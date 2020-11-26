От канала Грибоедова до улицы Гладилова: владения промышленников Алафузовых

Недвижимые туристические достопримечательности одной из крупнейших бизнес-династий Казани

Фото: Из фондов Национального музея РТ

Институт истории им. Ш. Марджани переиздал книгу «Фирма Алафузова (вторая половина XIX — начало XX века): греческая мечта на российской земле» Лилии Габдрафиковой, Бахтияра Измайлова, Радика Салихова. Интерес к владениям одного из крупнейших казанских промышленников в Ягодной и Адмиралтейской слободах вновь возрастает, в связи с планами обустроить в этом районе новый парк «Манзара». «Реальное время» публикует отрывок из книги, посвященный недвижимости династии Алафузовых.

Имущество семьи Алафузовых не исчерпывалось только промышленными предприятиями, о чем свидетельствует большое количество памятников историко-культурного наследия в Санкт-Петербурге, Казани и Ставрополе. Семья Алафузовых владела значительным количеством недвижимого имущества в тех городах, куда простирались их торгово-промышленные интересы.

Особо стоит отметить одно из красивейших зданий по каналу Грибоедова №101 в городе Санкт-Петербурге. Здание сохранилось в неизменном виде до наших дней. История этого здания начинается задолго до приобретения его Иваном Ивановичем Алафузовым. Построено оно было еще в 80-х гг. XVIII в. полковником лейб-гвардии Гренадерского полка Семеном Федоровичем Уваровым, отцом министра просвещения и идеологом знаменитой триады «православие, самодержавие, народность» Сергея Семеновича Уварова. После смерти С.Ф. Уварова здание принадлежало морскому ведомству, пока в 1856 г. не перешло к генерал-майору К.И. Альбрехту. Именно наследники К.И. Альбрехта перепродали здание Ивану Ивановичу Алафузову, которому, в связи с частыми поездками в Санкт-Петербург, понадобился собственный дом. Как отмечают питерские краеведы, «самое удивительное то, что новый владелец не стал перестраивать доставшееся ему старинное здание и «украшать» его гипсовыми кренделями и пухлыми амурами, как любили делать это другие купцы. Он предпочел оставить все как есть, что говорит о его хорошем вкусе».

Дом Алафузовых. Правление Торгово-промышленного общества Алафузовских фабрик и заводов. Санкт-Петербург. Фото: citywalls.ru

После смерти Ивана Ивановича Алафузова дом перешел по завещанию его наследникам — сыну Ивану, приемной дочери Людмиле и жене Лидии Андреевны Алафузовой. Со временем здесь расположилось правление акционерного «Торгово-промышленного общества Алафузовских фабрик и заводов». Чудом дом не сгорел во время революционных бурь.

Наибольшее количество зданий зафиксировано на ул. Гладилова города Казани, в бывшей Ягодной слободе, где располагались фабрики и заводы Торгово-промышленного общества Алафузовых. Здесь было выявлено сразу шесть домов, связанных с историей этой династии.

В доме 22 по ул. Гладилова располагался Дом купца и владельца медно-литейного завода в Адмиралтейской слободе П.А. Свешникова, который был построен в 1830-х гг. по проекту известного казанского архитектора А.К. Шмидта. В конце XIX — начале XX вв. этот дом перешел во владение купца 1-й гильдии, мануфактур-советника И.И. Алафузова. Двухэтажный каменный дом с антресолями представляет собой памятник гражданской архитектуры начала XIX в., построенный в стиле классицизма. Характерный классический тип большой городской усадьбы с поэтажным членением: 1-й этаж служебно-хозяйственные помещения, второй — жилые, где парадные комнаты, расположенные вдоль главного фасада, были по высоте выше, чем жилые помещения, выходящие окнами во двор, в антресольной размещались комнаты для слуг.

