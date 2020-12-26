Казанские историки выпустили книгу о татарских селах, которые стали башкирскими
Ревизские сказки и татары
В Казани выпущена книга «Татары Уфимского уезда». Авторами издания выступил коллектив ученых Института истории им. Ш. Марджани. Ответственным редактором значится заведующий Центром изучения истории и культуры татар-кряшен и нагайбаков» Института истории, доктор исторический наук Радик Исхаков.
Презентация новинки проходит сейчас в ИА «Татар-информ».
Как рассказал директор Института истории Радик Салихов, который является научным редактором справочника, его учреждение ведет комплексную исследовательскую работу по изучению истории татарских селений восточных районов Татарстана и Башкирии.
«До последнего времени одной из существенных проблем, осложнявшей работу по объективному изучению истории татар этого региона, было отсутствие введенной в научный оборот широкой базы исторических источников», — констатировал Салихов.
Для того, чтоб заполнить этот пробел, в 2020 году Институт истории подготовил справочное издание «Татары Уфимского уезда». В книге представлены результаты первых четырех государственных переписей (ревизий) населения (1722—1782 годы).
«Этот комплекс исторических источников раскрывает динамику численности татарского сельского населения Восточного Закамья и Приуралья, поселенческую структуру, социальный (сословный) и конфессиональный состав татар этого региона в XVIII веке», — говорится в аннотации научного труда.
Татарские деревни, башкирское сословие
Как сообщили историки, ценность источников, на которых основывается содержание монографии заключается в том, что при записи жителей Восточного Закамья и Приуралья в документах четко фиксировался этнический статус. Эти данные показывают, что в XVIII веке на данной территории существовали сотни татарских деревень, в которых жили ясачные и служилые татары, мещеряки (татары-мишари), татары-тептяри. Среди них — Сарманово, Бугульма, Муслюмово, Альметьевск, Актаныш, Стерлитамак, Стерлибаш, Дюртели и другие населенные пункты.
По словам авторов издания, эти документы доказывают, что татарские деревни Восточного Татарстана и Башкортостана были основаны татарами, в них всегда жили татары. Позже этих жителей записали в башкирское сословие, но они не потеряли свою татарскую этнокультурную идентичность.
К слову, справочник уже размещен на сайте Института истории им. Ш. Марджани. Печатный вариант выйдет в начале 2021 года.
Как рассказывало «Реальное время», Радик Салихов, возглавивший Институт истории им. Ш. Марджани летом 2020 года, взял курс на популяризацию исторической науки и татароведения.
комментарии
Но вот авторские интерпретации полны натяжек и противоречий:
1) В ревизиях указывались сословия: "ясачные татары", "служилые татары", "чемоданные татары", "мещеряки", "тептяри", "бобыли" и др. Откуда авторы взяли, что представители всех этих сословий были "этническими татарами", если этносы не указывались? И тем более тогда не было распространено этническое самоназвание "татар".
2) Авторы приводят названия указов, согласно которым башкиры освобождались от этих ревизий. То есть башкиры все же могли проживать и проживали в тех же селениях, что и "ясачные татары", "служилые татары", "тептяри" и т.д., просто не были учтены в 1-4 ревизиях, а начали учитываться только с 5 ревизии. С другой же стороны башкиры могли быть учтены в тех же сословиях "тептярей", "ясачных" и "служилых татар" и т.д.
3) "Служилые мещеряки" в скобках названы "татарами-мишарями". Откуда авторы взяли, что в сословии "мещеряков" были одни этнические мишари? К тому же мишари вплоть до переписи 1939 года считались отдельным народом, а не татарами.
4) Валиди назван "известным татаром" - просто смешно, когда он сам себя называл башкиром.