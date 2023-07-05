Крымское ханство в первой трети XVIII века

Из истории крымских татар, династии Гераев и потомков Джучидов

Одним из крупнейших государств, наследников Золотой Орды, было Крымское ханство — часть большого этнокультурного пространства на обширном участке Евразии. Ханы из крымской династии Гераев являлись потомками Джучидов, поэтому их представители правили в Казанском и Астраханском ханствах. Институт истории им. Марджани выпустил новое издание пятитомника «История крымских татар». Третий том посвящен одному из ключевых исторических этапов развития этого народа — периоду Крымского ханства (XV—XVIII вв.). Полных и завершенных исследований по крымским татарам до сих пор не было, новая книга татарстанских авторов заполняет некоторые пробелы в истории этого тюркского народа.

Глава 9. Внутриполитическое развитие Крымского ханства в XVIII в.

9.1. Крымское ханство в первой трети XVIII в.

Р.Т.Дейников

Рубеж XVII—XVIII веков стал определяющим для Османской империи в целом и зависимых от нее государств, особенно расположенных в контактных зонах с усиливающимися европейскими державами. Карловацкое перемирие 1699 года является той вехой, после которой Стамбул перешел от прежней экспансии, освященной джихадом, к оборонительной стратегии с четко установленными границами. Не стало исключением и Крымское ханство. В 1700 году был заключен российско-османский Константинопольский мир. В результате этого договора Крымское ханство теряло субъектность в своих внешнеполитических связях с Россией (статьи X и XI Трактата), а новые русские владения (Азов, Таганрог, Павловск, Миус и прилегающие земли) напрямую угрожали обширным степным районам ханства в Приазовье. Но самое главное — был нанесен сильнейший удар по сложноорганизованной набеговой политико-экономической системе государства Гераев.

Конечно, нельзя не согласиться с А.М. Некрасовым, который отмечал, что «сводить экономику ханства к паразитическому потреблению награбленного — это слишком упрощенно». Но дело в том, что Крымское ханство на тот момент представляло собой довольно архаичное государственное образование, сочетающее в себе как признаки традиционной для начала XVIII в. мусульманской деспотии, так и элементы кочевнической политической организации. Зависимость ногайцев Буджака, Перекопской и Очаковской степей от Бахчисарая долгое время не могла идти дальше обыкновенного данничества. Попытка в Константинопольском трактате проведения четкого обозначения границ, обеспечения их неприкосновенности и приведение поведения пограничных обществ в соответствие с новой моделью межгосударственных отношений привели к сокращению военной активности крымскотатарского и ногайского населения. Но набеги с территории Крымского ханства имели не столько грабительскую, сколько внутриполитическую обусловленность, и их резкое сокращение в значительной степени подорвало престиж ханской власти и осложнило положение крымских ханов как предводителей своих подданных. Также это с неизбежностью способствовало более жесткому административно-политическому контролю со стороны Стамбула за Крымским ханством и, соответственно, со стороны Бахчисарая за своими фронтирными степными владениями, что приводило к серьезному сопротивлению с их стороны.

Так, ссора двух братьев — избранного в 1699 году ханом Девлет Герая II и калги-султана Гази Герая — привела к прямому мятежу ногайцев Буджака и Едисана против власти крымского хана. Причем в этой междоусобной борьбе стороны апеллировали не только к османскому султану, но и к гетману Украины (подданному российского царя), а ожесточение доходило до такой степени, что были уничтожены тысячи людей и множество ногайских кочевий.

Использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

В свою очередь непоследовательная позиция Стамбула в крымскотатарских делах, а также вынужденные переориентации крымского военного давления на слаборазвитые земли Кабарды и Черкессии вызывали серьезное недовольство широких масс крымскотатарской элиты действиями Османской империи, которое иногда перерастало и в прямые мятежи. Девлет Герай-хан, который после подавления мятежа 1701 г. смог взять под контроль все татарские орды Северного Причерноморья и Крыма, принял деятельное участие в стамбульской внутриполитической борьбе, в результате которой великим визирем стал сторонник немедленной войны с Россией Далтабан-Мустафа-паша. В дальнейшем хан провел мобилизацию и готовился к большому походу на территорию современной Украины, подогреваемый прямым покровительством великого визиря. В начале декабря 1702 г. Девлет Герай отправил в Буджак своего сына калгу-султана Сеядет Герая с 5 тысячами татар. Вокруг него начали собираться войска. На совете мурз было решено, что если на их просьбу начать войну с Россией будет дан отказ, то они перейдут Дунай и нападут на османские земли.

