Крымское ханство, Россия и Османское государство в последней трети XVII века

Из истории крымских татар, династии Гераев и потомков Джучидов

Фото: использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Одним из крупнейших государств, наследников Золотой Орды, было Крымское ханство — часть большого этнокультурного пространства на обширном участке Евразии. Ханы из крымской династии Гераев являлись потомками Джучидов, поэтому их представители правили в Казанском и Астраханском ханствах. Институт истории им. Марджани выпустил новое издание пятитомника «История крымских татар». Третий том посвящен одному из ключевых исторических этапов развития этого народа — периоду Крымского ханства (XV—XVIII вв.). Полных и завершенных исследований по крымским татарам до сих пор не было, новая книга татарстанских авторов заполняет некоторые пробелы в истории этого тюркского народа.

8.9. Крымское ханство, Россия и Османское государство в последней трети XVII в.

До середины 60-х гг. XVII в. Османская империя не вела активной политики в Восточной Европе, в значительной степени возложив ответственность за дела в этом регионе на крымских ханов. От пограничных земель России и Речи Посполитой внутренние территории ханства отделяла широкая полоса степи, в которой происходили частые пограничные столкновения. Во многом из-за состояния войны и мира между Крымским ханством и Россией с Речью Посполитой их земли не были строго разграничены, и дипломатические взаимоотношения между этими государствами часто развивались на фоне вооруженного противостояния.

К середине 60-х гг. Москва и Варшава, исчерпав вооруженный конфликт, начавшийся с восстания Б. Хмельницкого, искали мира и пытались стабилизировать положение в Восточной Европе. В связи с этим они предпринимают попытки к прямому вовлечению османских властей во внешнеполитические дела Крымского ханства.

Особенно ярко это отразилось в Андрусовском договоре 1667 г., где Речь Посполитая и Россия прямо связали возможность наступления мира в регионе с влиянием Порты на Крымское ханство. В 19-й статье договора предполагалось обратиться к турецкому султану с просьбой, чтобы он, «прежнее приятство подтвердив, хану крымскому приказал в соседстве спокойно пребывати и жестоко заказал, чтоб до войны никакого случая не давал». В то же время это можно рассматривать как желание Москвы и Варшавы заставить Порту отказаться от прямого вмешательства в восточноевропейские дела.

Допуская определенную самостоятельность ханства, Стамбул, как отмечает С. Ф. Орешкова, не вмешивался во внешнеполитические дела ханов, «пока они не входили в противоречие с интересами Порты в регионе». Однако с середины 60-х гг. XVII в. основной вектор стамбульской политики становится иным, и заметно увеличение интереса османского правительства к восточноевропейскому региону.

К этому времени Османская империя преодолела кризисные явления, апогей которых пришелся на середину XVII в. Реформы великого визиря Мехмеда-паши Кёпрюлю (1656 —1661), продолженные его сыном Фазыл Ахмет-пашой (1661—1676) и зятем Кара Мустафой-пашой (1676—1683), позволили преодолеть децентрализацию и кризис, упорядочить государственный аппарат и восстановить финансовую систему. Но они также вызвали потребность в новых территориях для восстановившейся тимарной системы. В значительной степени именно это повлекло за собой новую волну экспансионистской политики и череду войн со странами Центральной и Восточной Европы.

Интерес Порты к расширению европейских владений совпал с устремлениями части украинского казачества, разочарованного в сотрудничестве как с Россией, так и с Речью Посполитой. В 1669 г. в подданство Османской империи перешел правобережный гетман Петр Дорошенко, ставивший своей целью, воссоединение Правобережной и Левобережной Украины под своей гетманской булавой; его статус был приравнен к правителям Молдавии и Валахии. Это положило начало активному вмешательству Порты в восточноевропейские дела. По мнению турецкого исследователя М. Инбаши, османам было важно зафиксировать свое присутствие на Украине, поскольку это не только позволяло им расширить северные границы империи, но и давало возможность прямо контролировать свои вассальные территории — Дунайские княжества и Крымское ханство. Кроме того, османское правительство стремилось создать удобную базу для участия крымских сил в турецких походах в Европе.

