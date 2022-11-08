В Старом Байсарово сложилась династия религиозных служителей — Тутаевых

Институт истории Марджани — о происхождении татар на северо-востоке республики и острых дискуссиях с коллегами

Фото: Лариса Айнутдинова, Булат Хамидуллин (Старое Байсарово)

Поставить точку в спорах с башкирскими коллегами о национальном происхождении жителей северо-востока Татарстана постарались в своем коллективном труде сотрудники Института истории им. Ш. Марджани АН РТ. В новой книге «Татарские селения Восточного Закамья» представлены неизвестные страницы истории Актанышского района, результаты исследования татарских населенных пунктов с богатым историческим наследием, сыгравших заметную роль в экономике и культуре края, давших татарскому народу ряд выдающихся личностей. Как считают авторы, издание расширит представление читателей об истории северной части Восточного Закамья и поможет разобраться в особенностях формирования местного татарского населения. «Реальное время» публикует пятую главу книги о духовной жизни татарских селений Актанышского края в XIX — начале ХХ вв.

Байсарово: мектебе и государственные школы

Другие татарские деревни Актанышского края не отличались столь яркими традициями мусульманского просветительства, особенно суфийских практик, как в Такталачуке. Хотя в Старом Байсарово, в селе с не менее богатой историей, когда-то тоже жил суфий по имени Мурад бин Бактый (Бакты). Точной датировки его жизни нет, но предположительно это XVII в. В Старом Байсарово сложилась также и собственная династия религиозных служителей — Тутаевых (четыре поколения этой семьи были муллами).

Известно, что мечеть в Байсарово была уже в начале XIX в., хотя в конце столетия никто не знал доподлинно, кто и когда ее построил. Вторая мечеть открылась в 1848 г. В народе ее называли «яшел мәчет» («зеленая мечеть»). Позднее именно рядом с ней образовалось базарное место.

Уважаемым религиозным служителем в середине XIX в. был Зайнетдин хазрат Тухватов, он тоже являлся представителем рода мулл Тутаевых. Примерно в 1850 г. Зайнетдин Тухватов составил подробное шеджере, которое восходило к Кара-беку.

В XIX в. Байсарово было заметным в крае селением, жители которого отличались экономической активностью. Еще до отмены кантонной системы управления, в 1850-е гг., здесь функционировали водяная мельница и 16 торговых лавок. Население занималось различными промыслами, хотя его численность была относительно небольшой — чуть более 800 человек. Среди традиционных промыслов были развиты плетение лаптей, изготовление колес, а также торговля.

Важным фактором экономического развития Байсарово стало размещение здесь волостного центра. К началу 1880-х гг. в деревне проживало более 1800 чел. Кроме волостного правления здесь размещалась почтовая станция, а помимо многочисленных торговых лавок по субботам работал базар, собиравший народ со всей округи. В 1881 г. жители деревни ходатайствовали об открытии в их ауле семидневной ярмарки с 20 по 28 сентября. Однако Мензелинское уездное земство отклонило ходатайство, посчитав, что в округе уже достаточно ярмарок: в Поисево, Актаныше, Амикеево и Бакалах.

Наиболее многочисленным и состоятельным был первый мусульманский приход дер. Байсарово: в 1880-е гг. только мужчин здесь было более 400 чел. С 1874 г. махаллей руководил мулла Хабибрахман Абдулкаримов (указ от 9 декабря 1874 г.), вторым имамом прихода с 1875 г. служил Абдулгазиз Мухаметжанов (Мухаметзянов). Призывал верующих к намазу муэдзин Биктимир Абдулнасыров, официальный указ на эту деятельность ему был выдан в январе 1877 г. Он служил в Байсаровской 1-й соборной мечети долгие годы, упоминался в качестве муэдзина в официальных документах начала ХХ в.

Во второй половине 1880-х гг. в Байсарово случился пожар, в результате которого сгорела 1-я соборная мечеть. Общими силами вскоре она была отстроена заново. Вероятно, указанное происшествие побудило часть жителей деревни переселиться на новые участки земли и образовать в 1880-х гг. дер. Новое Байсарово.

О духовных служителях 2-й соборной мечети («яшел мәчет») дер. Старое Байсарово известно, что с 1864 г. имам хатыпом здесь служил Гиззатулла Фаткуллин, вторым имамом с 1883 г. был Амирхан Мухаметнасыпов. Обязанности муэдзина с 1851 г. исполнял Хасан Сейфуллин. На протяжении 38 лет он призывал своих единоверцев на намаз, а после его смерти в 1889 г. обязанности азанчея возложили на Хусаина Мухаметзянова. На рубеже XIX — XX вв. право на мусульманское духовное служение получили и другие выходцы из Байсарово.

