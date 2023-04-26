Кефинский эялет: население провинции

Из истории крымских татар, династии Гераев и потомков Джучидов

Одним из крупнейших государств, наследников Золотой Орды, было Крымское ханство — часть большого этнокультурного пространства на обширном участке Евразии. Ханы из крымской династии Гераев являлись потомками Джучидов, поэтому их представители правили в Казанском и Астраханском ханствах. Институт истории им. Марджани выпустил новое издание пятитомника «История крымских татар». Третий том посвящен одному из ключевых исторических этапов развития этого народа — периоду Крымского ханства (XV—XVIII вв.). Полных и завершенных исследований по крымским татарам до сих пор не было, новая книга татарстанских авторов заполняет некоторые пробелы в истории этого тюркского народа.

Административно-территориальное деление и население провинции Кефе

Новообразованная провинция Кефе в Крыму первоначально получила статус санджака, который позднее, во второй половине XVI в., был повышен до эялета. Провинцией управлял наместник — сначала санджакбек, позднее бейлербей, назначаемый правительством из Стамбула и выполняющий функции военачальника. Он находился в столице провинции — городе Кефе. Крупные города были центрами каза (кадылыков) и управлялись кади (судья). Города были укреплены крепостями, в каждой из которых находился комендант с отрядом охраны. Османы использовали сохранившиеся крепостные укрепления, построенные их предшественниками генуэзцами и венецианцами, усилив их и разместив здесь вооруженные отряды своих войск. Гарнизоны османских войск располагались в Кефе, Судаке, Керчи, Балаклаве, Инкермане, Мангупе. «На этом полуострове лежит семь городов, из которых главный Каффа. Султан посылает пашу в город Каффу, который наблюдает. за происходящим возле стен города».

Земли санджака Кефе были разделены на каза (кадылыки). Согласно тахрир-дефтерам XVI в., в санджак Кефе в Крыму входили 4 каза (кадылыка) — это Кефе, Судак, Мангуп, Керчь; также в состав провинции Кефе были включены каза (кадылыки) Тамань и Азов, расположенные на Таманском полуострове. Каза (кадылыки) состояли из: городов, которые являлись их центрами, соответственно это города Кефе, Керчь, Судак и Мангуп, два города-крепости Балаклава и Инкерман входили в состав каза (кадылыка) Мангуп, а также в состав всех каза санджака входило 69 населенных пунктов согласно дефтеру 1520 г. и 75 населенных пункта по данным переписи 1542 г.

В 1542 г. в каза (кадылык) Керчь входили город Керчь и три деревни. В каза (кадылык) Кефе входили город Кефе и три деревни. В каза (кадылык) Мангуп XVI в. входили три города (Мангуп, Инкерман, Балаклава) и 49 деревень. В каза (кадылык) Судак входили город Судак и 20 деревень.

Согласно реестру XVII в. (1680-е гг.), в состав эялета Кефе входили кадылык (каза) Кефе с четырмя селениями, кадылык (каза) Судак, к которому относились 20 селений и кадылык (каза) Мангуп с 74 населенными пунктами.

Разница между данными представленных переписей составляет приблизительно 140 лет. Сравнивая количество населенных пунктов, видно, что существенных изменений в кадылыках Кефе и Судак не произошло. В них как в XVI веке, так и в XVII сохранилось приблизительно одинаковое количество населенных пунктов. Кадылык Керчь в переписи XVII в. не представлен.

А кадылык Мангуп значительно увеличил количество селений — с 49 в 1542 г. до 74 в 1680-х годах. В переписи XVI в. помимо главного города каза Мангупа отдельно выделены города-крепости Балаклава и Инкерман, а в переписи XVII в. как отдельный город-крепость предстает только Балаклава, Инкерман же перешел в состав селений кадылыка.

Исходя из расположения городов и деревень, границы провинции Кефе можно обозначить, начиная с юго-западной части Крымского полуострова, затем — в устье реки Бельбек, верховьях рек Альма и Кача, далее — по склонам Крымских гор, а также весь Южный берег, город Кефе и его окрестности и Керченский полуостров.