Необходимо отметить, что, судя по всему, хан действительно стремился не к набегу, а к возобновлению полноценной войны с Россией, т. к. к 1702 году у него уже имелись налаженные дипломатические контакты со Швецией (с которой Россия находилась в состоянии войны) и Запорожской Сечью для координации военных операций против России. Произошедшее в декабре 1702 года смещение со своих постов Далтабан-Мустафы-паши и Девлет Герай-хана не успокоило ситуацию, а привело к очередному бунту. Объединивший вокруг себя до 60 тысяч мятежников Девлет Герай осадил османские гарнизоны в крепостях Измаил, Килия, Очаков и готовился вторгнуться в задунайские земли. Новому османскому правительству пришлось провести крупномасштабную военную операцию против бывшего хана и его сторонников под руководством силистрийского сераскера Юсуф-паши. Мятежники были рассеяны, а Девлет Герай бежал на Северный Кавказ.

Новым ханом в четвертый раз в своей жизни стал отец смещенного Девлет Герая Селим Герай I. Престарелый хан, пользующийся уважением и в крымскотатарском обществе и в османском политическом истеблишменте, смог умиротворить Крым. Мятежные мурзы были помилованы, а Девлет Герай отделался ссылкой. Именно Селим Герай-хан убедил османское правительство в необходимости постройки новой крепости чуть севернее Керчи — Еникале. Эта крепость усилила османский контроль над Керченским проливом и в то же время обеспечила дополнительную защиту восточно-крымского побережья от возможной атаки со стороны Таманского полуострова. При этом он продолжил антироссийскую политику сына, хотя и действуя более скрытно. Так, Селим Герай-хан в официальной переписке предложил шведскому королю свой союз и военную помощь. Но большего он сделать не успел — в 1704 году 73-летний хан скончался, а с ним, в значительной части, закончилась эпоха 200-летнего могущества государства Гераев.

Преемником Селим Герай-хана стал бывший мятежник и неприятель популярного в Крыму Девлет Герая Гази Герай III. Это стало возможным не только из-за нежелания Стамбула видеть на ханском престоле сильного и популярного правителя, но и из-за поддержки Гази Герая его братьями — Каплан Гераем и Менгли Гераем, ставшими соответственно калгой и нуреддином. Гази Герай-хан пытался умиротворить крымско-татарское общество, но вместо этого существенно ослабил военно-административное и хозяйственное единство различных районов ханства, практически утратив контроль над рядом ногайских орд. Ногайская вольница привела к росту напряжения на границах с Россией и Украиной и к попыткам в 1706 году ногайцев Буджака получить независимость от хана и официально перейти в непосредственное подданство Османской империи. Все эти события и стали формальным поводом к отставке в начале 1707 года Гази Герая.

Использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Ставший после него ханом бывший калга Каплан Герай I оказался слабым политиком. Он не смог привести к повиновению ногайцев и рассорился со всеми значимыми политическими силами в ханстве. При этом вел весьма агресивную и недальновидную внешнюю политику. Так, Каплан Герай-хан вступил в переговоры с представителями башкир, восставших против российского самодержавия, а затем принял в Хан-Тепе бежавших донских казаков Кондратия Булавина, что явилось прямым нарушением Константинопольского трактата. Более того, весной 1708 г. шведский король, начавший в 1707 году поход на Россию, впервые в истории прислал в Бахчисарай своего постоянного представителя — явно для координации будущих совместных антироссийских действий. Но главное, что хан еще оказался и неудачливым полководцем. В 1708 году Каплан Герай-хан начал широкомасштабную военную экспедицию против князей Большой Кабарды — своих формальных данников. Однако в сентябре этого же года войска крымского хана были разбиты кабардинским ополчением в Приэльбрусье (Канжальская битва), что привело к незамедлительной отставке Каплан Герая I.