Сын Гиззатуллы хазрата Фаткуллина — Гайнулла мулла — стал первым имамом дер. Новое Байсарово. Он переселился на новое место вместе с другими выходцами из Байсарово в 1880-е гг. и принимал активное участие в строительстве мечети этой деревни.

Магазин «Əндрəй бая» (купца А.И.Глезденева) в с. Старое Байсарово. Современный вид

По сложившейся традиции дети мусульман получали начальное образование в мектебах при мечетях. Однако помимо мусульманских школ в октябре 1876 г. в Байсарово (деревня еще так называлась) открылась государственная школа. Для мусульманского населения Мензелинского уезда она стала первым русским учебным заведением. В 1875 г. Мензелинское уездное земство выделило на устройство и содержание школ в «магометанских селениях» 600 руб., с примечанием «где на открытие оных будут даны приговоры самими обществами».

Очень любопытны мотивы жителей Байсарово, первыми согласившихся на открытие государственной школы в своей деревне. Как представители сословия «башкиры» до этого они не привлекались к обычной рекрутской службе. Однако после отмены кантонной системы в бывшей Оренбургской губернии и проведения военной реформы по всей империи многое изменилось — всеобщая воинская повинность коснулась всех. Но в новом законе 1874 г. имелись важные пункты о льготах для призывников в зависимости от уровня их образования: можно было существенно сократить срок службы (6 лет), если солдат имел начальные знания по русской грамоте. Поэтому в прошении, подписанном отдельными представителями Байсаровского общества, уточнялась цель открытия школы в деревне — «чтобы предоставить возможность своим детям иметь ту льготу при отправлении ими воинской повинности, которою пользуются молодые люди, изучавшие в известной степени русскую грамоту».

Школу разместили в собственном здании. По данным 1877 г., на содержание было выделено солидное пособие в размере 600 руб. Учителем пригласили выпускника Бугульминского уездного училища Назмитдина Мухаметзяновича Урманова. Ему платили жалованье — 240 руб. в год и предоставили служебное жилье. Однако, судя по всему, учителю не удалось сразу завоевать доверие местных жителей и привлечь большое число учеников. Большинство байсаровцев предпочитало отдавать детей в привычный мектеб при мечети. Поэтому, несмотря на солидное финансирование, через некоторое время учебное заведение закрылось. При этом учитель Урманов нашел работу в соседней татарской деревне Мастеево.

Примечательно, что в 1876 г. в Байсарово земские власти планировали даже открытие русско-татарской женской школы. Это решение поддерживал и министр народного просвещения, граф Д.А. Толстой. Он посетил Мензелинский уезд в том же году. Но в итоге в 1877 г. это учебное заведение организовали в соседнем Мастеево. Женская земская школа в Байсарово открылась лишь в начале ХХ в.

Земская больница. 1910-е гг. Современный вид

Мужская школа в Старом Байсарово заработала вновь только в 1885 г. К тому времени в волостном центре проживало 1837 человек, было много детей школьного возраста. Но на этот раз Мензелинское уездное земство для устройства русско-башкирского начального училища в Байсарово предложило лишь временное помещение, взятое в аренду, и ассигновало довольно скромные финансы (в целом проект оценивался в 350 руб.). Кроме того, для открытия школы собирались воспользоваться не только земскими финансами, но и так называемым «башкирским остаточным хозяйственным капиталом», который хранился в Министерстве народного просвещения. Речь шла о финансовых остатках бывшего Башкирского войска, на социальное обеспечение которого выделялись в свое время немалые средства из казны. Территория Мензелинского уезда (и Байсарово в том числе) входила как раз в систему кантонного управления Оренбургской губернии. Поэтому и начальное училище в татарской деревне называлось «русско-башкирским», это указывало на сословную принадлежность большинства местных жителей и на кантонное прошлое края. Как известно, для русской администрации того времени не было особой разницы между этническими и этносословными/ сословными обозначениями.

Согласно трендам 1870–1880-х гг. власти были заинтересованы в усилении мер по интеграции инородческого населения в общеимперскую культуру. Самым главным инструментом реализации данной политики было повсеместное внедрение изучения русского языка и обучения на этом же языке. Вторая попытка в Байсарово тоже может служить иллюстрацией этого тренда. При этом в ближайших селениях уже существовали кое-какие начинания, связанные с изучением русского языка. Так, в соседней дер. Мастеево (находилась в 5 верстах от Байсарово) работал русский класс при медресе. Правда, в 1885 г. учеников там было всего 3 человека. Но и сам татарский аул был небольшим, а просветительские традиции здесь исходили от местных дворян Султановых. В расположенных в 25 верстах от Байсарово деревнях Поисево и Ново-Алимово также старались распространить общеимперские образовательные стандарты среди татарского населения. В частности, в Поисево, как и в Мастеево при медресе работал русский класс с 14 учениками. В Новом Алимово, где открылось начальное училище, учащихся было гораздо больше — 72 человека.

