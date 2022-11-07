Бунт рекрутов в Мамадышском уезде и волнения государственных татар в Казанском

Из истории революционной ситуации конца 50-х — начала 60-х годов XIX века в Казанской губернии

После цикла очерков о крестьянском движении в Казанском крае в 1917 году историк-архивист начала XX века Евгений Чернышев исследует революционную ситуацию конца 50-х — начала 60-х годов XIX века в Казанской губернии. Серия его статей представлена в книге «Народы Среднего Поволжья в XVI — начале XX века». Издание выпустил коллектив авторов Института истории им. Марджани*.

Одним из важных районов активной классовой борьбы крестьянских масс являлась Казанская губерния. Необходимо отметить, что крестьянское движение, развернувшееся на территории губернии на протяжении 40—60-х годов XIX в., нашло широкое отражение в исторической литературе. Это позволяет представить следующую картину крестьянских выступлений с 1840 по 1860 гг.:

1840—1844 гг. — 7

1845—1849 гг. — 5

1850—1854 гг. — 13

1855—1859 гг. — 25

1860 год — 5

Уже в 40-х годах крестьяне отказывались повиноваться помещикам, поджигали их усадьбы. В русло крестьянского движения включались и государственные крестьяне, не желавшие обрабатывать общественные запашки.

1850-е годы принесли нарастание крестьянской борьбы. Наряду с неповиновением помещикам и государственным чиновникам, массовыми порубками помещичьих лесов, крестьяне убивали наиболее ненавистных им дворян. Таковы выступления крестьян губернии против помещиков Цветкова, Баюшева и Угличинина.

Во время Крымской войны крестьянские выступления не прекратились, несмотря на введение военного положения. В Казанской губернии происходит «бунт» рекрутов в Мамадышском уезде, поджог помещичьей усадьбы в Лаишевском уезде, массовая порубка леса в Спасском уезде, поджог хлеба у помещика Горского и волнения государственных татар в деревнях Наласы, Абзябары, Верези и Шеленгур в Казанском уезде.

Фото: Investigatio/wikipedia.org/ C BY-SA 3.0

Эта борьба продолжалась и в конце 1850-х годов. Крестьяне отказывались от помещичьих работ, переселения, агитировали против помещиков. Поиски и ожидание воли приняли всеобщий характер, как и готовность постоять за свою землю.

Когда же крестьяне узнали, что «Положение об освобождении крестьян», санкционированное царем, предусматривает «волю» от крепостной зависимости только через несколько лет, а «землю» лишь после ее выкупа через 49 лет, да и то в весьма недостаточном размере, они решили, что помещики «волю украли», и стали искать «настоящую волю».

В марте месяце 1881 года, вслед за объявлением манифеста и «Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости», крестьяне стали считать себя вольными и отказываться от выполнения барских работ. Так было в имениях помещиков Покровского и Тебеньковой в деревнях Кармачи и Карташихе. Крестьяне села Теньково и окружающих их пяти деревень имения кн. Гагарина «вышли из повиновения». В Свияжском же уезде крестьяне села Косякова помещика Левашова, дер. Албабе помещика Ермеева, села Панова помещика Леонтьева, дер. Киреевой помещика Юмашева, Введенской слободы и с. Бурнашева помещицы Бестужевой, в селе Каинках помещика Лаптева тоже отказались от господских работ и произвели массовую порубку леса в их владениях. Отказ от барщинных работ имел место в селе Полянки Спасского уезда у помещиков Лихачевых. В селе Мурасе Спасского уезда крестьяне помещицы Ермоловой настойчиво искали «чистую волю». Таким образом, уже в марте 1861 г. на борьбу поднялись крестьяне 17 селений губернии.

В апреле крестьянское движение проявилось в с. Юрткули Спасского уезда в имении помещика Сахарова. Крестьяне, совершив порубку леса, были близки к разгрому помещичьей усадьбы. Земский исправник приложил немало усилий, чтобы привести их в повиновение, но очень ненадолго, так как вскоре они снова восстали вместе с крестьянами с. Бездны.

Отказ от барщины и борьба крестьян «за полную волю» проходили и в дер. Чемодуровке помещика Кеплера, в дер. Княжая и в сельце Юнусове помещицы Львовой Лаишевского уезда, в дер. Дмитриевке помещицы Жуковой Чистопольского уезда и в ее же селе Изгарах Спасского уезда; в дер. Утяковой Свияжского уезда помещика Делярю; в дер. Верхняя Лаишевского уезда наследников Казембек. Неповиновение вотчинным властям проявили крестьяне дер. Служилой Шенталы Чистопольского уезда помещицы Балахонцевой и дер. Андреевки того же уезда помещика Савича. «Настоящую волю» искали крестьяне Лаишевского уезда: села Байтерякова, дер. Некрасовой, д. Пановой и сельца Екатериновки помещика Пацковского.

