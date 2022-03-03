Династия Сайдашевых: вклад предпринимателей в национальное возрождение татарского народа

Из истории татарского предпринимательства

Представители большой купеческой семьи Сайдашевых, жившие в Казани в начале XX века, были широко известны не только как успешные предприниматели, издатели и меценаты, внесшие огромный вклад в реформу мусульманского образования, но и широкой благотворительной деятельностью. Об этом пишет в своей книге «Страницы истории татарского предпринимательства: купеческая династия Сайдашевых (вторая половина ХIХ — начало ХХ века)» старший научный сотрудник Центра изучения истории и культуры татар-кряшен и нагайбаков Института истории им. Марджани Лилия Мухамадеева. В последней части издания, публикуемого «Реальным временем», автор завершает рассказ о Сайдашевых, стоявших у истоков возникновения татарской прессы, а также их газете, которая внесла серьезный вклад в национальное возрождение татарского народа.

В обзоре выходящих в Казани татарских газет за 1913 год говорится, что, несмотря на разногласия, все три местные газеты («Кояш», «Юлдуз», «Баянуль-хак») держатся в сущности одного направления — национального: живое отношение ко всему тому, что имеет то или иное отношение к интересам татарской нации, охрана своих национальных особенностей, стремление к развитию и процветанию своего народа всегда было главной задачей татарских публицистов. Рубрики были следующие: 1) 300-летняя годовщина царствования Дома Романовых; 2) война на Ближнем Востоке; 3) национальный вопрос, религия, народное образование, отношение к работе Государственной думы, отношение к другим мусульманским народностям и панисламизм. Члены Комитета отмечали тот факт, что тираж газеты «Баянуль-хак» в течение года постепенно падал. Причину этого они видели в том, что «редактор газеты «Баянуль-хак» Мухаметзян Сайдашев оказался не вполне пригодным для роли редактора. Прежде всего он не получил основательного образования ни в русской школе, ни в татарском медресе… Вследствие недостатка умственного кругозора он не мог придать своей газете определенного направления… Бывали случаи, что газета на некоторое время приостановились, т. к. наборщики, не получая жалованья, не хотели работать… Причина… заключается в том, что у редактора-издателя не хватало средств на издание газеты, кроме того, он страдал хронической болезнью (туберкулезом), от которой и умер в 1914 году». Действительно, 1913 год, последний год жизни М.А. Сайдашева, был для него одним из самых трудных. Как уже отмечалось в первой главе, болезнь прогрессировала, вследствие этого в последний период своей жизни он не мог лично контролировать деятельность газеты и типографии, чем, по-видимому, пользовались сотрудники. Тем не менее, несмотря на трудное финансовое положение, М.А. Сайдашев все же продолжал выпуск своей газеты.

Как видно из отчета Комитета по делам печати за январь 1913 года, главное содержание татарских газет по внешним вопросам исчерпывается почти исключительно сведениями о турецко-балканской войне, положением дел в Турции и теми вопросами, в которых имеет место то или иное отношение к войне. Свое сочувствие туркам «Баянуль-хак» выражала как сообщениями о сборах в разных мусульманских странах и о поддерживающих ее митингах мусульман Индии (№1173), так и прямым пожеланием успеха ей в войне с многочисленными врагами (№1169). Некоторые номера больше чем наполовину были посвящены сведениям о Турции, турецких делах и турецких государственных людях (№1170, 1178 и др.). Много места отводилось газетой «Баянуль-хак» и турецкому перевороту, от которого ожидалось чуть ли не спасение всей Турции (№1165).

Фрагмент публикации, посвященной 300-летию царствования Дома Романовых. Фото: wikipedia.org

В февральском номере (№1186) была помещена большая статья «Высочайшие заслуги царей из дома Романовых перед Россией», в которой были перечислены разные благодеяния, оказанные России государями царствующего дома. Подобного рода статья появилась и в мартовском номере «Баянуль-хак» под заглавием «Юбилейные торжества среди казанских мусульман», автор которой указывал на неизменную верность российских мусульман престолу, всегда столь милостивому к своим подданным, исповедующим учение Ислама. В статье констатировалось, что «Казанская первая соборная мечеть, в которой празднование юбилея было совершено с особым торжеством, было основано 150 лет назад с милостивого разрешения императрицы Екатерины II, «бабушки царицы», как зовут ее казанские татары до сих пор, и каким образом является драгоценным историческим памятником, свидетельствующим об отношении государей из дома Романовых к мусульманам». По стилю и характеру содержания данной статьи можно предположить, что она принадлежала Мухаметзяну Сайдашеву.