На ханский престол вновь взошел Девлет Герай II. И здесь очень показательный момент отметил современный исследователь С.Н. Чернявский. Девлет Герай начал второе правление с того, что попросил у султана позволения казнить главных соратников Каплан Герая, что свидетельствует об утрате на тот момент субъектности хана уже и во внутренних делах. По сути, теперь хан «занимает промежуточное положение между провинциальным губернатором и вассальным князьком». Примерно те же процессы происходят и севернее — реформы Петра I 1700-х гг. практически лишили автономии и остатков реальной власти украинского гетмана. Эта должность в Российском государстве становится фактически номинальной.

Правление Девлет Герай-хана характеризовалось открытой подготовкой Крыма к войне с Россией в союзе со Швецией, чьи войска находились на Украине. Было на это получено и разрешение из Стамбула — весной 1709 года от великого визиря Чорлулу Али-паши хан получил приказ идти шведам на помощь со всей крымскотатарской армией. Казалось бы, вот он шанс многое поменять в истории своей страны. Тем более на Украине стоит шведская армия, в Варшаве — ставленник Швеции король Польши Станислав I Лещинский, с октября 1708 года гетман Украины Мазепа и примкнувшая к нему Запорожская Сечь — союзники Карла XII. Однако пока шли турецко-крымско-шведско-украинские переговоры, где каждая из сторон стремилась выторговать себе наиболее выгодные преференции после победы над Москвой, в мае 1709 года российские войска разгромили Запорожскую Сечь, а 27 июня 1709 г. под Полтавой разбили шведско-украинскую армию до подхода крымскотатарских войск (хан с основными силами остановился всего в 50 км от Полтавы в Кобыляках, ожидая от шведов более выгодных условий будущего договора). Можно предположить, что Карл XII оказался весьма раздосадован задержкой с крымскотатарской военной помощью, которая, возможно, стоила ему победы. Иначе сложно объяснить отступление остатков шведско-украинских войск не под защиту находившейся рядом крымскотатарской армии, а в османскую Румелию к сераскиру Бендер Юсуф-паше.

Ситуация сложилась парадоксальная. Фактически Стамбул нарушил условия Константинопольского трактата, приняв на своей территории Карла XII и мятежных казаков, а крымский хан открыто вел враждебную политику по отношению к России. Но Петр I не был готов к войне с Османской империей и тем не менее проводил диверсионную работу на османской территории с целью убийства или пленения шведского короля. Эти факты, а также активная агитация Девлет Герай-хана, лично прибывшего в Стамбул, привели к объявлению Османской империей войны России.

Использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

В результате блестящих действий Девлет Герай-хана, просчетов командования и лично Петра I Россия потерпела военное поражение (Прутская кампания), утратив Азов и Таганрог. По Андрианопольскому миру 1713 г. к Османской империи отошла вся территория Запорожья, и южная граница России теперь проходила посредине между реками Самара и Орель — очень далеко от Северного Причерноморья. Таким образом, практически победив в борьбе за Балтику, Россия полностью проиграла на южном направлении. И здесь происходит удивительная вещь — в 1713 году основной автор османско-крымскотатарского военного успеха Девлет Герай-хан и его ставленник бендерский сераскир Исмаил-паша были лишены своих постов султаном.

В историографии сложилось четкое мнение о причине отстранения хана от власти — нанесение «обиды» (насильственное пленение) находящемуся «в гостях» в Бендерах шведскому королю Карлу XII. Представляется, что это был лишь повод. Девлет Герай-хан после Прутского сражения стал крайне популярным политиком не только в Крымском ханстве, но и во всей Османской империи. Более того, он все больше определял политику Стамбула на ее северных окраинах (прямое лоббирование назначения молдавского господаря и бендерского сераскира, сильное влияние на османскую кадровую политику в Кафинском пашалыке и казиликах Тамани). И не только. Позиция хана по непременному сопровождению шведского короля через польские земли многотысячным крымскотатарским корпусом не позволяла Петру I исполнить условия мирного договора с Османской империей по выводу российских войск из Польши (русский царь резонно полагал, что это приведет к реставрации в Польше союзника Швеции Станислава Лещинского).

При этом объявление Стамбулом 31 октября 1712 г. очередной войны России «не учинилась от инаго, токмо от Хана крымского», хотя очередная война была крайне непопулярна как в Стамбуле, так и в османской полевой армии. Очевидно, что активный крымский хан мешал очень многим влиятельным лицам в Стамбуле и, судя по всему, начал вызывать раздражение у султана. И здесь на фоне всего этого хан учинил настоящую бойню в Бендерах с применением полевой артиллерии при попустительстве местных османских властей. Многие шведы в ходе боев погибли, а король Карл XII попал в плен с двумя тяжелыми ранениями. Прекрасный повод для отставки.