«Восстание крестьян в селе Бездна». Худ. И.А. Владимиров. Фото: museum.ru

Но особенно большой резонанс имело Безднинское восстание, в котором приняли активное участие более 12 тысяч крестьян из 75 селений. Крестьяне упорно стремились найти в «Положении» настоящую землю и волю. С этой целью они обращались ко всем грамотным людям: и к управляющему, и к попу, и к фельдшеру, и к конторщикам. Все было безрезультатно. Тогда Антон Петрович Сидоров, крепостной помещика Мусина-Пушкина, стал сам читать «Положение» и, найдя в образце уставной грамоты слово «воля», стал объяснять его как «настоящую волю». Он призывал не ходить на барщину, не платить оброков, не давать подвод и брать из барских амбаров хлеб, убеждая крестьян, что вся земля принадлежит им, а помещикам — «горы да овраги». Антон разослал по всем деревням агитаторов, чтобы собирать крестьян в с. Бездну слушать «настоящую волю». Этот призыв, как молния, облетел соседние уезды и перекинулся в Симбирскую и Самарскую губернии. Крестьяне деревень Кузнечихи, Екатериновки, Волостниковки, сел Кокрять, Никольского, Буракова и многих других горячо обсуждали на сходах «настоящую волю», игнорировали помещиков и местную власть, целиком присоединялись к безднинским и болховским крестьянам. Чиновники были бессильны, а дворяне переживали панику и ужас «времен Пугачева».

9 апреля в Спасск приехал адъютант Александра II граф Апраксин. Он вызвал из Тетюш две роты солдат и на другой день выехал в с. Бездну. Явившись туда, он потребовал к себе уполномоченных от крестьян, но, когда ему было в этом отказано, уехал в с. Никольское, где начал готовиться к подавлению восстания. После импровизированного «военного совета» в с. Три Озера гр. Апраксин с двумя ротами отправился в с. Бездну. В рапорте Александру II он писал, что медлить было нельзя, т. к. «скопище людей в Бездне возрастало с неимоверной быстротой». Когда гр. Апраксин потребовал выдать Антона, крестьяне отказались это сделать. Началась стрельба залпами. Крестьяне держались стойко, но когда был открыт беглый огонь они, потеряв несколько сот убитыми и ранеными, побежали. Антон отделился от крестьян, был схвачен и арестован.

Во время подавления безднинского восстания было убито и ранено не менее 350 человек. Следственная комиссия предала суду 36 крестьян, многие из них были высланы в Сибирь в административном порядке.

Расстрел крестьян в с. Бездне вызвал глубокое сочувствие демократической общественности всей России. Журнал «Современник», редактором которого был Н.Г. Чернышевский, напечатал статью И.А. Пиотровского, в которой была разоблачена правительственная ложь, что восстание произошло из-за невежества и безграмотности крестьян. Пиотровский подчеркнул, что крестьяне протестовали и «противодействовали неудовлетворительной, по их мнению, реформе», что крестьяне были сторонниками «чистой воли» и боролись за нее. Безднинское восстание объяснялось грабительским характером реформы.

Много внимания Безднинскому восстанию уделила и широко известная газета «Колокол». Автор прокламации «Молодая Россия» П.Г. Заичневский говорил крестьянам, что красное знамя, развевавшееся в с. Бездне, — это знамя начавшейся в России борьбы за социализм.

Сергей Васильевич Иванов. Бунт в деревне. 1889. Фото: commons.wikimedia.org

Таким образом, крестьяне боролись за революционное разрешение аграрного вопроса, за полное освобождение от крепостничества. Объективно, это была борьба за торжество американского пути развития капитализма.

Однако Безднинское восстание, как и все предыдущие, было стихийным и локальным, оно не могло перерасти во всероссийскую революцию без рабочего класса, который только еще формировался.

Но в целом крестьянское движение этого периода было прогрессивным. Оно ускоряло полное уничтожение крепостного права и его пережитков.

В Безднинском восстании приняли активное участие и татарские крестьяне, которые тоже искали «чистую волю». Теперь уже пенсионер, колхозник Филипп Фролович Давыдов в своих воспоминаниях говорил: «А народу сколько тысяч тут было! И чуваши, и татары, всякие народы были, всем землю надо. Я доподлинно знаю, вот из Чувашского Броду были, 70 верст отсюда, на р. Черемшан; из-за Волги были и из Чистопольского уезда» (запись В.Ф. Павловой).

М. Валиахметова из дер. Тюгульбаево Спасского уезда со слов своей матери сообщала: «Вся наша деревня, до одного человека, ходила прощаться с Антоном», т. к. татары считали его «народным заступником» (запись X.X. Гатиной).