Много заметок, статей и даже фельетонов было посвящено воздушному флоту. В этих статьях татарские газеты призывали своих читателей жертвовать деньги на его усиление. Призывы везде сопровождались выяснением значения нового орудия войны для России. Так, в №1212 и других номерах газеты «Баянуль-хак» статьи были написаны «горячо и проникнуты, по-видимому, искренней любовью к общему Отечеству», — заключали делавшие обзор татарской периодической печати.

В № 1225 вышла статья под названием «Русские газеты и мусульмане». Согласившись с авторами данной статьи по поводу негативного отношения некоторых русских газет относительно Турции, редакция «Баянуль-хак» в свою очередь добавляет: «Если русские газеты будут продолжать вести такую пропаганду против мусульман, то они скоро могут вызвать против них такой же погром, какой был устроен евреям. Почему люди, просматривающие периодическую печать, не обращают внимания на это явление. По какой причине подобным обвинениям дается широкий простор?».

Как видно далее из отчета за 1913 год, все казанско-татарские газеты отводили место обзору турецких и балканских событий; железнодорожному вопросу (о направлении железной дороги около Казани на восток России); вопросу о посевах Волжско-Камского края; вопросу о положении киргиз после прихода на их исконные земли русских переселенцев; открытию школ и библиотек; неожиданным кончинам казанского губернатора М.В. Стрижевского и профессора Вамбери в Венгрии; постановлениями Городской думы и выборам в нее; железной дороге; посещению России турецким ученым Махмудом Эсъада-эфенди; Нижегородской ярмарки.

Махмуд Эссад. Фото: tkgm.gov.tr

Что же нужно для культурного развития татарского населения? Отвечая на этот вопрос, некто К.П. в №1255 указывает 10 условий для процветания татарских селений:

должен быть устроен мектеб, соответствующий всем правилам гигиены, с хорошим учителем на каждые 40 учеников, с обучением на родном языке и с преподаванием русского языка; должна быть мечеть с хорошей крышей, с хорошими стенами, с имамом и муэдзином, причем последний мог бы заменять в случае надобности первого; для наблюдения за мектебом и мечетью должно быть образовано особое попечительство; для наблюдения за правами жителей и их религиозностью, а равно и для исполнения других обязанностей, должно быть учреждено особое общество вроде, например, благотворительного, прогрессивного или просветительного; для оказания помощи в делах житейских, например, для покупки сельскохозяйственных орудий, должны быть учреждены либо банк мелкого кредита, либо потребительское общество, причем из казны нужно брать пособия в больших размерах, т. к. это допускается законом; в каждой деревне должно существовать кооперативное общество, которое будет открывать лавки для продажи крестьянам необходимых вещей; повсюду должен применяться закон по страхованию посевов от градобития и прочих непредвиденных бедствий; на каждом дворе должна стоять крытая железом и крашеная изба, а также каменные клеть и кухня, проветриваемый хлев для лошадей, а за двором — огород, железный тарантас или немецкая телега (все это для того, чтобы не сгорело во время пожара); в каждом дворе должен быть плуг, на 1–2 двора сеялка, косилка и жнейка, на каждую деревню 1–2 прессовальные машины; не надеясь только на урожай хлеба, следует также заниматься скотоводством, птицеводством, пчеловодством, собиранием яиц, посадкой дынь, арбузов, огурцов, картофеля, капусты, разной зелени, делать запасы мяса, масла и пр.

В споре из-за порчи Корана газета «Баянуль-хак» держалась нейтрально. В одной статье она разъяснила важность Корана для мусульман и недопустимость в нем ошибок, но указала, что эти ошибки встречаются не в одном только издании Харитонова, но и в других. По поводу высказанного газетой «Юлдуз» пожелания, чтобы печатание Корана сделалось монополией Духовного Собрания, «Баянуль-хак» указала, что цена Корана тогда может вырасти и не будет достигнута цель, чтобы у каждого правоверного в семье было, по крайней мере, два экземпляра Корана. В №1283 в статье «Не сделается ли Коран монополией?» говорится: «Если в будущем начнутся противодействия обучению в наших мектебах наукам на материнском языке, и если в добавление к этому выскользнет из рук мусульманских типографов печатание и продажа Корана (ежегодно по 150 000 и 200 000 экз.), то возможно, что прогрессирование их остановится или даже падет совсем».