В то же время в конце 1660-х — начале 1670-х гг. Стамбул и Бахчисарай по отношению к Москве действовали преимущественно дипломатическими средствами и на фоне ухудшения польско-османских отношений демонстрировали дружелюбие московской стороне. Например, турецкий султан Мехмед IV неоднократно заверял царя Алексея Михайловича в своей дружбе, а с крымским ханом Адиль Гераем был заключен в 1670 г. мирный договор. Однако, как отмечает Б.Н. Флоря, в Москве реально оценивали османскую угрозу безопасности своих границ.

Положение в восточноевропейском регионе резко изменилось в 1672 г., когда начался поход османских войск во главе с турецким султаном Мехмедом IV против Речи Посполитой. По требованию султана в нем приняли участия почти все войска Крымского ханства. Во время кампании 1672 г. османские войска овладели Каменцем-Подольским, оккупировав близлежащие территории, и осадили Бучач и Львов. Успех османов на Украине привел к заключению в октябре 1672 г. Бучачского мирного договора, согласно которому Подолия с центром в Каменце-Подольском перешла в состав Османской империи, образовав Каменец-Подольский эялет. Над большей частью Киевщины и Брацлавщины был признан османский сюзеренитет, при этом владения Петра Дорошенко сохранили автономию. По существу, с 1672 г. Турция начала войну за захват всей Украины.

Использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

В развернувшейся польско-турецкой войне Россия предприняла ряд шагов по выполнению своих обязательств по отношению к Речи Посполитой. Речь в первую очередь идет о попытке московской стороны воздействовать на турецкое и крымское правительства дипломатическим путем. Алексей Михайлович направил посольства в Стамбул и Бахчисарай с предложениями прекратить военные действия против Польско-Литовского государства, угрожая при этом вмешательством России. Кроме того, калмыцкие и казацкие отряды предприняли походы на Азов и Крым. Однако на итоги военной кампании 1672 г. предпринятые меры практически не повлияли.

При заключении Бучачского договора Речь Посполитая не учла интересов России и проигнорировала спорный статус переданных ею османам территорий. Это привело к тому, что в начале 1673 г. московская сторона известила Варшаву о том, что более не считает себя связанной условиями Андрусовского договора, тем самым включаясь в новый виток борьбы за Правобережье.

В то же время, желая защитить свои границы, Москва вступила в противостояние с Османской империей. В 1672—1676 гг. возникло, по сути, несколько локальных конфликтов, развернувшихся на трех театрах военных действий — Азовском, Крымском и на правом берегу Днепра. Однако прямого столкновения между основными армиями двух держав не произошло. Несмотря на то что Москва направляла на Азовский театр военных действий регулярные войска, Порта ограничивалась только отправкой в Азов дополнительных янычарских корпусов и организацией действий своих вассальных контингентов. В то же время, когда в 1674 г. османская армия вступила на территорию Украины, не желая допустить взятия гетманской столицы П. Дорошенко, Чигирина, осаждавшими его русско-украинскими войсками. Вследствие этого соединенная армия кн. Г.Г. Ромодановского и гетмана И. Самойловича отошла на левую сторону Днепра.

Напротив, силы Крымского ханства активно задействовались османами. В 1673 г. войска крымского хана Селим Герая, по указанию стамбульского двора, совершили поход на русские приграничные территории и, прорвавшись через укрепления Белгородской черты, разорили Новооскольский, Верхососенский и Усердский уезды. Затем основные силы ханства были использованы в войне против Речи Посполитой.

Это делало полуостров уязвимым, и Москва рассматривала возможность в 1674—1676 гг. организовать крупный поход на Крым. В 1674 г. было организовано совместное нападение калмыков и черкесов на Перекоп. В 1675 г., воспользовавшись тем, что «крымской хан и нурадын и калга со всеми ордами вышел в Украину и ныне стоят на Подолью», в Крым отправилось небольшое войско во главе с кн. К.М. Черкасским, при подходе к полуострову при нем осталось «ратных людей <.> астараханских и терских, и уфинцов и саратовцов 546 человек, да калмык 100 человек», позднее к ним присоединились запорожские казаки вместе с кошевым атаманом И. Серко. В целом поход закончился удачно, объединенным войскам удалось вступить на Крымский полуостров, разрушив крымские заставы, и они «крымские улусы воевали, жгли и секли и в полон имали».

Использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

После этого похода в московских кругах с большим энтузиазмом стали рассматривать возможность наступательной войны против Крыма. К примеру, думный дьяк Григорий Богданов обратился к узденям кн. К.М. Черкасского с просьбой «свою братью узденей наговаривать», чтобы они «на Крым ходили почасту и промысл над неприятели чинили со всяким радением». Более того, в декабре 1676 г. был разработан новый план военного похода. Однако успех 1675 г., видимо, во многом зависел от отсутствия на полуострове основных сил Крымского ханства; кроме того, Москве было затруднительно развернуть наступательную операцию на южном направлении в этот период, так как она была скована военными действиями, разворачивающимися на правом берегу Днепра.

Уже к 1674 г. стало ясно, что число сторонников П. Дорошенко и приверженцев проосманской ориентации в украинском обществе сокращается. Весной в Переяславле, где собрались представители почти всех правобережных полков, И. Самойлович был избран гетманом обеих сторон Днепра, и в сентябре 1676 г. П. Дорошенко, окончательно лишившийся поддержки правобережной старшины и потерявший надежду дождаться помощи от османов, капитулировал перед войсками кн. Г.Г. Ромодановского и гетмана И. Самойловича, сложил с себя гетманские клейноты и присягнул на верность московскому государю.

Почти одновременно с этим, в октябре 1676 г., после еще одного похода османских войск против Речи Посполитой, во время которого турками были разорены 70 польских городков и местечек, был заключен Журавенский мир, закончивший польско-турецкую войну 1672—1676 гг. В нем с некоторыми изменениями повторялись условия Бучачского договора: за Османской империей закреплялось Подольское воеводство с Каменецкой крепостью, а также значительная часть Правобережной Украины. Речь Посполитая, таким образом, перестала участвовать в борьбе за Украину. Прямое столкновение Османской империи и Российского государства оказалось неизбежным.

Чигиринский поход 1677 г. стал первым открытым столкновением между русской армией и османскими войсками. Несмотря на то, что война не была объявлена ни одной из сторон, на Украине появилась 40-тысячная полевая армия Османской империи во главе с бейлербеем Силистрии Ибрагим-пашой и крымским ханом Селим Гераем: Порта была намерена добиться возвращения под свою власть бывших земель гетмана П. Дорошенко с помощью прямого военного вмешательства. Для достижения этой цели в начале 1677 г. по приказу султана Мехмеда IV был расстрижен Юрий Хмельницкий, сын Богдана Хмельницкого, успевший к этому времени принять постриг в одном из греческих монастырей. Он был расстрижен, ему были вручены знаки гетманской власти и пожалован титул князя «Малороссийской Украины».

Первые турецкие разъезды появились под Чигирином 30 июля, основные силы без крымского хана подошли к крепости 3 и 4 августа и «стали табарами на крымской стороне за рекою Тясмою». Стоит отметить, что основные войска крымского хана подошли позже, встав под Чигирином 10 августа.

Использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Оборона Чигирина длилась больше трех недель, при этом гарнизону удалось успешно отразить многочисленные приступы османов. Поворотным пунктом в кампании стали бои, развернувшиеся после подхода русской армии к Днепру 25 августа и продолжавшиеся до 28 августа, когда русскими войсками был занят один из вражеских лагерей. Серия столкновений не переросла тем не менее в генеральное сражение.

Турецкие источники сообщают, что в ночь с 28 на 29 августа собрался военный совет османского войска, на котором крымский хан Селим Герай предложил отступить, не дожидаясь полного разгрома от русско-украинской армии. Предложение хана было признано благоразумным, и османская армия 29 августа начала отступление. Имея в тылу силы свежего противника, турецко-татарская армия бросила обоз и значительную часть припасов и отходила с максимально возможной скоростью.

Некоторая пассивность татарского командования, вызванная, видимо, нежеланием участвовать в этой военной кампании, прослеживается в источниках достаточно ясно. Крымская знать выступала против расширения османского присутствия в Восточной Европе, так как «окруженный с разных сторон владениями султана Крым перестал бы быть нужным империи как военный форпост и мог быть обращен в обыкновенную провинцию». Так, поражение обострило отношения между турецким командующим и крымским ханом Селим Гераем.