Вафа Шагалеев, житель дер. Ст. Салманы, рассказывал со слов Хасана из дер. Тохталы, что татары деревень Тохтала, Тюгульбаево, Куюки, Измерь, Ямбухтино, Балыкуль и Салман, чередуясь, 7 дней охраняли Антона и не давали его арестовать (запись X.X. Гатиной).

Татарское и чувашское население в большей своей части солидаризировалось с русскими крестьянами в классовой борьбе против крепостного права. Дружба крестьян народов Поволжья крепла в классовой борьбе с помещиками и местной администрацией.

Крестьянские движения не прекратились и после расстрела безднинских крестьян. С осени 1861 г. началось оформление уставных грамот. Крестьяне ответили на это новым размахом классовой борьбы. В местной исторической литературе имеется подробное описание 29 крупных выступлений помещичьих и восемь волнений государственных и удельных крестьян в Спасском, Лаишевском, Чистопольском, Свияжском, Казанском и Тетюшском уездах. По нашим подсчетам, только в семи уездах помещичьи крестьяне не подписали 280 уставных грамот.

Крестьяне требовали дарственных наделов как временной меры освобождения от помещичьей эксплуатации, пока появятся новые законы о предоставлении крестьянам всей помещичьей земли, отказывались от выполнения уставных грамот, прекращали платежи оброка, что вызвало длительные постои солдат. Некоторые крестьяне спешили выйти на выкуп, но затягивали с платежами и страдали от взносов недоимок, что сопровождалось продажей с молотка их имущества и скота.

Особенно сильные выступления крестьян имели место в Лаишевском уезде (в селах Юнусово, Байтеряково, Екатериновка, Утяково, Сокуры, Панова Гора, Арпаяс-Янасалы, Шумбут, Клянчеево, Стекольный завод, Тюлячи и др.), в Спасском уезде (в дд. Молоствовке, Бездне, Новоселье, Гусихе и др.), в Свияжском уезде (в с. Теньки, дд. Буртасы, Лобышки, Варварино, Новогеоргиевская, Албаба, Уланово и др.), в Тетюшском уезде (в дд. Васильевка, Любимовка и др.), в Казанском уезде (в дд. Кишметево, Урмат, Изановская и др.), в Мамадышском уезде (в д. Белый Ключ и др.), в Чистопольском уезде (в д. Ст. Киремети).

В 1863 г. была, как известно, проведена «реформа» удельных, а в 1866 г. — государственных крестьян. Земельные наделы их пашен и лугов сократились. В казну было отмежевано значительное количество лесов, которые раньше были в эксплуатации крестьян. Им оставили не более 23% самых худших лесных угодий. Чиновник Крогиус писал: «Я не ошибаюсь, утверждая, что не более как на 10% пространства, состоящего в действительности еще под лесной порослью, найдется лишь лес, годный на оглобли». Лес толще оглобли можно было получить лишь за особые деньги, да и то не всегда.

Государственные крестьяне не соглашались принимать владенные записи, как помещичьи крестьяне — уставные грамоты. Начались массовые порубки казенных лесов. Так, в Тетюшском уезде за два с половиной месяца 1869 г. было зарегистрировано 52 порубки леса.

Фото: А. Бренинг/humus.livejournal.com

Следовательно, удельные и государственные крестьяне, как и помещичьи, не принимали «реформу» и боролись против помещиков и чиновников министерства государственных имуществ и удельного округа. Крестьянские движения против реформы хронологически выходили за пределы «непосредственной» революционной ситуации.

Отличительная особенность первой революционной ситуации в Казанской губернии проявилась в развитии национально-освободительного движения нерусских народов Поволжья: татар, чуваш, мари и удмуртов. Среди них необходимо выделить татар, так как их борьба была наиболее разносторонней. Заметим, что эта тема еще ждет своего исследователя.

Массовые выступления нерусских крестьян носили классовый, противокрепостнический характер. Сельское население отказывалось платить государственные подати, запахивало чужие земли, рубило казенный и помещичьи леса, уклонялось от рекрутской повинности и т. д.

В 1855 г. была совершена массовая порубка леса татарами дер. Старо-Мрясовы Челны Спасского уезда; они срубили 1 838 деревьев. Причем в этом деле приняли участие все 130 дворов деревни. В 1856 году аналогичное событие произошло в имении помещика Мусина-Пушкина, когда крестьяне татарской деревни Ямбухтино принялись рубить господский лес. В 1858 г. татары дер. Апастово Тетюшского уезда произвели порубку в казенном лесу «с общего согласия».

Следовательно, нерусские крестьяне совместно с русскими боролись против всяких проявлений феодально-крепостнического строя.

В эти же годы широкие размеры и острые формы приняло отпадение татар и мари от православия, что может быть квалифицировано как один из видов национально-освободительного движения, направленного на ликвидацию национального гнета самодержавия.