Клише газеты «Кояш». Фото: Art16.ru

К концу 1913 года падение тиража самой газеты «Баянуль-хак», по словам членов Казанского временного комитета по делам печати, обнаружилось настолько резко, что последние номера с 1268 по 1286 его печатались только в 700 экземплярах.

Следует также отметить, что в переписке за 1913 и 1914 годы КГЖУ с жандармскими управлениями других городов, в частности с Киевом, и казанским губернатором, отмечается тот факт, что газета «Баянуль-хак» и типография, принадлежавшая Сайдашевым, занимается распространением нелегальных статей и литературы на татарском и турецком языках, за что последние состояли под наблюдением полиции. Этот факт, на наш взгляд, показывает несостоятельность выводов некоторых исследователей советского периода, что отец и сын Сайдашевы являлись агентами царской охранки.

Как говорилось далее в отчете Комитета по делам печати за 1914 год, в Казани выходило три газеты: «Кояш», «Юлдуз» и «Баянуль-хак». Все газеты интересовались местными новостями: приездом и распоряжением нового губернатора П.М. Боярского, праздничным отдыхом служащих, заседаниями Городской думы, делами земств, в особенности их 50-летним юбилеем, вопросами о порче Корана И.Н. Харитоновым и пр. Все три татарские газеты держатся в сущности одного направления — националистического, делался вывод членами Комитета.

Представляет интерес большая статья «Вниманию мусульман», которая вышла в двух номерах (1296-м и 1297-м) газеты «Баянуль-хак». В ней говорилось о некотором слухе, по которому не то петербургскими мусульманами, не то правительственными сферами планировалось устройство некой партии или общества. Из достоверных источников стало известно, что лица эти ходили к министру внутренних дел и просили у него разрешения на открытие специально для мусульман всей России общества под названием «Сират Мустаким» (по названию прямого и тонкого как волос моста, соединяющего рай с адом). Как ни старались авторы статьи узнать у лиц, стоящих во главе этого дела, что же из себя представляет это общество, которое планируется учредить от имени всех мусульман, но так и не получили ответа. Однако им удалось с большим трудом раздобыть устав этого общества. Далее в статье шел разбор данного устава по конкретным параграфам. В конце статьи делался вывод:

во-первых, общество станет политической партией и будет преследовать цели правых партий;

во-вторых, деятельность общества и все управление его подведомственны Министерству внутренних дел;

в-третьих, члены общества, согласно уставу, имеют право обращаться к правительственным кругам с различными рода просьбами, тогда как общества по законам государства не имеют права создавать для своих членов или от их имени петиции в правительственные круги;

в-четвертых, в составе двенадцати человек навечно избирается администрация, хотя подобное встречается только в русских черносотенных партиях;

в-пятых, для мусульман от этого общества ничего стоящего ожидать не следует, т. к. стоящие во главе общества люди продвигают лишь собственные интересы.

Губернатор Петр Боярский. Фото: wikipedia.org

«Хотя по разным местностям России и производилась агитация в пользу этого общества, но все это делалось исподтишка, видимо, для того, чтобы основные задачи общества не попали в печать и не стали известны публике», — делался вывод авторами статьи — членами Государственной Думы Кутлуг-Мухаммедом Тевкелевым, Беньямином Ахтямовым, Мухаммед-Юсуфом Джагфаровым, Селим-Гиреем Джантюриным, а также Мусой Бигиевым, Гаязом Исхаки, Галимом Максудовым и Исмагилом Лимановым.

Теме перевода и печатания Корана посвящались несколько статей. В одной из них, вышедшей в № 1299, сообщалось, что до сего времени, т. е. до 1914 года перевод Корана считался делом недопустимым, который мог бы уронить достоинство веры Ислама. Комментарии на Коран допускались только по-арабски. Переводчик Корана говорит в своем предисловии о том, что, так как до сих пор перевод Корана не допускался, то смысла арабского текста никто не понимал. Но пока, как сообщает автор статьи, против издания перевода Корана ниоткуда протеста еще не поступало. В следующей статье в №1300 муллой Мухаммед-Гарифом Абдулвалеевым перечислялись некоторые ошибки, допущенные при печатании Корана в тех или иных типографиях. Корректором их являлся имам 1-й мечети Сафиулла Абдуллин, подпись которого имелась на экземплярах Корана. Затем в статье говорилось, что в «Хефтьеке, напечатанном 11 лет назад, оказалось 56 ошибок (этот экземпляр отослан в Духовное собрание, другое — в комиссию, печатающую Коран). В Коране, напечатанном 11 лет назад, оказалось 100 ошибок. Оба эти издания напечатаны в Казани за счет Мухаммед-Галея Мингаджуддинова Кадырова. Этот Коран находится в руках Мухаммеджяна Ахмерова. Мы просим, чтобы комиссия, печатающая Коран, обратила внимание на это».

