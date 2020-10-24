Рафаэль Хакимов: «В Татарстане не допускали вмешательства московских олигархов в дела республики»

«Великая Татария» казанского историка. Часть 29-я

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Как возникла Великая Татария и чем она стала». В ней казанский ученый делится своей интерпретацией исторических событий в Евразии, заметное место в которых занимали татары и их предки. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.

В 1993 году началась подготовка новой Конституции России. До того времени руководство России ратовало за демократию и рыночные отношения, оставаясь юридически советской социалистической республикой. Проект новой Конституции не предусматривал договорных отношений с субъектами, с чем Татарстан не согласился, и делегация республики в знак протеста покинула Конституционное совещание. Вслед за этим согласительная комиссия внесла в проект основного закона страны пункт о возможности разграничения полномочий путем заключения двусторонних договоров (ст. 11, п. 3). Это открывало дорогу для подписания Договора между Татарстаном и федеральным центром, хотя центр не спешил продолжать переговоры.

Социологические исследования показывали катастрофическое падение авторитета федерального центра в глазах населения республики, все надежды связывались с собственным руководством. В декабре 1993 года выборы в Государственную думу по Татарстану провалились. Республика выпадала из правового поля России, и тогда переговоры продолжились. В феврале 1994 года Договор был подписан, он стал важнейшим фактором политического и экономического развития РТ.

Подписание Договора «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан» от 15 февраля 1994 г.

«Модель Татарстана» опирается на несколько принципов, среди которых межэтническое согласие является приоритетным. В Татарстане это формулировалось как соблюдение баланса интересов конфессиональных и этнических групп. Смысл этого принципа был выражен в центристском подходе руководства, осуждении со стороны лидеров республики крайностей в политической деятельности.

Со временем такой подход стал частью культуры Татарстана. В условиях сложных этноконфессиональных отношений и тем более угрозы конфликта вопросы демократии, социальных, экономических реформ должны быть подчинены задаче достижения стабильности как предварительного условия перехода к рыночным отношениям и либеральному политическому режиму.

Важным элементом «Модели Татарстана» стали внешние связи республики. СССР, Российская Федерация запрещали регионам заниматься внешней деятельностью. Ситуация изменилась после начала перестройки. Не только союзные республики, прежде всего прибалтийские, но и автономии почувствовали определенную свободу. Татарстан в России первым начал налаживать контакты с другими республиками, странами и международными организациями, открывать свои представительства. Ко времени подписания договора 1994 года уже имелся достаточный опыт для того, чтобы его сформулировать и закрепить юридически.

Три основных причины лежали в основе внешних связей республики:

поддержка культуры татар за пределами Татарстана; налаживание экономических связей; укрепление имиджа республики.

Дело в том, что значительная часть татар (около 1 млн) проживали в Центральной Азии. Вместе с распадом СССР многие татары стали переезжать в Татарстан и Башкортостан. Татарстан не мог принять такое количество мигрантов. Нужно было создать сдерживающие мотивы. Поэтому одно из первых соглашений было подписано с Узбекистаном и открыто постоянное представительство в Ташкенте. Поток мигрантов удалось урегулировать.

Одновременно стояли проблемы экономического характера, включая продовольственную. Поэтому одно из первых соглашений было заключено с Венгрией. Эти вопросы были согласованы с Министерством иностранных дел, которое постепенно не только привыкло к деятельности татарстанских органов за рубежом, но и стало помогать в юридических и дипломатических вопросах.

Татарстан совершил подлинный прорыв во внешних связях. Разработанные республикой подходы к международной деятельности впоследствии вошли в федеральное законодательство и стали нормой для всех субъектов Федерации.

Вместе с избранием президентом России В.В. Путина федеративные отношения начали сворачиваться. На волне высокой цены на нефть экономика страны начала выправляться и выросла популярность нового президента с новой идеологией «вертикали власти» вместо федерализма.

В мае 2000 года в России появились федеральные округа, они были созданы по аналогии с военными округами и почти с ними совпадали. Первоначально их функцией было так называемое «приведение в соответствие» законов субъектов с федеральными законами. После окончания компании за «приведение» у федеральных округов остались чисто представительские и надзорные функции.

Стремление к централизации власти привело к тому, что в исключительные полномочия Федерации были переданы не только совместные, но и некоторые исключительные полномочия субъектов. Конституция РФ перестала выполнять функцию юридического документа, оставшись как некий символ страны.

Многие федеральные законы принимались в нарушение основного закона страны. Наиболее явным нарушением стал запрет на введение татарской латиницы в 2001 году. Парламент республики подал соответствующий иск в Конституционный суд, указывая на явное нарушение Конституции РФ федеральным законом, установившим единый кириллический алфавит для языков народов России. Однако Конституционный суд вынес вердикт в пользу федерального закона. Причем впервые за свою историю он вынес не правовое, а политико-правовое решение и тем самым вышел за рамки своей компетенции.

У Договора, кроме политической и этнической составляющей, была не менее важная социально-экономическая часть. Договор сопровождался заключением целого ряда соглашений, главные из которых носили экономический характер. Опираясь на них, Татарстан смог выработать собственную экономическую политику, подняться из довольно среднего региона в ряды самых передовых субъектов в социально-экономическом развитии.

Татарстан в начале 1990-х годов был единственным регионом России, который не воспринял «шоковую терапию», объявив о «мягком» вхождении в рыночную экономику. Ряд существенных моментов отличал экономическую политику Татарстана. Приватизация шла по собственной схеме, не допуская вмешательства московских олигархов в дела республики. Это позволило собственность сохранить в границах Татарстана. Контрольные пакеты ключевых бюджетообразующих компаний («Татнефть» и др.) оставались в руках республики.

В Татарстане для недопущения массового обнищания населения действовала Программа адресной социальной защиты. Одновременно были разработаны проекты инфраструктурного характера: ликвидации ветхого жилья, сплошной газификации и телефонизации, строительства дорог и жилья, развития сети интернет и т. д. В результате созданная инфраструктура подготовила переход республики к рыночной экономике.

Продолжение следует