Казанские историки выпустили книгу о татарских селах, которые стали башкирскими

Ревизские сказки и татары

В Казани выпущена книга «Татары Уфимского уезда». Авторами издания выступил коллектив ученых Института истории им. Ш. Марджани. Ответственным редактором значится заведующий Центром изучения истории и культуры татар-кряшен и нагайбаков» Института истории, доктор исторический наук Радик Исхаков.

Презентация новинки проходит сейчас в ИА «Татар-информ».

Как рассказал директор Института истории Радик Салихов, который является научным редактором справочника, его учреждение ведет комплексную исследовательскую работу по изучению истории татарских селений восточных районов Татарстана и Башкирии.

«До последнего времени одной из существенных проблем, осложнявшей работу по объективному изучению истории татар этого региона, было отсутствие введенной в научный оборот широкой базы исторических источников», — констатировал Салихов.

Для того, чтоб заполнить этот пробел, в 2020 году Институт истории подготовил справочное издание «Татары Уфимского уезда». В книге представлены результаты первых четырех государственных переписей (ревизий) населения (1722—1782 годы).

«Этот комплекс исторических источников раскрывает динамику численности татарского сельского населения Восточного Закамья и Приуралья, поселенческую структуру, социальный (сословный) и конфессиональный состав татар этого региона в XVIII веке», — говорится в аннотации научного труда.

Татарские деревни, башкирское сословие

Как сообщили историки, ценность источников, на которых основывается содержание монографии заключается в том, что при записи жителей Восточного Закамья и Приуралья в документах четко фиксировался этнический статус. Эти данные показывают, что в XVIII веке на данной территории существовали сотни татарских деревень, в которых жили ясачные и служилые татары, мещеряки (татары-мишари), татары-тептяри. Среди них — Сарманово, Бугульма, Муслюмово, Альметьевск, Актаныш, Стерлитамак, Стерлибаш, Дюртели и другие населенные пункты.

По словам авторов издания, эти документы доказывают, что татарские деревни Восточного Татарстана и Башкортостана были основаны татарами, в них всегда жили татары. Позже этих жителей записали в башкирское сословие, но они не потеряли свою татарскую этнокультурную идентичность.

К слову, справочник уже размещен на сайте Института истории им. Ш. Марджани. Печатный вариант выйдет в начале 2021 года.

Как рассказывало «Реальное время», Радик Салихов, возглавивший Институт истории им. Ш. Марджани летом 2020 года, взял курс на популяризацию исторической науки и татароведения.

Тимур Рахматуллин