В марте в №1303 была напечатана статья «Капитал, завещанный Махмуд-баем». В ней говорилось, что завещанная покойным Махмуд-баем усадьба Тяфтиляу в пользу медресе и мектебов, состоящих при мечетях Оренбурга и Каргалы, до сих пор не перешла в их руки. Причиной тому послужил отказ Духовного собрания принять на себя ответственность за усадьбу, которое аргументировало это тем, что мектебы и медресе в их ведении не состоят, а подведомственны Министерству народного просвещения, поэтому они относительно упомянутого завещания никакого касания не имеют. В связи с этим некоторые из оренбургских и каргалинских мусульман обратились в надлежащие учреждения и, наконец, принялись за это дело.

В хронике №1305 газеты «Баянуль-хак» была представлена заметка «Ханская мечеть» (мечеть Сююмбике), в которой сообщалось, что в заседании городской Финансовой комиссии по предложению губернатора рассматривался вопрос о ремонте здания Ханской мечети. Комиссия поручила городскому главе переговорить с представителями мусульманского общества относительно материальной поддержки этого великого, имеющего для них значения памятника культуры. Как упоминалось, 5—10 лет назад казанские мусульмане обещались пожертвовать на его поправку около 10 тысяч рублей.

Журнал «Хокук ва хаят» («Право и жизнь»)

Из сообщений внешней политики за три последних месяца выхода газеты «Баянуль-хак» продолжали освещаться новости из Турции. Особенно волновал вопрос сближения Турции с Россией, мысль о котором подал в своей время российский посол в Стамбуле Чарыков. Радуясь тому, что турки поддержали эту инициативу, баянульхаковцы желали обеим державам блестящего успеха в этом деле.

На этом заканчивается обзор газеты «Баянуль-хак», т. к. в апреле 1914 года она прекратила свое существование в связи со смертью ее редактора и издателя — М.А. Сайдашева. Остается лишь сожалеть, что в последующем не нашлось достойных людей, которые бы могли продолжить выход этой интересной, полезной и познавательной для татар газеты.

Наряду с «Баянуль-хак» и «Казан мухбире» стоит также упомянуть и журнал «Хокук ва хаят», издателем и редактором которого являлся, как было упомянуто выше, зять Сайдашевых — ШаихАттар Хасанович Иманаев. «Хокук ва хаят» был оригинальным изданием джадидского направления. Официально журнал считался юридическим, но у него была широкая культурно-просветительская программа. В нем Иманаев стремился оказать помощь своим единоверцам в ознакомлении с русским языком, действующим в судах и правительственных учреждениях, куда татары вынуждены были обращаться по ряду жизненно важных вопросов; второй его задачей было изучение татарами своей народной речи и передача ее татарскими знаками. В журнале имелись материалы о делении права на гражданское и уголовное, о гражданских правах населения, о юридических лицах, о волостном и мировом судах, о наследственном праве, об амнистии, о законе и др. Также были и статьи, касающиеся вопросов брачно-семейного права, разъяснялась суть такого нового явления экономического быта как товарищества. Журнал давал материалы о Государственном банке, об управлении делами мелких кредиторов. Особое внимание уделялось правам женщин и детей, равенству наций, личным правам человека, в особенности использованию татарами своих собственных прав. Свои статьи Ш. Иманаев скрывал за псевдонимами «Мусульманин», «Имам», «Издатель». В частности, представляет интерес статья под названием «Печать и жизнь», в которой от имени редакции шло рассуждение о том, «может ли русская печать в теперешнем ее положении (когда у мусульман уже имелись свои органы периодической печати — Л.М.) иметь воспитательное значение для татарского населения в частности, и какую она играет роль в посредничестве между татарским и русским обществом». Проанализировав статьи из русских газет, таких как «Казанский телеграф» и «Камско-волжская речь», сотрудники журнала «Хокук ва хаят», поздравляя и желая успеха на тяжелой служебной лестнице деятелям татарского пера, призывали мусульман «относиться к своей национальной печати сочувственно, ибо она является единственным органом, дающим всем татарам нравственное удовлетворение».

Таким образом, купеческая династия Сайдашевых стояла у истоков возникновения татарской прессы. Издаваемая предпринимателями газета являлась важным общественно-политическим и культурным органом периодической печати и внесла серьезный вклад в национальное возрождение татарского народа начала ХХ века.