Расходясь на реке Ингул, по словам татарских и турецких языков, «Имбраим паша ханови з грозою говорил: есть ли всправе цареве незычливым знать ж, что хощет поднять булавы на Порту, что без ведома салтанского и нашего ссылався с християнским царем Московским, чево прежния ханы учинити не посмели, тое ты таперь чинить хотячи отдать на откуп господ московских Шереметя и князя Рамодановского, но увидишь как тебе за тое воздастца, как салтану турскому о том ведомо учинитца. Жалобу творил тако ж, де, и для того на хана, что не послал заранея орды за Днепр и не брал ведомости о войсках казацких и московских, и что в то время ведомо учинил, как все силы к Днепру стали и переправлялися, от тово он с турками стревожился и устрашил чють <.>. И для того хан и он в достойном упрямстве были».

Долгий и тяжелый поход, не принесший никакой добычи и закончившийся явным провалом, также не мог способствовать росту популярности османской политики и среди основной массы крымских татар. Отставшие при отступлении турецкие отряды настигались русскими войсками или даже уничтожались самими татарами.

Фото: realnoevremya.ru

По итогам кампании 1677 г. крымский хан Селим Герай был сослан на о. Родос. Как представляется, относительно мягкий приговор был связан с тем, что в Стамбуле соотносили неудачу этой кампании не только с деятельностью командующих, но и с явными просчетами в организации самого похода.

В апреле 1678 г. Османская империя, стремясь к реваншу за понесенное в 1677 г. поражение под Чигирином, официально объявила войну России. В Чигиринском походе 1678 г. османы направили на Украину 120-тысячную армию под командованием великого визиря Кара Мустафы-паши. Крымский хан Селим Герай был смещен со своего престола, на его место был поставлен Мурад Герай, «торжественное наречение которого произошло в январе 1678 г.». Поскольку Мурад Герай длительное время пребывал в Турции, очевидно, османские власти ожидали от него прямого следования своему внешнеполитическому курсу, что должно было помочь в дальнейшем избежать противоречий в среде турецко-татарского командования.

Османская империя ставила перед собой задачу не только овладеть Чигирином и утвердить в нем Ю. Хмельницкого, но и двинуть свои войска на Киев и Левобережье. Османский поход на Чигирин 1678 г. по подготовленности, количеству привлеченных сил, масштабу поставленных перед командованием задач существенно превосходит поход 1677 г. и может быть отнесен к числу крупнейших военных операций последней четверти XVII в. в Восточной Европе. Естественно, значительным было и участие крымских сил во главе с новым ханом Мурад Гераем; численность войска, отправившегося в поход, достигала около 40 тысяч человек.

Передовые отряды османов появились под Чигирином 8 июля, главные силы великого визиря Кара Мустафы-паши подошли к крепости 9 июля. В течение июля — августа 1678 г. между русско-украинскими и османскими войсками происходили жестокие столкновения. В ночь с 11 на 12 августа войскам Кара Мустафы-паши удалось взять Чигирин, однако большая часть гарнизона была выведена из крепости и соединилась с основной полевой армией. Падение Чигиринской крепости поставило армию кн. Г.Г. Ромодановского и гетмана И. Самойловича в сложное положение. Теперь приоритетной задачей становились защита Левобережья и Киева и сохранение боеспособной армии; они отступили к Днепру. Воевода и гетман сумели отойти с минимальными потерями, не потеряв обозов, перед лицом численно превосходящего и воодушевленного победой противника. Столкновения на Днепре 14—19 августа продемонстрировали, что ни одна из сторон неспособна нанести решительного поражения другой.

Ввиду наступающей зимы армия великого визиря не могла надолго задержаться на Украине, тем более что снабжение по Днепру, на которое рассчитывало османское командование, оказалось невозможным из-за действий запорожцев.

В то же время попытка русско-украинских войск отстоять одну из крупнейших крепостей Правобережья также не увенчалась успехом, при этом московское правительство с конца 1678 г. отказалось от ведения боевых действий и расширения сферы своего влияния на Правобережье.

Продолжение следует...