Таковы основные формы национально-освободительной борьбы нерусского крестьянского населения в годы первой революционной ситуации в России.

Каюм Насыри. Репродукция kpfu.ru

Важным моментом развития революционной ситуации конца 50-х — начала 60-х годов XIX в. в Казанской губернии явилось зарождение просветительского движения среди татар. В.И. Ленин дал четкое определение просветительства в работе «От какого наследства мы отказываемся»: 1) вражда к крепостному праву, 2) горячая защита просвещения, самоуправления, свободы и европеизации и 3) отстаивание интересов народных масс.

Среди деятелей татарского просветительского движения середины XIX в. отметим прежде всего Гали Махмудова, Салихджана Кукляшева, Мартемьяна Иванова, Вагапова, Хусаина Файезханова, Каюма Насырова. Это были сторонники светского образования татарского народа. Так, X.Файезханов составил проект открытия татарской школы по типу гимназии, окончание которой давало бы возможность поступить в университет. Для этого в учебный план вводился русский язык. Рассчитывая на обучение народных масс, Кукляшев и Иванов в свою грамматику и хрестоматию по татарскому языку вводили народные пословицы, сказки, песни и загадки, а также переводы из русской художественной литературы и фольклора. Татарские просветители настойчиво добивались осуществления своего желания — видеть татарский народ вполне равноправным с русским. Каюм Насыров, десятки лет проработавший вместе с русскими педагогами, был убежденным сторонником русской культуры, сторонником ориентации татарского народа на Россию, а не на Турцию.

Таким образом, соотношение классовых сил в Казанской губернии в годы первой революционной ситуации в России представляет следующую картину. Дворянство как господствующий класс пользовалось полной поддержкой и защитой со стороны государства. Хотя оно и вынуждено было согласиться на «освобождение» крестьян от крепостного права, но их заветное желание состояло в том, чтобы отнять у крестьян землю, а их самих подчинить власти дворянина и эксплуатировать на помещичьей пашне. Понимая необходимость перевода своего хозяйства на буржуазные рельсы, дворяне хотели получить соответствующий капитал от государства как цену за освобождение личности крепостных крестьян. Все это было очень далеко от крестьянских надежд и ожиданий. Это до крайности обостряло классовые взаимоотношения и приводило крестьянские массы к революционной борьбе. Высшее чиновничество и духовенство, естественно, были сторонниками дворянства и разделяли его взгляды.

Либеральные дворяне были сторонниками «освобождения» крестьян с землей, но по голодной норме, чтобы впоследствии самим диктовать цены на наемных сельскохозяйственных рабочих. Таковы — Трубников, Мергасов, Перцов, один из Молоствовых. Но их было так мало, что они не имели никакого влияния в общем хоре реакционного дворянства. Дворяне-либералы пользовались некоторым сочувствием у незначительной же группы либеральных профессоров университета, видным представителем которых был Н.Н. Булич.

В.И. Ленин писал: «Пресловутая борьба крепостников и либералов, столь раздутая и разукрашенная нашими либерально-народническими историками, была борьбой внутри господствующих классов, большей частью внутри помещиков, борьбой исключительно из-за меры и формы уступок».

Купцы и промышленники были далеки от интересов как крестьян, так и дворян, но революционная ситуация сильно укрепляла их позиции против дворянства и их привилегированного общественного положения. Она открывала перспективу создания свободы рабочих рук, а в результате этого возможность перехода помещичьих имений в руки капиталистов. В классовой борьбе крестьян с помещиками казанская буржуазия занимала нейтральную позицию, но идейно была настроена против реакционного дворянства, ожидая политического равноправия с ним в результате борьбы основных классовых сил.

Крайне левую позицию в борьбе с дворянством занимали, как видно из предыдущего изложения, прежде всего помещичьи крестьяне, затем государственные и удельные. Они совместно выступали против помещиков, а несколько позже — против казны и удела, как земельных собственников. Хотя восстания и движения крестьян были разрозненными, локальными и стихийными, они достигли такой степени классового накала, что повергли дворянство в панику: многие дворяне выехали из поместий со своими семьями в города, помещики и их управляющие потеряли власть над крестьянами, не могли сохранить своего авторитета и местные власти (исправники и становые). Только воинские части, расстреливая безоружных крестьян, применяя телесные наказания, разоряя хозяйства длительными постоями команд, добивались прекращения народных выступлений, но и то ненадолго.

Классовая борьба крестьянских масс породила мощное революционно-демократическое движение как в России в целом, так и в различных ее областях.

*Редакционная коллегия: доктор исторических наук И.К. Загидуллин (научный редактор), кандидат исторических наук И.З. Файзрахманов, кандидат исторических наук А.В. Ахтямова.

**Первая революционная ситуация в Казанской губернии. Опубликовано в сборнике «Вопросы истории Татарии» (Казань, 1962. C. 160—187)