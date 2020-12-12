Рафаэль Хакимов: «Русские и татары жили в одной стране под названием Московская Татария»

«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 6-я

Фото: Олег Тихонов (фрагмент выставки в в галерее «Хазине»)

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения (см. ч. 1, 2, 3, 4, 5).

Путаная история России

В прошлом, вплоть до Ивана Грозного, русские и татары не воевали, а дружили или, по крайней мере, были союзниками. Они жили в одной стране под названием Московская Татария. Естественно, татары не были злокозненными завоевателями русских земель, они жили на своей исторической родине.

Хроника versus история…

История как генетический код содержит в себе многие элементы настоящей и будущей жизни. Поэтому для того, чтобы понять потенциал и возможности народа, надо изучить прошлое. Если же фантазии и откровенную ложь выдавать за подлинную историю, то легко сойти с исторического пути, что с Россией и происходит.

В основе исторической эволюции лежат технологические изобретения, дающие преимущества в экономике, военном деле, культуре. В какой-то момент эти преимущества становятся обыденностью в результате заимствований другими народами, и наступает время, когда нужно вновь доказывать свое технологическое и культурное превосходство. Если этого не происходит, тогда на передний план выдвигается другой народ и становится в авангарде исторического развития. Изучение этого процесса и есть смысл историографии.

Однако частенько в изложении некоторых авторов история выглядит как перечень событий по годам или по царям, ханам, вождям. Хроника не раскрывает всей глубины истории, она фиксирует время значимых событий, но в ней среди дат и имен могут затеряться главные двигатели прогресса. Хроника — плоская черно-белая картина: родился, прожил столько-то лет и умер. Хотя и такая обесцвеченная картина наводит на размышления.

«Хроника», пусть в очень лапидарной форме, тем не менее дает возможность увидеть масштабы исторических событий. Следующий шаг — это история культуры, деяний великих личностей, предопределивших возникновение явлений мирового масштаба.

Фото: weproject.media

Сегодня в Европе на татар смотрят с удивлением, как на оживший музейный экспонат. После того, как с татарами покончили в Европе, России, Иране, Китае, они, вроде бы, не должны были бы вновь воскреснуть. Что же сохранило народ после столетий упадка и гонений?

Судьба народа зависит не только от материальных вещей, но также от динамики этнического сознания или, можно сказать, народного духа, хотя этот термин носит весьма расплывчатый характер.

Эрнест Ренан это выразил так: «Нация — это душа, духовный принцип. Две вещи, являющиеся в сущности одною, составляют эту душу, этот духовный принцип. Одна — в прошлом, другая — в будущем. Одна — это общее обладание богатым наследием воспоминаний, другая — общее соглашение, желание жить вместе, продолжать сообща пользоваться доставшимся неразделенным наследством… Героическое прошлое, великие люди, слава (но истинная), — вот главный капитал, на котором основывается национальная идея. Иметь общую славу в прошлом, общие желания в будущем, совершить вместе великие поступки, желать их и в будущем — вот главные условия для того, чтобы быть народом».

Это скорее литературное описание, нежели научное определение, но оно характерно для публицистов и общественного мнения.

Общественное сознание, при всей его зависимости от социальной структуры, экономических процессов, политических ценностей, имеет собственные традиции. Это хорошо видно по тем образам, символам, фольклорным и художественным произведениям, которые сохраняются в народе от поколения к поколению. Именно духовные достижения позволяют формировать идеологию, предопределяющую материальную трансформацию.

Исторический материализм далеко не все может объяснить адекватно. События, факты идут своим чередом, заполняя пространство и время, а в духовной сфере революции могут не совпадать с фазами материальной жизни.

Продолжение следует