Любопытно, что сразу после тонкого политика и талантливого полководца Девлет Герая на роль нового крымского хана в Османской империи был выбран крайне непопулярный «антигерой» Канжальской битвы Каплан Герай I, что также косвенно свидетельствует о том, что Стамбулу уже не нужен был на крымскотатарском престоле самостоятельный политик — ханство все более и более превращалось в периферийную провинцию империи с декоративными элементами суверенитета. Этот хан и во второй срок своего правления показал себя не с лучшей стороны. Так, после заключения мира с Россией в 1713 году он не смог удержать часть своих подданных от крупного набега в район Астрахани. Причем на обратном пути татары с боями прошли вблизи Азова, заставив османского коменданта Босняк-Реджеб-пашу запереться в цитадели.

Использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Попытки хана полностью перетасовать крымскотатарскую правящую элиту привели к бунту в 1714—1715 гг. части крымских татар и примкнувших к ним ногайцев в Черкессии и на Кубани, который возглавил сын смещенного Девлет Герая Бахты Герай. Любопытно, что с подавлением бунта возникли проблемы — фактически сбор войск для этих целей игнорировался многими беями (например, Мансурами и Ширинами). Лишь через несколько месяцев проблема была решена. Эта слабость хана в конечном итоге и привела к его отставке. Османская империя вела тяжелую войну с Венецией и империей Габсбургов. В 1716 году основные крымскотатарские войска должны были прибыть на помощь турецким частям, расположенным на территории Темешварского эялета. Одновременно должен был быть нанесен вспомогательный удар, в основном силами ногайской конницы в Трансильвании. Однако Стамбул под Темешваром потерпел тяжелое поражение, а Каплан Герай-хан со своими войсками опоздал. При этом в ходе разбирательства данной ситуации османское правительство с удивлением констатировало, что татары «совсем отвернулись от него (Каплан Герай-хана. — Р.Д.), не стали слушаться его, так что он не в состоянии был собрать и двух татар воедино». Таким образом, хан был отставлен, но не наказан как изменник.

И здесь интересную ситуацию описывает выдающийся российский историк В.Д. Смирнов. В ноябре 1716 года ханом был утвержден Кара-Девлет Герай. Однако крымскотатарский истеблишмент не поддержал назначения, с чем Стамул был вынужден смириться, уже в феврале 1717 года назначив нового хана — очередного сына Селим Герая I Саадет Герая IV . Таким образом, ярко проявился углубляющийся кризис отношений крымскотатарской элиты с османским сюзереном. И в этом случае даже не помогало признание османского султана халифом всех мусульман-сунитов, чьи решения по законам шариата должны быть безусловно исполняемы.

Сам Саадет Герай-хан первые несколько лет провел в различных походах (Трансильвания, Кабарда). Его действия привели к признанию Россией Кабарды территорией, находящейся в сфере влияния Бахчисарая. А между тем внутри крымскотатарского государства фактически распалось центральное управление — ханская администрация вряд ли реально контролировала что-то помимо столицы. В стране всем заправляли беи. Когда хан попытался несколько ограничить власть местной элиты, произошла серьезная дестабилизация ситуации в Крыму, вызванная мятежом ширинских беев во главе с Джан-Темиром, что спровоцировало волнения на Кубани. Ситуация оказалась настолько серьезной, что только вмешательство Порты, отказавшейся от поддержки сепаратизма, и энергичные меры, предпринятые новым ханом Менгли Гераем II (1724—1730), предотвратили отложение Кубанской Орды от Бахчисарая. Менгли Герай-хан, умиротворив к началу 1729 года ханство, успел провести некоторые реформы. Так, была проведена налоговая реформа, способствовавшая систематизации налогообложения и приведшая к некоторому снижению налогового бремени, были введены оклады для улемов, что привело к активизации религиозного образования, учреждены почтовые станции на основных дорогах.

Однако в 1730 году в Стамбуле произошел янычарский бунт, в результате которого на трон султана взошел Махмуд I. Для Крыма это имело свои серьезные последствия. Бывший хан Каплан Герай I показал себя плохим правителем, но искусным интриганом. Неожиданно новый султан и его окружение решили отставить Менгли Герай-хана и заменить его Каплан Гераем. История для ханства как будто повернулась вспять. Вновь получивший власть Каплан Герай-хан начал полностью менять политический ландшафт ханства, ломать только созданные ростки современного государственного управления и контроля. В Крым вернулся даже официально признанный всеми крымскими кадиями мятежником Джан-Темир-бей.

Использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

В первой половине 30-х гг. XVIII века нарастали и принимали все более острую форму противоречия между Османской и Российской империями. Основной узел этих противоречий сосредоточился в Кавказском регионе, где присутствовали интересы великих региональных держав (Российской, Османской и Персидской империй), подогреваемые действиями фронтирных образований (прежде всего Крымского и Калмыцкого ханств). Для того, чтобы начать полноценную войну, России необходимо было нейтрализовать Крымское ханство, которое прикрывало северные границы Османской империи. Для крымскотатарского государства это столкновение становилось в прямом смысле борьбой за существование.

Практически сразу после заключения Белградского мира (1739) неожиданно скончался Менгли Герай-хан. Преемником стал брат умершего Селямет Герай II — почитаемый среди татар пожилой и опытный политик. Он сосредоточился на восстановлении разрушенных во время войны городов и поселений на полуострове. И в то же время хан проводил весьма провокационную внешнюю политику, невыгодную Османской империи в условиях очередного осложнения отношений с Персией. Так, в июле 1741 г. Швеция, субсидируемая Францией, объявила войну России. Французская и шведская дипломатии, понимая отсутствие перспектив втягивания Османской империи в новую войну с Россией, решили спровоцировать на конфликт крымского хана. Переговоры татар со шведами шли в 1741—1742 гг. в Бахчисарае. Летом 1742 г. были получены известия, что кубанский сераскир подстрекает против России салтанаульских ногайцев, кочующих между Тереком и Кизляром, а Шарль Пейссонель отмечал, что «воспользовавшись Белградским договором, ограничившим действия России на Северном Кавказе, крымские ханы взимали дань пленниками и лошадьми, стремились к полному покорению адыгов». Стоит отметить, что татары в это время также нападали с целью грабежа на казаков, приежавших за солью.

Все это, несомненно, нарушало букву Белградского трактата. Поэтому нельзя считать случайностью, что после окончания российско-шведской войны в 1743 году, приведшей к приходу к власти в Швеции нового правительства, Османская империя сместила Селямет Герай-хана и сделала выбор в пользу деятельного калги-султана Селима Герая II, считавшего необходимой полную согласованность крымской внешней политики с османской. Этот хан снискал себе уважение в Крыму и в Стамбуле успешной экспедицией в Персию, которая во многом изменила ход ирано-турецкой войны и усилиями по укреплению мира с Россией (ханом была осуществлена выдача русских пленных, также он старался удерживать подвластных ногайцев от набегов). Более того, практически без кровопролития был подавлен весной 1748 г. бунт бывшего калги-султана Шагин Герая, выступавшего против мирной политики хана. Ему не удалось поднять сколько-нибудь значительные силы ни на полуострове, ни в Буджаке, куда он вскоре бежал. Однако после этого успеха хан скончался.

После смерти Селим Герай-хана его преемником стал Арслан Герай — сын легендарного Девлет Герая II, который сосредоточился на реформах внутри страны. В период его власти были отремонтированы и вновь введены в строй пограничные крепости Ор-Капы (Перекоп) и Арабат, укрепленные пункты на Уч-Обе, Чонгаре и Сиваше. По приказу хана была восстановлена разрушенная Минихом знаменитая мечеть Девлет Герая I в Гезлеве, а также сооружены школы, медресе, общественные фонтаны в Ак-Месджиде, Гезлеве и других населенных пунктах. Кроме того, резко усилилась централизация административного управления ногайцами со стороны Бахчисарая — хану даже удалось назначить на важнейшие посты ор-бея и сераскеров Буджакской и Едисанской Орд своих сыновей, а также снизить градус напряженности внутри рода Гераев, дав привилегии многим близким и дальним родственникам. Все это существенно снизило напряженность как в самом ханстве, так и на крымско-украинской и крымско-польской границе, что было с удовлетворением отмечено в Стамбуле. Ренессанс крымскотатарской экономики после погромов второй половины 1730-х гг. во многом был поддержан и метрополией — в это время время увеличились османские субсидии, в Крым прибывали архитекторы, инженеры, множество строительных рабочих, морем завозились даже стройматериалы.

Использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Безусловно, набеги подданных хана (в основном ногайцев) на российские и польские земли присутствовали, но они не носили уже системного характера и совершались отдельными феодалами собственными силами (как правило, в несколько десятков человек). Справедливости ради стоит отметить, что точно такие же набеги на крымские земли осуществляли запорожские и донские казаки, подвластные России калмыки. Эта постоянная угроза набега приводила к тому, что обширнейшие территории, принадлежащие Запорожской Сечи, очень медленно заселялись. Османские же и крымские территории, примыкавшие к русским и украинским землям, вообще были полосой отчуждения. Так, территори Приднестровья и Херсонщина фактически не были заселены. С середины XVIII в. здесь появляются украинско-молдавские селения, платившие дань крымскому хану (так сказать, второй вариант «Ханской Украины»).



Несколько по-другому проводилась политика Бахчисарая в отношении кавказских народов. Традиционно крымские ханы считали своими подданными кабардинцев. Согласно Белградскому договору 1739 г. Кабарда признавалась независимой, «буферной» территорией. Вопреки этому договору, Крым вмешивался во внутренние дела Кабарды, требовал (и иногда добивался) от нее присылки дани людьми и скотом. В 1750 г. из Петербурга был направлен в адрес турецкого правительства официальный протест в связи с постоянным вмешательством кубанского сераскира в кабардинские дела.

Правда и Россия активно вмешивалась в дела Кабарды. В 1744 г. геодезист С. Чичагов составил первую подробную карту Большой и Малой Кабарды как одного из важнейших театров военных действий в случае войны с Турцией или Ираном. А когда в 1753 г. русским эмиссарам в Кабарде удалось на некоторое время примирить враждующие группировки, то Османская империя официально обвинила Россию во вмешательстве в дела региона и в ведении агитации с целью склонения кабардинцев вступить в российское подданство.

И тем не менее, несмотря на в целом миролюбивую политику Крымского ханства на своих северных рубежах, к середине XVIII столетия фактор давления со стороны России для него существенно усилился. С 40-х гг. XVIII в. Россия начала активные мероприятия по заселению так называемых «Заднепровских мест» (территории, расположенные южнее Днепровских порогов). Во многом этому способствовало окончание строительства Украинской оборонительной линии, которое велось с 1731 г. на границе Малороссии и запорожских земель. С появлением Украинской линии Крымское ханство становилось более уязвимым для российских войск с чисто военной точки зрения, так как все прежние походы на Крым заканчивались неудачей из-за удаления армии от баз снабжения, магазинов и госпиталей. Велась и активная разведывательная деятельность. Так, например, киевский вице-губернатор Г.М. Костюрин призывал кошевого атамана запорожцев «особливо стараться чрез посланных, под приличным претекстом, надежных и бывалых людей в Крым и Очаков разведывать о тамошних обращениях и о том почаще доносить, ибо того высочайший его императорского величества интерес требует».

Использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

В начале 1750-х гг. царские власти еще более усиливают попытки заселения и освоения Новороссии. Причем в значительной степени это делалось с помощью иностранных переселенцев, которых размещали на северных границах Запорожской Сечи. Было решено «пришедших и впредь приходящих. сербов и протчих тамошних народов (имелись в виду православные подданные империи Габсбургов, которых Австрия согласилась отпустить в Россию. — Р. Д.) селить в Заднепровских местах, а именно: начав от устья реки Каварлыка прямою линиею до верховья реки Туры на устье реки Каменки, от устья реки Каменки на вершину реки Омельника и по оной вниз даже до устья ее, где оная в Днепр впадает, отступя от польской границы по 20 верст». Там же было решено построить крепость Святой Елизаветы, что вызвало живое беспокойство и в Османской империи, и в Крымском ханстве. В результате энергичных обсуждений и переговоров между правительствами империй в 1756 г. русские власти были вынуждены срыть укрепления этой крепости.

В декабре 1754 года к власти в Османской империи пришел 55-летний султан Осман III — взбалмошный и непоследовательный правитель (за неполных три года его правления семь раз по его воле менялись великие визири государства). Эта непоследовательность проявилась и во внешней политике. Османская империя резко сменила внешнеполитические ориентиры и в 1756 году начала переговоры о военно-политическом союзе с Пруссией — противницей традиционного турецкого союзника Франции в ходе идущей в Европе Семилетней войны. Судя по всему, эта смена ориентиров Стамбула и стала причиной отставки в том же 1756 году Арслан Герай-хана.