Крым традиционно многонациональный, полиэтничный и многоконфессиональный регион. Таким он был при итальянских колонизаторах, при османах эта тенденция сохранилась. Здесь жили греки, армяне, евреи, итальянцы, татары и турки. Путешественники XVII в. приводят аналогичный состав жителей эялета Кефе. Города населены турками, греками, армянами и евреями. Живут греки, армяне и евреи: все платят подати.

Исходя из статистических данных дефтеров-переписей 1520 и 1542 гг., можно калькулировать численный и рассмотреть конфессиональный состав населения как всего санджака в целом, так и по отдельным его каза (кадылыкам).

В промежутке между двумя переписями 1520 и 1542 гг. количество мусульманского население санджака Кефе возросло на 44,09% (7 212 человек в 1520 г. и 10 392 человека в 1542 г.). Численность мусульманского населения увеличилась по всем каза (кадылыкам) провинции, за исключением каза (кадылыка) Судак, в котором произошло небольшое снижение количества мусульманского населения.



Численность немусульманского населения санджака Кефе в промежутке между двумя переписями XVI века уменьшилась на 13,25% (28 827 человек в 1520 г. и 25 006 человек в 1542 г.). Снижение численности населения прослеживается по всем каза (кадылыкам) санджака, за исключением каза (кадылыка) Керчь, в котором видно увеличение немусульманского населения.

Немусульманское население провинции в османских источниках разделено на разные общества по религиозным и этническим критериям. В городах существовали кварталы (mahalle) или общины (сemaat) армян, греков, евреев, черкесов-христиан, русов.

Общая численность населения санджака Кефе между двумя переписями немного уменьшилась — на 1,78% (36 039 человек в 1520 г. и 35 398 человек в 1542 г. По всем каза (кадылыкам) санджака происходит небольшое снижение численности населения, за исключением каза (кадылыка) Керчь, где заметен прирост населения, особенно мусульманского. Этот факт, скорее всего, обусловлен стратегическим положением города и находящимся в нем военным гарнизоном.

Немусульманское население санджака Кефе значительно превосходило по численности мусульманское население. Немусульманское население в 1520 г. составляло 80% от общего количества населения, соответственно мусульманское население составляло 20%. В 1542 г. процентное соотношение мусульман и немусульман санджака Кефе немного изменилось и составило соответственно 70,65% и 29,35% от общего количества населения санджака. Среди немусульманского населения преобладали общины армян и греков, затем шли евреи, черкесы и русы.

Надо отметить, что в ориентированном в большей степени на торговлю санджаке Кефе, с одной стороны, османы проявляли терпимое отношение к вероисповеданию народов, живущих здесь. Все население провинции являлось османскими поданными. Им разрешалось оставаться в своей вере, проводить молитвы и обряды, сохранять имеющиеся культовые строения, но не разрешалось возводить новые. Культовые сооружения провинции Кефе XVI—XVII вв. включали в себя мечети, православные, армянские и католические храмы, синагоги. Преобладание католических храмов времен генуэзцев в Кефе сменилось на господство мечетей при османах. С другой стороны, послабление налогового бремени для населения, которое примет ислам, позволило османам сохранить и преумножить все то, что они смогли получить с завоеванием Крыма.

В дальнейшем в XVII в. происходят ощутимые изменения в составе населения эялета Кефе, численность немусульманского населения в кадылыках Мангуп и Судак уменьшается за счет многочисленной миграции немусульманских семей в деревни других кадылыков, а также за счет переселения немусульманского населения на земли Крымского ханства. Причинами для таких изменений, вероятно, послужили как грабежи и нападения казаков, так и постоянно увеличивающееся налоговое бремя на немусульманское население эялета.

Некоторая информация о население эялета Кефе XVII в. есть в книге «Сейахатнаме» известного турецкого путешественника Эвлии Челеби. Данные, приводимые Эвлией Челеби, интересны и, вне сомнения, заслуживают внимания, хотя использовать их стоит очень осторожно, так как зачастую они имеют завышенные значения.

Если говорить о население эялета Кефе в XVIII в., здесь можно оперировать уже сведениями из русских архивных документов. Например, при присоединении Крыма к России в 1783 году происходила опись новоприобретенных земель России, в «Камеральном описании Крыма» подробно описаны территории Крыма и Приазовья по каймаканствам, кадылыкам, их деревням и дворам.