Дом Свешникова. Фото: domsveshnikova.ru

В октябре 1861 г. Иван Иванович Алафузов приобретает за 7 500 рублей серебром у коллежского асессора Августа Осиповича Ганевилькена на улице Московской в Адмиралтейской слободе каменный двухэтажный дом со всем принадлежащим к нему строением местом и садом К 1891 г. недвижимое имущество, принадлежащие И.И. Алафузову в Адмиралтейской слободе, составляло каменный дом с землей, стоимостью 20452 руб. 50 коп. и деревянный флигель с землей, стоимостью в 1200 руб.

Как правило, дома Алафузовых строились вблизи их торгово-промышленных предприятий и выполняли функции конторы. После появления в 1866 г. в Казани городской почты, у дома купца Алафузова в Адмиралтейской слободе был установлен почтовый ящик. Надпись над входом гласила: «Прием писем на городскую почту». Специально нанятый служащий делал запись в почтовой книге, брал с посетителя плату 5 коп. серебром и бросал его письмо в ящик. Одним из первых в доме Алафузовых в Казани появился телефонный аппарат.

Алафузовский театр. Фото: pastvu.com

Особый интерес представляет дом 49 по улице Гладилова, так называемый Алафузовский театр. В конце столетия на благотворительные средства местных промышленников в окраинных районах г. Казани стали возводиться просветительские учреждения для служащих и рабочих их предприятий. Одним из подобных заведений был театр И.И. Алафузова на улице Архангельской (ныне Гладилова). Строительство здания для общеобразовательного дома было начато в 1890-х годах, на средства купца 1-й гильдии И.И. Алафузова (потрачено более 228 тыс. рублей). Здание строилось в память императора Александра II, а торжественное открытие дома состоялось 17 сентября 1900 г. По непроверенным данным автором проекта здания является архитектор Л.К. Хрщонович. В общеобразовательном доме располагались: театр, народная аудитория, собрание служащих (клуб), библиотека-читальня, люлечная (ясли), физический кабинет и музей производства.

Кроме того, сохранился заводской корпус Алафузовской фабрики (ул. Гладилова, 53). Здание было построено по проекту архитектора П.Г. Пятницкого на территории завода, принадлежавшего купцу Котелову. Впоследствии перешло во владение И.И. Алафузова. Первоначально заводской корпус в плане имел форму вытянутого прямоугольника. Здание кирпичное, трехъярусное. Примерно 1/3 объема с южной части здания отделяется внутренней поперечной стеной. Здесь на всех этажах размещаются лестница и сравнительно небольшие по площади помещения, разделенные перегородками. В остальной части здания находится цех — большое двусветное производственное помещение. На южном торцовом фасаде, обращенном в сторону двора, возвышается небольшая двухъярусная башенка, квадратная в плане. Стены башенки украшены пилястрами и завершаются карнизом. На нижнем ярусе окна круглы, на верхнем — арочные. В свое время на башне висел колокол, которым оповещали о начале и конце работы.

К зданию прилегает дом, который также перешел во владение купца 1-й гильдии Ивана Ивановича Алафузова. Первый этаж занимала контора завода и пожарное депо, второй предназначался для жилых комнат. В доме разместилась главная контора Алафузовских фабрик и заводов в Казани. Предположительно в 1920—1930 гг., над третьим этажом здания устроены антресоли, заложены некоторые первоначальные оконные проемы и утрачена рустовка первого этажа северо-западного фасада. В настоящее время здание находится на территории льнокомбината.

Двухэтажное, полукаменное жилое с мезонинным этажом здание прямоугольное в плане, расположено на территории льнокомбината. Первоначальная планировка сильно изменилась. Она была решена довольно четко: нижний этаж под контору — по коридорной системе, верхний этаж для квартиры хозяина с анфиладой зальных помещений, обращенных в сторону главного фасада, отделенного коридорами от собственно жилых помещений. Мезонинный этаж — комнаты для проживания обслуги. Нижний этаж дома каменный, верхний и мезонин деревянные с тесовой обшивкой.