Ставший новым ханом престарелый и болезненный 67-летний Халим Герай (сын Саадат Герая IV) умудрился очень быстро разрушить хрупкое равновесие внутриполитического состояния Крымского ханства, созданное предшественниками. Его неумелые действия, крайне неудачная кадровая политика и проведение радикальной налоговой реформы привели к страшному по последствиям ногайскому восстанию, в результате которого в 1758 году ханом стал глава мятежников, бывший сераскир Буджакской Орды и ярый русофоб Крым Герай — брат Арслан Герай-хана.

Основная его внутриполитическая деятельность сосредоточилась на самой больной проблеме — ногайской. Хан ввел по сути систему ручного управления страной. В Каушанах (близ Бендер) Крым Герай-хан создал свою вторую столицу. Здесь был построен летний ханский дворец, приспособленный для военных, административных и представительских целей. В Каушаны он приезжал из Бахчисарая практически ежегодно, непосредственно осуществляя свои властные прерогативы по отношению к ногайским ордам. Он провел перепись ногайского населения Северного Причерноморья и существенно скорректировал налоговую политику в регионе. Далее, хан перевел часть Едисанской Орды (до 8 тысяч кибиток) в Перекопские степи, а в 1759 году сформировал отдельную Едичкульскую Орду, переселив из Бессарабии и Прикубанья остатки Больших Ногаев на левобережье Нижнего Днепра. Этот последний шаг привел к череде постоянных пограничных конфликтов с Запорожской Сечью, на чьи земли начались спорадические мелкие набеги. Вообще же Крым Герай-хан планировал привести ногайцев к оседлому образу жизни, для чего и усиливал административный контроль на своих пограничных территориях.

Использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Активен Крым Герай-хан был и во внешней политике. Так, в 1758—1759 гг. он пытался (правда, не очень успешно) привлечь князей Большой Кабарды к выступлению против России. Более того, в рамках заключенного османо-прусского договора в Бахчисарае велись переговоры между Крым Герай-ханом и представителем прусского короля о конкретных военных акциях крымских татар против России и Австрии. Однако выход России из войны с Пруссией поставил на планах совместных действий двух стран крест. Тем не менее уже позже хан решил привлечь на свою сторону Польшу и с этой целью стал активно участвовать во внутреннепольской борьбе претендентов на ее престол, что являлось грубейшим нарушением Белградского трактата.

В этой связи не выглядит странным решение султана в 1764 г. о смещении Крым Герай-хана. Его агрессивная политика неминуемо бы привела ханство, а вслед за ним и Османскую империю, к войне с Россией и союзной с ней империей Габсбургов. В тех внешнеполитических условиях война совершенно не входила в планы Стамбула.

При этом во внутренней политике Крым Герай-хан сделал огромный вклад в развитие экономической и культурной жизни страны. Поощрял развитие сельского хозяйства (прежде всего производство пшеницы и виноградарство). В поисках путей к экономической независимости ханства приказал произвести геологические изыскания в Крымских и Кавказских горах с целью поиска полезных ископаемых. На время правления хана пришелся расцвет так называемого «крымского рококо» — для украшения ханского дворца были приглашены лучшие художники и архитекторы своего времени, а в столице появились новые фонтаны и здания, самыми известными из которых стали «Фонтан слез», мавзолей Диляры-Бикеч, мечеть Ешиль-Джами.

В Стамбуле новым ханом избрали Селим Герая III — одного из основателей крымскотатарской политики мирного сосуществования с Россией в середине XVIII века (был калгой-султаном при Арслан Герай-хане). Тем не менее его приход к власти в Крыму уже не мог существенно изменить ситуацию — приближалась большая война. Новый хан был больше сосредоточен на внешней политике, а именно принял самое деятельное участие в 1765 году в попытке вовлечения Османской империи на стороне Франции и Австрии в антирусскую борьбу за польский престол. Представляется, что в то время сама мысль о союзе со своим извечным врагом империей Габсбургов должна была казаться в Стамбуле противоестественной, и это могло послужить основной причиной отставки Селим Герай-хана в начале 1767 года.