму ’Икд аль-Ла’али фи Байан ’ильма-ху Та’аля би-Гайри мутанахи, «Жемчужное ожерелье в разъяснении того, что знание Всевышнего неограниченно» [Аль-Аккирмани, Мухаммад (в)]; еще одна копия доступна в Библиотеке Мечети Пророка в Медине [Аль-Аккирмани, Мухаммад (г)]).

Еще одна саудовская библиотека, где хранится несколько рукописей трудов крымских авторов, — библиотека им. короля Абдаллы в университете Умм аль-Кура (Мекка, Саудовская Аравия). Среди прочего здесь сохранилась ценная рукопись Мухаммада аль-Кафауви (глосса на толкование ’Ака’ид ан-Наса- фи) [Аль-Кафауви, Мухаммад (е)]. В целом саудовские библиотеки содержат только работы поздних авторов османского периода (особенно Абу ль-Бака 'аль-Кафауви, Мухаммада аль-Кафауви и Мухаммада аль-Аккирмани), хотя, учитывая все больший интерес к рукописям и их оцифровке, не исключено, что в недалеком будущем в отдельных библиотеках найдутся и более древние труды.

Еще одна библиотека Ближнего Востока, где можно найти труды крымских авторов, расположена в Сирии (Национальная библиотека им. Хафиза Асада). Здесь сохранилось толкование 'Абу ль-Бака' аль-Кафауви на касыду Бурда (поэма о плаще Пророка Мухаммада аль-Бусири) [Аль-Кафауви, Абу ль-Бака'], а также одна из правоведческих работ Ахмада аль-Кырыми [Аль-Кырыми, Ахмад (д)].

Ценным биографическим источником для изучения биографий некоторых крымских авторов является труд Махмуда аль-Кафауви Ката’иб ’Аллям аль-Ахйар («Легионы лучших ученых»), полное издание которого стало доступно благодаря усилиям турецких исследователей в 2017 году [Аль-Кафауви, 2017]. Среди прочего тут доступны жизнеописания нескольких крымских ученых, а также, что особенно ценно, приведена иджаза известного правоведа Хафиз ад-Дина ибн аль-Баззази (ум. 1424) некоему Сирадж ад-Ди- ну аль-Хаджи Тархани, фактически первый известный документ подобного рода, написанный в Крыму (в 1404 году).

Коран, переписанный в память о Хакиме-хатун, 1737 г.

Довольно ценные рукописные источники сохраняются и в европейских библиотеках. В библиотеке Гази-Хосров Бека (Сараево, Босния и Герцеговина) сохранилась рукопись Шарх Манар аль-Анвар Шараф ад-Дина аль-Къырыми, переписанная еще при жизни автора [Аль-Кырыми, Шараф бин Камаль (а)]. Довольно неплохо в европейских библиотеках представлены труды Мухаммада аль-Аккирмани — в библиотеке Братиславского университета сохранился труд о частичной воле (Афьаль ‘ибадат уа ирадат джузийя) [Аль-Аккирмани, Мухаммад (а)]. Очень ценный и уникальный источник сохраняется и в библиотеке Базельского университета, а именно труд Ахмада аль-Кырыми Насиха аль-хаимина уа фатихату ль-хатимина («Наставление для заблудших и ключ для знающих»), переписанный в 1530 году в Стамбуле [Аль-Кырыми, Ахмад (в)]. Эта работа, содержащая развернутую философскую апологию учения Мухи д-Дина ибн 'Араби и Садр ад-Дина аль-Кунави, сохранена в отличном состоянии и позволяет осуществить углубленное исследование; что особо ценно в этой работе, впервые описанной Гудрун Шуберт, это попытка совместить матуридитскую версию авиценновского каляма (идею градации бытия) с идеей всеединства (вахдату ль-вуджуд), относимой к Ибн Араби и аль-Кунави [Sсhubert, 1994; см. также Якубович, 2016, с. 92—119]. Еще две работы суфийской тематики авторства Ибрагима аль-Кырыми сохранились в Ватиканской Апостольской библиотеке (Рисала фи ль-Хакк, «Послание об истине», Рисала фи куфр маджази, «Послание про неверие в переносном смысле») [Аль-Кырыми, Ибрагим (б)].