По адресу: ул. Гладилова, 20 располагается дом, в котором в 1917 г. был создан Социалистический союз молодежи и штаб красногвардейского отряда Алафузовских предприятий. Двухэтажный деревянный дом построен во второй половине XIX в. и представляет собой большую ценность не только как памятник истории, но и своим декоративным убранством, характерным для татарского деревянного зодчества того времени.

Церковь святого Варсонофия. Фото: tatmitropolia.ru

С благотворительной деятельностью династии Алафузовых связана Церковь святого Варсонофия, расположенная на ул. Толстого. Храм был построен в 1897—1901 гг. как церковь при новых университетских клиниках по проекту архитектора К.М. Быковского. Освящен в 1901 г. во имя Варсонофия Святителя Казанского. Средства на его постройку были пожертвованы наследниками крупного предпринимателя Ивана Ивановича Алафузова — его женой Лидией Андреевной Алафузовой и братом Николаем Ивановичем Алафузовым. Часть средств выделил подрядчик строительства клинического комплекса Петр Митрофанович Сушенцов. Создание этой церкви являлось одним из условий завещания И.И. Алафузова. Первоначальный проект, утвержденный министерством народного просвещения, предполагал постройку небольшой церкви без причта. Однако Лидия Андреевна Алафузова пожертвовала сумму, на которую стало возможным создать солидный храм, хотя и без колокольни. Основную часть икон церкви написал Григорий Антонович Медведев — один из основателей и преподаватель Казанской художественной школы. Еще во время строительства правление Казанского университета обратилось к попечителю учебного округа с просьбой возбудить ходатайство о перемещении причта церкви во имя Божьей Матери всех скорбящих радость, находящейся при «старой» университетской клинике, в церковь святого Варсонофия. Правление просило о перемещении священников этой церкви отца Иовлева и дьякона Танкеевского в новый храм. В 1901 г. архиепископ Казанский и Свияжский Арсений сообщил попечителю Казанского учебного округа, что он согласен на перемещение причта в церковь при «новых» клиниках, однако при этом указал на необходимость сохранить храм и при «старой» клинике. Перемещенные в церковь святого Варсонофия отец Иовлев и дьякон Танкеевский также по завещанию И.И. Алафузова стали получать вознаграждение с процентов его капитала. Их зарплата (1000 рублей священнику и 500 рублей псаломщику) вдвое превышала обычный доход священнослужителей. Кроме того, с самого его основания на нужды храма жертвовали и директора открытых клиник — профессора В.С. Груздев, В.И. Разумовский, В.Ф. Бургсдорф, В.К. Меньшиков.

Клиника кожных и венерических болезней. Фото: pastvu.com

Кроме того, на средства наследников казанского предпринимателя Ивана Ивановича Алафузова была построена Клиника кожных и венерических болезней, действующая до сегодняшнего дня. Незадолго до своей смерти в 1891 г. И.И. Алафузов оставил завещание и распоряжение жене Лидии Андреевне и брату Николаю Ивановичу на оставшиеся после его смерти средства построить больницу и церковь при ней. На строительство И.И. Алафузовым было выделено 200 тыс. рублей. Поначалу наследники обратились к Казанскому городскому общественному управлению с предложением принять имеющийся капитал и организовать постройку больницы. Однако вскоре выяснилось, что городское управление не могло выполнить всех пунктов распоряжения И.И. Алафузова, и его наследники стали изыскивать другие возможности для выполнения завещания.