В дальнейшем на содержание Байсаровской русско-башкирской школы ежегодно из государственного казначейства выделялось 350 руб., еще 160 руб. давало уездное земство. В 1890 г. в школе обучалось 23 ученика. Любопытно, что все ученики обозначены как «башкиры», хотя в татарской деревне в то время проживали и «тептяри».

Учителем земской школы работал Касим Султанов, выпускник Оренбургской татарской учительской школы. Его годовое жалованье составляло 300 руб., кроме того, ему предоставлялось бесплатное жилье («готовая квартира»). Вероучителем был назначен имам 1-го мусульманского прихода Абдулгазиз Мухаметжанов, получавший за преподавание 60 руб. в год.

Ак мәчет

Как уже было отмечено выше, первая махалля Байсарово являлась самой многочисленной. С каждым годом проблема мест для коллективного намаза даже в новой мечети становилась более острой, да и ведение делопроизводства многочисленного прихода становилось трудоемким. Уже в 1904 г. члены данной мусульманской общины подняли вопрос о строительстве новой мечети и выделении из махалли нового прихода. Так накануне 1917 г. образовались 3-я и 4-я махалля Байсарово.

3-я соборную мечеть Байсарова в народе называли «ак мәчет» («белая мечеть»). Именно 3-я махалля стала настоящим центром мусульманского просвещения в Старом Байсарово в 1910-е гг. Молодой имам Салахитдин Зялалетдинов (в 1913 г. ему было 35 лет) сумел наладить работу сразу двух мектебов — мужского и женского. Он учился в родных краях и был выпускником Сафаровского медресе, как отмечали царские наблюдатели, «за границей не воспитывался». Тем не менее Салахитдин хазрат постепенно вводил в своих школах и новый метод преподавания, в 1912 г. уже работал русский класс для шакирдов. В мужском мектебе в это время насчитывалось 40 учеников, в женском — 24 ученицы.

По сведениям краеведов, с 1914 г. в 3-м приходе работал также уроженец дер. Старое Курмашево — мулла Абулкарим Габдрахманов (1888–1965). Он получил прекрасное образование в медресе «Иж-Буби» и даже прошел некоторое «заграничное воспитание» в Стамбуле.

В земском начальном училище Старого Байсарово в это время было меньше учащихся, чем в мектебе 3-го мусульманского прихода. Этим учебным заведением все так же руководили представители семьи Султановых: в 1912 г. народным учителем работал Ильяс Султанов. Одноклассное русско-башкирское училище в Старом Байсарово считалось министерским учебным заведением, а значит, средства на содержание школы выделялись, как и раньше, преимущественно из казны, а не из муниципального бюджета.

Интересно, что одним из учеников Байсаровской русско-башкирской школы был будущий революционер, в 1924–1927 гг. председатель ТатЦИК Шайгардан Шаймарданов. Именно он организовал в Старом Байсарово сельский совет после 1917 г.

Шайгардан Шаймарданов. Фото prav.tatarstan.ru

На содержание мужского мектеба при 3-й соборной мечети села Старое Байсарово Мензелинское уездное земство тоже выделяло некоторые средства: земское ассигнование в размере 40 руб. в год обеспечивало функционирование русского класса для шакирдов.

А вот женский мектеб содержался силами самих родителей: они платили 25 руб. в год, т.е. больше 1 руб. с каждой ученицы. Этот факт указывает на прогрессивность местных мусульман и их искреннюю заинтересованность в развитии женского образования. Не во всех татарских деревнях того времени широкие массы так дружно поддерживали женские школы, обычно последние функционировали за счет финансовой поддержки богатых благотворителей. Одним из факторов открытости мусульман Старого Байсарово к новым форматам в сфере просвещения, в том числе в обучении девочек, было функционирование в селе русской школы.

Женский мектеб в Старом Байсарово занимал более просторное помещение по сравнению с мужским, а 4-ступенчатая учебная программа преподавалась по новому методу. В мужском мектебе больше придерживались традиционного метода обучения. Как уже было отмечено выше, кроме женского мектеба, в 1910-е гг. в татарской деревне работала и земская женская школа.

Дореволюционный опыт просветительства в дер. Старое Байсарово в советское время стал основой опорной школы, организованной в волостном центре. Позднее учебное заведение трансформировалось в школу колхозной молодежи, семилетку, в среднюю общеобразовательную школу. К сожалению, в советские годы вместе с утратой некоторых административно-торговых функций, уменьшалось и население Старого Байсарово. Осталась в прошлом и история 4-х мусульманских приходов с их духовными лидерами.