Ценные источники сохранились и в библиотеках Германии. Среди прочего в Государственной библиотеке (Берлин, Staatsbibliothek zu Berlin) хранится автограф суфийского сочинения Абу Бакра бин Расуля аль-Кырыми, написанного в Кафе в 1612 году [Аль-Кафауви, Абу Бакр]. Еще в одной библиотеке, а именно в отделе рукописей Лейпцигского университета, можно найти рукопись одного из сочинений 'Абдаллы бин Усмана аль-Кырыми, известного как «Татар-заде» (1736—1796), известного османского реформатора, советника султана Селима III (1789—1807) [Татар-Заде]. Две рукописи этого же автора (глоссы на толкование аль-Байдави к Корану) в сопровождении примечаний» (хавамиш) известного египетского ученого Ахмада ад-Дардира (1715—1786) доступны в библиотеке Имама аль-Хакима в Неджефе (Ирак) [Хашийя аля айат].

Религиозные источники по истории Крымского ханства сохранились и во Львове (Украина), а именно в библиотеке Львовского музея истории религий, куда они были переданы в 1977 году из фондов медресе Зынджирлы. Часть (а именно мусхафы Корана) была передана в Крым в 2008 году. Из сохранившихся работ тут можно найти труд арабоязычного произведения с длинным названием Маджалис аль-Абрар уа Маса- лик аль-Ахйар уа Махаик аль-бида уа маками аль-Ашрар («Собрание праведных, пути лучших, разрушение нововведений в религию и сопротивление нечестивым») османского автора Ахмада ар-Руми аль-Ханафи (ум. 1632) [Ар-Руми]. Он написан представителем так называемого кадизаделизма (по имени проповедника Мехмета Кадизаде), направлен против отклонений от Сунны и в пользу возрождения первоначального ислама. В общем насчитываются десятки списков этой работы в библиотеках всего мира; существует даже печатное критическое издание первой части труда (50 глав), осуществленное в 2007 году в Исламском университете (Медина, Саудовская Аравия). Рукопись, которая находится во Львове, в общем совпадает с другими, а переписана она была, о чем свидетельствует надпись на последней странице, неким 'Абд аль-Гаффаром бин Багадиршахом в 1216 (1801) году. В целом эта рукопись, непосредственно связанная с Крымом, показывает, что кадизаделитское движение, распространившееся в Османской империи в первой половине XVII в., было популярным и в Крыму. Также во Львове хранится арабоязычная рукопись анонимного автора, начало и концовка которой, скорее всего, утрачены. Она принадлежит к жанру филологических трудов (инв. ном. 6493). Как удалось установить после довольно длительного исследования и сравнения, это глосса неизвестного автора на комментарий (шарх) к труду Ираб Диббаджату ль-Мисбах Йакуб абин 'Али аль-Бурусави (ум. 1524). Кроме чисто филологических вопросов (грамматика и морфология арабского языка), хашийя также содержит дискуссию на темы логики, теологии и даже философии. Датируется рукопись 1080 (1669) годом, будучи переписанной Мустафой бен Бахи; а сам текст анонимного толкования на работу аль-Бурусави был написан не позже 1643 [Аль-Бурусави]: именно этим временем датируется рукописная копия аналогичной работы, которая сохранилась в Отделе рукописей Публичной библиотеки короля Абд аль-Азиза в Эр-Рияде (Саудовская Аравия; шифр рукописи — 298) .

«Маджалис аль-Абрар» ар-Руми (из библиотеки 3ынджирлы)

Перечень упомянутого рукописного наследия далек от всеобъемлющего (не включались работы меньшей значимости) и, учитывая разбросанность работ исламских авторов из Северного Причерноморья по мировым библиотекам, требует специального исследования или даже отдельного каталога. Заметим, что большая часть перечисленных рукописей до сих пор не была предметом научного изучения.