К этому времени разрешился вопрос о строительстве клиник для медицинского факультета Казанского университета. В 1896 г. в «Казанских губернских ведомостях» появилось сообщение университетской строительной комиссии о возведении новых зданий. На это и обратили внимание наследники И.И. Алафузова и изъявили желание передать завещанный капитал в 200 тыс. рублей в распоряжение Министерства народного просвещения на определенных условиях. Эти условия университетом были выполнены. На сумму в 76 тыс. руб. была построена одна из новых клиник — кожных и венерических болезней, на сумму 15 тыс. рублей возведена церковь святого Варсонофия. Оставшиеся неизрасходованные средства были причислены к специальным средствам Казанского университета. Проценты с них направлялись на содержание больных кожно-венерологической клиники. Открытие здания клиники состоялось в 1900 г. в торжественной обстановке вместе с другими построенными клиниками. Здесь работали многие видные ученые-медики. Главой только что переехавшей в новое здание клиники был профессор Владимир Федорович Бургсдорф (1894—1935). Здесь работали профессора Александр Генрихович Ге (1842—1907), Самуил Яковлевич Голосовкер (1891—1961), Иннокентий Никитич Олесов (1892—1942), Яков Давидович Печников (1887—1968), Михаил Меменович Пильнов (1874—1930), Николай Николаевич Яснитский (1890—1975). В настоящее время в этом здании также располагается кожно-венерологическая клиника Казанского государственного медицинского университета и соответствующие кафедры.

Александрийский детский приют (ныне Дом ученых). Фото: pastvu.com

На ул. Бутлерова сохранилось здание, в котором располагался третий по счету в Казани детский приют. Его фактическим основателем стал потомственный почетный гражданин — Константин Леонтьевич Крупеников, который по случаю тезоименитства императора пожертвовал 5 000 рублей для учреждения еще одного детского приюта в той части города, где жило малоимущее население. По просьбе К.Л. Крупеникова приют получил название Александринского в честь императрицы — августейшей покровительницы приютов империи. Постоянную материальную поддержку приюту оказывала жена купца 1-й гильдии И.И. Алафузова Лидия Андреевна.

В Ставрополе сохранился принадлежащий семье Алафузовых изящный двухэтажный каменный дом с двумя надстройками (пр. Октябрьской революции, 21), который был построен еще 1880 г. Хозяином дома был Иван Антонович Алафузов. В доме долгое время хранилась коллекция картин, которые были собраны по всей России и Европе. Особо выделялись «Автопортрет» (1648 г.) всемирно известного нидерландского живописца Рембрандта, картины русских художников второй половины XVIII — начала XIX века И.К. Айвазовского («Вид Судакской бухты», 1879 г.), Ю.Ю. Клевера («В парке Гатчинского дворца»), А.Н. Шильдера («Дача в Финляндии», «Ручей в лесу»), О.А. Гофмана («Диана»), Ю.Я. Лемана («Парижанка»), А.И. Мещерского («На реке», 1898). В коллекции купцов были представлены также шпалеры (безворсовые тканые настенные ковры с сюжетными и орнаментальными композициями, называемые также гобеленами) из Франции XVII века, античные скульптуры, например, греческая копия мраморного бюста Аполлона Бельведерского, фарфор, серебро, холодное оружие и даже неизвестно как попавшие в руки ставропольских купцов письма Пушкина, Жуковского, Вяземского, Панаева (после революционных событий их след затерялся). Все жители губернского центра смогли увидеть алафузовское собрание только в 1899 г. на выставке Общества содействия воспитанию и защите детей, которую устроили в здании бывшего дома командующего войсками Кавказской линии.

Дом Алафузовых в Ставрополе. Фото: bloknot-stavropol.ru

Когда началась революция, красногвардейцы разграбили коллекцию. К 1920 г. из нее осталось только 12 картин, конфискованных советской властью, в том числе автопортрет Рембрандта, картины О.А. Гофмана, Ю.Я. Лемана, А.И. Мещерского. Эти полотна были переданы в музей. В настоящее время они выставлены в Ставропольском краевом музее изобразительных искусств.

Собственностью рода Алафузовых в Ставрополе был и расположенный над Лягушевкой фруктовый сад, окрещенный в народе Алафузовским. В честь этой династии были названы также находившиеся ниже сада под горой Первый, Второй и Третий Алафузовские переулки (сегодня соответственно улица Варвары Косенко, переулки Средний и Гвардейский).

Вся обширная территория сада была обнесена высокой стеной из местного ракушечника, предусмотрительно отшлифованного с внешней стороны с тем, чтобы трудно было по ней взбираться.

Кроме того, в Ставрополе сохранился винокуренный завод купца В.И. Алафузова на ул. Черняховского.