Еще одну группу источников составляют уже опубликованные работы выходцев из Крымского ханства. Таких насчитывается до десяти.

Прежде всего следует упомянуть две магистерские работы, где содержится критический текст труда Шарх Манар аль-Анвар Шараф ад-Дина аль-Къырыми [Аз-За'би, 2010; Аль-Маш'ари, 2010]. И хотя формальной публикации осуществлено не было, текст, где указаны и различия между рукописями, оказался удобным дополнением к уже упомянутым рукописным вариантам.

Больше всего изданий (среди работ крымских авторов) выдержал труд Куллийят Абу ль-Бака аль-Кафауви, который представляет собой своеобразную энциклопедию религиозных и рациональных наук постклассического ислама. Среди всех опубликованных изданий ценным можно считать вторую публикацию критического труда сирийских ученых 'Аднана Дарвиша и Мухаммада аль-Масри, которые опирались преимущественно на рукопись, переписанную с оригинала [Аль-Кафауви, 1998]. Однако, несмотря на разногласия с неучтенными рукописями (например, уже упомянутым манускриптом из библиотеки Университета им. короля Сауда), ценность представляют и соответствующие рукописные списки. Также доступен в печатном виде еще один труд Абу ль-Бака аль-Кафауви, османоязычный Тух- фат ш-Шахан, изданный в Стамбуле и посвященный вопросам ханафитской религиозной практики [Аль-Кафауви, 1842].

Среди произведений более поздних авторов, а именно мыслителей XVIII века, опубликован и труд Мухаммада аль-Кафауви, его хашийя на толкование Лари к труду Хидайя аль-Хикма аль-Абхари, известного «учебника» по философии в постклассический период [Аль-Кафауви, 1867]. Этот труд, где автор раскрывает сложные, по его мнению, места указанного толкования, делает общую оценку его философских взглядов. Также издавались и работы Мухаммада аль-Аккирмани, а именно «Сорок хадисов аль-Биргиви» [Аль-Арбаин, 1905] и Рисале Ираде и-Джузие [Tatl1, 2006]. Эти две работы раскрывают этико-философские взгляды их автора, в частности проблему свободы воли и ответственности.

Гораздо лучше сложилась ситуация с публикациями наследия суфийских авторов этого времени, в частности, написанных на османском языке. Опубликованы две работы («Послание» и «Толкование айата истаува») Хамида «Би-Нува» Кырыми [Хамид-и Бинува, 1871], которые соответствуют и сохранившимся рукописям. Изданы и переводы (на современный турецкий) работ Селима Диване Кырымлы [Divane, 2004, Divane, 2014]. Также вышел перевод на современный турецкий и фототипическое издание труда 'Абд аль-Баки Хиджаби 3убдету ль-Ислам, изданного на основе рукописи из библиотеки им. Хасана Паши в Чоруме [Baba, 2013]. Вторую группу источников, «типологически» примыкающую к первой, составляют сборники фетв — богословско-правовых заключений, изданных крымскими кадиями, муфтиями и др. Эти источники особенно ценны тем, что среди различных «вопросов», обращенных к религиозным авторитетам того времени, многие имели непосредственное отношение к социальным и экономическим практикам того времени. Известен как минимум один хорошо сохранившийся сборник фетв, а именно аккерманского кадия Али Эфенди Аккермани (ум. 1621) [Аль-Аккiрманi]. Один из рукописных вариантов этого труда (печатного издания пока нет) сохранился в коллекции рукописей Университета Коч (Стамбул, Турция). Текст содержит почти 300 листов фетв, посвященных различным вопросам (омовение, молитва, закят, хадж, садака, наследство, брак и др.). Как свидетельствует исследование Фирата Яши, этот сборник фетв принадлежал к одним из наиболее популярных на всей территории Османской империи, отличаясь значительным консерватизмом.

Еще один текст, по тематике близкий к сборнику фетв, — это трактат другого автора из Аккермана, Ахмада аль-Аккирмани (ум. 1775). Прослужив на должности кадия в родных местах, соседней Румелии, а затем Измире, Ахмед аль-Аккирмани написал обширный комментарий к труду Ибрахима аль-Халабби Мултакату ль-Абхар, одного из главнейших трудов в области исламского права Османской империи. Интересно, что сам автор мотивом написания труда считает свой судейский опыт, то есть потребность прояснить отдельные законоведческие моменты. Единственная известная рукопись сочинения хранится в Анкаре, в библиотеке им. Аднана Отюкена [Аль-Аккирмани, Ахмад]. Других сочинений этого автора пока не обнаружено.

«Хадаик аль-Ахайар» Файд Аллаха аль-Кафауви

Третью группу источников составляют решения суда (сиджили), в первую очередь так называемые кадиятские дефтеры. Это, в частности, решения Бахчисарайского суда второй половины XVII века, на примере которых можно рассматривать развитие исламского права в его практической плоскости, а также специфику правоприменения в Крымском ханстве. Практически все известные на сегодня списки бахчисарайских сиджилей находятся в Санкт-Петербурге, а именно в Отделе рукописей РНБ (фонд 917). Во многом именно благодаря этим решениям на сегодня можно составить впечатление как о социальной, экономической и политической истории Крыма, так и повседневной религиозной жизни. Довольно большая часть документов из этого фонда на сегодняшний день исследована.

Четвертую группу источников составляют биографические труды, а именно материалы османских сочинений. Если мамлюкская историография (Ибн Хаджар аль-Аскаляни, Джаляль ад-Дин ас-Суйути, Ибн Тагри Берди, Ибн Кади Шузба, Таки ад-Дин аль-Макризи и др.) содержит преимущественно сведения о крымских ученых золотоордынского периода, то в отдельных документах османских времен встречаются уже и сохранившиеся цитаты из религиозных источников, имеющих непосредственное отношение к Крымскому ханству. В первую очередь это сохранившиеся цитаты в трудах Ахмада Ташкопри-Заде (ум. 1552), написавшего объемную арабоязычную работу Аш-Шака’ик ан-Ну’манийя фи ’Уляма ад-Давля аль-’Усманийя [Ташкубрi-Заде, 1975]. Кроме того, существует дополнение к этому труду, которое (уже на османском языке) написал Невизаде Атаи (1583—1635) [Атаи, Не- ви-Заде, 1851]. Наконец, довольно много текста, посвященного улему Муслих ад-Дину аль-Кафави (ум. после 1560), посвятил его учитель, автор исторического сочинения Дурр аль-Хаббаб фи Тарих ’Айан Халяб Ибн аль-Ханбали (ум. 1563) [Ибн аль-Ханбали, 1972]. Среди прочего тут приведены отрывки из сочинений крымского автора и вмещена иджаза, которую Ибн аль-Ханбали выписал своему ученику. Наконец, к биографическим источникам религиозного типа можно отнести и силсилы, то есть цепочки передачи знания отдельных тарикатов. Среди прочего выходцы из Крыма фигурируют даже в иджазах мусульман Индонезии (тарикат накшбандийя-халидия) [Van Bruinessen, 1998]. Это, в свою очередь, позволяет оценить «академическую мобильность» тех времен, а также трансграничный потенциал суфизма в Крымском ханстве.

Завершая обзор источников, следует отметить следующее. Абсолютное большинство работ религиозно-философского содержания, созданных выходцами из Крымского ханства в период XIV—XVIII веков, хранится в рукописном виде и разбросано по более чем двум десяткам библиотек разных стран мира. Облегчает реализацию задач исследования наличие отдельных печатных изданий, которые, впрочем, уже также стали библиографической редкостью, потому что были опубликованы еще во времена Османской империи (работы Мухаммада аль-Кафауви, Мухаммада Аккирмани, Хамида «Би-Нува» Кырымлы и др.). Дальнейший поиск, каталогизация и оцифровка могут раскрыть новые страницы в этом направлении. Однако даже доступные источники помогают не только раскрыть новые подробности исторической духовной культуры Крымского ханства, но также во многом оценить социальные и политические процессы, на фоне которых они создавались.